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 Общество
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Все про:Рождество (211) Чубаров (626)

 Чубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым"

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово 7 января, и отметил, что украинский народ освободит аннексированный Россией Крым и восстановит территориальную целостность Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Чубаров отметил: "Всех сограждан, которые празднуют Рождество в ночь на 7 января, искренне поздравляю с одним из главных христианских праздников - Рождеством Христовым!

Унаследованная нами вера предков, любовь каждого из нас к своей земле, культуре, языку и традициям есть важнейшими факторами сохранения и укрепления независимого Украинского государства.

Благодаря этим качествам мы обязательно освободим Крым от российских оккупантов и восстановим территориальную целостность Украины.

Пусть в эти дни в каждый дом и каждую человеческую душу сойдут мир, добро и любовь. С Праздником, дорогие друзья!"

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

 

Источник: https://censor.net.ua/n3043077
 
 
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Кто ж против?... Слава, конечно... Что остаётся...
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ага, особенно мне нравится его "мы". не хочу никого обвинять, но в Симферополе татары организовали митинг вокруг парламента в 10 тыс. человек, а через два(!) дня, не пришел ни один! А там, внутри, было одно сраное отделение с пулеметами. Если бы татары окружили здание, никто бы и не перднул! Сдается мне, там был сговор и молчаливое согласие.
Теперь он сидит в ВР и голосует за все хотелки соевого торгового партнера пуйла. А А Крым освободим "мы"...
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каким образом? надеждой на смешные санкции? кацапы под жалкими санкциями тянут 2 военных операции. И торговля мира с кацапией только растет.
крым вернет только война Украины с росососией. когда русскоговорящие крыма умрут за русский мир, и в Крым зайдут все кто в Украине в очереди на квартиру стоит.
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чубароф ,а чого татари не воюють за крим??????
чого татари не воюють на сході України????
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Да потому что они видят как воюют грузины и как к ним относятся. Да и ко всем остальным.Если клоуну миллионеру -врагу так гражданство сразу а если человек свою голову подставляет так всем по цимбалах.
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Согласен. А давайте поговорим, их щемят а они говорят....а такие были надежды: татары не мы, украинцы, они терпеть не будут, они им покажут...и почти полный пшик...грустно...
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Вот и Бог Украину поздравляет.... Чубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым" - Цензор.НЕТ 403

Чубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым" - Цензор.НЕТ 6192 Назар Приходько‏ @nazareye 40 мин.40 минут назад
Російська база в Сирії Хмеймім - знову під атакою. З повітря її атакували озброєні дрони. Лунають вибухи, світла немає... З Різдвом, нехристі!
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Та да,бармалеи знатно вату нахлобучивают.Чубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым" - Цензор.НЕТ 2389
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Крокодил Гена - и в английском тексте обещают в следующие дни организовать для рузьке еще больше боли.... Чубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым" - Цензор.НЕТ 6646
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Крим повернеться в Україну. Але для цього на жаль дуже мало зроблено.
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Кацапы, уходите из нашей темы.
Не какайте тут.
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Так как татары воюют в Крыму то точно освободят если конечно будет кому освобождать.
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Кто-нибудь знает,шо и где делает батальон "Аскер"?
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Последнее упоминание бьіло февралем 2017 года.
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Т.е.,почти год о них - ни слуху,ни духу. А до этого они целый год организовывались. Вот и весь вклад Кырымырлы в вооруженный отпор агрессору.
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Не весь вклад. По отдельности крымские татары на востоке воюют. Но многие не верят после того, как сдали Крым и не давали оружие.
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И после призыва Чубарова разойтись и не провоцировать.
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че так мелко? Давай уж сразу - это Юля захватила с пулеметом здание крымского парламента и заставила его депутатов призвать кацапию. Половину перед этим розстреляла, а то они не хотели...
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Я тоже иногда мечтаю, например, стать человеком-пауком.
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Так ти вже павук, правда ти кацапский павук.
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разве не мечта всякого русского - стать чеченом?
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Или хотя бы человеком-енотом. У него прикольные когти.
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Для чего русским свиньям когти? Вам достаточно рыла и копыт
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для чего? - заразу в еще неорусаченных заносить.
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Немного не так . Мечта всякого руцкава - стать раком перед чеченом .
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Т.н. "русские" - сообщество ХХХ(и это вовсе не то,о чем Вы сразу подумали Чубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым" - Цензор.НЕТ 9073 ). Холопы,Холуи,Хозяева.Каждый холоп мечтает стать холуем,каждый холуй мечтает стать хозяином. На этом всегда стояла и стоит московитская держава. На сегодня хозяева русни - чечены(не путать с Вайнахами).
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тебе и мечтать не нужно удмуртина.
Всех крысьчан в скором времени ожидает вот это.

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Сирийские военные массово сдались боевикам*
РАМБЛЕР 5 часов назад
На*северо-востоке от*Дамаска в*районе города Хараста отряд сирийской армии сдался боевикам. Осада базы и*непрерывные атаки боевиков привели к*потерям среди сирийских военных. Сообщается о*400*убитых.
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Какие такие боевики ? Кожугетович уже три Сирии освободил .
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Т.е.,почти год о них - ни слуху,ни духу. А до этого они целый год организовывались. Вот и весь вклад Кырымырлы в вооруженный отпор агрессору.

Ты лучше про свой вклад расскажи, гарант хренов.
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Тебе рассказывать,русский? Много чести для тебя,мартышка.
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Освободим, а зачем надо было отдавать?
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Вот Турчинов и задач этот вопрос. Он многое должен рассказать народу Украины. Думаю, что и Юля в теме, её выступление на РНБО того времени есть☺
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этот вопрос нужно адресовать к пастеру шлангу и ушастому кулявлобу.
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З Кулявлобом треба бути обережним, бо Аваков йому подарував кулемет Максима. Чубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым" - Цензор.НЕТ 563
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Мартышка , чего ты пристал к кырылмы ?
Тебе же сказали не какать в тему про дружбу наших народов, тем более в праздник.
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Крым на сегодня в руках Эрдогана,а после того как Плешивый Окурок бросил стул Эрдогана на пол при встрече в декабре показывает, что РАБссия в глубоком ЖО.... Чубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым" - Цензор.НЕТ 3661
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Крым сейчас в руках хуйла, он оккупировал его.
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Ошибаешься.То что я нарыл в инете,Крым турецкий и плешивый ничего не решает....
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Так дай инфу, а пока кацапы портят экологию морей перекрыли подход к портам...Там Турции и рядом нет.
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"Мы"- это кто? Украинцы своей кровью, в то время, как ты будешь в ООН против украинского закона об образовании голосовать и катать губу на новую аФтономию?
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Да хорош уже языком трепать и невыполнимое обещать. 4 года ничего не делали, а тут вдруг "вернем".
Сами мы его никогда не вернем. Остается только надеяться, что нам его когда-нибудь вернут.
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Дмитрий Козак требует вернуть крымские деньги в казну РАБссии.... Чубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым" - Цензор.НЕТ 7019я в шоке...
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Скільки Крим окупований = 3,5 року. А скільки за цей час там місцеві вбили окупантів? Щось біля нуля. Скільки поранили окпантів? Даних не знайдено. Якщо щось там було це кумедне як ножівкою пиляли стовба) і то то був не татарин а харків'янин.
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ага, особенно мне нравится его "мы". не хочу никого обвинять, но в Симферополе татары организовали митинг вокруг парламента в 10 тыс. человек, а через два(!) дня, не пришел ни один! А там, внутри, было одно сраное отделение с пулеметами. Если бы татары окружили здание, никто бы и не перднул.

Кацапы могли перевести это в ранг межрелигиозного конфликта.
Религиозные фанатики убивают христиан.
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т.е. татары беспокоились о кацапсуой реаутации??!! Жесть...
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Причем здесь кацапская репутация ?
Она что от борьбы с игилом пострадала как то .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым"
 
 
 
 
 
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