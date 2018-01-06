 С начала российской агрессии на Донбассе Евросоюз предоставил гуманитарную помощь на 525 млн евро

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

Кроме того, Европейская комиссия предоставила чрезвычайную помощь Украине с начала 2014 года в размере 88,1 млн евро.

Половина сумы была выделена людям, которые проживают на территории неподконтрольной Украине. Помощь в чрезвычайных ситуациях предназначена для наиболее уязвимых групп населения, в частности, женщинам, детям и пожилым людям. Кроме того, конфликт на Донбассе затронул более 4,4 млн человек, из которых 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи.

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