 В аэропорту канадского Торонто столкнулись два самолета. Возник пожар. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CTV, в Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, врезался самолет авиакомпании Sunwing. Пассажиры одного из лайнеров опубликовали видео пожара, возникшего после столкновения.
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Никто не пострадал, сообщает авиакомпания WestJet на официальной странице в Twitter.
Организовано спасайтесь!
А у нас, ще років з 10 назад теж зима зимна була. І до ряду три зими підряд засипало по самі не можу, і температура, як для півдна за -16 давила...
хорош сра*ь...касабня!