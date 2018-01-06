 Следственно-оперативная группа отчиталась о ходе расследования убийства Ноздровской, - Аброськин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Аброськин отметил: "Только что в Вышгородском отделе полиции закончили очередное заслушивание результатов работы следственно-оперативной группы по факту убийства Ирины Ноздровской.
Также пообщались с экспертом-криминологов Aнной Маляр. Пытались ответить на вопросы Анны настолько, насколько это было возможно, не разглашая тайны следствия. Также получили конструктивные советы, которые возьмем в работу.
Несмотря на праздники, работники полиции продолжают активные розыскные мероприятия для установления обстоятельств убийства, вероятных свидетелей и лица, совершившего преступление. Мы не можем терять время".
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
Отпуск Ангела Меркель любит проводить в горах, например в Тироле, и платит за него сама. Время от времени она наведывается и на свою дачу неподалеку от Берлина. Когда канцлер по делам бывает в Бонне, ее ждет небольшая квартира в бывшем правительственном квартале. Одежду Ангела Меркель оплачивает из своего кармана. Ангела Меркель ездит на Audi A8 и летает на Airbus А340. В театры она ходит без охраны и ездит по Берлину без кортежа.
Имея такое влияние и мировой авторитет, наши нувориши опустошали бы казну Украины до последней копейки, сделали бы своей собственностью богатые месторождения, записали бы на себя огромные земельные участки, что они и так делают без этого самого мирового влияния.
Дане убивство - маркер! Не вдається все порішати, місцеві чиновницько-мєнтовські мафії перестають бути всемогутніми, доводиться з відчаю іти на крайні заходи, на кшталт убивства.
Место рождения. Родился 20 апреля 1973 в России.
Профессиональная деятельность. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Ленинского райотдела Управления МВД Украины в г. Севастополе. Работе в уголовном розыске, посвятил все последующие 20 лет. Прошел путь от оперативника до заместителя начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины.http://file.liga.net/person/117969-abroskin-vyacheslav.html
а Жагун - на работе, которая "и опасна, и трудна", если узнают - табло могут начистить
уважение надо иметь...
Порохоботи. я не помилилася?