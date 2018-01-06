 С бойцом 28-й ОМБр Александром Чегурко простились на Одесчине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского облсовета.
В последний путь провести земляка пришли военные побратимы, жители родного села Шершенцы, друзья, одноклассники, родственники из других населенных пунктов Одесской области.
По словам сослуживцев, Александр накануне Дня защитника Украины был награжден орденом" За мужество "III степени. Недавно вернулся с задания с оккупированной территории. Собирался жениться на девушке с Донбасса.
Нехай Господь прийме у своїм Царстві Небеснім...
https://www.youtube.com/watch?v=Nm0wddv9N1k&list=RDMMNm0wddv9N1k
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....
Плачу...