 На изготовление государственных наград в Украине в 2017 году был потрачено 20,5 млн грн

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

"Расходы по бюджетной программе на изготовление государственных наград и памятных знаков в 2017 году составляют 20 450,77 тыс. гривен", - сказано в нем.

В частности, в прошлом году было изготовлено 780 орденов, 4,2 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям и 350 отличий Президента. Также было изготовлено 56,7 тыс. отличий Президента "За участие в антитеррористической операции" и 5,5 тыс. отличий Президента "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

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Кроме того, в указанную сумму входит изготовление 71,4 тыс. бланков наградных документов и 7 тыс. футляров к наградам.

Порошенко наградил в 2017 году более 5,9 тыс. человек государственными наградами, в том числе более 2 тыс. участников антитеррористической операции. 249 участников АТО отмечены госнаградами посмертно.

Звание Герой Украины присвоено 10 лицам, 8 из которых - посмертно.

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1 547 из 5 912 награжденных - многодетные женщины, которым присвоено почетное звание "мать-героиня".