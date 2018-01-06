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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (6658) иностранец (228) 54 отдельная мехбригада (15) Мамулашвили (2) Грузинский Легион (1)

 Отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в нашем составе никогда не существовало, - командование 54 бригады ВСУ

Отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54 бригады Вооруженных сил Украины никогда не существовало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы 54 отдельной механизированной бригады в Facebook.

"Командование 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины благодарит всех друзей Украины - иностранцев, которые проходили и продолжают проходить службу в подразделениях воинской части. Однако отмечаем, что отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54 бригады никогда не существовало. Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей.

Несколько таких военнослужащих добросовестно несут службу в различных подразделениях 54 бригады и в настоящее время имеют официальный статус военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам (пользуясь случаем поздравляем побратима с рождением третьего ребенка!), Четверо - уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ, - командир Мамулашвили

Вместе с тем, в бригаде отметили, что все имущество, которым волонтеры обеспечивали добровольцев и других военнослужащих бригады, должным образом учтено, находится в бригаде и используется по назначению.

"Несмотря на многочисленные попытки дискредитации Вооруженных сил Украины, волонтерского и добровольческого движения, подчеркиваем недопустимость попыток использовать в своих меркантильных или политических целях славное имя 54 отдельной механизированной бригады!
Победа будет за нами! Слава Украине!", - резюмировали в пресс-службе 54 бригады ВСУ.

Отдельного подразделения под названием Грузинский легион в нашем составе никогда не существовало, - командование 54 бригады ВСУ 01

Напомним, вчера, 5 января, командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили на своей странице в Facebook опубликовал заявление пресс-службы легиона о том, что 20 декабря 2017 года "Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду Вооруженных Сил Украины.

В заявлении говорится, что такое решение бойцы легиона приняли "из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им".

Источник: https://censor.net.ua/n3043030
 
 
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и почему..то все должны верить командованию 54 бригады..только потому..что оно командование..
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Їх можна судити по Лисенку , який зараз бреше в прокуратурі .
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Совок не дает развиваться Украинской армии.Мужеложенко проебал все .Они не умеют воевать.Этому в совке не учили.Воевать людьми ,а не умением и оружием.Читаешь мемуары,типа ванька ротный,волосы дыбом встают.
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костя, ванька ротный это одна книга. есть и вторая - рекомендую.
Николай Николаевич НИКУЛИН ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

ну и ванька кто не читал
«Ванька ротный»

обратите внимание на лицо. это та россия которую уничтожили чекисткие палачи
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будет компания против грузин захвативших украину..
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Время идет, а брехливая советская пропаганда так и остались и в стране и в армии, только перекрасились в "патриотов" и не забывают кричать "Слава Украине".
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Роман Доник с Roman Donik.
5 ч ·
Огласите пожалуйста списочный состав "грузинского легиона" ушедшего из 54 бригады. Можно без фамилий. Просто порядковые номера с именами. Ну, чтобы понимать масштабы трагедии ЗСУ. Перед михомаршем, на котором пытались захватить Октябрьский дворец, было контужено 8 человек. Ну как контужено - обратились к медикам. Эти 8 человек привезли в Харьковский госпиталь. В Госпитале они заявили, что хотят лежать все в одной палате. Наши ребята, кто шел на поправку, кто готовился к выписке освобождали палату для них, сами выезжали в коридор. Ну, братья ж, воюют за нас. Потом начался скандал по поводу того, что их не лечат и требование отправить всех на Киев. Врачи пытались объяснить, что нужно пройти обследование, сдать анализы чтобы понять от чего лечить. Потому что раненых не было, у кого то были контузии разной степени СО СЛОВ поступивших, а у кого то, вообще, гастрит подозревали. После этого опять ультиматум и требование отправить на Киев иначе они соберут пресс-конференцию. Их отправили в Ирпеньский госпиталь. Там опять требования отправить именно в Киев. За пару дней до этого неформальный лидер так называемого легиона (списочный состав до 40 человек в пик) Мамука Мамулашвили ушел в отпуск и был в Киеве. Я почему знаю об этом всем. Потому что были опасения, что "контуженные и больные" специально воспользовались поводом, чтобы присоединиться к михомайдану от имени ЗСУ и именно поэтому рвались в Киев. Все эти люди зависят от Мамуки, который обещает им сделать украинское гражданство. Всех "отступников" запугивают, что им самостоятельно гражданство никогда не дадут.
После этого лидер грузинского легиона поехал в 54 бригаду для переговоров с командиром бригады, полковником Майстренко. Насколько я знаю, переговоры велись в формате - или мы служим на моих условиях или мы все уходим. Майстренко на шантаж не поддался и предложил всем увольняться.
Да, в какое-то время никто в ЗСУ особо не обращал внимания на дисциплину. Нужны были просто воюющие люди. Но эти времена прошли. Времена махновщины прошли. Кто не хочет служить по уставу - может быть свободен. Сейчас армия в состоянии безболезненно перенести уход, нескольких сотен бойцов которые хотят служить на своих условиях. Мы все хотим видеть нашу армию сильной и профессиональной. А это возможно только при жесткой дисциплине. Все помнят термин из детства - "армейская дисциплина" или "дисциплина как в армии". Так вот, без этого армии не будет, а нам без сильной армии нельзя. И да, армия вне политики.
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ага..путен считает..что ихтамнет..и что он сам с усами..задолбали порохоботы..
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Соя вы смешны.Задайте себе ,почему недокомплект 30 процентов.А контрактников некоторых я лично знаю.Если не уйдете из совка ,нам ж..па
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Армії потрібні живі специ , а не мясо , про яке пише совок Доник . Можливо вже досить мраморних дошок на будівлях і памятників на кладовищах , які пропонують доники . В грузинів не одна війна за плечима а таких не проведеш .
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Так буде список "грузинського легіону" у складі 54 бригади, чи просто триндьож ?
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А класно так самому-собі в складі армійського підрозділу окрему структурну одиницю створити, потім придумати собі звучне поганяло і емблему, понабирати туди друганів, земляків і потім заявляти що для них всі накази незаконні а вищестояче командування їм взагалі пох. Хтось таке в армії бачив?
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Кто воевать будет.Херштаб и хенералы,которых уже больше ,чем в американской армии?
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А хто до цього воював? Тільки не розказуйте про тридцять грузинів. Поперше ще потрібно розібратися як вони воювали, а подруге це все рівно ніщо, капля в морі Українців - добровольців а в основному призваних по моб. І так, без ГШ ще ніодна новітня армія не воювали.
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https://www.facebook.com/MamukaLegion/posts/10215666406199686?comment_id=10215668726697697&notif_id=1515182749212379&notif_t=comment_mention Стиль написаного нагадує мені стиль виступів
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......слушаю ИНДИЛУ ..... класс !!!! утомило всё ((((( с РОЖДЕСТВОМ всех .
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38 человек, легион целый. Представляю как они во французком иностранном легионе права качали б.
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Мутно все, а так ничего получается, хочу воюю хочу ухожу, они что контракты не подписывали?
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Це все брехня. Кремльовські троллі вже сказали, що Порошенко знищує патріотів.
Цензор все больше превращается в пристанище хуйловских уродов.
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Воїни побачили що совкове (вважай ординське ) командування вважає їх гарматним мясом , і не захотіли бути ним . Законне право як на мене.
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Доречі , щоб тут соєві не писали , але факт залишається фактом . Декілька тижнів назад , писалося про те що в ордло , проти ЗСУ приїхали воювати сербські снайпери . І ось новина , грузини розривають контракт з ЗСУ . Все це вкупі означає провал , як МЗС , так і командування , на чолі з головнокомандувачем.
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Трагедія всесвітнього характеру з далекими висновками ...
Повідомлення пресслужби 54 бригади уважно читали ?
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В любой армии мира строгая дисцеплина. Это аксиома, ничего другого не придумано даже в самых демократических странах. Иначе это банда по типу сомали, днр, лнр. Плохо это или хорошо, но так есть и так будет, если воюющая армия хочет победить. Все остальное от лукавого.
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Не потрібні на передку ніякі грузини. І добровольці не потрібні. Вистачить одних генералів. Їх вже стільки, що можна генеральські полки формувати, з Муженком на соєвій кобилі, з шоколадною шаблею. І взагалі, віна вже закінчилася, гідрант мирррру всіх переміг.
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Если уж гордо называться "легионерами", бойцами "легиона", так может, и порядки нужны "легионерские"? "Децимацию", например, ввести? Что это такое? А это просто казнь каждого десятого в центурии, или когорте, при дезертирстве, самовольном уходе (бегстве) с поля боя или неповиновении (бунте) одного легионера... И "всё станет на свои места...". Ведь всегда, наряду с получаемыми правами, человек возлагает на себя и конкретные обязанности...
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Отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в нашем составе никогда не существовало, - командование 54 бригады ВСУ...

Якщо окремого грузинського підрозділу не було...А шо тоді получається - жидівський легіон присутствовал.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в нашем составе никогда не существовало, - командование 54 бригады ВСУ
 
 
 
 
 
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