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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Порошенко (14062) экономика (3403)

 Многолетняя тенденция падения экономики сломана, но темпы ее развития категорически неудовлетворительные, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко констатирует, что в стране остановлена тенденция падения экономики, но нынешние темпы ее развития недостаточны для стабильности и улучшения уровня жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом написал глава государства в колонке для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", опубликованной в субботу.

"Хорошая новость в том, что сломана многолетняя тенденция падения (экономики), вызванного войной, потерей значительной части индустриального потенциала, экономической агрессией со стороны РФ. Но оснований для фейерверка нет. Такие темпы - категорически неудовлетворительные для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни. Именно поэтому и ищем нестандартные, нетривиальные и либеральные решения для улучшения инвестиционного климата, ускорения экономического роста, создания новых рабочих мест", - написал Порошенко.

В качестве примера Президент привел свое предложение вместо налога на прибыль предприятий ввести налог на выведенный капитал. По его убеждению, это высвободит средства на развитие бизнеса, так как налогообложение коснется только той части прибыли, которая не направлена на расширение или создание производств.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Худшее в украинской экономике уже в прошлом, - Порошенко. ВИДЕО

"Надеюсь, что это новшество запустим с 1 января 2019 года. А пока внедрим рассрочку на уплату НДС на импортное оборудование для расширения и модернизации производства", - добавил Президент.

Порошенко обещает, что в 2018 году Украина продолжит уверенно развиваться, в страну придут "серьезные инвесторы".

Источник: https://censor.net.ua/n3043038
 
 
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пэтя лучше нам скажи когда ты уже уйдешь НАХЕР пока по добру, по здорову!!!
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Если ты гражданин Украины--ты можешь проголосовать против него на президентских выборах. Но ты--российский тролль, и поэтому права голоса не имеешь. Твой удел--сосать у путина, за 11,80 за каждый пост
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такое впечатление, что он сидит на толчке в своем особняке и от туда, со сральника нам это ророческое гомно толкает вот упырь
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Многолетняя тенденция падения экономики сломана, но темпы ее развития категорически неудовлетворительные, - Порошенко сегодня что президентский день?
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Ну бухая неделю может и не такое привидеться...
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При чём давно и плюс Донбасс освободил за две недели - Белка она такая резвая...
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В Україні розпочалася президентська гонка.. Петрика буде все більше й більше.. Перемог і здобутків від нього - ще більше.. Звикаймо, українці.. Многолетняя тенденция падения экономики сломана, но темпы ее развития категорически неудовлетворительные, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1379
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Чем больше будет диабетик вещать, тем выше у населения будет градус ненависти к нему
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Буде багато всього - і переможні спічі, й посипання гривнею та гречкою пенсіонерів та бюджетників..Всього що задумав він та його штаб - нам ніколи не узнати.. Зрозуміло одне - за перебування при владі петрик та його штаб готові будуть на все..
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Оно даже пьяную черепаху не перегонит ,кроме пожеланий,ЧТОБ ТЫ СДОХ,в Украине порошенко ничего не желают ...
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ломать вы мастаки, только возрождение почему то лишь на ваших личных счетах
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Многолетняя тенденция падения экономики сломана... я думаю что не до конца,очень много энергоёмких совдеповских предприятий работают на на юго востоке Украины. Пора их резать и на их месте строить что то современное.
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Странно что при этом темпы обогащения отдельных олигархов и самого Пети вполне удовлетворительные.
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" 12. З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу. Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни."

Програ́ма «25 пу́нктів» НСДАП (нім. 25 Punkte-Programm N.S.D.A.P.) - офіційна програма НСДАП з 1 квітня 1920 року. Із 1926 року її положення були признані непорушними.
***
Навіть нацист вважали "особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу."

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Что же вы хотели с фашистов. А у нас дымократы, им страна до лампочки.
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Давайте ще за вашою порадою будемо використовувати Майн Кампф
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как-то не заметил, что вложения в развитие (основные средства и пр.) у нас нынче облагаются налогом на прибыль...
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надо его выбрать на ВТОРОЙ СРОК и в желательно в ПЕРВОМ туре , а ...ули ???!! больно хорошо ПИ...Т !!!!
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Не, второй срок будит у Югика а у пети первый ...
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Надеюсь, что это новшество запустим с 1 января 2019 года. А пока внедрим рассрочку на уплату НДСИсточник:https://censor.net.ua/n3043038
оно собирается над нами еще и в 2019-м экспериментировать Многолетняя тенденция падения экономики сломана, но темпы ее развития категорически неудовлетворительные, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8818 вот наивный упырь
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Налоги платить не будут, а вместо вывода денег скупят землю и недвижимость, хреновая идея.
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Второй срок. Без интриги т вариантов. Даже не интересно
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А никто ничего не делал для создания новых производств. Нет льготного налогобложения для нового бизнеса, новых научных работ...
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...ти що - хворий? Яка наука, сів на потік і стрижи купони та відправляй в офшор.
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Мабуть ви хворий, та не знаєте, що наука ще є та працює. Люди заробляють цим гроші, поцікавтесь та починайте вибачатись за хамство.
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У мене родичка Доктор економічних наук з 32 років. Фанат науки. Коли б не батьки, які підтримують матеріально і морально, мови про науку не було б взагалі.
А Хам в Ростові.
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Роботи з економіки не користуються попитом, бо багато економістів та юристів. Але в інших галузях, таких як хімія, ракетолітакобудування, біотехнології, фізика... повно пропозицій із закордону.
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а шо ж такое? и лучший в мире банкир не помог?
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представляете , что случится с ПУТЕЙ если ПОБЕДИТ ЧИЙГОЗ )))))
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Чийгоз на президента не пойдет. Давай другую кандидатуру и желательно украинца.
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нет больше КАНДИДАТОВ ((((( хватит нам украинцев .....утомили !!!!
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Буде тільки український президент.
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АЛИ , передай чтоб ВЫДВИГАЛ свою кандидатуру......есть у него что то , ПОВЕРЬ !!!
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Я знаю лише Джемилева, а Чийгоза не знаю. Чийгоз лише для кримських татар, не підходить він для всієї України.
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ЧИЙГОЗ - ЛИДЕР , он ВОЖДЬ - НАСТОЯЩИЙ !!!! у Влащенко на тв ЗАПАЛ мне в душу ((((
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Уровень жизни украинцев до окончания войны будет снижаться.Ни одна война не обогатила украинцев. /Сколько для Украины стоит война в Донбассе: потрясающие цифры..-В 2016 году экономическая стоимость войны на Востоке Украины составляла 66 миллиардов 749 миллионов долларов
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Ещё один хренов математик !!! Может лучше воровать меньше. Простой пример Нафтогаз заплатил в бюджет 1 грн с 1 куб. газа . Т.Е. НДС и ВСЕ ЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!!! А населению продают по 7 !!!!!! И что то я не помню, что бы твой отец соевый собирался войну на Донбассе прекращать "!!!!!
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на радость миллионам украинцев и в их числе Ивана Петровича Сидорова опровергай утверждения скептика Ивана Петровича Сидорова :1.Уровень жизни украинцев до окончания войны будет снижаться 2. В 2016 году экономическая стоимость войны на Востоке Украины составляла 66 миллиардов 749 миллионов долларов. Опровергай без истерии а конкретно и реально.
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Многолетняя резка сахарных заводов на металлолом закончена. Пэдро в этом преуспел. А рост экономики на схемах вроттердам + не оправдывает ожиданий. Схемы нужно усовершенствовать, говорит пэдро.
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Порошенко обещает, что в 2018 году Украина продолжит уверенно развиваться, в страну придут "серьезные инвесторы".Источник: https://censor.net.ua/n3043038

НЕ ПРИЙДУТ!!! Потому что главний прокурор єто втой кум
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Конечно, Если с Мальдив смотреть и при этом исключительно на свои счета, то не всё так и плохо, А электорату можно через ящик всё втюхивать !!!!!
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Порошенки б р е ш у т ь. Вони уже інакше не можуть: брехнею вони наскрізь просякнуті до генів. Якщо він бовкне правду - з ним станеться анафілактичний шок, організм цього просто не сприйме.
"Тенденція (!) падіння зломана" - так далі вже падати нікуди! Крім тебе і твоїх поплічників бандитів -казнокрадів і ментів та проКУРВорів - кришунів вся країна у прірві...
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можете мечтать, но этим летом начнётся 3 мировая и все ваши прогнозы коту под хвост
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Любой хороший главбух сможет нарисовать любой баланс для ООО "Украина:
- с максимальной прибылью (для роста курса акций и притока инвестиций)
- с максимальным убытком (для успешного хождения по миру с протянутой рукой или для успешного посылания кредиторов на йух)

Бла-бла-бла ни о чем...
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Барыга, мы уже это знаем. Саакашвили сказал это тогда, когда ты соловьем заливался, что жизнь по-новому удалась
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для выживания в этих страшных условиях (война, потеря части индустриального потенциала, экономическая агрессия) спасением являются - офшоры и свой банк для рисования себе дивидендов, да пэтро? Или еще метод, как у гройсмана - продать свое имущество на 8+ млн грнивен - кому? своей жене. Кому то в голову приходило что-то продать своей жене? А они могут, легко.
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продолжу мысль - через год жена гройсмана продаст своему мужу это же имущество за 15 мл, а еще через год он продаст это же имущество опять ей за 30 млн. Чисто легализация левых денег для декларации.
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Правильно. Нет економики значит нет и ее падения. Соевая рехворма №145
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Вся економика соевых построена на кредитах МВФ, валюте заробитчан и вытаскиванию сбережений из под матрасов населения.
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так он и говорит - слабо вытаскивают заначки, нужно интенсивнее и быстрее. барыжному кодлу не хватает!
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экономика сломана, но темпы ее развития категорически сопротивляются.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМноголетняя тенденция падения экономики сломана, но темпы ее развития категорически неудовлетворительные, - Порошенко
 
 
 
 
 
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