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 Следственно-оперативная группа отчиталась о ходе расследования убийства Ноздровской, - Аброськин

Первый заместитель Главы Нацполиции Вячеслав Аброськин обнародовал некоторую информацию о ходе следствия в деле убийства Ирины Ноздровской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Только что в Вышгородском отделе полиции закончили очередное заслушивание результатов работы следственно-оперативной группы по факту убийства Ирины Ноздровской.

Также пообщались с экспертом-криминологов Aнной Маляр. Пытались ответить на вопросы Анны настолько, насколько это было возможно, не разглашая тайны следствия. Также получили конструктивные советы, которые возьмем в работу.

Несмотря на праздники, работники полиции продолжают активные розыскные мероприятия для установления обстоятельств убийства, вероятных свидетелей и лица, совершившего преступление. Мы не можем терять время".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Следствие воссоздало весь путь движения Ноздровской в день исчезновения, - Аброськин

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

Источник: https://censor.net.ua/n3043076
 
 
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Звітів буде багато,а вбивць - жодного...
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То есть полное бездействие наших правоохранительных органов ты теперь будешь "аргументировать" не расследованными делами Листьева и Кеннеди? Шоколадная "логика"!
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Поки що тільки те, що слідство за цією справою контролює суспільство, а не Луцик.
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З другого боку, слідство взялись контролювати ще Князєв та Аваков, а з цього котролю, згодна, нічого гарного не вийде.
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????????? слідство гонгадзе і чорновола контролювало суспільство. і шо?
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Пока с вальцмановскокролячьей мафией не разберёмся толку нигде не будет.
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потому что делом занимаются такие как адидас-аброськин
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порох отсырел - нужно Голубана привлечь к расследованию....Пускай своих бывших (нынешних) дружбанов поспрашивает....Может и нароет что....
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Цікавао,а яку ж таку інформацію він обнародував?Сам то хоч зрозумів,що сказав,барбоськін?
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Про Павла Шеремета нехай прозвітують чи Аміну Окуєву.
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Не, ну там можно не переживать. Там всё на контроле.
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Президент там суто церемоніальна фігура.
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JulyusCaesar - нищеброд он...., не чем там гордится.... Наши начальники устроили бы такому обструкцию и правильно бы сделали... - холопы должны смотреть на начальника как на Бога... , а то придет потеря управления и контроля....
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Есть хороший пример для подражания. Канцлер Ангела Меркель живет очень скромно.
Отпуск Ангела Меркель любит проводить в горах, например в Тироле, и платит за него сама. Время от времени она наведывается и на свою дачу неподалеку от Берлина. Когда канцлер по делам бывает в Бонне, ее ждет небольшая квартира в бывшем правительственном квартале. Одежду Ангела Меркель оплачивает из своего кармана. Ангела Меркель ездит на Audi A8 и летает на Airbus А340. В театры она ходит без охраны и ездит по Берлину без кортежа.
Имея такое влияние и мировой авторитет, наши нувориши опустошали бы казну Украины до последней копейки, сделали бы своей собственностью богатые месторождения, записали бы на себя огромные земельные участки, что они и так делают без этого самого мирового влияния.
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Что же он скажет, если тайну следствия разглашать нельзя. У них все тайна, а потом пшик.
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Трагедія з убивством Ноздровської, як це не дивно свідчення змін, що відбуваються в судовій системі. Кілька років тому в убивстві не було потреби, вони б все порішали, а тепер не змогли, довелося бабу прибрати! Тобто щось там змінюється, поступово, але змінюється.
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мдя, кароч - тепер правозахисників будуть вбивати і це буде свідченням успіху судової рехформи.
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Тобто за твоєю логікою, чим більше вбивств, тим більше змін на краще ? Шо, рехворми пішли чи твоя голова кудись поїхала?
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У вас якась збочена уява.
Дане убивство - маркер! Не вдається все порішати, місцеві чиновницько-мєнтовські мафії перестають бути всемогутніми, доводиться з відчаю іти на крайні заходи, на кшталт убивства.
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Забагато таких маркерів, а чомусь віри у якісь зміни на краще - немає.
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А ви дивіться уважніше, та читайте писанину журнашдюшок та блоХерів критичніше. Следственно-оперативная группа отчиталась о ходе расследования убийства Ноздровской, - Аброськин - Цензор.НЕТ 7183
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нет не изменилось, просто деградировало многое
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Жодного слова із звіту у статті нема.
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а це не той сєпар якого кацапи вигнали з криму а пєтя пригрів?
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Вячеслав Васильевич Аброськин - первый заместитель главы Национальной полиции Украины. Ранее начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, генерал полиции III ранга, начальник Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Донецкой области с 9 ноября 2014 года, генерал-майор милиции (19.12.2014).
Место рождения. Родился 20 апреля 1973 в России.
Профессиональная деятельность. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Ленинского райотдела Управления МВД Украины в г. Севастополе. Работе в уголовном розыске, посвятил все последующие 20 лет. Прошел путь от оперативника до заместителя начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины.http://file.liga.net/person/117969-abroskin-vyacheslav.html
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При Пете все донецкие карьеру делают. Приютил Киев христопродавцев.
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Та той самий. Навіть кацапи підсрачника дали.
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А где сам отчет? Или можно просто сказать что мы отчитались? Следственно-оперативная группа отчиталась о ходе расследования убийства Ноздровской, - Аброськин - Цензор.НЕТ 6435
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Вы там осторожно, чтоб на себя не вышли если шо...
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Вы тут - "по собственному, развлекаетесь" ,
а Жагун - на работе, которая "и опасна, и трудна", если узнают - табло могут начистить
уважение надо иметь... Следственно-оперативная группа отчиталась о ходе расследования убийства Ноздровской, - Аброськин - Цензор.НЕТ 1044
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Вбивцю знайдуть. Ми в правовій Державі.
Порохоботи. я не помилилася?
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Амброськин тот ещё отчитало. Пусть отчитается за свою деятельность в лугандонии для начала.
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скажите спасибо, что на дропа не повесили этот глухарь. теперь ждем 15 января, когда ценов будет заяву писать по собственному желанию.
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По этому делу будет результат, не торопите события.
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А в чем состоит "отчет", простите? "Работали, работаем (даже в праздники!!!) и будем работать"? То, что УЖЕ "наработали" на нулевой результат (по всем направлениям)- ничё?
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Ви б так вбивство Бузини розслідували, потвори....
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Кто и что расследует?Не будь наивным.Потрындят и уляжется.И бузины твоего и посланных на смерть десантников и Небесной Сотни.Равно как всех резонансных авариях с жертвами (включая Днепровскую).
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Уберите эту продажную морду, а то люди следствию не поверят. Он избивал блокадников. Ему веры нет.
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Какому следствию?Тому которое провело расследование убийства Амины Окуевой?Пукача мурыжат десятилетие но заказчик убийства Гонгадзе так и не выявлен.Тайны следствия...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледственно-оперативная группа отчиталась о ходе расследования убийства Ноздровской, - Аброськин
 
 
 
 
 
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