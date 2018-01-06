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 Враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции под Новолуганским, - штаб АТО

Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: С начала суток, вдоль линии разграничения, зафиксирован 1 обстрел оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны противника.

После обеда, боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО у Новолуганского. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Также читайте: Рождественское перемирие не соблюдается. Враг применил 120- и 82-мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы по позициям сил АТО, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3043059
 
 
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запрет открывать огонь в ответ- военное преступление
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Тримайтеся, хлопці.
Холод ми забрали сюди, щоб ви не так мерзли.
Бережіть себе.
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У вас там хер пойми что творится! Это возмутительная, враждебная погода! К черту эту проклятую зиму! Враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции под Новолуганским, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2931 Не даром весной чучело зимы палят нахер.
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На минулу ніч по Квебеку і Онтаріо вночі місцями обіцяли до -50 з фактором вітру.
Я вже не витримала і написала мамі, що це якийсь кінець світу.
Вчора вітер просто бив в обличчя, дихати не можливо (з паркінгу бігла до роботи, якихось 20-30 метрів), мусиш дихати ротом, потім кашляєш півдня, бо льодяне повітря зайшло в горло.
Такий дикий холод стоїть з 26 грудня.
А всі наші на + в Україні кажуть: аби хлопці там, на фронті, не мерзли. А ми тут переживемо.
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Спасибо вам. Просто спасибо. И пусть эти проклятые морозы у вас скорей сгинут к чертям собачьим.
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Дякую. Через два тижні вже буду вдома. От і погріюся.
Про наших не забуваємо ніколи.
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А через два тижні вже і в нас похолоднішає, вночі -7-8, а вдень від +2 до +2 Враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции под Новолуганским, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7389 треба вже їхати, поки тепло. З Різдвом!
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Дякую, пані Ольго.

Дай, Боже, за рік дождати (думаю, знаєте і чули. Так кажуть на рокові свята. В усякому разі, у нас, на Житомирщині).

Квиток маю, куплю канадські гостинчики ...

А в Україні - українські: сюди.
І переказ коштів нашим пораненим і родинам загиблих від української громади Монреаля.
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так, чула, як вітались мої бабуся і дідусь та й моя мама, а вони родом з Тернопільщини,
Українцям Монреаля велика дяка за благодійність, Щасливої дороги в Україну.
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Oleg Voloshin
3 год ·

Оригинально так в канун Рождества президент Библию процитировал.
"Членство в ЄС, як і вступ до НАТО, безумовно, залишаються нашою стратегічною метою. Оскільки це перспектива явно не 2018 року, і не наша справа, як сказано в Писанні, знати часи і строки, зазначу лише, що я твердо переконаний в її реалістичності", - заявил Порошенко. То есть, по мнению, спичрайтеров президента с обретением перспективы членства в ЕС и НАТО на нас "сойдёт Дух Святой; и будем ему свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли". Как можно в таких пропагандистских статьях так цитировать отдельные фразы из Библии?!
Лучше б уже президенту про "мене, мене, текел, упарсин" напомнили. Надеюсь, поймёт и без пророка Даниила: "...ты взвешен на весах и найден очень лёгким..."
P.S. Спасибо Nickolay Kapitonenko за верную подсказку: этой сентенцией президент честно признал, что вступление в ЕС и НАТО нам светит не ранее Судного дня.
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И шо Путик по энтому поводу скажет ?? Опять блеять начнёт как овца перед случкой -- " их там нееет"????? Ему не впервой......
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Барреты покрасивше, конечно, смотрелись бы. И джавы.
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_Всего-то и надо было: левой за подбородок, правой за затылок, и резко провернуть по часовой стрелке. Тошо резьба там левая. Две-три секунды, и праздник! Но... это ж петя. Он не халявчик, он партньор.
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чтоб вы сепары сдохли счастливо в один день...!
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Нет. Я все больше убеждаюсь, что власть не зря всеми силами пытается "похоронить" все, что связано с майданом. В Европе крутят филм про майдан, я посмотрел его по Россия 24. Там много интересного.
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ну,шо смотришь-то и есть...не мной сказано Враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции под Новолуганским, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1490
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в фильмах важно, кто есть конечный бенефициаро.
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Возможно, но факты вещь упрямая. угол может быть каким угодно. Два человека из этого фильма будут давать официальные показания украинскому суду. , Понятно, что там все в "черном" свете, но от них никуда не уйдешь, и власть за три с половиной года так и не ответила на эти обвинения. А многие фигуранты покинули Украину благодаря ей, это тоже факт, от которого не уйдешь.
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У нас отношение к журналистике, как к заказухе. Если там сплошная ложь, тот почему то Украина, вернее очень не бедные граждане, чьи фамилии там звучат. не подала НИ ОДНОГО иска в Европе по клевете.
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О фильме я слышал ещё до Нового года и сообщений. что кто то , чьи фамилиии были названы, в суд не обращались. Поэтому, если что то обсуждать, нужно для начала посмотреть.
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А Гугл - это такой единый сайт европейской судебной системы?
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Фильм идет уже больше месяца, если были бы иски была бы и информация.
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ну всего лишь один обстрел за сутки, без пострадавших это замечательно...жаль, что недолго такое будет продолжаться
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РУССКИЕ из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции под Новолуганским.
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Вот зачем они сообщают такие "новости"!
По нашим стреляют , уже какой день(!), а наши токо получают смерть, ранения, увечья, но огонь в ответ не открывают?!
Нам нада гордится такими "перемогами"? Это должно поднять в нас патриотический дух?
Шо это блядь такое!!! Почему у нас такое!!!
Панове, ведь гибнут наши люди! Их расстреливают, а они не могут ответить!...
Это всё равно, шо гопнику отдать кошелёк, и самому же удариться об его колено.
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Интересна другая добавка, Ответный огонь не велся....
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То-то срашистов за декабрь на Донбассе десятка четыре застрелилось... И все сами. Наши ж не стреляют - запрещено.
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Возможно. Я цитирую украинские новости.
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Родной язык у меня русский. так что теперь ?
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С початку дії біометричного контролю в Україну за 6 днів заїхало 15 500 расеян.
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То партньоры диабетика прут
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Головне, переконатися, що всі ці (перепрошую) морди виїхали назад у встановлений законом термін.
До речі, Сергію, що у Вас за ідентифікація ? Весь час хотіла запитати.
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"Громкий "пук!" лучше новых двух".
Жги еще, Барыга!))).
Кстати, кто напомнит: Оно высказало соболезнование родственникам убитой режимом правозащитницы или нет? Или там пиара иало?
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Vedana, то у мене мобіла київстар, та надбудова до броузеру дає такий "прапор" на цьому сайті.
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Ви не в Криму ?
Я якийсь час так думала.
Отже, в Україні. Good.
Я вже Вас приписала (ну, сорі) то до переселенців з Донбасу, то до тих, хто з Криму.
А де Ви є насправді, Бог його святий знає.
Щасливого Нового Року. Як би там не було. І де б ми не були.
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треба нашим хенералам у сирійців повчитися, як робити ратні подвиги, бо наш "миротворець" війну вестиме ще чотири роки
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Доржи Батумункаев, бурятский танкист с 5-й бригады, очень смеялся, когда, его,буддиста, осеняли крестным знамением ватные бабушки. Так же их смешит шоколадный обосранец со своими "Рождественскими" перемириями. Урожайное, хлебное, первосентябрьское, летнее,первомайское, восьмемартовское и другие петины фантазии.
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Сейчас минут 20 слушал по ящику на NewsOne одну даму, бывшего спеца Радио Свобода по развалу СССР. Это Анна Герман которая слащавым голосом пропагандировала за федерализацию Украины, вещала предоргазменным голосом за Российскую Православную Церковь и т.п. До конца сей треп выслушать не смог. Поражает то, что рьяная агитация нгаправленная на развал страны властями никак не пресекается. Напрашивается вывод: нас или готовят к сдаче страны, или к полному прощению лугандонских головорезов убиивших более 10000 наших граждан, или у властей левая рука не знает, что делает правая , или они все заодно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции под Новолуганским, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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