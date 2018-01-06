 Помолимся за тех, кто защищает нашу страну, - рождественское поздравление Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
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В поздравлении отмечается: "Рождество - зарождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость.
Давайте вспомним теплым словом тех, кто живет в нашем сердце! Поблагодарим родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что мы - вместе! Вспомним сегодня тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы".
Одні люди можуть працювати, а інші можуть тільки срати.
Забагато гівна приплило в Україну, яке сере на власного президента і потай своїм гавкотом підтримує Хуйла.
А тобі хто був кращий? Януковощь? Ющ? Кучма? Може Кравчук? Ану кажи, хто твій любимчик?
- сделать украинцев в 2 раза беднее
- сделать наибольшее количество обещаний чем все остальные презы вместе взятые
- и при всем этом умудряется еще уверенно сидеть в кресле.
Так что Пьодр уверенно превзошел остальных презиков.
А де відповідь на моє попереднє запитання? Чи ти всрався і не можеш відповісти, гівнюк?
крім вас ? хвірташ ?
Я не бачу відповіді.
Чи може хто має щось проти?
Так тоді так прямо і кажіть: що вам не потрібен ні президент, ні Україна ні її народ. Скажіть прямо, що ви самі не захищаєте Україну і ненавидите всіх, хто до цього причетний.
Місце в пеклі ти вже вимолив...Давно..
Но надо судить не по красоте его СУГСов, не по артистичности его выступлений, а по конкретным результатам. Народ Украины стал беднее раза в два-три за время его правления. Олигархи грабят страну, выводят прибыли предприятий в оффшоры. Народ беднеет на глазах. Численность населения сокращается более чем на 200 тыс. чел. в год. Петя и его дружки превращают Украину в олигархический бантустан.
В Украине построена экономика отстающего типа. Это значит, что Украина будет не догонять развитые страны, а отставать. Олигархия - это феодализм, а феодализм развиваться не может. Пока не уничтожим олигархов как класс, шансов на возрождение у нас нет. Надо вернуть все заводы, присвоенные олигархами. Акции предприятий продавать только на фондовой бирже. И за эти деньги провести модернизацию и новую индустриализацию. Без этого Украине не выжить. Уже сейчас Украина достигла африканского уровня жизни. Промедление смерти подобно.
"До Порошенка є багато питань і претензій, але в загальному він керує по правильному шляху."
Украинцы напоминают теленка, которого ведут на бойню, а он своим убийцам руки лижет. До чего же доверчивый и наивный народ. Одни и те же олигархи грабят этот народ уже около 25 лет, а он им руки лижет. Просто поразительно.
С таким народом можно открывать оффшорные компании, выводить туда прибыли украинских предприятий, покупать виллы в Италиях и Испаниях, покупать пентхаусы в Лондонах, платить рабочим зарплаты в 200-300 долларов. А потом надо красиво сказать: "Пам"янемо героїв, які віддали своє життя за Україну. Слава Україні. Героям слава". И все, народ тебя любит и говорит, що керуєш ти по правильному шляху. Поразительная наивность и доверчивость.