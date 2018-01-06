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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Канада (1001) самолет (1970) столкновения (406)

 В аэропорту канадского Торонто столкнулись два самолета. Возник пожар. ВИДЕО

В аэропорту канадского Торонто во время маневрирования по летному полю столкнулись два самолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CTV, в Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, врезался самолет авиакомпании Sunwing. Пассажиры одного из лайнеров опубликовали видео пожара, возникшего после столкновения.

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Никто не пострадал, сообщает авиакомпания WestJet на официальной странице в Twitter. 

В аэропорту канадского Торонто столкнулись два самолета. Возник пожар 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3043031
 
 
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погода интересной стала... раньше у нас были снегопады и морозы под тридцать, а сейчас у них это, а у нас как в субтропиках.
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Та да. Я ще і снігу не бачив цієї зими. Зараз +6.
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У нас +10 і сонце шпарить, вхідні двері гарячі.
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ох, как бы к нам весной холод не припёрся...
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Та ладно. У них що, 30 років назад субтропіки були?
А у нас, ще років з 10 назад теж зима зимна була. І до ряду три зими підряд засипало по самі не можу, і температура, як для півдна за -16 давила...
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я не утверждаю, я просто сам удивлен... зимы становятся очень непродолжительными. ну засыпало, в январе, а в феврале ласточки прилетели. В аеропорту канадського Торонто зіткнулися два літаки. Виникла пожежа - Цензор.НЕТ 6106
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если бы такой трафик как в Торонто был в Киеве, то летные происшествия типа того, что случилось, происходили бы минимум раз в год... а не раз в 20 лет...
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если б у бабушки біли дедушкині(С)
хорош сра*ь...касабня!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ аэропорту канадского Торонто столкнулись два самолета. Возник пожар. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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