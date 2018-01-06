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 Трамп поддержал диалог КНДР и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает диалог между Южной Кореей и КНДР.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Он добавил, что США готовы поддержать переговоры.

"Я хотел бы, чтобы это сработало. И думаю, я бы сам мог вступить в переговоры. Это не проблема. Мне нравится их идея насчет Олимпиады", --сказал он.

Ранее сообщалось, что власти КНДР согласились провести прямые переговоры с Южной Кореей насчет Олимпийских игр в Пхенчхане 9 января.

Также читайте: Мы не признаем никакие переговоры, пока КНДР не откажется от ядерного оружия, - постпред США в ООН Хейли на вопрос об участии Северной Кореи в Олимпиаде

Источник: https://censor.net.ua/n3043070
 
 
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Происходящее - показательный урок-стимул для диктаторов:
обладания ЯО - гарантия твоего существования, что северокорейского идиота, что хуйла.
В мира, где правят сильные, считаются с теми, кто имеет ядрЁную кнопку,
И не считаются с дураками, кто таковую добровольно отдал за фиговые гарантии.
До задницы эти западные уверения "мы боремся за нераспостранение"
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это необходимо исправлять. есть два способа. 1е - вернуть ЯО. 2е - стать под их ядерный зонтик.
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В КНДР, по-видимому, состоялась смена режима.
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Какая "смена"?
Пользуя ядерный шантаж, разбрат в тройке "контролеров" США/Китай/Россия, и нежелание воевать Японии и Южной Кореи, диктатор успешно выторговывает себе еще какое-то время существования
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Шантаж, вроде, прекратился; зато есть намерение поучаствовать в Олимпийских играх. Всё это больше похоже на верхушечный переворот, при сохранении внешнего имиджа режима. Кстати, имидж тоже поменялся: на лацкане пиджака нет обязательного значка, утеря которого любым гражданином карается очень серьёзной отсидкой.
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там это без посторонней помощи почти невозможно. тоталитарный режим о них сказать это сказать очень мягко.
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Значит, была посторонняя помощь. Не обо всём же докладывают газеты.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп поддержал диалог КНДР и Южной Кореи
 
 
 
 
 
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