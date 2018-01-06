 Волчица напала на людей в Черниговской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, в областной Госпродпотребслужбе заявили, что после обращения пострадавших были оповещены компетентные органы, которые приняли все необходимые меры - животное уничтожили и собрали биологический материал для исследования на возможные заболевания.

Кроме агрессивной волчицы, также уничтожили кота и собак, которые контактировали с ней.

"Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой", - говорится в сообщении.

Также сотрудники государственной службы запланировали провести прививки собак и животных, которые в этом будут нуждаться.

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