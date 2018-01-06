 Двухлетнему ребенку не оказали должную медицинскую помощь в 4-й больнице Киева. Полиция начала уголовное производство, - мать ребенка  

Как информиурет Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала мама ребенка Ирина Нижинская.

Она отметила: "Оказывается, тяжелая инфекционная болезнь - это не самое страшное. Самое страшное - это обратиться по скорой в клинику "Амеда", которая направит в 4-ю детскую больницу, где теряющему сознание 2-летнему ребенку неадекватная медсестра порвет вены, так и не сделав капельницу, после получаса новых попыток, психанув, бросит истекающего кровью ребенка, так и не обработав нанесенные раны. И если вы думаете , что это фильм ужасов, то вы ошибаетесь! Киев, январь 2018 года".

Мама продолжила: "Я примерно знаю как украинского ребенка будет защищать Украина! Но мне почему-то кажется, что итальянское правительство отреагирует по-другому".

Также Ирина Нижинская обратилась за помощью к друзьям и коллегам и написала: "Обращаюсь к своим друзьям -коллегам - поправьте меня если я упустила важные детали при установлении фактов: малолетнему ребенку гражданину Италии вместо оказания срочной медицинской помощи были нанесены телесные повреждения, не оказана необходимая помощь, в результате чего состояние ухудшилось и по приезде в другую клинику оказана интенсивная терапия, чего можно было избежать вовремя оказав нужную помощь".

Позже Нижинская отметила: "Добрые люди, спасибо всем, кто откликнулся и поддержал как мог. Марко уже 18 часов под капельницей и это еще продлится минимум 8 часов. Он еще очень слаб, а как сказала врач он поступил в состоянии средней тяжести и мы были очень близки к критическому".

Позже, в разговоре с корреспондентом Цензор.НЕТ, Ирина отметила, что по ее заявлению Дарницким управлением Нацполиции начато уголовное производство.

Она заявила: "Приезжала следственно-оперативная группа и мы надеемся на всестороннее и объективное расследование.Но прежде всего мы сконцентрированы на быстром выздоровлении ребенка!"

По ее словам, после инцидента никто им из больнице не звонил.

На момент написания новости Цензор.НЕТ не смог связаться с больницей для получения комментария относительно сложившейся ситуации.