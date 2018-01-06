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 Политика Украины, За рубежом
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 Глава Adidas Рорштед призвал ЕС улучшить отношения с Россией

Европе стоит улучшить отношения с Российской Федерацией, заявил глава компании Adidas Каспер Рорштед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Тот, кто думает, что мы наказываем Россию санкциями, ошибается. На Западе по этой причине тоже пропали рабочие места. Но политики предпочитают замалчивать такие результаты", - рассказал Рорштед в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в субботу, 6 января.

В то же время глава Adidas подчеркнул, что он не призывает Евросоюз к снятию санкций против России. Однако Рорштед считает, что следует найти решение по снятию напряженности в отношениях с Москвой.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В 2017 году немецкие компании создали минимум 2 тыс. рабочих мест в Украине, - Климкин

"Десять лет назад Владимир Путин сказал, что нам нужен свободный рынок от Португалии до России. Не следует одобрять все, что делает президент Путин, но осуществить сближение с Россией - в интересах Европы", - отметил Рорштед. Кроме того, указал он, "было бы хорошо иметь пару союзников" для решения ситуации вокруг Северной Кореи и проблемы беженцев из Африки

Оборот Adidas в России невелик - он составляет меньше 3% от общего оборота, однако на концерн в стране работают "потрясающие люди", считает Рорштед. "В культурном плане Россия находится гораздо ближе к Европе, чем другие", - утверждает глава Adidas.

Также читайте: Volkswagen и Adidas отреагировали на обвинение Климкина по работе в Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3043069
 
 
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сексуально неправильно ориентированным, не подаю Глава Adidas Рорштед призвал ЕС улучшить отношения с Россией - Цензор.НЕТ 2991
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Ясно, сказать нечего - только оскорбить можешь.
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Мы не нужные Европе. Нам нужны европейские порялки, а не рабство в ЕС. А европейские порядки можно и без ЕС навести.
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Саме так !! ЄС та НАТО це не самоціль , а лише вектор розвитку країни , побудова власної демократичної держави !!! )))
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Алень адидасный ,делай свои тапочки и пиши письма шаломову(путину)
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та да, скотокацапская гопота в адиках, вносит существенный вклад в прибыль этой хвирмы
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Весь адидас шьется в Китае и нигде больше по крайней мере тот что в Украину едет и ещё через российские сети магазинов такие как "спортмастер". Вообще чего то немецкие компании чудят в помледнее время. 3 % оборота адидас с рашкой а вони столько как будто у них там 30 % бизнеса.,
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А в Китае это значит плохо или хорошо?
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Сирийские военные массово сдались боевикам*
РАМБЛЕР 5 часов назад
На*северо-востоке от*Дамаска в*районе города Хараста отряд сирийской армии сдался боевикам. Осада базы и*непрерывные атаки боевиков привели к*потерям среди сирийских военных. Сообщается о*400*убитых.
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Куплен кремлем. Надо объявить санкции этому адидасу.
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вот скотина, больше не буду абибас покупать Глава Adidas Рорштед призвал ЕС улучшить отношения с Россией - Цензор.НЕТ 4678
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Решили 90-е вспомнить и поднять ажиотаж на тряпье?
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"В культурном плане Россия находится гораздо ближе к Европе, чем другие", - утверждает глава Adidas. Источник: https://censor.net.ua/n3043069

Даже боюсь представить в какой дыре живет этот производитель лаптей...
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Типа того. Городок Херцогенаурах с 30-ти тысячным населением. В этом городке были созданы Adidas и Puма. У них там штаб-квартиры. Семья Дасслеров начинала шитьем тапочек из старых автопокрышек.


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Или он имеет представление о паРаше по #борцамзанародноесчастьелишнехромосомных покупающих там имущество и/или отправивших туда детей...
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А что адидас уже валенки и ватники делает?
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О торговых партнерах беспокоится и неважно, что умирают украинские или сирийские дети.
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пусть этот петух поживет недельку на передовой на первой линии а потом умничает
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Видимо у "АДИКОВ" совсем продажи упали ... Такую территорию сплошных гопников потерять - конечно расстроишься .
Правда у этой конторы "АБИБАСОВ" давно ничего хорошего не делали . Как посмотришь на их кроссы - суцільне гім_о .
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Вы несправедливы. Они хотели дать пи*ды, но обосрали*ь.
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Бабло рулит....особенно немецкими праститутками
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Да, точно, чувака из Адидас надо послушать, пусть рф бомбит мирных жителей в Сирии, убивает Украинцев, но Адидас должен продаваться.
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Немецкий )(уесос. Наверное это прозвучит двояко, но горжусь за дедов!
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Горжусь Санта Клаусом!
Год блесс Амеріка!


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Торгаш - он торгаш всегда!
И в мирное время, и в военное...
В военное даже больше...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Adidas Рорштед призвал ЕС улучшить отношения с Россией
 
 
 
 
 
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