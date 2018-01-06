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 С бойцом 28-й ОМБр Александром Чегурко простились на Одесчине

5 января в селе Шершенцы Кодымского района Одесской области в последний путь провели 30-летнего разведчика 28-й отдельной механизированной бригады Александра Чегурко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского облсовета.

В последний путь провести земляка пришли военные побратимы, жители родного села Шершенцы, друзья, одноклассники, родственники из других населенных пунктов Одесской области.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Гибель разведчика Александра Чегурко в зоне АТО - небоевая потеря: открыто уголовное производство, - Мотузяник

По словам сослуживцев, Александр накануне Дня защитника Украины был награжден орденом" За мужество "III степени. Недавно вернулся с задания с оккупированной территории. Собирался жениться на девушке с Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3043058
 
 
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Спи спокійно, козаче...
Нехай Господь прийме у своїм Царстві Небеснім...
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Помнить. Обязанность живых - помнить.
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Практически полностью слепая старенькая мама одна осталась....
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Я знал одного военного разведчика, которого ранили на Донбассе. Представляю какие это люди, ведь мы долго и не раз говорили. Они ходят по лезвию бритвы. Александр Чегурко видимо тоже из этого теста, но лучшие погибают за Украину. Земля ему пухом.
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Боже-Боже... У свят-вечір хтось своїх рідних оплакує.
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Цензор!а можна хоч на таких новинах не заробляти на рекламі?чи може я чогось не розумію?
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС бойцом 28-й ОМБр Александром Чегурко простились на Одесчине
 
 
 
 
 
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