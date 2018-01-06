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 Происшествия, Общество
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Все про:животные (625) нападение (1413) Черниговщина (418)

 Волчица напала на людей в Черниговской области

В Коропском районе Черниговской области волчица зашла в село и напала на местных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в областной Госпродпотребслужбе заявили, что после обращения пострадавших были оповещены компетентные органы, которые приняли все необходимые меры - животное уничтожили и собрали биологический материал для исследования на возможные заболевания.

Кроме агрессивной волчицы, также уничтожили кота и собак, которые контактировали с ней.

"Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой", - говорится в сообщении.

Также сотрудники государственной службы запланировали провести прививки собак и животных, которые в этом будут нуждаться. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3043040
 
 
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Когда волчица идет на крайности, значит что-то не так с природой в ее округе. Скорее всего, умерли от голода или еще чего-то ее волчата.
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Серж Светлый e9eb6f68 - вот ждал, когда первый зеленый выскажется... Волчица напала на людей в Черниговской области - Цензор.НЕТ 7254 Волки..., они во все века человечиной не брезговали - ели людишек по возможности.... И акулы кстати тоже... Вот не надо придумывать плаксивых историй...
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В лесу жрать нечего - дичь всю выбили и распугали, народ животноводством не занимается, а до Форы ей далеко ехать.
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Охоту как "развлечение" следует запретить; для выживания человек этим может больше не заниматься, а убивать беззащитных животных - развлечение для слабоумных. Природная популяция должна сама себя регулировать.
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также уничтожили кота и собак, которые контактировали с ней.

Волчица напала на людей в Черниговской области - Цензор.НЕТ 5171

кота-то на хрена уничтожили, изверги!
ну ни в жисть не поверю что кот контактировал с волчицей.
чо он дурак, что ли.
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Так, "на всякий случай". Нет чтобы вакцинировать животных от бешенства и глистов. Проще убить. Волчица напала на людей в Черниговской области - Цензор.НЕТ 7477
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выходит так проще и не затратно, у державы на это денег катастрофически не хватает, все идет на обслуживание "элиты" и с каждым годом все больше и больше, а природой заниматься сейчас не в трэнде, вот только разве что поохотиться, грустно...
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Видел разньіх зверей в Черниговской области, там природа еще жива.
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Скоро до тамтешніх лісів добереться квакваков зі своїми лісопилками.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВолчица напала на людей в Черниговской области
 
 
 
 
 
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