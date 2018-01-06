 На изготовление государственных наград в Украине в 2017 году был потрачено 20,5 млн грн

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.
"Расходы по бюджетной программе на изготовление государственных наград и памятных знаков в 2017 году составляют 20 450,77 тыс. гривен", - сказано в нем.
В частности, в прошлом году было изготовлено 780 орденов, 4,2 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям и 350 отличий Президента. Также было изготовлено 56,7 тыс. отличий Президента "За участие в антитеррористической операции" и 5,5 тыс. отличий Президента "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".
Кроме того, в указанную сумму входит изготовление 71,4 тыс. бланков наградных документов и 7 тыс. футляров к наградам.
Порошенко наградил в 2017 году более 5,9 тыс. человек государственными наградами, в том числе более 2 тыс. участников антитеррористической операции. 249 участников АТО отмечены госнаградами посмертно.
Звание Герой Украины присвоено 10 лицам, 8 из которых - посмертно.
1 547 из 5 912 награжденных - многодетные женщины, которым присвоено почетное звание "мать-героиня".
На просраные на медальки 20,5 млн.грн можно было спасти 6 детских жизней.
на медальках бюджет тоже попилили неплохо
Самый оригинальный подарок от Авакова получил Сеня-Кролик - пулемет Максима.
Такое впечатление, что Яценюк не бросил свою мечту снова повоевать в Чечне.
Но самым неожиданным было то, что штурмовку, которой обычно пользуются бойцы различных спецподразделений, Аваков подарил Пашинскому, который легко стреляет с "земли".
Если нужно, в студию можно внести полный список награжденных.
Я РОЗМОВЛЯЮ УКРАЇНСЬКОЮ !
затрагивает их личные карманы (праздники, поздравления, звания, награды и
т. д.)...