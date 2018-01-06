 От ударов российской авиации в Сирии погибло 17 гражданских, - "Немецкая волна"

Об этом сообщил основанный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Deutsche Welle.

Мощные авиаудары были нанесены по району Хаммурие, где погибли 12 человек, включая двух детей. На этой неделе в Восточной Гуте результате авиаударов погибли еще около 30 гражданских, а с конца декабря прошлого года количество жертв среди мирных жителей достигло почти 100 человек.

Также читайте: При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ"

Восточная Гута остается анклавом вооруженной оппозиции неподалеку сирийской столицы, среди оппонентов президента Сирии Башара Асада здесь преобладают радикальные исламистские группировки.

По оценкам, около 400 тысяч человек находятся в Восточной Гуте в осаде правительственных сил. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в 2017 году в Сирии в целом погибли более 39 тысяч человек, в том числе 10,5 тысячи гражданских.

Также читайте: Авиация ВС РФ в Сирии сбросила бомбы на жилой район: минимум 30 погибших