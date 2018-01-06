 Чубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чубаров отметил: "Всех сограждан, которые празднуют Рождество в ночь на 7 января, искренне поздравляю с одним из главных христианских праздников - Рождеством Христовым!

Унаследованная нами вера предков, любовь каждого из нас к своей земле, культуре, языку и традициям есть важнейшими факторами сохранения и укрепления независимого Украинского государства.

Благодаря этим качествам мы обязательно освободим Крым от российских оккупантов и восстановим территориальную целостность Украины.

Пусть в эти дни в каждый дом и каждую человеческую душу сойдут мир, добро и любовь. С Праздником, дорогие друзья!"

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