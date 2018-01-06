 "Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно", - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ соо ссылкой на Правительственный портал, об этом она сообщила в эфире "5 канала".
"Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно. На первичном звене пациенты не должны оплачивать ничего: здесь есть 100% покрытие от государства. Те тарифы, которые определяются, это тарифы, сколько государство будет платить врачам. Пациент не платит тарифы - он получает услуги бесплатно, он уже заплатил за свою страховку, платя налоги ", - отметила доктор Ульяна Супрун.
Джон Сміт
Правильно употребляйте термины... https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1804783513152059&id=100008612829760 …
оптиміст - а я думаю шо зеленку та ватку доведеться з собою приносити.
Этто хорошо. Но, какое качество страховки?Если я приду с бронхитом , к примеру, меня обследуют, анализы. рентген,, доктор посмотрит, напишет лечение, выдаст б\л.И я не буду платить за анализы, рентген .,дадут медикаменты бесплатно.Если наступят осложнения, к примеру, меня положат в стационар и опять же все будет бесплатно. Я правильно понимаю министра?
Может на митинг за страховую медицину ходили ?
Или за бесплатную ?
рвачамврачам.
хоча для супрун я б скинувся.
https://zn.ua/ECONOMICS/v-reyting-forbes-v-2017-godu-voshli-shest-ukrainskih-milliarderov-242840_.html
до речі - Ян Кульчик (найбагатша людина Польщі, мільярдер), чье состояние «Wprost» оценивает в 12 млрд. зл. (ок. 3 млрд. долл.) - бизнесмен в третьем поколении. Семья зажиточных предпринимателей Кульчиков пережила две экспроприации польской народной власти, и, чтобы не дождаться третьей, отец Яна выехал в Германию, где и заложил основание для будущего финансового успеха сына. Отцовский стартовый капитал сын умело использовал в Польше, как это только стало возможным после 1989 года. Инвестировал в телекоммуникацию, страховой бизнес, платные автострады и т.д.
В 2014 году начали с идеи страховой платной медицины.
Потом народ начал требовать бесплатную, потому что Конституция гарантирует.
Потом решили что Конституция гарантирует только первичную и неотложную, но митинги не прекратилсь.
Теперь конституция и вторичную гараетирует.
Вам бы решить чего вы хотите.
а вже потім - реформи.
Путлер :Филипп Филппыч,будет Тебе броня,сделаешь меня вечным правителем РАБссии без эликсира молодости и ботокса, не бесплатно.Заплачу 1 рубль.Бесплатный сыр сам знаешь где...
Achtung! В России медицина полностью бесплатная.Если ты гражданин России и попадаешь в больницу,то лекарства,операции всё БЕСПЛАТНО. Ты видать дальше своего хутора никуда не выезжал
Самое популярное направление медтуризма среди элиты росссийской элиты - Германия. Туда, по данным СМИ, ездил делать операцию на ноге иркутский губернатор С. Ерощенко, бывший глава Омской области Л. Полежаев, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Р. Филимонов, восстанавливался после ДТП бывший руководитель Свердловской области А. Мишарин... В Китай и Японию проторили дорожку чиновники из восточных регионов страны. Глава Якутии, по слухам, предпочитает южнокорейскую медицину. Есть любители Карловых Вар, Израиля и Италии.Лечат за границей даже то, что можно не хуже вылечить и дома.
Повесь чиновников ВООЗ для разнообразия.
Государство и собирается стимулировать финансированием мед.учреждения и семейных врачей.
Супрун - глубоко законспирированный агент ФСБ. Так нагадить украинцам даже штатные сотрудники не сумели бы.
сначала нужно уничтожить коррупционеров и бандитов-олигархов. а потом и реформ время придёт. сейчас все реформы в кишеню барыги
1 Типа садик школа для детей (типа бесплатное)
2 Медицина (типа бесплатна)
3 Менты (типа меня охраняют)
Как вишь все услуги ТИПА.... а налоги с меня дерут настоящие. Так может я не буду платить налоги?!! зато пусть уже все будет платное раз оно итак платное!!
Если все будет платное никогда не наступит коммунизм.
Знаешь в чем беда коммунистов ?
Они хотят что бы все было бесплатное, а сами работать бесплатно не хотят.
И что в цивилизованных странах , где государство платит за мед.услуги, не хватает денег нанять достаточное кол- во врачей ?
Может они все в америку уехали, подальше от Обамы и его кэр.
Когда теленка ведут на бойню, его тоже гладят нежно по голове, шепчут на ухо: "Мой хорошенький, иди сюда. Сюси-пуси". Теленок лижет руки своим будущим убийцам. С медициной в Украине аналогичная ситуация. Уже подсчитано, что для обслуживания примитивных сырьевых заводов, принадлежащих олигархам, достаточно оставить в Украине не более 5 млн. чел. Остальных надо либо умертвить, либо выгнать из страны. Эта медреформа - это завод телят на бойню. Сейчас вам нежно шепчут что-то на ушко, а уже через год вы будете лечиться молитвами. Потому что медицина станет для большинства недоступна.