EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  237  16
Материалы по теме:
Все про:безвизовый режим (1310) Гоф Джудит (20) Осмаев Адам (70) Окуева Амина (95)

 Великобритания пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, - посол Гоф

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф объяснила, почему ее страна не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью изданию "Новое время".

По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства - тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - заявила Джудит Гоф.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Дело покушавшегося на Осмаева киллера будет передано в суд в течение месяца, - Геращенко

Напомним, сразу же после первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве, которое произошло 1 июня, нардеп от Народного фронта и член коллегии МВД Антон Геращенко заявлял, что напавший на них киллер получил украинские документы в феврале 2016 года. 

"Буквально в течении пяти дней он оформил себе и паспорт гражданина Украины, и заграничный паспорт, и справку об индентификационном коде", - утверждал Геращенко.

Сообщалось также, что сразу после покушения у киллера обнаружили украинский загранпаспорт.

Источник: https://censor.net.ua/n3043042
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот так ,наши внутренние оккупанты,это насквозь прогнившее уже целыми семейными поколениями коррумпированное,предельное в своей наглости быдло превращает нас в изгоев,а Украину в одну из беднейших стран Европы.
 показать весь комментарий
 
 
Звісно не бачать. Ми ж не з Африки, Індії чи Алахакбарії.
 показать весь комментарий
 
Она права, повыдавали паспорта лугандонцам, сидите дома.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати так и не выяснили кто выдал тот паспорт и по какому праву.
 показать весь комментарий
 
Правильно..побольше вам арабов всяких, шоб жизнь не казалась скучной, бл
 показать весь комментарий
 
 
Правильно сказали, и возразить англичанм нечего. Факт есть факт.
 показать весь комментарий
 
 
Мне этот безвиз вообще - как соловью, но такую предъяву даже смешно читать. Значит, когда Англия привечает у себя толпы хер знает кого с Ближнего востока, которые её потом взрывают, где хотят....
 показать весь комментарий
 
Если бы Антонина молчала, бритты, возможно, открыли бы безвиз. Герыча нужно заткнуть...
 показать весь комментарий
 
Карта британской империи, на всякий случай. Здесь найдётся ответ об этническом и национальном составе подданных Объединённого Королевства.
 показать весь комментарий
 
Безвіз - не є панацеєю.. От з США існує візовий режим - але при тривалості візи в 10 років , він не відчувається.. Як на мене , проблема не в візах, проблема - в часі, на який ця віза надається..
 показать весь комментарий
 
С нашим терпильным обыдленным народом нечего делать в англии....гои должны быть в стойле
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, - посол Гоф
 
 
 
 
 
 вверх