 Волчица напала на людей в Черниговской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, в областной Госпродпотребслужбе заявили, что после обращения пострадавших были оповещены компетентные органы, которые приняли все необходимые меры - животное уничтожили и собрали биологический материал для исследования на возможные заболевания.
Кроме агрессивной волчицы, также уничтожили кота и собак, которые контактировали с ней.
"Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой", - говорится в сообщении.
Также сотрудники государственной службы запланировали провести прививки собак и животных, которые в этом будут нуждаться.
кота-то на хрена уничтожили, изверги!
ну ни в жисть не поверю что кот контактировал с волчицей.
чо он дурак, что ли.