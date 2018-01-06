 С бойцом 28-й ОМБр Александром Чегурко простились на Одесчине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского облсовета.

В последний путь провести земляка пришли военные побратимы, жители родного села Шершенцы, друзья, одноклассники, родственники из других населенных пунктов Одесской области.

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По словам сослуживцев, Александр накануне Дня защитника Украины был награжден орденом" За мужество "III степени. Недавно вернулся с задания с оккупированной территории. Собирался жениться на девушке с Донбасса.