 Помолимся за тех, кто защищает нашу страну, - рождественское поздравление Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

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В поздравлении отмечается: "Рождество - зарождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость.

Давайте вспомним теплым словом тех, кто живет в нашем сердце! Поблагодарим родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что мы - вместе! Вспомним сегодня тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы".

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