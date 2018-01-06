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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5600) Порошенко (14062) членство в НАТО (169) членство в ЕС (89)

 Членство Украины в ЕС и вступление в НАТО - перспектива явно не 2018 года, но это вполне реалистично, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что членство страны в Европейском Союзе и вступление в НАТО остается стратегической целью Украины, но это перспектива не 2018 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом написал глава государства в колонке для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", опубликованной в субботу.

"Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности", - написал он.

Кроме того, как отметил Порошенко, Соглашение об ассоциации с ЕС – "дорожная карта дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в престижном союзе мира".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украине самой решать, становиться ли ей снова страной-претендентом и подавать ли заявку на членство в НАТО, - Столтенберг

"Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это - ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - убежден Президент.

Как сообщалось ранее, 1 декабря Президент Петр Порошенко выразил убеждение, что в будущем в Украине пройдут референдумы по поводу вступления в НАТО и ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3043037
 
 
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во мудила
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Мудила, это для него большоооой комплимент.
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Правду от ВСЕЙ Украины не забанить,как не старайся .
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зачем? а гешефт? а кому втридорога продавать броневички?
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для начала нужно нормальных людей во власти, а не это барыжное отребье
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Так он давно закончил ,ещё в 2014 ,при чём за две недели !!!
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думаю закончится...с помощью нато,ес и сша.но воевать все равно нам.
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Це буде обов'язково..Особливо - членство в НАТО.. Але не при петрикові та його прихвостнях біля керма України..
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Повезло,будет петя в европейской тюрьме сидеть...
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та чо чо там такого особого?хуйло тоже в европейской париться будет
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Вот вместе и посидят. А еще бы их холуев туда же.
Ты их,случайно,не знаешь?
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больше шары типа безвиз не будет..петя..учи матчасть..
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В каких документах это написано,балабол)))
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зря гоните на него - просто надо правильно читать. он же честно написал, что жити по новому будет петро порошенко. Похоже, это чуть не единственный случай, когда он не сбрехал.
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"Я вам тут наобещал всего, но не ваше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, сидите тихо"
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Это диабетик так намекает, что он на втором сроке все порешает.
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он с первого дня так намекал - у него все программы до 2020
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...и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки..

Там в Писании ещё про "не укради" есть. Не дочитал ещё?
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И не убий и много ещё чего. Но что ему до Писания? Он живёт по другой книге и другим законам.
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"Почему протестующие в Иране кричат "Смерть России"?

При чем тут Россия?

- Россия очень даже при чем. Во-первых, одна из главных претензий у протестующих к режиму аятолл состоит в том, что по сути дела Иран ведет несколько колониальных войн. ...... а воюет там всерьез Иран. А Россия является главным союзником Ирана в операции в Сирии. Поэтому гнев протестующих направлен против России. Но есть еще одна вещь: Россия очень непопулярна в Иране абсолютно среди всех слоев населения, и среди мулл, и среди противников мулл. У русских есть замечательное свойство: когда делают зло какому-то народу, они легко про это забывают, прощают это себе, абсолютно не помнят. В России не знают, какие претензии есть у персов по отношению к России, а претензии очень сильные. В XVII-XIX веках Россия выдавила Персию с Кавказа, в ХХ веке при царском режиме просто хозяйничала в Персии как у себя дома. А главное - никто в современной России не помнит, что в 1941 году советские войска оккупировали Иран вместе с англичанами, советские силы с боями взяли Тегеран, разогнали парламент. Это было сделано по соглашению между Англией и Россией. Союзники боялись, что к власти в Тегеране придет пронемецкий режим, хотя персы утверждали, что у них не было никакого намерения становиться союзниками Германии. После этого в 1941 году Советский Союз изъял все запасы хлеба в Персии, и начался реальный голод. То, что советская власть делала, - обычный Голодомор. Много людей погибло. Это в Иране очень хорошо помнят. Более того, Ахмадинежад, самый исламистский президент Ирана, официально потребовал от Российской Федерации денежной компенсации за этот голод.
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все это зашибись и действительно интересно, но мы тут диабетический бред обсуждаем...
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Чтобы оставаться суверенным государством, Украине нужно балансировать между ЕС и РФ, не вступая ни в какие союзы. В богатейшей Норвегии 2 раза был референдум о вступлении в ЕС, оба раза народ проголосовал против. Небедная Швейцария также не стремится отдавать суверенитет Брюсселю. Британия со скрипом, скандалами, но всё же выходит из ЕС
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Членство Украины в ЕС и вступление в НАТО - перспектива явно не 2018 года Членство Украины в ЕС и вступление в НАТО - перспектива явно не 2018 года, но это вполне реалистично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8785 Просто пророк какой-то на все века. Сквозь десятилетия в перспективу зрит!!! Вот это я понимаю керманыч!!!!
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У тебя петя, перспективы только две - тюрьма навеки или на фонарь !!!
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Вы надеетесь что Захарченко со своей бандой прорвется в Киев?
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Почему Грузия еще не в ЕС? Там-то вроде все идеально. Хотя судя по количеству грузинского вина на России и россиян-туристов в Грузии - им и так неплохо живется
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За 5 дней в Украину приперлось 15 000 козломордых, несмотря на обяз сдавать отпечатки копыт, это значит что россиянам неплохо в Украине?
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Прихильники петрика - ходять чутки , що президент країни , в котрій проводиться АТО десь зараз далеко від України.. В теплих краях.. Правду кажуть, чи знову оббріхують нашого гаранта?
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Злые языки говорят, что на Мальдивах. Зарезервировал целый приватный остров.
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Президентов у нас незаменимых нет, а хочешь сделать хорошо-сделай сам . Поэтому Иван Петрович Сидоров , возможно, согласится с требованием друзей-соратников по Партии Справедливости стать кандидатом в президенты. Третьим пунктом его программы будет сокращение срока полномочий президента.Украинцы ненавидят всех президентов, которых они избирали.На третьем году после избрания восторженная любовь к президенту превращается в истеричную ненависть. Это естественно потому что время жизни любой любви три года, а от любви до ненависти один шаг. Иван Петрович Сидоров сократит срок полномочий президента до двух лет и тогда взаимоотношения президента и народа станут дружественными и партнёрскими.
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Если осенью освободим оккупированный юго восток Украины то может и в этом году, всё зависит от того когда будут у нас хотя бы три ядерные бомбы. Членство Украины в ЕС и вступление в НАТО - перспектива явно не 2018 года, но это вполне реалистично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6041
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а три-то зачем?
одной не хватит чтоле? Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4068
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Референдум не организовали в период наибольшей поддержки НАТО, чтобы закрепить навсегда этот вектор. А с каждым годом после 2014 поддержка НАТО падает в обществе. И чем позже этот референдум состоится, тем меньше шансов на позитивный результат.
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можно еще жестче - народ тупой......, тупой...

Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 388 Ray‏ @Ray_net_ua 1 ч.1 час назад
Жесткая правда.

Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9428
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Истинная правда, все знакомые бело-голубые регионалы только больше убеждаются в своей правоте и крепнут, а те кто поддерживали майдан разуверились во всем. Они не хотят идти на выборы, они ничего уже не хотят, ни майданов ни Пети, ничего. Потому реванш очень даже возможен. И уверен, готовится в кремле.
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Вот у меня нет знакомых регионалов, вообще нет, поэтому я не знаю что думают майдановцы. Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4452
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Шо антимайданские воротилы, задергались? Вашего овоща пообщипали? Позабирали миллионов... Мало?... "При овоще жилось хорошо"... Старая песня. Все время просепаратисткие барыги поют старую песню, "при овоще жилось хорошо"... При овоще воровалось хорошо, это да. Овощ он же барыга шапкокрад Янукович скотина, убийца и грабитель. Место януковича на эшафоте. янукович - Трусливый шакал, гидота... но находятся еще такие которые его еще и приводят в пример!!!! Надо же? Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3985
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ну, так соевого проталкивал путинский кошелек - фирташ. конечно, приемы были те же, что у путдера. И до сих пор сохраняется - типа, если не соевый, то кто же?
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Совсем охуел пидорас? Ростов не резиновый!
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Он в Латинскую Америку побежит Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2833 будет там Дон Пэдро владелец шоколадной фабрики и 5-го канала
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Це з серії - війна закінчиться за дві неділі .
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Ща быдло зраджене намалює для України "райдужні" перспективи з психопатом-краваткоїдом, Вамбатом і кремлівською калясочницею. ось вони на їх думку вже за помахом чарівної плички доставлять країну в ЄС і НАТО..
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Мне эта ветка "Цезора" напоминает африканскую прерию! Как будто свора шакалов с воем набросилась на Порошенко! Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8581 Как будто действуют по указке: "Ату, ату, ату его". Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8581 Интересно, неужели у вора курченко и рашистких кураторов еще не исчерпаны все грязные деньги? Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6393
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фсе агенты путена - качают лодку и воровать не дают!!!
а самый главный агент путена - Саакашвили (говорят он друҐ самого(!!!) путена)...

но ничего = сейчас все (ВСЕ!!!) спецслужбы во главе с Грицаком и Гелетеем занимаются проблемой Саакашвили - скоро закроют ему рот и тогда будет щастя!
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Из раши хорошо видно кто ворует? Под носом ищи воров! Столько, сколько ваш окаянный путлер наворовал никто никогда не воровал. Но вам, росиянам это нравится, ви на Украину смотрите. Такие деятели!
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Прерии в сев. Америке, а не в Африкеб друг. Продолжай защищать эту тварь дельше, так и будешь оставшуюся жизнь строчить коменты за 100 грн/день, чтобы выжить. Защищая этого хряка, ты сам обрекаешь себя на жалкое существование и детей своих, каким нужно быть твердолобым чтобы этого не понимать.
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такую уже говнятину людям лепят типа пэтя и на рождество весь в трудах, речи толкает сидя на сральнике своего сортира
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Когда украинцы полюбят Роттердам+ (его не Гройсман придумал) и все остальные европейские расчёты, тогда и можно будет говорить о ЕС...
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Спрячься на своё законное место-в спам.
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А ты одеяло на голову натяни, тогда тебя чудовища не найдут...
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Не петин фан, но желчью исходить не буду... (ему есть от кого выслушать)
Глупо сраться.
Перспективы ЕС и НАТО от этого ближе не станут, а постКУЧМИна система моментально не осыпет нас деньгами. ("Взять все и поделить"- это- к докторам)...
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И канешна эта реализтична при условии второго срока Пэтинага прэзыдэнства

А за что амирикосы запретили въезд Луцыку и его скво третьего тысячилетия вместе с личинкой?...шо тама в методичках у порохоботав написана?
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Доказательства есть или нравится то, что хочется услышать?
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Шо вы все беситесь здесь сепаратисты антимайдановцы?
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Прут, как саранча: биометрику на въезде в "несуществующуюстрану" прошли уже 15,5 тыс. россиян
Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3973January 6th, 13:24
П'ять копійок: Уже и "гражданская война" не пугает голых мартышек, и "распятые мальчики" не мерещатся, ватники даже не боятся попасть в рабы к украинским бойцам, а рабсиянки не паникуют по поводу "монтажной пены во влагалище". Что ж это такое? Вы не боитесь хунты и бандеровцев? Получается, ваш, расеянский телевизор, вам постоянно врал и продолжает врать? Когнитивный диссонанс какой-то и крекер головного мозга у "собачек Павлова". Прете в нашу Неньку, продолжая молоть чушь о "развалившейся Украине". Ну, не суки вы, рабсияне?
Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1361

Свыше 22,5 тысячи человек прошли биометрический контроль при въезде в Украину. Из них подавяющее большинство - 15,5 тысячи - граждане Российской Федерации.

Об этом заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире канала «112 Украина», сообщает корреспондент Укринформа.

"В целом с начала года уже свыше 22,5 тыс. человек прошли биометрический контроль. Это граждане 70 стран, которые в соответствии с решением СНБО должны проходить этот биометрический контроль. Из этих 22,5 тыс. почти 15,5 тыс. именно граждане РФ. Т.е. подавляющее большинство - граждане соседней страны", - заявил Слободян.

По его словам, сейчас система биометрического контроля работает эффективно, серьезных проблем не замечено.
"Если говорить о системе именно биометрического контроля, то база только начала наполняться. И привязывать непропуск тех или иных лиц к системе биометрического контроля сейчас не совсем будет верно. Конечно же, те, кого мы не пропускаем, но если говорить о биометрии, то результаты работы этой системы будут позже - когда база уже будет наполнена и будет с чем сравнивать биометрические данные", - подчеркнул Слободян.

Как сообщалось, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Но еще 27 декабря Украина запустила тестовый режим биометрического контроля на границе с Россией. С рабсиян берут отпечатки их копыт.

Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам данным Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.
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тот детям полезные сказочки писал - про любовь и дружбу. А этот взрослым полощет мозги, пока шарит по их карманам.
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"Освободители" Кёнигсберга от цивилизации Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5588
Членство України в ЄС та вступ до НАТО - перспектива явно не 2018 року, але це цілком реалістично, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9143
Остаётся повесить плакат «Замерзаем!»
И эти люди что-то вслед за вошьдём визжали про "энергетическую сверхдержаву" и "отключим газ хАхлам".
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Стули свою брехливу пельку, московський шпигуне!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧленство Украины в ЕС и вступление в НАТО - перспектива явно не 2018 года, но это вполне реалистично, - Порошенко
 
 
 
 
 
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