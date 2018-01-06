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Все про:армия РФ (5474) Сирия (2359) бомбардировка (264)

 От ударов российской авиации в Сирии погибло 17 гражданских, - "Немецкая волна"

В результате авиаударов, которые сегодня нанесли самолеты российской и сирийской армий по удерживаемой вооруженной оппозицией Восточной Гуте вблизи Дамаска, погибли не менее 17 мирных жителей, еще 60 человек были ранены.

Об этом сообщил основанный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Deutsche Welle.

Мощные авиаудары были нанесены по району Хаммурие, где погибли 12 человек, включая двух детей. На этой неделе в Восточной Гуте результате авиаударов погибли еще около 30 гражданских, а с конца декабря прошлого года количество жертв среди мирных жителей достигло почти 100 человек.

Также читайте: При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ"

Восточная Гута остается анклавом вооруженной оппозиции неподалеку сирийской столицы, среди оппонентов президента Сирии Башара Асада здесь преобладают радикальные исламистские группировки.

По оценкам, около 400 тысяч человек находятся в Восточной Гуте в осаде правительственных сил. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в 2017 году в Сирии в целом погибли более 39 тысяч человек, в том числе 10,5 тысячи гражданских.

Также читайте: Авиация ВС РФ в Сирии сбросила бомбы на жилой район: минимум 30 погибших

Источник: https://censor.net.ua/n3043066
 
 
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Да слепой Гомер вродь тоже на Цензоре не сидит))))
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у соловьеба еще круче чем ваши ролики, но это не значит, что здесь копрофаги.
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Поищи сам, что ручек нет? Понятно, что украинские, как американские сайты никогда не покажут успехи сирийской армии. А ты зазырь Аль Джазиру, или Арабию. Хотя, кому я это говорю))) Ты уверен, что сирийцев на массовки сгоняли?)))
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та шо вы прете сюда с саратова, и даже ноги не вытираете.
Даже на Рожество ломитесь в чужой дом с балалайками.
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С наступающим тебя. Балалайки нет, есть две акустические гитары, одна электро, с комбиком, клавиши, сакс, и губная гармошка, но я с ними в Украину не прусь, и я не из Саратова)))

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и не прись. Никогда. И детям закажи.
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грициан,руснявую пропаганду жри сам, тут она не пляшет.
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ЧРК ПНХ))) А вообще у нас рiздво и Рождество Христово, козлить, даже тебя желания нет. Иди с Богом. Пост заканчивается, винчика хочу. Тебе здоровья)))
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С наступающим, хоть ты и не тот чел)))
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Ты,совковое,давно партбилет на Библию променяло? От ударов российской авиации в Сирии погибло 17 гражданских, - "Немецкая волна" - Цензор.НЕТ 5752
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угу,верю тебе,Толик...как и всем остальным руснявым.
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В твоей вере не нуждаюсь))))
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Угу,ты нуждаешься в "вере" сатанистской секты рпц мп,как и вся остальная вонючая русня От ударов российской авиации в Сирии погибло 17 гражданских, - "Немецкая волна" - Цензор.НЕТ 8354
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Ладно,Толик(или как тебя там). На Рождество Иса-Наби ибн Мириам(Исуса-Пророка,сына Марии) принято быть в мире даже с врагами. С наступающим тебя, пусть будет тебе мир,ИншАлла.
Я тут дегустирую новый напиток.Забрал у сватьи паундов 5 прошлогоднего меда(пасечница она), настоял на нем свою абрикосовку(70 градусов) до полного растворения,отстоял,процедил. Приблизно 2,5 паундa на галлон. Очень даже якши, весьма рекомендую.
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муслим ты за кого? И принесёт мир проСША коалиция в Сирию?
Сначала пинесите мир в Афган, Ирак.... список длинный
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Сало из свиней самое вкусное. Не правда чурка?
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Из русских свиней получается только удобрение.
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Когда на проводах повисит, обветрится, самое вкусное. Ты прав!
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не знал,шо вы тухлые трупы своих одностадников жрете,русский. Теперь буду знать.
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что США, что кацапы действуют в своих личных интересах
вот только у США получаются Южные Кореи- а у кацапов КНДРы От ударов российской авиации в Сирии погибло 17 гражданских, - "Немецкая волна" - Цензор.НЕТ 6083
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не переживайте. Имею ввиду , шо андрофаги сами себя сожрут.
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выражаю обеспокоенность и немедленно призываю стороны сесть за стол переговоров и прекратить кровопролитие.
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Чтобы сесть за стол переговоров, кеаазламордым покинуть Сирию, как и действующим правителям отречься от власти.
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Как ты говоришь "кеаазламордым" покинуть Сирию? СССР там с 1971 года, и никогда не уходили. Это единственная база РФ в дальнем зарубежье. У США 900, по всему миру.
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тю, у каазламордых были и Кам-Рань, и Куба... туда же и Тартус канет, чего не скажешь 0б США и цифре 900... ента как пить дать...ХЕХ...
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А вот фигвам. Ржавый болт ложили капцапздоны на все - главное всех уровнять под кацапздонский стандарт - по уши в дерьме и славить вовку путиноида.
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Обама по-руццки не понимает. Да и конфессия у него другая...
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Вот многие как-бы не знают, что уже 2012 году, Сирия была в руинах, от войск коалиции, Раша пришла три года спустя. Вот Алеппо, ДО прихода ВКС, Там ни одной школы уже не было.
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Тебе фото выложили, и выучи что такое СПАМ, тыкаешь, как мартышка
Спам (англ. spam) - массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания ее получать.

Ты где рекламу увидел?
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кацап - теперь это фото совмести с 2012 годом...
получится у тебя...?
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Глупости говоришь. Бомбить Сирию начали в 2011 году. Гугли "Сирия 2012" и уже увидишь города - руины.
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На шо намек, каазламордые пришли в Сирию , бо посчитали, шо не все разрушено?
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Гугл дает бомбардировка фашистами в марте 2017 года.
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Алеппо ВКС вообще не бомбили, и не подлетали к городу ближе12 км. Договор с коалицией.
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там где вы кацапы подписываете - туалетная бумага дороже стоит...
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В Сирии сколько средств контроля, и с той и другой стороны, что скрыть ничего не возможно.
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кацап - ты не понял куда тебе идти...? или направление показать...?
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Сам разберусь куда мне иди, тебя спрашивать не стану))
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Ты со СПАМом, достал. СПАМ, это реклама. Я никого не спамлю, но будешь доставать, тебя начну.
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Не упорствуй во лжи, рашист. Просто сдохни.
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А что? нормальный город. Просто на улицах не прибрались.
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кацапы аСвАбАдители
кацапы в Сирии уже весь игил пАбедили
сирийцы и кацапы брацкий нарот

Чуркин о погибших детях в Алеппо: Их посыпают пылью, чтобы выдать за жертв
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ватник, твой уровень "доказательств" всем известен ))
Да и фотки, которые ты тут постишь по методичке, на что указывают, непонятно. НАТО давно использует высокоточное оружие. Вон, весь российский военных хлам аккуратно вырезали в Югославии, избежав массовых разрушений. Хреначить все и всех повсюду- это прерогатива российского уровня вооружений- нет высокоточных технологий, поэтому бомбят просто уничтожая все вокруг.

Кстати, я не знаю ни одного значимого сирийского города, освобожденного доблестными ВКС от ИГИЛ.Вообщем-то, нормальному человеку и так было понятно, что только западная коалиция действительно решает этот вопрос, а Пупок все время боролся против противников Асада.
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Восточно-гутскую народную республику правительство бомбит. Нехорошо. Вот Луганск побомбить-самое то.
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В одной из больниц Петербурга умерла женщина, в течение пяти часов ожидавшая помощи


От ударов российской авиации в Сирии погибло 17 гражданских, - "Немецкая волна" - Цензор.НЕТ 4309

От ударов российской авиации в Сирии погибло 17 гражданских, - "Немецкая волна" - Цензор.НЕТ 4309

Следователи Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства смерти 80-летней женщины в одной из городских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Санкт-Петербургу.
Пожилая женщина была госпитализирована в прединсультном состоянии в городскую больницу №15, где ей более пяти часов не оказывали помощь.
В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств трагедии.
Городской комитет по здравоохранению пока не комментирует инцидент.
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Дай Бог всем дожить до 80-ти лет
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да. только у вас никакого уважения нет даже к своим старикам. Нация моральных уродов.
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тільки касаб може бути таким циніком
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после медицинской реформы и нас такое ждет, для уточнение нас, украинцев
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Росія б'є в першу чергу по супротивниками Асада, бо ІГІЛ та Асад це їх люди. Тому вбивають тих, хто не хоче бути під тиском іншої алавітської релігії. Про те, що бомбардування подобаються сирійцям можна не відповісти, а лише покрутити біля скроні.
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жаль глава Адидаса не слушает Немецкую волну
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Бг-ггг... хутин пуй рулит на каазламордии...ХЕХ...
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Есть инфа с израильского сайта, что вблизи Гуты *бармалеи* зажмурили до 400х асадитов и 14 хрюссо- турыстов советников
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Они там в своем уме? 17 гражданских. видите ли, погибло. У нас тут погибших от русни счет на сотни гражданских пошел если не на тыщи и "немецкая волна" почему-то молчит.
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Тролеферма , коалиция появилась в Сирии в 2014 году, а с 2011 года Сирию бомбит Асад и российские ихтамнеты.
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Отож. А тепер поясни це російському найманцю.
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а с 2011 года Сирию бомбит Асад и российские ихтамнеты
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Псака с новостью о части норвежского острова, которую Россия буксирует тросами в свою сторону, на твоем фоне просто отдыхает...
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Об этом сообщил основанный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Deutsche Welle.
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У этого СЦМЗСПЧ из пригорода Лондона всего один сотрудник - сбежавший из Сирии "митингувальнык и протестувальнык", с офисом своего СЦМЗСПЧ в своем одежном магазине.
Типо "ЦЕНТР", который представлен одним человеком без специального образования и опыта, который ссылается на не раскрываемую им сеть "активистов" в Сирии.

Как пример для подражания Тымчуку со своим ИС - бери пример с этого Сулеймана!
Перебирайся в ЛандОН, и уже оттуда пиши о событиях в Донбассе.
И поверят больше, и заплатят больше, чем в Минстеце!
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Леонид Самуэльевич,значит то что коалиция в Сирии с 2014 года для вас не новость 😂
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До 2014 там бомбили американцы. без всяких коалиций. В результате ИГИЛ едва не захватил Багдад и не вышел к Средиземному морю. Но когда они покусились на Тартус и Хмеймим-им прийшоль пистецъ.
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Американцев без всякой коалиции там не было до 2014 года.
Кроме Асада там никого не было.
А что в результате чего ИГИЛ чуть не захватил это сами решайте, бо надоели ваши результаты .
Сам придумал сам результаты получил и пытается эти анализы выдать за результат умственной деятельности.
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Итоги текущей атаки на Хмеймим: поврежден/уничтожен 1 самолет, повреждена/уничтожена одна установка С-400. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Ахрар аль-Алави". Обещают повторить. Атака продолжается.
От ударов российской авиации в Сирии погибло 17 гражданских, - "Немецкая волна" - Цензор.НЕТ 2310
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОт ударов российской авиации в Сирии погибло 17 гражданских, - "Немецкая волна"
 
 
 
 
 
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