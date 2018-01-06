 Глава Adidas Рорштед призвал ЕС улучшить отношения с Россией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Тот, кто думает, что мы наказываем Россию санкциями, ошибается. На Западе по этой причине тоже пропали рабочие места. Но политики предпочитают замалчивать такие результаты", - рассказал Рорштед в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в субботу, 6 января.

В то же время глава Adidas подчеркнул, что он не призывает Евросоюз к снятию санкций против России. Однако Рорштед считает, что следует найти решение по снятию напряженности в отношениях с Москвой.

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"Десять лет назад Владимир Путин сказал, что нам нужен свободный рынок от Португалии до России. Не следует одобрять все, что делает президент Путин, но осуществить сближение с Россией - в интересах Европы", - отметил Рорштед. Кроме того, указал он, "было бы хорошо иметь пару союзников" для решения ситуации вокруг Северной Кореи и проблемы беженцев из Африки

Оборот Adidas в России невелик - он составляет меньше 3% от общего оборота, однако на концерн в стране работают "потрясающие люди", считает Рорштед. "В культурном плане Россия находится гораздо ближе к Европе, чем другие", - утверждает глава Adidas.

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