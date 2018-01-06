 Свитолина выиграла теннисный турнир в Брисбене

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает sport.ua.
В финале Свитолина играла с беларусской Александрой Саснович. Первый сет закончился со счетом 6:2, второй - 6:1.
Отмечается, что Свитолина выиграла 10-й турнир под эгидой WTA. С новой недели украинка поднимется на 4 место в мировом рейтинге и подойдет к Открытому чемпионату Австралии в статусе одной из фавориток.
Як вам така пропозиція, відібрати титул «Жінки III тисячоліття» у Ірини Луценко і вручити його найкращій легкоатлетці України 2017 року Юлії Левченко?
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