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 Общество, Здоровье
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Все про:больница (556) дети (2897) Киев (15141)

 Двухлетнему ребенку не оказали должную медицинскую помощь в 4-й больнице Киева. Полиция начала уголовное производство, - мать ребенка  

В 4-й детской больнице Киева не смогли оказать помощь двухлетнему ребенку, гражданину Италии.

Как информиурет Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала мама ребенка Ирина Нижинская.

Она отметила: "Оказывается, тяжелая инфекционная болезнь - это не самое страшное. Самое страшное - это обратиться по скорой в клинику "Амеда", которая направит в 4-ю детскую больницу, где теряющему сознание 2-летнему ребенку неадекватная медсестра порвет вены, так и не сделав капельницу, после получаса новых попыток, психанув, бросит истекающего кровью ребенка, так и не обработав нанесенные раны. И если вы думаете , что это фильм ужасов, то вы ошибаетесь! Киев, январь 2018 года".

Мама продолжила: "Я примерно знаю как украинского ребенка будет защищать Украина! Но мне почему-то кажется, что итальянское правительство отреагирует по-другому".

Также Ирина Нижинская обратилась за помощью к друзьям и коллегам и написала: "Обращаюсь к своим друзьям -коллегам - поправьте меня если я упустила важные детали при установлении фактов: малолетнему ребенку гражданину Италии вместо оказания срочной медицинской помощи были нанесены телесные повреждения, не оказана необходимая помощь, в результате чего состояние ухудшилось и по приезде в другую клинику оказана интенсивная терапия, чего можно было избежать вовремя оказав нужную помощь".

Позже Нижинская отметила: "Добрые люди, спасибо всем, кто откликнулся и поддержал как мог. Марко уже 18 часов под капельницей и это еще продлится минимум 8 часов. Он еще очень слаб, а как сказала врач он поступил в состоянии средней тяжести и мы были очень близки к критическому".

Позже, в разговоре с корреспондентом Цензор.НЕТ, Ирина отметила, что по ее заявлению Дарницким управлением Нацполиции начато уголовное производство.

Она заявила: "Приезжала следственно-оперативная группа и мы надеемся на всестороннее и объективное расследование.Но прежде всего мы сконцентрированы на быстром выздоровлении ребенка!"

По ее словам, после инцидента никто им из больнице не звонил.

На момент написания новости Цензор.НЕТ не смог связаться с больницей для получения комментария относительно сложившейся ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/n3043062
 
 
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То з інтернету. Але у мене багато історій з власної практики. До речі, адмін мене стирає- зараз піду в бан.
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А рехформаторы едут лечиться почему то в Израиль

Министр Рева уехал на лечение в Израиль - СМИ
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У него нет ни чести , ни совести, ни Родины.
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Там, где я живу, содержа с том числе и стариков, которые по милости этого пана, стали нищими.....
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Почему обязательно Крым ? Рускоязычный город. Население в основном говорит на русском.
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Русскій-такої мови не існує. Є угро-фінський волапюк.
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Горбатого могила исправит. Ненависть к добру не приводит, она только разрушает.
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Що про Героїв Небесної Сотні думаєш?
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Я уже вам ответил, моё мнение- лучше общее забвение и память близких, чем проклятия многих и незнакомых .
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Що при згадці Героїв Небесної Сотні тобі спадає на думку?
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Я вам уже ответил. С какими бы мыслями эти люди не шли под пули, к власти они привели мародеров , которые поставили страну и её жителей на грань существования. Это результат, очень плачевный, и что за это нужно им памятники ставить ?
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Дивлячись на те що ти можеш ніде не працюючи собі дозволити цілодобово сидіти в інтернеті, виникає враження що ти не так уже погано і живеш.
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Воспаление легких в Израиль ? Всегда подозревал что он идиот, один перелет с посадкой угробит все лечение что он получил.
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Спитай пан...товаріщя що він про Небесну Сотню думає.
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Та я знаю что он сепароголовый, но такой себе, без агрессии.
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Неагресивних двічі підряд не деактивують.
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Пора понять что всех кто не поддерживал Майдан мы не в состоянии уничтожить, чем он хуже попов МП, он просто комментирует на ЦН, а они проповедуют в массах, от кого больше вреда?
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Я чесно скажу- я і попів МПЦ...Якось не дуже.Як і взагалі попів...
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В нас саме діти колядують повним ходом, нема настрою ні з ким сваритись, хіба що кацап зазирне . Двухлетнему ребенку не оказали должную медицинскую помощь в 4-й больнице Киева. Полиция начала уголовное производство, - мать ребенка   - Цензор.НЕТ 3947
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О, у нас теж колядують! На щастя прихожан МПЦ у нас нема. Є один браток, але його ганяють. Мене за нього навіть у відділок викликали.
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Одружилися Оксана (українка) та Серожа (русскій), живуть в Росії. На різдвяні свята, Оксана вмовила коханого поїхати до свого села, що в Карпатах, відпочити, показати свої традиції, фольклор.
Та цей Серожа - боїться відходити далеко від хати. Йому ж на родіне казали, що «бандеровци тібя уб'ют»!
Оксана нервує, каже: от тобі пляшка горілки, пампушки, сало, іди в село, до людей, скажеш Христос народився, і все буде гаразд. Дурні ці твої друзі, що таке тобі розповідали, в нас тут нормальні хлопці, ніхто тебе не чіпатиме, послухаєш як колядують, може й з ними спробуєш!
Наледве відправила. Проходить пів години, той Серожа як вривається до хати як навіжений, двері на замок, очі великі, слина з писка, шапку загубив.
- Та що ж таке сталося, любий, невже вовки знову до села підійшли?
- Да я… к нім…. с откритой душой! Пріхажу, бутилку ставлю на стол, ґаварю ім, как ти учіла. "- Христос нараділся!!!" А оні, всє хором, как заорут "- Славімо його!!!" А хрєн ви мєня словіте!…
З Різдвом!!!!))))))
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Не закінчив. "А хрен ви мєня словіте! - і как дал огородамі..."
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В смысле два раза. У меня было плохое настроение, ну и что.? Я же пишу.
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Понімаєш, єсть врємя пісать, а єсть врємя пісать
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Мій прадід ходив. В УПА.
Вибачте, а де зараз ссср?
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А вы до сих пор выйти не можете. Извините, а где сейчас Украина ?
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Вот только увидим ли мы её через пару лет или канет в лету как СССР ?
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Ти хоча б знаєш, скільки до Києва аеропортів?
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Да , какая разница. Будет какие непонятные образования. Не знаю, мне трудно судить.
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Скоріш ти здохнеш, ніж цього дочекаєшся, зрозумів мою українську, дон педрило?
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Зачем же лайки ставите сепароголовому, которых нельзя всех расстрелять потому, что много ?????
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Вопрос не вам и не в общем. Вопрос к писателю под ником "Буков".
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Непонятно зачем украинцам платить налоги ? если дороги не делают , за всё везде всё равно нужно платить .Содержать ублюдков чиновников с зарплатами по миилиону гривен в месяц? так на фиг они нужны е
эти уроды ублюдочные ?
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Странная статья и ссылка на фейсбуке не открывается. Недостаточно инфы, нельзя сразу хаять всех
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Угу, стояла и смотрела. А ведь у каждой собаки камера сейчас.
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у отца была диабетическая кома, кололи нав с час, пока попали...
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ребенок итальянский, а зарплаты у врачей украинские. Проблема гарантирована.
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А граждан ЕС без медицинской страховки пускают ?
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Неотложная помощь должна оказываться всем, а уж потом разбираться со страховой.
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Чого не зробиш, якщо дірка чешеться))) А дитина - то таке... можна і таблєтками попічкать, аби відчути "інструмент" в піхві
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Всеми силами лечат министра Реву. У Ревы кукушка улетела, мы его теряем.
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были люди и вдруг все стали типилы!!!
прикинь какую мразь они рожают
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Не знаю. Я йому дупу не підтирав. Кажи ти.
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И это еще реХВорма соевая не во всю силу заработал.
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ustBlogg там походу тупой мамаше нужно узи черепушки с трепанацией делать. ,,Я вчера не смогла прийти поэтому сегодня меня пустите.,,
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Интересен в этой связи вопрос, на кой ляд нужны эти "крутые" скорые частных клиник, если они везут в те же больницы, что и обычные бригады? Да, они на ходу и укольчик вколют (нужный ли?), и маску кислородную на морду наденут, положив баллон на живот или на грудь, чтобы пациент помнил, чем он дышал. А заем, привезя в обшарпанный приемный покой одной из обычных городских больниц, они передают клиента персоналу этой больницы, и на прощание вручают родственникам красивый счет на еще более красивую сумму.
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я думаю, что требование оплатить полностью сдачу анализов, получение группы и участие врача* т.е взятку* больным со СПИДОМ в свету новых законов в медицине заслуживает большего внимания чем перепечатки чьих то проблем с фейса.
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Неотложная помощь должна оказываться всем, а уж потом разбираться со страховой.

А если страховки нет кто платить будет ?
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Не думаю что это фейк. Вполне реальная ситуация.Поступил, надо капать, вена спрятана, не пошла.М\с не справилась с психологической нагрузкой, но ставить вену в данной ситуации должен был врач..Администрация отделения не исправила ситуацию.Ситуация то плевая.Родители психанули, увезли дитеныша в другую больницу.В принципе правильно сделали,
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Сітуація не пльовая. Ситуація- звичайна. Медсестри- низькокваліфіковані, головний лікар економить на нас з вами і кладе дуже хороші гроші ( наші) собі в кишеню, а ми себе тішимо тим, що це " реальная ситуация"
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Абсолютно не понял причем здесь деньги , главный и тешим. Работать надо.
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1. Гроші. Кожен укол, кожен забор крові з вени в платній клініці- це немаленькі гроші, які вказані в прейскуранті послуг. Я повинна МОВЧКИ платити медсестрі яка не може знайти вену мені чи моїй дитині?
2. Гавний. Якщо ти тримаєш клініку ( платну) , то наймай медсестр якї мають кваліфікацію згідно прейскуранту в твоїй клініці, а не економь на практикантах, яким платиш копійки.
3 Тішимо себе тим, що нічого страшного не сталося. Звична ситуація для українців.
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Как вы работаете при такой невнимательности? . Ребенок поступил в гос больницу, Амеда отправила , ведь она не берется за рисковые случаи но счет за доставку естессно выписали. Там не справились. Они уехали в другую клинику. К сведению--вену искать иногда можно долго , даже квалифицированному персоналу.
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Хай міняють персонал. Вену шукати не можуть ті хто вчився за сало. Кваліфіковані медсестри сравляться з любими венами. Але їм потрібно платити.
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вы думаете частные клиники много платят медсестрам??? ну-ну.
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Так я і не думаю. що багато платять. Багато платити треба КВАЛІФІКОВАНИМ. Читати не пробували?
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т.е. вы думаете что квалификация работника и зарплата - вещи между собой не связанные? Двухлетнему ребенку не оказали должную медицинскую помощь в 4-й больнице Киева. Полиция начала уголовное производство, - мать ребенка   - Цензор.НЕТ 767
и еще раз: вы думаете, что в частных клиниках много платят квалификованным сестрам??
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жєня, ау)))) Ви де? Я не думаю, я впевнена, що головний лікар,набирає некваліфікованих спеціалістів, платить їм копійки, тим самим економлячи на нашому з вами здоров'ї, а різницю з прейскуранту за послуги в кваліфікованій частній клініці кладе собі в кишеню. Вн ніколи не візьме собі в клініку спеців. НІКОЛИ. НЕ ВІЗЬМЕ. Бо їм потрібно ПЛАТИТИ. А неуки можуть шукати вени довго і нудно. Йому так ВИГІДНО.
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Обовязково потрібно ввести відповідальність лікарів за пацієнта якого вони оформляють,так як це було при Союзі!Зараз нас не лікують, на нас заробляють,заробляють на здоровьї і смертях!Що ще страшнішого може бути?А ви спорите про політику і політиків!Ми вимираємо як мухи а медицина тримається на хабарах і нічого не має з лікуванням.А Феофанія це вершина знущання над нами!як можна жити і знати що медицина у нас починається і закінчується Феофанією!до якої нам доступу немає.
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чомк немає доступу? платіть - і буже вам щастя. Тіки інфа була що у Феофанію по блату набрали багато дебілів, які гроблять пацієнтів. Тож подумайте, у кого (а не де), краще лікуватися.
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Попасть в вену (обычно на ручке 2-х летнего ребенка) - дело не простое. Тут нужна квалификация и талант. Не раз видел как в подобных ситуациях у медсестер просто трусились руки. Но видел (немного) таких, что попадали мгновенно, и с первого раза.
К сожалению, у нас много людей посторонних во всех областях. Ну как-то так получается...
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лядская медицина с ее коновалами и засальными специалистами с их реформой как нельзя худше показывают свой проффесионализм в скорой днепра и в реанимации, если можно назвать бойню таковой, мсч-56. Горите , уки, в аду бесконечно!
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Найперше, що незрозуміло: чому доступ до вени у дитини виконувала медична сестра.
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Двухлетнему ребенку не оказали должную медицинскую помощь в 4-й больнице Киева. Полиция начала уголовное производство, - мать ребенка   - Цензор.НЕТ 8565а кто должен был это делать? главвврач?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДвухлетнему ребенку не оказали должную медицинскую помощь в 4-й больнице Киева. Полиция начала уголовное производство, - мать ребенка  
 
 
 
 
 
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