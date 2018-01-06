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 Общество
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Все про:Донбасс (15110) Евросоюз (11633) гуманитарная помощь (730)

 С начала российской агрессии на Донбассе Евросоюз предоставил гуманитарную помощь на 525 млн евро

Европейский союз с момента начала российской агрессии на Донбассе предоставил гуманитарную помощь в размере 525,5 млн евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

Кроме того, Европейская комиссия предоставила чрезвычайную помощь Украине с начала 2014 года в размере 88,1 млн евро.

Половина сумы была выделена людям, которые проживают на территории неподконтрольной Украине. Помощь в чрезвычайных ситуациях предназначена для наиболее уязвимых групп населения, в частности, женщинам, детям и пожилым людям. Кроме того, конфликт на Донбассе затронул более 4,4 млн человек, из которых 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи.

Также читайте: "Красный Крест" направил на оккупированный Донбасс 172 тонны гуманитарных грузов, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3043056
 
 
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а так же ЕС еще предоставил газовые турбины Сименс в Крысм...а щас предоставляет Воффке всякие нищаки в обход санкций...
45 ТОЛЕРАСТОВ ничему не учит...
с руснявыми поведешься...черта в хату пригласишь!!!
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Жорстко, та справедливо.
"Европа мовчала..."!!!
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скорее не мовчала...А ТОРГОВАЛА!!!)))ТОРГУЕТ!!! И БУДЕТ ТОРГОВАТЬ!!!
Пока наш Моисей Алексеич сиську в кармане трет)))
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Пам'ятай. Олександр Олесь / Поезія / Українська спільнота / US.org.ua

us.org.ua › blog › poems

ПАМ'ЯТАЙ Коли Україна за право життя З катами боролась, жила і вмирала, І ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
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и буде мовчать...
бо для них негры и арабы...куда более важны чем мы!!!
Белые НЕГРЫ у края цивилизации...
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Для того, щоб нас поважали вороги і друзі, треба не на ринках турецьким шматтям торгувати, а засукувати рукава і працювати, як, хоча б, поляки, не кажу про німців.
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А коли в Немирові японці збудували завод і не можуть набрати туди працівників, то хто нам лікар?
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Нехай за таку зарплату самі японці там і працюють.
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Так меня поздравлял друг из Донецка (рожденный в Киевской области), который потерял там работу и живет как может. Не знаю достается ему что-то из гуманитарки.
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а у меня знакомые (Луганск...Артемовск (бывший)...Донецк...Горловка) все еще в 2014 от туда чухнули...
родителей и стариков забрали...и чухнули...
Работают и живут в Киеве. И х..ми ДыРу ложат!!!
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Местные с Макеевки говрят - ДНР на всю голову! - о приверженцах русского мира.Для гражданских это трагедия, для политиков - деньги...
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А чому в Києві? В Україні немає де більше працювати?
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Що дав - що за тин викинув (с)

Десь так все це відбувалось...
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Поганенько з провізією у кармільцев. Чуть сальцем непоперхнувся з горя за них кармільцев.
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Кому именно ЕС прадоставил еду ?? Самим жителям Донбасса, просившим устроить весь этот бардак ?? И шо - я теперь должен быть ЕС благодарен ?? Я с той гумпомощи и крохи не получил, да она мне и не нужна....А ждать благодарности от Донбассян -- ну, ну.... ЕС ещё дурнее чем я думал.....
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..А ждать благодарности от Донбассян -- ну, ну...

На войне патриотов - раз два и обчелся. Возьмите Мотодрылу - что форма, что содержание - истинное лицо русского мира.
Меньше надо пропаганде верить - что с одной, что с другой стороны...
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Есть маленькая разница - одни орут и воюют о своей земле,,, а другие - о чужой... Когда ты эту разницу поймёш, то возможно ( не факт) - ты и начнёш соображать.... Есть государства в своих границах - всё остальное вторично.. Все, кто пытается изменить размеры границ - преступники,,, ибо за этим неизбежно последуют горе и смерть...
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Маю можливість дивитися роССійські канали. Таке враження, що вони всі орзабочені одним: Ах, как там у хохлов все плохо.
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А сама ситуация донельзя смешная - КОРМЯТ КОРМИЛЬЦЕВ !!!!
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покажите мне человека, которому выдали хотя бы одно евро из евросоюза
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Вот ОН!!!)))
Ему еще и Ринат с Игорем Валеричем НЕ ОДИН ЕВРО ДАЛИ!!!)))
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а с народа за это...ПОСЛЕДНИЕ ТРУСЫ ТАРИФАМИ СНИМУТ)))
бо мовчим...и сопим в две дырки КАК НОСОРОГИ!!!
Прости Господи...
все таки у Иранцев ЕСТЬ ЯЙЦА!!!! а у нас шоколадные трюфеля...
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А они в курсе,что банда все эти бабки украла ???
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А они в курсе,что банда все эти бабки украла ???/они-это кто? Ты сам-кто?
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Дякую, звичайно, та це дріб'язок від того, що ЕС винний.
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Половину освоили Гудок и К а половину мы имели удовольствие наблюдать в декларациях наших "слуг"...
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евросоюз предоставил , пол лярда зелени ))),,, , понты , карочи ,,, , скока ес предоставил греции ??? , той же польше ? , и прочим невоюющим странам. ? , , за будапештский меморандум следовало бы пол-триллика снять с карточки евросоюза , а с россии два триллиона долларов , , ну , а трамп вашингтонский бы добавил ,,,, кому бабла , кому пистюлей , , и было бы усе по-понятиям , , , крым стоит триллик баксо и баста. !!! , , не так ? , а скока стоит бельгия. ??? , , сравнима по населенню и территории с полуостровом крым ,,,
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)))аг)))ща они тебе снимут...
зная ненасытность наших КОРУПЦИОННЫХ КАКАО-БОБОВЫХ ЖУКОВ))))
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не розумiю Украiна воюе з рашою ,а полонених мiняють украiнцiв на украiнцiв.
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Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...
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Там хрен поймешь, кого на кого меняют. Скорее всего - бабло рулит.
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И не постеснялись взять помощь еврогеев жители свабоднго дамбаса?
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Евросоюз предоставил гуманитарную помощь на 525 млн евро

...мы с братухой тоже в доле... ...но хто ж нас всех сосчитает? *)
Слава Украине!
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Ахренеть....А де вона ???О це шоколадники крадуть ....аж фуфайка завертаэться .Шо б ви курви вже подавились цiм баблом..!.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала российской агрессии на Донбассе Евросоюз предоставил гуманитарную помощь на 525 млн евро
 
 
 
 
 
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