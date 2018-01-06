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Все про:поздравление (608) Порошенко (14067) Рождество (211)

 Помолимся за тех, кто защищает нашу страну, - рождественское поздравление Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником Рождества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

...

В поздравлении отмечается: "Рождество - зарождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость.

Давайте вспомним теплым словом тех, кто живет в нашем сердце! Поблагодарим родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что мы - вместе! Вспомним сегодня тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы".

 

Также читайте: Членство Украины в ЕС и вступление в НАТО - перспектива явно не 2018 года, но это вполне реалистично, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3043054
 
 
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Первое что приходит на ум---"что б ты сдох",а лучше что б жил на минимальную зарплату,долго и счастливо,после отсидки.
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Петя может и помолиться,если надо и слезу пустить,умеет гад играть в артиста,но своё дело в угоду путлера продолжает.
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Одні люди моляться, а інші в цей святковий день масово серуть на форумах.
Одні люди можуть працювати, а інші можуть тільки срати.
Забагато гівна приплило в Україну, яке сере на власного президента і потай своїм гавкотом підтримує Хуйла.
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Можу додати, що він найкращий президент з усіх попередніх.
А тобі хто був кращий? Януковощь? Ющ? Кучма? Може Кравчук? Ану кажи, хто твій любимчик?
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А чим він найкращий? Бо встиг за 4 роки стати мільярдером?
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Ну как что? Смог в кратчайшие сроки:
- сделать украинцев в 2 раза беднее
- сделать наибольшее количество обещаний чем все остальные презы вместе взятые
- и при всем этом умудряется еще уверенно сидеть в кресле.

Так что Пьодр уверенно превзошел остальных презиков.
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Він кращий тим, що поставив Росію раком. - Це відповідь на твоє наступне запитання.
А де відповідь на моє попереднє запитання? Чи ти всрався і не можеш відповісти, гівнюк?
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найкращій - пьєро охмєтов, крім того хто голосував за ВАШОГО олігарха
крім вас ? хвірташ ?
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Ти дебіл, який сам з собою говорить? Чи це ти так відповідаєш на моє запитання?
Я не бачу відповіді.
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??жизни стоял наверно б чесно молился а так афиша
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Аж трясет от мерзости гаранта сывого..
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Слава нашим Героям ! скажена смерть ватним пі.арам!
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Президент показує всім нам гарний приклад і ми всі разом з ним повинні молитися за тих, хто захищає нашу країну.
Чи може хто має щось проти?
Так тоді так прямо і кажіть: що вам не потрібен ні президент, ні Україна ні її народ. Скажіть прямо, що ви самі не захищаєте Україну і ненавидите всіх, хто до цього причетний.
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з задоволенням чавлю українських гнид, не кажучи вже про кацапських бліх.
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Як багато спаму на Різдво? Хто ж це так гарно шоколадних заробітчан від нормальних людей заховав?
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"Рождество - зарождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость.Источник: https://censor.net.ua/n3043054 з вуст бариги, це звучить як збочення. Барига, як президент, нас заспокоює зародженням надії на спасіння, на мир і справедливість? Спасіння, мир і справедливість не може принести БРЕХУН. Дуже вірю в Божу справедливість, не в барижну. А хто не боїться порушувати заповіді, той або самовбивця, або божевільний.
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Сатані ти, Пеця молися,як і увесь твій каганат!
Місце в пеклі ти вже вимолив...Давно..
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В спаме чаще всего противники шоколадки. Обидно прям, раньше в спам отправляли противников путина. Походу шоколадные получили покращення.)))) хоть кто то
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Какая артистичная личность. Каждое его поздравление - это миниспектакль. Очень красиво.

Но надо судить не по красоте его СУГСов, не по артистичности его выступлений, а по конкретным результатам. Народ Украины стал беднее раза в два-три за время его правления. Олигархи грабят страну, выводят прибыли предприятий в оффшоры. Народ беднеет на глазах. Численность населения сокращается более чем на 200 тыс. чел. в год. Петя и его дружки превращают Украину в олигархический бантустан.

В Украине построена экономика отстающего типа. Это значит, что Украина будет не догонять развитые страны, а отставать. Олигархия - это феодализм, а феодализм развиваться не может. Пока не уничтожим олигархов как класс, шансов на возрождение у нас нет. Надо вернуть все заводы, присвоенные олигархами. Акции предприятий продавать только на фондовой бирже. И за эти деньги провести модернизацию и новую индустриализацию. Без этого Украине не выжить. Уже сейчас Украина достигла африканского уровня жизни. Промедление смерти подобно.
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Почитал камменты. Очень много положительных камментов, типа

"До Порошенка є багато питань і претензій, але в загальному він керує по правильному шляху."

Украинцы напоминают теленка, которого ведут на бойню, а он своим убийцам руки лижет. До чего же доверчивый и наивный народ. Одни и те же олигархи грабят этот народ уже около 25 лет, а он им руки лижет. Просто поразительно.

С таким народом можно открывать оффшорные компании, выводить туда прибыли украинских предприятий, покупать виллы в Италиях и Испаниях, покупать пентхаусы в Лондонах, платить рабочим зарплаты в 200-300 долларов. А потом надо красиво сказать: "Пам"янемо героїв, які віддали своє життя за Україну. Слава Україні. Героям слава". И все, народ тебя любит и говорит, що керуєш ти по правильному шляху. Поразительная наивность и доверчивость.
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а хтож новий спавсітєль то ? дайно відповідь
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПомолимся за тех, кто защищает нашу страну, - рождественское поздравление Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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