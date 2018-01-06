 Многолетняя тенденция падения экономики сломана, но темпы ее развития категорически неудовлетворительные, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом написал глава государства в колонке для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", опубликованной в субботу.
"Хорошая новость в том, что сломана многолетняя тенденция падения (экономики), вызванного войной, потерей значительной части индустриального потенциала, экономической агрессией со стороны РФ. Но оснований для фейерверка нет. Такие темпы - категорически неудовлетворительные для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни. Именно поэтому и ищем нестандартные, нетривиальные и либеральные решения для улучшения инвестиционного климата, ускорения экономического роста, создания новых рабочих мест", - написал Порошенко.
В качестве примера Президент привел свое предложение вместо налога на прибыль предприятий ввести налог на выведенный капитал. По его убеждению, это высвободит средства на развитие бизнеса, так как налогообложение коснется только той части прибыли, которая не направлена на расширение или создание производств.
"Надеюсь, что это новшество запустим с 1 января 2019 года. А пока внедрим рассрочку на уплату НДС на импортное оборудование для расширения и модернизации производства", - добавил Президент.
Порошенко обещает, что в 2018 году Украина продолжит уверенно развиваться, в страну придут "серьезные инвесторы".
Програ́ма «25 пу́нктів» НСДАП (нім. 25 Punkte-Programm N.S.D.A.P.) - офіційна програма НСДАП з 1 квітня 1920 року. Із 1926 року її положення були признані непорушними.
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Навіть нацист вважали "особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу."
оно собирается над нами еще и в 2019-м экспериментировать вот наивный упырь
А Хам в Ростові.
НЕ ПРИЙДУТ!!! Потому что главний прокурор єто втой кум
"Тенденція (!) падіння зломана" - так далі вже падати нікуди! Крім тебе і твоїх поплічників бандитів -казнокрадів і ментів та проКУРВорів - кришунів вся країна у прірві...
- с максимальной прибылью (для роста курса акций и притока инвестиций)
- с максимальным убытком (для успешного хождения по миру с протянутой рукой или для успешного посылания кредиторов на йух)
Бла-бла-бла ни о чем...