 Следственно-оперативная группа отчиталась о ходе расследования убийства Ноздровской, - Аброськин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Только что в Вышгородском отделе полиции закончили очередное заслушивание результатов работы следственно-оперативной группы по факту убийства Ирины Ноздровской.

Также пообщались с экспертом-криминологов Aнной Маляр. Пытались ответить на вопросы Анны настолько, насколько это было возможно, не разглашая тайны следствия. Также получили конструктивные советы, которые возьмем в работу.

Несмотря на праздники, работники полиции продолжают активные розыскные мероприятия для установления обстоятельств убийства, вероятных свидетелей и лица, совершившего преступление. Мы не можем терять время".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Следствие воссоздало весь путь движения Ноздровской в день исчезновения, - Аброськин

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.