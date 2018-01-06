 Для поддержания в Киеве порядка и безопасности на Рождество задействовано 437 спасателей и 92 единицы техники, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

"Для обеспечения пожарной безопасности во время праздников и для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, в столице на ежедневном круглосуточном дежурстве находится 437 человек личного состава и 92 единицы пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения оперативной обстановки дополнительно предусмотрено введение еще 200 человек и 45 единиц техники", - отмечается в информации.

Также читайте: Порядок в храмах столицы на Рождество будут обеспечивать 1200 правоохранителей, - Нацполиция Киева

Кроме того, с целью обеспечения контроля над состоянием пожарной и техногенной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Рождества, дежурят 48 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Спасатели призывают граждан быть особенно внимательными и осторожными при использовании открытого огня.

В ведомстве просят граждан заранее позаботиться о первичные средства пожаротушения и призывают в случае чрезвычайного происшествия звонить по телефону 101.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В ночь с 6 на 7 января работа наземного пассажирского транспорта и метрополитена в Киеве будет продлена на 3 часа, - КГГА