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 Политика Украины
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Все про:ДУСя (137) награда (989) Порошенко (14067) финансирование (1225)

 На изготовление государственных наград в Украине в 2017 году был потрачено 20,5 млн грн

Расходы на изготовление государственных наград составили 20,5 млн гривен в 2017 году.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

"Расходы по бюджетной программе на изготовление государственных наград и памятных знаков в 2017 году составляют 20 450,77 тыс. гривен", - сказано в нем.

В частности, в прошлом году было изготовлено 780 орденов, 4,2 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям и 350 отличий Президента. Также было изготовлено 56,7 тыс. отличий Президента "За участие в антитеррористической операции" и 5,5 тыс. отличий Президента "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

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Кроме того, в указанную сумму входит изготовление 71,4 тыс. бланков наградных документов и 7 тыс. футляров к наградам.

Порошенко наградил в 2017 году более 5,9 тыс. человек государственными наградами, в том числе более 2 тыс. участников антитеррористической операции. 249 участников АТО отмечены госнаградами посмертно.

Звание Герой Украины присвоено 10 лицам, 8 из которых - посмертно.

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1 547 из 5 912 награжденных - многодетные женщины, которым присвоено почетное звание "мать-героиня".

Источник: https://censor.net.ua/n3043075
 
 
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в среднем операция на костном мозге стоит 3,5 млн.грн.
На просраные на медальки 20,5 млн.грн можно было спасти 6 детских жизней.
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а если бы бюджет не пилили то не надо было искать деньги для детей....
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а если бы не было детей.... да, шоколадный риммингист?
на медальках бюджет тоже попилили неплохо
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У нас, к сожалению, детские жизни не спасают, нужно выезжать за кордон, выклянчивая деньги в МОЗ или надеясь на помощь своих же, не безразличных простых украинцев.
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Интересно узнать сколько было навешано орденов на чиновников, депутатов и советников? но т-сс, это гос тайна! Охендовский с орденом даже ночью спит - зачем? а что б не посадили...
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Интересно, а сколько бабла пошло на те наградные пистолеты, которые власть раздавала налево и направо своим вассалам ?
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Это точно - какое имеет отношение Полторак к Джемилеву! всего лишь наградной пистолет, а чего не пулемет?


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В Гросе Аваков, наверное, увидел винницкого Рембо, потому и подарил ему аж четыре единицы оружия: три из них он получил на должности вице-премьера, а один как спикер Верховной Рады.
Самый оригинальный подарок от Авакова получил Сеня-Кролик - пулемет Максима.

Такое впечатление, что Яценюк не бросил свою мечту снова повоевать в Чечне.

Но самым неожиданным было то, что штурмовку, которой обычно пользуются бойцы различных спецподразделений, Аваков подарил Пашинскому, который легко стреляет с "земли".
Если нужно, в студию можно внести полный список награжденных.
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На изготовление государственных наград в Украине в 2017 году был потрачено 20,5 млн грн - Цензор.НЕТ 3952 Правду в народе говорят, чем меньше, тем говнистей На изготовление государственных наград в Украине в 2017 году был потрачено 20,5 млн грн - Цензор.НЕТ 3952
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нє панімаю я по вашему ніхєра !

Я РОЗМОВЛЯЮ УКРАЇНСЬКОЮ !

На изготовление государственных наград в Украине в 2017 году был потрачено 20,5 млн грн - Цензор.НЕТ 696
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В нашей стране награды должны делаться из жести и стоить копейки, когда есть куда на самом деле тратить деньги. Кроме войны.
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А на лікування і протези хлопцям родичі і прості люди збирають.
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Новые награды в тридевятом царстве скрепном государстве. Лыж на медалях не наблюдается, наверное пропили. На изготовление государственных наград в Украине в 2017 году был потрачено 20,5 млн грн - Цензор.НЕТ 1327 На изготовление государственных наград в Украине в 2017 году был потрачено 20,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4698
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А где орденокъ " за осушение болот мордовии"?
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Лыжи Fisher шлифанули с медалей по требованию фирмы из-за санкций На изготовление государственных наград в Украине в 2017 году был потрачено 20,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4327
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Раздача слонов и материализация духов...
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Учитывая что награды, не считая защитников, в основном раздаются разным уродам, пример главарь лнр которого Ющ наградил, Охердовский и Пидрахуй...деньги выброшены на ветер.
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Наши "политические лидеры" щедрые на всё, что не
затрагивает их личные карманы (праздники, поздравления, звания, награды и
т. д.)...
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У меня , когда , я смотрел фильмы о Второй мировой возникал вопрос, почему у немцев был один-два железных креста, а у наших вся грудь в орденах и не мог найти ответа. Сейчас , я понимаю. что когда награды раздаются налево и направо теряется их ценность. Награждая незаслуженно оскорбляешь тех, кто действительно достоин,. У нас, к сожалению, к наградам относятся , как гривне, чем больше даешь, тем меньше их ценность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа изготовление государственных наград в Украине в 2017 году был потрачено 20,5 млн грн
 
 
 
 
 
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