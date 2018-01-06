 Хакеры взломали сайт управления юстиции в Одесской области. Киберактивисты говорят о сотнях гигабайт информации в свободном доступе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в заявлении управления, размещенном в Фейсбуке.
В частности, сообщается о временном отключении сайта в связи "с установлением обстоятельств, которые могли повлечь технические сбои в его работе".
"В настоящее время при поддержке сотрудников Управления СБ Украины и Причерноморского управления киберполиции ведется работа по установлению причин данного инцидента", - сказано в заявлении.
В то же время, по данным киберактивистов, в свободном доступе оказались сотни гигабайт документов Минюста.
В частности, об этом сообщил киберактивист под ником Sean Brian Townsend, который является членом "Украинского киберальянса", противодействующего российской агрессии в Украине, передает УНИАН.
Он отметил, что неизвестные злоумышленники взломали сервер Главного территориального управления юстиции в Одесской области.
По данным Sean Brian Townsend, атака на сервер осуществлена через уязвимость под названием FileInclusion. "Сотни гигабайт документов Минюста в открытом доступе. Кто залил шелл, неизвестно. Шелл доступен без пароля. URL по понятным причинам затерт. Пароли админов украдены хакерами. Все диски от C до F были доступны на чтение и запись", - утверждает активист.
Он также считает, что закрывать уязвимость поздно, так как все, что могло случиться, - уже случилось.
"Сервер, а возможно и вся сеть управления юстиции в Одесской области, полностью скомпрометирован неизвестными хакерами. Возможно дважды. Возможно российскими. Его нужно немедленно выключить и провести расследование. Сайт чинить бесполезно, я уверен, что это не единственная уязвимость...", - отметил активист.
"Пожилая еврейская пара готовится ко сну. - Изя, ты закрыл калитку? - Закрыл, Соня, закрыл. - А дверь ты закрыл? - И дверь закрыл. - А на английский замок? - И на английский замок, Соня. - А на бельгийский? - И на бельгийский закрыл. - А на засов? - И на засов закрыл, Соня. - А на цепочку? - И на цепочку тоже. - Изя, а на швабру ты закрыл дверь? - Ой! На швабру, кажется, забыл. - Ну вот! Заходи, кто хочешь! Бери, что хочешь! "
Sean Brian Townsend А вот так? http://ruszn07.gov.ua/
TL-WR841N
ruszn07.gov.ua
Василиса Егорова Sean Brian Townsend чо, еще и пароль поди стандартный?
Sean Brian Townsend Кто его знает?.. Знаешь, есть такая формулировка, кх, кх, неустановленным лицом осуществлен несанкционированный доступ к устройству ... путём подбора пароля администратора ..."
Василиса Егорова Sean Brian Townsend вот именно поэтому я не лезу. )
Відмитися буде дуже важко.
Цим подібні зломи і небезпечні. Кацапи неодноразово їх використовували у США та ЕС.
Те ж саме було з "плівками Мельниченка". В величезний масив записів були вставлені кілька слів, що змінили зміст кількох фраз і вуаля, маємо шкандаль, який підхопив усесь опозиційний табір. Спробуй відмитися потім! А грузина убили за наказом з ФСБ. Так робляться спецоперації по дестабілізації країн.
Ну куча порнухи, как всегда, через которую их и взломали
Новый Саша Белый в IT пространстве...