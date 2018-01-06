 От ударов российской авиации в Сирии погибло 17 гражданских, - "Немецкая волна"

Об этом сообщил основанный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Deutsche Welle.
Мощные авиаудары были нанесены по району Хаммурие, где погибли 12 человек, включая двух детей. На этой неделе в Восточной Гуте результате авиаударов погибли еще около 30 гражданских, а с конца декабря прошлого года количество жертв среди мирных жителей достигло почти 100 человек.
Также читайте: При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ"
Восточная Гута остается анклавом вооруженной оппозиции неподалеку сирийской столицы, среди оппонентов президента Сирии Башара Асада здесь преобладают радикальные исламистские группировки.
По оценкам, около 400 тысяч человек находятся в Восточной Гуте в осаде правительственных сил. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в 2017 году в Сирии в целом погибли более 39 тысяч человек, в том числе 10,5 тысячи гражданских.
Жители вышли встречать освободителей - сирийскую армию. Захра.
Даже на Рожество ломитесь в чужой дом с балалайками.
Я тут дегустирую новый напиток.Забрал у сватьи паундов 5 прошлогоднего меда(пасечница она), настоял на нем свою абрикосовку(70 градусов) до полного растворения,отстоял,процедил. Приблизно 2,5 паундa на галлон. Очень даже якши, весьма рекомендую.
Сначала пинесите мир в Афган, Ирак.... список длинный
вот только у США получаются Южные Кореи- а у кацапов КНДРы
Спам (англ. spam) - массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания ее получать.
Ты где рекламу увидел?
получится у тебя...?
кацапы в Сирии уже весь игил пАбедили
сирийцы и кацапы брацкий нарот
Чуркин о погибших детях в Алеппо: Их посыпают пылью, чтобы выдать за жертв
Да и фотки, которые ты тут постишь по методичке, на что указывают, непонятно. НАТО давно использует высокоточное оружие. Вон, весь российский военных хлам аккуратно вырезали в Югославии, избежав массовых разрушений. Хреначить все и всех повсюду- это прерогатива российского уровня вооружений- нет высокоточных технологий, поэтому бомбят просто уничтожая все вокруг.
Кстати, я не знаю ни одного значимого сирийского города, освобожденного доблестными ВКС от ИГИЛ.Вообщем-то, нормальному человеку и так было понятно, что только западная коалиция действительно решает этот вопрос, а Пупок все время боролся против противников Асада.
Следователи Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства смерти 80-летней женщины в одной из городских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Санкт-Петербургу.
Пожилая женщина была госпитализирована в прединсультном состоянии в городскую больницу №15, где ей более пяти часов не оказывали помощь.
В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств трагедии.
Городской комитет по здравоохранению пока не комментирует инцидент.
==============
Псака с новостью о части норвежского острова, которую Россия буксирует тросами в свою сторону, на твоем фоне просто отдыхает...
========================
У этого СЦМЗСПЧ из пригорода Лондона всего один сотрудник - сбежавший из Сирии "митингувальнык и протестувальнык", с офисом своего СЦМЗСПЧ в своем одежном магазине.
Типо "ЦЕНТР", который представлен одним человеком без специального образования и опыта, который ссылается на не раскрываемую им сеть "активистов" в Сирии.
Как пример для подражания Тымчуку со своим ИС - бери пример с этого Сулеймана!
Перебирайся в ЛандОН, и уже оттуда пиши о событиях в Донбассе.
И поверят больше, и заплатят больше, чем в Минстеце!
Кроме Асада там никого не было.
А что в результате чего ИГИЛ чуть не захватил это сами решайте, бо надоели ваши результаты .
Сам придумал сам результаты получил и пытается эти анализы выдать за результат умственной деятельности.