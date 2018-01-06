 Двухлетнему ребенку не оказали должную медицинскую помощь в 4-й больнице Киева. Полиция начала уголовное производство, - мать ребенка  

Как информиурет Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала мама ребенка Ирина Нижинская.
Она отметила: "Оказывается, тяжелая инфекционная болезнь - это не самое страшное. Самое страшное - это обратиться по скорой в клинику "Амеда", которая направит в 4-ю детскую больницу, где теряющему сознание 2-летнему ребенку неадекватная медсестра порвет вены, так и не сделав капельницу, после получаса новых попыток, психанув, бросит истекающего кровью ребенка, так и не обработав нанесенные раны. И если вы думаете , что это фильм ужасов, то вы ошибаетесь! Киев, январь 2018 года".
Мама продолжила: "Я примерно знаю как украинского ребенка будет защищать Украина! Но мне почему-то кажется, что итальянское правительство отреагирует по-другому".
Также Ирина Нижинская обратилась за помощью к друзьям и коллегам и написала: "Обращаюсь к своим друзьям -коллегам - поправьте меня если я упустила важные детали при установлении фактов: малолетнему ребенку гражданину Италии вместо оказания срочной медицинской помощи были нанесены телесные повреждения, не оказана необходимая помощь, в результате чего состояние ухудшилось и по приезде в другую клинику оказана интенсивная терапия, чего можно было избежать вовремя оказав нужную помощь".
Позже Нижинская отметила: "Добрые люди, спасибо всем, кто откликнулся и поддержал как мог. Марко уже 18 часов под капельницей и это еще продлится минимум 8 часов. Он еще очень слаб, а как сказала врач он поступил в состоянии средней тяжести и мы были очень близки к критическому".
Позже, в разговоре с корреспондентом Цензор.НЕТ, Ирина отметила, что по ее заявлению Дарницким управлением Нацполиции начато уголовное производство.
Она заявила: "Приезжала следственно-оперативная группа и мы надеемся на всестороннее и объективное расследование.Но прежде всего мы сконцентрированы на быстром выздоровлении ребенка!"
По ее словам, после инцидента никто им из больнице не звонил.
На момент написания новости Цензор.НЕТ не смог связаться с больницей для получения комментария относительно сложившейся ситуации.
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Та цей Серожа - боїться відходити далеко від хати. Йому ж на родіне казали, що «бандеровци тібя уб'ют»!
Оксана нервує, каже: от тобі пляшка горілки, пампушки, сало, іди в село, до людей, скажеш Христос народився, і все буде гаразд. Дурні ці твої друзі, що таке тобі розповідали, в нас тут нормальні хлопці, ніхто тебе не чіпатиме, послухаєш як колядують, може й з ними спробуєш!
Наледве відправила. Проходить пів години, той Серожа як вривається до хати як навіжений, двері на замок, очі великі, слина з писка, шапку загубив.
- Та що ж таке сталося, любий, невже вовки знову до села підійшли?
- Да я… к нім…. с откритой душой! Пріхажу, бутилку ставлю на стол, ґаварю ім, как ти учіла. "- Христос нараділся!!!" А оні, всє хором, как заорут "- Славімо його!!!" А хрєн ви мєня словіте!…
З Різдвом!!!!))))))
Вибачте, а де зараз ссср?
эти уроды ублюдочные ?
прикинь какую мразь они рожают
А если страховки нет кто платить будет ?
2. Гавний. Якщо ти тримаєш клініку ( платну) , то наймай медсестр якї мають кваліфікацію згідно прейскуранту в твоїй клініці, а не економь на практикантах, яким платиш копійки.
3 Тішимо себе тим, що нічого страшного не сталося. Звична ситуація для українців.
и еще раз: вы думаете, что в частных клиниках много платят квалификованным сестрам??
К сожалению, у нас много людей посторонних во всех областях. Ну как-то так получается...