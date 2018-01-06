 "Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно", - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ соо ссылкой на Правительственный портал, об этом она сообщила в эфире "5 канала".

"Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно. На первичном звене пациенты не должны оплачивать ничего: здесь есть 100% покрытие от государства. Те тарифы, которые определяются, это тарифы, сколько государство будет платить врачам. Пациент не платит тарифы - он получает услуги бесплатно, он уже заплатил за свою страховку, платя налоги ", - отметила доктор Ульяна Супрун.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Розенко о медреформе: Раньше мы финансировали койко-место в больнице или кабинет в поликлинике, а сейчас будем конкретную услугу

Как сообщалось, Кабмин Украины утвердил методику, согласно которой будет проводиться расчет стоимости каждой из медицинских услуг.