 Членство Украины в ЕС и вступление в НАТО - перспектива явно не 2018 года, но это вполне реалистично, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом написал глава государства в колонке для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", опубликованной в субботу.
"Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности", - написал он.
Кроме того, как отметил Порошенко, Соглашение об ассоциации с ЕС – "дорожная карта дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в престижном союзе мира".
"Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это - ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - убежден Президент.
Как сообщалось ранее, 1 декабря Президент Петр Порошенко выразил убеждение, что в будущем в Украине пройдут референдумы по поводу вступления в НАТО и ЕС.
Ты их,случайно,не знаешь?
Там в Писании ещё про "не укради" есть. Не дочитал ещё?
При чем тут Россия?
- Россия очень даже при чем. Во-первых, одна из главных претензий у протестующих к режиму аятолл состоит в том, что по сути дела Иран ведет несколько колониальных войн. ...... а воюет там всерьез Иран. А Россия является главным союзником Ирана в операции в Сирии. Поэтому гнев протестующих направлен против России. Но есть еще одна вещь: Россия очень непопулярна в Иране абсолютно среди всех слоев населения, и среди мулл, и среди противников мулл. У русских есть замечательное свойство: когда делают зло какому-то народу, они легко про это забывают, прощают это себе, абсолютно не помнят. В России не знают, какие претензии есть у персов по отношению к России, а претензии очень сильные. В XVII-XIX веках Россия выдавила Персию с Кавказа, в ХХ веке при царском режиме просто хозяйничала в Персии как у себя дома. А главное - никто в современной России не помнит, что в 1941 году советские войска оккупировали Иран вместе с англичанами, советские силы с боями взяли Тегеран, разогнали парламент. Это было сделано по соглашению между Англией и Россией. Союзники боялись, что к власти в Тегеране придет пронемецкий режим, хотя персы утверждали, что у них не было никакого намерения становиться союзниками Германии. После этого в 1941 году Советский Союз изъял все запасы хлеба в Персии, и начался реальный голод. То, что советская власть делала, - обычный Голодомор. Много людей погибло. Это в Иране очень хорошо помнят. Более того, Ахмадинежад, самый исламистский президент Ирана, официально потребовал от Российской Федерации денежной компенсации за этот голод.
одной не хватит чтоле?
Ray @Ray_net_ua 1 ч.1 час назад
Жесткая правда.
а самый главный агент путена - Саакашвили (говорят он друҐ самого(!!!) путена)...
но ничего = сейчас все (ВСЕ!!!) спецслужбы во главе с Грицаком и Гелетеем занимаются проблемой Саакашвили - скоро закроют ему рот и тогда будет щастя!
Глупо сраться.
Перспективы ЕС и НАТО от этого ближе не станут, а постКУЧМИна система моментально не осыпет нас деньгами. ("Взять все и поделить"- это- к докторам)...
А за что амирикосы запретили въезд Луцыку и его скво третьего тысячилетия вместе с личинкой?...шо тама в методичках у порохоботав написана?
January 6th, 13:24
П'ять копійок: Уже и "гражданская война" не пугает голых мартышек, и "распятые мальчики" не мерещатся, ватники даже не боятся попасть в рабы к украинским бойцам, а рабсиянки не паникуют по поводу "монтажной пены во влагалище". Что ж это такое? Вы не боитесь хунты и бандеровцев? Получается, ваш, расеянский телевизор, вам постоянно врал и продолжает врать? Когнитивный диссонанс какой-то и крекер головного мозга у "собачек Павлова". Прете в нашу Неньку, продолжая молоть чушь о "развалившейся Украине". Ну, не суки вы, рабсияне?
Свыше 22,5 тысячи человек прошли биометрический контроль при въезде в Украину. Из них подавяющее большинство - 15,5 тысячи - граждане Российской Федерации.
Об этом заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире канала «112 Украина», сообщает корреспондент Укринформа.
"В целом с начала года уже свыше 22,5 тыс. человек прошли биометрический контроль. Это граждане 70 стран, которые в соответствии с решением СНБО должны проходить этот биометрический контроль. Из этих 22,5 тыс. почти 15,5 тыс. именно граждане РФ. Т.е. подавляющее большинство - граждане соседней страны", - заявил Слободян.
По его словам, сейчас система биометрического контроля работает эффективно, серьезных проблем не замечено.
"Если говорить о системе именно биометрического контроля, то база только начала наполняться. И привязывать непропуск тех или иных лиц к системе биометрического контроля сейчас не совсем будет верно. Конечно же, те, кого мы не пропускаем, но если говорить о биометрии, то результаты работы этой системы будут позже - когда база уже будет наполнена и будет с чем сравнивать биометрические данные", - подчеркнул Слободян.
Как сообщалось, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Но еще 27 декабря Украина запустила тестовый режим биометрического контроля на границе с Россией. С рабсиян берут отпечатки их копыт.
Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам данным Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.
Состояние Ахметова за год выросло на 68%
Прибыль Ахметова от работы предприятий в ОРДЛО возросла
Остаётся повесить плакат «Замерзаем!»
И эти люди что-то вслед за вошьдём визжали про "энергетическую сверхдержаву" и "отключим газ хАхлам".