 Враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции под Новолуганским, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: С начала суток, вдоль линии разграничения, зафиксирован 1 обстрел оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны противника.

После обеда, боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО у Новолуганского. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

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