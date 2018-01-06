 Враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции под Новолуганским, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: С начала суток, вдоль линии разграничения, зафиксирован 1 обстрел оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны противника.
После обеда, боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО у Новолуганского. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".
Холод ми забрали сюди, щоб ви не так мерзли.
Бережіть себе.
Я вже не витримала і написала мамі, що це якийсь кінець світу.
Вчора вітер просто бив в обличчя, дихати не можливо (з паркінгу бігла до роботи, якихось 20-30 метрів), мусиш дихати ротом, потім кашляєш півдня, бо льодяне повітря зайшло в горло.
Такий дикий холод стоїть з 26 грудня.
А всі наші на + в Україні кажуть: аби хлопці там, на фронті, не мерзли. А ми тут переживемо.
Про наших не забуваємо ніколи.
Дай, Боже, за рік дождати (думаю, знаєте і чули. Так кажуть на рокові свята. В усякому разі, у нас, на Житомирщині).
Квиток маю, куплю канадські гостинчики ...
А в Україні - українські: сюди.
І переказ коштів нашим пораненим і родинам загиблих від української громади Монреаля.
Українцям Монреаля велика дяка за благодійність, Щасливої дороги в Україну.
3 год ·
Оригинально так в канун Рождества президент Библию процитировал.
"Членство в ЄС, як і вступ до НАТО, безумовно, залишаються нашою стратегічною метою. Оскільки це перспектива явно не 2018 року, і не наша справа, як сказано в Писанні, знати часи і строки, зазначу лише, що я твердо переконаний в її реалістичності", - заявил Порошенко. То есть, по мнению, спичрайтеров президента с обретением перспективы членства в ЕС и НАТО на нас "сойдёт Дух Святой; и будем ему свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли". Как можно в таких пропагандистских статьях так цитировать отдельные фразы из Библии?!
Лучше б уже президенту про "мене, мене, текел, упарсин" напомнили. Надеюсь, поймёт и без пророка Даниила: "...ты взвешен на весах и найден очень лёгким..."
P.S. Спасибо Nickolay Kapitonenko за верную подсказку: этой сентенцией президент честно признал, что вступление в ЕС и НАТО нам светит не ранее Судного дня.
По нашим стреляют , уже какой день(!), а наши токо получают смерть, ранения, увечья, но огонь в ответ не открывают?!
Нам нада гордится такими "перемогами"? Это должно поднять в нас патриотический дух?
Шо это блядь такое!!! Почему у нас такое!!!
Панове, ведь гибнут наши люди! Их расстреливают, а они не могут ответить!...
Это всё равно, шо гопнику отдать кошелёк, и самому же удариться об его колено.
До речі, Сергію, що у Вас за ідентифікація ? Весь час хотіла запитати.
Жги еще, Барыга!))).
Кстати, кто напомнит: Оно высказало соболезнование родственникам убитой режимом правозащитницы или нет? Или там пиара иало?
Я якийсь час так думала.
Отже, в Україні. Good.
Я вже Вас приписала (ну, сорі) то до переселенців з Донбасу, то до тих, хто з Криму.
А де Ви є насправді, Бог його святий знає.
Щасливого Нового Року. Як би там не було. І де б ми не були.