 Трамп поддержал диалог КНДР и Южной Кореи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Он добавил, что США готовы поддержать переговоры.

"Я хотел бы, чтобы это сработало. И думаю, я бы сам мог вступить в переговоры. Это не проблема. Мне нравится их идея насчет Олимпиады", --сказал он.

Ранее сообщалось, что власти КНДР согласились провести прямые переговоры с Южной Кореей насчет Олимпийских игр в Пхенчхане 9 января.

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