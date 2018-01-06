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 Спорт
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Все про:Австралия (214) теннис (71) Свитолина (13)

 Свитолина выиграла теннисный турнир в Брисбене

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на турнире серии Премьер в австралийском Брисбене. В финальном поединке украинка без особых проблем справилась с представительницей Беларуси Александрой Саснович, для которой сам выход в финал стал огромным достижением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает sport.ua. 

В финале Свитолина играла с беларусской Александрой Саснович. Первый сет закончился со счетом 6:2, второй - 6:1. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Свитолина установила рекорд в украинском теннисе, став третьей ракеткой мира

Отмечается, что Свитолина выиграла 10-й турнир под эгидой WTA. С новой недели украинка поднимется на 4 место в мировом рейтинге и подойдет к Открытому чемпионату Австралии в статусе одной из фавориток.

Источник: https://censor.net.ua/n3043034
 
 
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Ridnа_Vilnа

Як вам така пропозиція, відібрати титул «Жінки III тисячоліття» у Ірини Луценко і вручити його найкращій легкоатлетці України 2017 року Юлії Левченко?
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А ещё, у Нади Савченко звание Героини Украины отобрать. И никому больше не вручать, до окончания войны.
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У всех отобрать.Эти герои не достойны Украины.
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наверное есть много женщин, которые более были достойны такого титула...но рулит бабло и блат
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Умничка! Красавица и просто человек, дарящий нам радость!
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Саснович - с такой фамилией трудно расчитывать на победу в чем бы то нибыло!
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Так и у Вас с вашей фамилией в одном предложении куча ошибок.
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А теперь выучи грамматику и исправь ошибки в предложении.
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Сногсшибательный теннис, Элина может выйти на 1 место в топ-10, респект, искренние поздравления Элине!
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через недельку ОЧ Австралии стартует. Удачи Свитолиной.
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Australian Open ждем, начало 11.01. Болеем за Элину.
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А вот это ПО - НАШЕМУ! ТАК ДЕРЖАТЬ. Я АПЛОДИРУЮ СТОЯ! Світоліна виграла тенісний турнір у Брісбені - Цензор.НЕТ 1144
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Еще бы гос-во о них не забывало, поддерживаю Вас на +100500
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Украинцы талантливая нация. целеустремленная и трудолюбивая которая несет в Мир только добро. как это передается нам, пришлым и не знающих ни языка ни традиций? как? мы приходим сюда спасаясь от несправедливости, в надежде обрести землю обетованную и она у нас одна остается и бежать нам некуда.
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Была ж вроде третьей а теперь только на 4е поднимается. Они там каждую неделю меняются чтоли..
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Цензор.НЕТНовостиСпортСвитолина выиграла теннисный турнир в Брисбене
 
 
 
 
 
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