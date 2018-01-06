 С начала российской агрессии на Донбассе Евросоюз предоставил гуманитарную помощь на 525 млн евро

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Европейской комиссии.
Кроме того, Европейская комиссия предоставила чрезвычайную помощь Украине с начала 2014 года в размере 88,1 млн евро.
Половина сумы была выделена людям, которые проживают на территории неподконтрольной Украине. Помощь в чрезвычайных ситуациях предназначена для наиболее уязвимых групп населения, в частности, женщинам, детям и пожилым людям. Кроме того, конфликт на Донбассе затронул более 4,4 млн человек, из которых 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи.
Также читайте: "Красный Крест" направил на оккупированный Донбасс 172 тонны гуманитарных грузов, - ГоспогранслужбаИсточник: https://censor.net.ua/n3043056
45 ТОЛЕРАСТОВ ничему не учит...
с руснявыми поведешься...черта в хату пригласишь!!!
"Европа мовчала..."!!!
Пока наш Моисей Алексеич сиську в кармане трет)))
Пам'ятай. Олександр Олесь / Поезія / Українська спільнота / US.org.ua
us.org.ua › blog › poems
ПАМ'ЯТАЙ Коли Україна за право життя З катами боролась, жила і вмирала, І ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
бо для них негры и арабы...куда более важны чем мы!!!
Белые НЕГРЫ у края цивилизации...
родителей и стариков забрали...и чухнули...
Работают и живут в Киеве. И х..ми ДыРу ложат!!!
Десь так все це відбувалось...
На войне патриотов - раз два и обчелся. Возьмите Мотодрылу - что форма, что содержание - истинное лицо русского мира.
Меньше надо пропаганде верить - что с одной, что с другой стороны...
Ему еще и Ринат с Игорем Валеричем НЕ ОДИН ЕВРО ДАЛИ!!!)))
бо мовчим...и сопим в две дырки КАК НОСОРОГИ!!!
Прости Господи...
все таки у Иранцев ЕСТЬ ЯЙЦА!!!! а у нас шоколадные трюфеля...
зная ненасытность наших КОРУПЦИОННЫХ КАКАО-БОБОВЫХ ЖУКОВ))))
...мы с братухой тоже в доле... ...но хто ж нас всех сосчитает? *)
Слава Украине!