 Членство Украины в ЕС и вступление в НАТО - перспектива явно не 2018 года, но это вполне реалистично, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом написал глава государства в колонке для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", опубликованной в субботу.

"Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности", - написал он.

Кроме того, как отметил Порошенко, Соглашение об ассоциации с ЕС – "дорожная карта дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в престижном союзе мира".

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"Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это - ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - убежден Президент.

Как сообщалось ранее, 1 декабря Президент Петр Порошенко выразил убеждение, что в будущем в Украине пройдут референдумы по поводу вступления в НАТО и ЕС.