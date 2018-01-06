 Трамп поддержал диалог КНДР и Южной Кореи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Он добавил, что США готовы поддержать переговоры.
"Я хотел бы, чтобы это сработало. И думаю, я бы сам мог вступить в переговоры. Это не проблема. Мне нравится их идея насчет Олимпиады", --сказал он.
Ранее сообщалось, что власти КНДР согласились провести прямые переговоры с Южной Кореей насчет Олимпийских игр в Пхенчхане 9 января.
обладания ЯО - гарантия твоего существования, что северокорейского идиота, что хуйла.
В мира, где правят сильные, считаются с теми, кто имеет ядрЁную кнопку,
И не считаются с дураками, кто таковую добровольно отдал за фиговые гарантии.
До задницы эти западные уверения "мы боремся за нераспостранение"
Пользуя ядерный шантаж, разбрат в тройке "контролеров" США/Китай/Россия, и нежелание воевать Японии и Южной Кореи, диктатор успешно выторговывает себе еще какое-то время существования