Отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в нашем составе никогда не существовало, - командование 54 бригады ВСУ...

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы 54 отдельной механизированной бригады в Facebook.

"Командование 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины благодарит всех друзей Украины - иностранцев, которые проходили и продолжают проходить службу в подразделениях воинской части. Однако отмечаем, что отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54 бригады никогда не существовало. Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей.

Несколько таких военнослужащих добросовестно несут службу в различных подразделениях 54 бригады и в настоящее время имеют официальный статус военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам (пользуясь случаем поздравляем побратима с рождением третьего ребенка!), Четверо - уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ, - командир Мамулашвили

Вместе с тем, в бригаде отметили, что все имущество, которым волонтеры обеспечивали добровольцев и других военнослужащих бригады, должным образом учтено, находится в бригаде и используется по назначению.

"Несмотря на многочисленные попытки дискредитации Вооруженных сил Украины, волонтерского и добровольческого движения, подчеркиваем недопустимость попыток использовать в своих меркантильных или политических целях славное имя 54 отдельной механизированной бригады!

Победа будет за нами! Слава Украине!", - резюмировали в пресс-службе 54 бригады ВСУ.

Напомним, вчера, 5 января, командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили на своей странице в Facebook опубликовал заявление пресс-службы легиона о том, что 20 декабря 2017 года "Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду Вооруженных Сил Украины.

В заявлении говорится, что такое решение бойцы легиона приняли "из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им".