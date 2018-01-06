 В аэропорту канадского Торонто столкнулись два самолета. Возник пожар. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CTV, в Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, врезался самолет авиакомпании Sunwing. Пассажиры одного из лайнеров опубликовали видео пожара, возникшего после столкновения.

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Никто не пострадал, сообщает авиакомпания WestJet на официальной странице в Twitter.

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