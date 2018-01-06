 Чубаров поздравил украинцев с Рождеством: "Мы обязательно освободим Крым"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Чубаров отметил: "Всех сограждан, которые празднуют Рождество в ночь на 7 января, искренне поздравляю с одним из главных христианских праздников - Рождеством Христовым!
Унаследованная нами вера предков, любовь каждого из нас к своей земле, культуре, языку и традициям есть важнейшими факторами сохранения и укрепления независимого Украинского государства.
Благодаря этим качествам мы обязательно освободим Крым от российских оккупантов и восстановим территориальную целостность Украины.
Пусть в эти дни в каждый дом и каждую человеческую душу сойдут мир, добро и любовь. С Праздником, дорогие друзья!"
Теперь он сидит в ВР и голосует за все хотелки соевого торгового партнера пуйла. А А Крым освободим "мы"...
крым вернет только война Украины с росососией. когда русскоговорящие крыма умрут за русский мир, и в Крым зайдут все кто в Украине в очереди на квартиру стоит.
чого татари не воюють на сході України????
Назар Приходько @nazareye 40 мин.40 минут назад
Російська база в Сирії Хмеймім - знову під атакою. З повітря її атакували озброєні дрони. Лунають вибухи, світла немає... З Різдвом, нехристі!
Не какайте тут.
Всех крысьчан в скором времени ожидает вот это.
РАМБЛЕР 5 часов назад
На*северо-востоке от*Дамаска в*районе города Хараста отряд сирийской армии сдался боевикам. Осада базы и*непрерывные атаки боевиков привели к*потерям среди сирийских военных. Сообщается о*400*убитых.
Ты лучше про свой вклад расскажи, гарант хренов.
Тебе же сказали не какать в тему про дружбу наших народов, тем более в праздник.
Сами мы его никогда не вернем. Остается только надеяться, что нам его когда-нибудь вернут.
Кацапы могли перевести это в ранг межрелигиозного конфликта.
Религиозные фанатики убивают христиан.
Она что от борьбы с игилом пострадала как то .