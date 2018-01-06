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 Хакеры взломали сайт управления юстиции в Одесской области. Киберактивисты говорят о сотнях гигабайт информации в свободном доступе

Хакеры взломали сайт Главного территориального управления юстиции в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в заявлении управления, размещенном в Фейсбуке.

В частности, сообщается о временном отключении сайта в связи "с установлением обстоятельств, которые могли повлечь технические сбои в его работе".

"В настоящее время при поддержке сотрудников Управления СБ Украины и Причерноморского управления киберполиции ведется работа по установлению причин данного инцидента", - сказано в заявлении.

Также читайте: Установлено российское происхождение хакерских атак на правительственные и инфраструктурные информационные системы, - СБУ

В то же время, по данным киберактивистов, в свободном доступе оказались сотни гигабайт документов Минюста.

В частности, об этом сообщил киберактивист под ником Sean Brian Townsend, который является членом "Украинского киберальянса", противодействующего российской агрессии в Украине, передает УНИАН.

Он отметил, что неизвестные злоумышленники взломали сервер Главного территориального управления юстиции в Одесской области.

По данным Sean Brian Townsend, атака на сервер осуществлена через уязвимость под названием FileInclusion. "Сотни гигабайт документов Минюста в открытом доступе. Кто залил шелл, неизвестно. Шелл доступен без пароля. URL по понятным причинам затерт. Пароли админов украдены хакерами. Все диски от C до F были доступны на чтение и запись", - утверждает активист.

Он также считает, что закрывать уязвимость поздно, так как все, что могло случиться, - уже случилось.

"Сервер, а возможно и вся сеть управления юстиции в Одесской области, полностью скомпрометирован неизвестными хакерами. Возможно дважды. Возможно российскими. Его нужно немедленно выключить и провести расследование. Сайт чинить бесполезно, я уверен, что это не единственная уязвимость...", - отметил активист.

Источник: https://censor.net.ua/n3043067
 
 
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Анекдот в тему.

"Пожилая еврейская пара готовится ко сну. - Изя, ты закрыл калитку? - Закрыл, Соня, закрыл. - А дверь ты закрыл? - И дверь закрыл. - А на английский замок? - И на английский замок, Соня. - А на бельгийский? - И на бельгийский закрыл. - А на засов? - И на засов закрыл, Соня. - А на цепочку? - И на цепочку тоже. - Изя, а на швабру ты закрыл дверь? - Ой! На швабру, кажется, забыл. - Ну вот! Заходи, кто хочешь! Бери, что хочешь! "
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ГДЕ МОЖНО ПРОЧЕСТЬ ДОКУМЕНТИКИ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Под Рождество в семействе Луценко трагедия. Юрия, его ненаглядную жену Ирину и не менее честного и отзывчивого сына Александра объявили персонами нон-грата в свободной и демократичной Америке.
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щось я цьому не вірю. бо в мене луценко гєн.прокурор.
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Зі святом тебе ДРУЖЕ !!!!!! а решта все- пилюка ! Щастя і всіх благ Тобі і Твоїй Родині ! Живіть довго !!!!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!
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3-ех тысячелетней? Надо же, а выглядит старше...
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Ничего страшного - ФСБ и так знает все секреты от их агента и друга президента Труханова... А вот гражданам Украины будет интересно - много дерьма наверное всплывет... Кстати, а где почитать документы, кто знает??
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Річ у тім, що майже усі документи Мін'юсту є конфіденційними, тому не повинні були зберігатися на такому комп'ютері. Тому час притягати до відповідальності посадових осіб.
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может дело не в крутости хакеров, а просто местная крыса, любитель узкого мира слил пароли?
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ни кого не пороли, ленту нодо всякой %уйней заполнить
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а я верю - луцик пошел по блязям и я его понимаю - с такой женой иначе никак!!!!
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сслыку плиз. Очередная "желтая новость" от Бутусова?
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Василиса Егорова Стоп, это шо, опенсенвер в качестве вебсервера? Теперь я видел все.

Хакеры взломали сайт управления юстиции в Одесской области. Киберактивисты говорят о сотнях гигабайт информации в свободном доступе - Цензор.НЕТ 9023

Sean Brian Townsend А вот так? http://ruszn07.gov.ua/

Хакеры взломали сайт управления юстиции в Одесской области. Киберактивисты говорят о сотнях гигабайт информации в свободном доступе - Цензор.НЕТ 9023

TL-WR841N

ruszn07.gov.ua

Хакеры взломали сайт управления юстиции в Одесской области. Киберактивисты говорят о сотнях гигабайт информации в свободном доступе - Цензор.НЕТ 9023

Василиса Егорова Sean Brian Townsend чо, еще и пароль поди стандартный?

Хакеры взломали сайт управления юстиции в Одесской области. Киберактивисты говорят о сотнях гигабайт информации в свободном доступе - Цензор.НЕТ 9023

Sean Brian Townsend Кто его знает?.. Знаешь, есть такая формулировка, кх, кх, неустановленным лицом осуществлен несанкционированный доступ к устройству ... путём подбора пароля администратора ..."

Хакеры взломали сайт управления юстиции в Одесской области. Киберактивисты говорят о сотнях гигабайт информации в свободном доступе - Цензор.НЕТ 9023Василиса Егорова Sean Brian Townsend вот именно поэтому я не лезу. )
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Мне трудно представить какие секреты на сайте обл управления юстиции, но если что то интересное скоро узнаем.
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Вы много интересного узнаете о сексуальных пристрастиях местных чиновников
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Посмотрим. Скандалы к сожалению, это последняя политика украинских СМИ.
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В ці сотні гігабайт можна вкласти кілка кілобайт фальшивого компромату на комусь неугодних осіб, а потім гнати хвилю у інтернеті та ЗМІ.
Відмитися буде дуже важко.
Цим подібні зломи і небезпечні. Кацапи неодноразово їх використовували у США та ЕС.
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Уявіть собі, що в цей масив вкинуть кілька фальшивих сторінок, що компроментують когось з політиків? Як потім довести, що це фальш? Купа корисних ідіотів з піною на губах будуть волити "Карупция! У-у-у-у-у!"
Те ж саме було з "плівками Мельниченка". В величезний масив записів були вставлені кілька слів, що змінили зміст кількох фраз і вуаля, маємо шкандаль, який підхопив усесь опозиційний табір. Спробуй відмитися потім! А грузина убили за наказом з ФСБ. Так робляться спецоперації по дестабілізації країн.
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Возможно. Я уже вам писал, что не специалист. Во всяком случае, написанное вами выглядит реалистично.
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И что там секретного могло храниться? Это сайт РЕГИОНАЛЬНОГО управления
Ну куча порнухи, как всегда, через которую их и взломали
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Хакеры взломали сайт управления юстиции в Одесской области.

Новый Саша Белый в IT пространстве...
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Я давно предлагал отключить все компы государственных служащих от Инета. Он им совершенно не нужен. Сайт zakon3.rada.gov.ua можно просто скопировать. А то они то порнуху качают, то в игры играют.
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вы правы, отключить государственные службы от инета, пускай отчеты курьерами под охраной отправляют.
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Зачем посыльный? Голуби. Раздуть штат на флешку и будет вам счастье
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оно так и есть, есть КСЗІ. и даже работает, там где админы не родственики кого-то. особо упоротым служащим, которым для работы нужен интернет - отдельный комп, изолированный от основной сетки. и то люлей, "флешка не подключается", "не печатается".
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Скиньте сюда логин и пароль, пока не поменяли
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теперь нечего будет продавать --все в свободном доступе! развалили чей то бизнес.
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Ну и что плохого в том, что общественность узнает эти мутные дела? какие секреты от людей?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХакеры взломали сайт управления юстиции в Одесской области. Киберактивисты говорят о сотнях гигабайт информации в свободном доступе
 
 
 
 
 
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