 Свитолина выиграла теннисный турнир в Брисбене

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает sport.ua.

В финале Свитолина играла с беларусской Александрой Саснович. Первый сет закончился со счетом 6:2, второй - 6:1.

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Отмечается, что Свитолина выиграла 10-й турнир под эгидой WTA. С новой недели украинка поднимется на 4 место в мировом рейтинге и подойдет к Открытому чемпионату Австралии в статусе одной из фавориток.