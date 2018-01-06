Отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в нашем составе никогда не существовало, - командование 54 бригады ВСУ...

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы 54 отдельной механизированной бригады в Facebook.
"Командование 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины благодарит всех друзей Украины - иностранцев, которые проходили и продолжают проходить службу в подразделениях воинской части. Однако отмечаем, что отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54 бригады никогда не существовало. Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей.
Несколько таких военнослужащих добросовестно несут службу в различных подразделениях 54 бригады и в настоящее время имеют официальный статус военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам (пользуясь случаем поздравляем побратима с рождением третьего ребенка!), Четверо - уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в бригаде отметили, что все имущество, которым волонтеры обеспечивали добровольцев и других военнослужащих бригады, должным образом учтено, находится в бригаде и используется по назначению.
"Несмотря на многочисленные попытки дискредитации Вооруженных сил Украины, волонтерского и добровольческого движения, подчеркиваем недопустимость попыток использовать в своих меркантильных или политических целях славное имя 54 отдельной механизированной бригады!
Победа будет за нами! Слава Украине!", - резюмировали в пресс-службе 54 бригады ВСУ.
Напомним, вчера, 5 января, командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили на своей странице в Facebook опубликовал заявление пресс-службы легиона о том, что 20 декабря 2017 года "Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду Вооруженных Сил Украины.
В заявлении говорится, что такое решение бойцы легиона приняли "из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им".
Николай Николаевич НИКУЛИН ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ
ну и ванька кто не читал
«Ванька ротный»
обратите внимание на лицо. это та россия которую уничтожили чекисткие палачи
5 ч ·
Огласите пожалуйста списочный состав "грузинского легиона" ушедшего из 54 бригады. Можно без фамилий. Просто порядковые номера с именами. Ну, чтобы понимать масштабы трагедии ЗСУ. Перед михомаршем, на котором пытались захватить Октябрьский дворец, было контужено 8 человек. Ну как контужено - обратились к медикам. Эти 8 человек привезли в Харьковский госпиталь. В Госпитале они заявили, что хотят лежать все в одной палате. Наши ребята, кто шел на поправку, кто готовился к выписке освобождали палату для них, сами выезжали в коридор. Ну, братья ж, воюют за нас. Потом начался скандал по поводу того, что их не лечат и требование отправить всех на Киев. Врачи пытались объяснить, что нужно пройти обследование, сдать анализы чтобы понять от чего лечить. Потому что раненых не было, у кого то были контузии разной степени СО СЛОВ поступивших, а у кого то, вообще, гастрит подозревали. После этого опять ультиматум и требование отправить на Киев иначе они соберут пресс-конференцию. Их отправили в Ирпеньский госпиталь. Там опять требования отправить именно в Киев. За пару дней до этого неформальный лидер так называемого легиона (списочный состав до 40 человек в пик) Мамука Мамулашвили ушел в отпуск и был в Киеве. Я почему знаю об этом всем. Потому что были опасения, что "контуженные и больные" специально воспользовались поводом, чтобы присоединиться к михомайдану от имени ЗСУ и именно поэтому рвались в Киев. Все эти люди зависят от Мамуки, который обещает им сделать украинское гражданство. Всех "отступников" запугивают, что им самостоятельно гражданство никогда не дадут.
После этого лидер грузинского легиона поехал в 54 бригаду для переговоров с командиром бригады, полковником Майстренко. Насколько я знаю, переговоры велись в формате - или мы служим на моих условиях или мы все уходим. Майстренко на шантаж не поддался и предложил всем увольняться.
Да, в какое-то время никто в ЗСУ особо не обращал внимания на дисциплину. Нужны были просто воюющие люди. Но эти времена прошли. Времена махновщины прошли. Кто не хочет служить по уставу - может быть свободен. Сейчас армия в состоянии безболезненно перенести уход, нескольких сотен бойцов которые хотят служить на своих условиях. Мы все хотим видеть нашу армию сильной и профессиональной. А это возможно только при жесткой дисциплине. Все помнят термин из детства - "армейская дисциплина" или "дисциплина как в армии". Так вот, без этого армии не будет, а нам без сильной армии нельзя. И да, армия вне политики.
Цензор все больше превращается в пристанище хуйловских уродов.
Повідомлення пресслужби 54 бригади уважно читали ?
Якщо окремого грузинського підрозділу не було...А шо тоді получається - жидівський легіон присутствовал.....