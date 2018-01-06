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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1500) страхование (136) реформы (2844) Супрун Ульяна (198)

 "Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно", - Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что каждый гражданин Украины получит бесплатную медицинскую страховку.

Как информирует Цензор.НЕТ соо ссылкой на Правительственный портал, об этом она сообщила в эфире "5 канала".

"Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно. На первичном звене пациенты не должны оплачивать ничего: здесь есть 100% покрытие от государства. Те тарифы, которые определяются, это тарифы, сколько государство будет платить врачам. Пациент не платит тарифы - он получает услуги бесплатно, он уже заплатил за свою страховку, платя налоги ", - отметила доктор Ульяна Супрун.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Розенко о медреформе: Раньше мы финансировали койко-место в больнице или кабинет в поликлинике, а сейчас будем конкретную услугу

Как сообщалось, Кабмин Украины утвердил методику, согласно которой будет проводиться расчет стоимости каждой из медицинских услуг. 

Источник: https://censor.net.ua/n3043029
 
 
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Гарант - новая система. Тебе же объяснили. Ты статью-то читал ?
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Гыг, опять спамить не буду - смотрю на мосты через Хортицу и так хочется не уподобляться К.С.Станиславскому. Это во-первых, а во-вторых - пусть люди перед Рождественскими праздниками посмеются - цирк, неплохой анектод рассказал "Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави безкоштовно", - Супрун - Цензор.НЕТ 7486
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анекдот то анекдот...но дороги таки появляются?а так,да,конечно с праздником "Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави безкоштовно", - Супрун - Цензор.НЕТ 7599
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Так тебе и сказали что бесплатная у тебя будет медицина, какие у тебя опять претензии к гаранту ?
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судя по закону бесплатной у тебя будет токо зеленка и ватка хотя нет за ватку придется заплатить!! а все что более то открывай кошелек!! хотя кому я это пишу упоротому порохоботу
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бесплатной у тебя будет токо зеленка и ватка

оптиміст - а я думаю шо зеленку та ватку доведеться з собою приносити. "Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави безкоштовно", - Супрун - Цензор.НЕТ 2537
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эта распатланая курва может ответить - скорая будет платная или нет. простой вопрос. там щас не медики - парамедики. у меня соседка после химиотерапии часто вызывает. она сможет оплатить скорую. за лечение не говорю. у нее уже денег нет
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якби ти ознайомився з проектом медичної "рехВОРми", то знав би - швидкої взагалі не буде. До тебе приїзжатиме парамедик з нашатирем, зеленкою та пляшкою рицинової олії. "Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави безкоштовно", - Супрун - Цензор.НЕТ 9121
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краще - просто з пляшкою - і антисептик, і ліки, і анестезія, і ...)))
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я лучше воду у кашпировского заряжу - эффект один и тот же. где-то старая зарядка валяется))
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Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно", сказала министр.

Этто хорошо. Но, какое качество страховки?Если я приду с бронхитом , к примеру, меня обследуют, анализы. рентген,, доктор посмотрит, напишет лечение, выдаст б\л.И я не буду платить за анализы, рентген .,дадут медикаменты бесплатно.Если наступят осложнения, к примеру, меня положат в стационар и опять же все будет бесплатно. Я правильно понимаю министра?
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чем бесплатная медицина от бесплатной страховки отличается? страховку будет оформлять ещё одна чудовищная кодла паразитов. каждый год переоформлять, подтверждать СЕРТИФИЦИРОВАТЬ...
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Дон Сержио, а где вы ( все ) были когда выписывался закон ?
Может на митинг за страховую медицину ходили ?
Или за бесплатную ?
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а коли ця "українська" влада прислухалась до вимог народу під час впровадження своїх "рехформ" - підкажи пліз?
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Единственный способ не врезать дуба раньше срока, это не болеть и не обращаться к рвачам врачам.
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бесплатная медицинская страховка от Супрун
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і та не безплатна.
хоча для супрун я б скинувся. "Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави безкоштовно", - Супрун - Цензор.НЕТ 7530
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Брисбен.Финал Свитолина выигрывает десятый титул в карьере.
"Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави безкоштовно", - Супрун - Цензор.НЕТ 1341
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Как раз уместно,украинцы должны больше заниматься спортом,а спортивные успехи наших граждан только популяризируют это,как следствие больше будет здоровых людей.
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Но до качества оказания медицинских услуг в Смоленске Украине еще далеко...... Умирающего пациента смоленские врачи даже на каталку не удосуживаются положить - просто тащат за ноги по коридору, оставляя кровавый след... Так и не дотащив, бросают и уходят по своим делам............ (видео с камеры наблюдения) //lenta.ru/news/2017/11/22/batya_pyanyi/
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В рейтинг Forbes в 2017 году вошли шесть украинских миллиардеров

https://zn.ua/ECONOMICS/v-reyting-forbes-v-2017-godu-voshli-shest-ukrainskih-milliarderov-242840_.html

до речі - Ян Кульчик (найбагатша людина Польщі, мільярдер), чье состояние «Wprost» оценивает в 12 млрд. зл. (ок. 3 млрд. долл.) - бизнесмен в третьем поколении. Семья зажиточных предпринимателей Кульчиков пережила две экспроприации польской народной власти, и, чтобы не дождаться третьей, отец Яна выехал в Германию, где и заложил основание для будущего финансового успеха сына. Отцовский стартовый капитал сын умело использовал в Польше, как это только стало возможным после 1989 года. Инвестировал в телекоммуникацию, страховой бизнес, платные автострады и т.д.
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Как раз к мнению народа и прислушивалась.
В 2014 году начали с идеи страховой платной медицины.
Потом народ начал требовать бесплатную, потому что Конституция гарантирует.
Потом решили что Конституция гарантирует только первичную и неотложную, но митинги не прекратилсь.
Теперь конституция и вторичную гараетирует.
Вам бы решить чего вы хотите.
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хочемо шоб усі корупціонери на хрещатику на каштанах повисли. для початку.
а вже потім - реформи.
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Профессор Преображенский зврнит Плешивому и говорит : мне нужна такая бумага,чтоб ни одна Крыса Шарико-Швондерская меня не трогала,чтоб Броня была!!
Путлер :Филипп Филппыч,будет Тебе броня,сделаешь меня вечным правителем РАБссии без эликсира молодости и ботокса, не бесплатно.Заплачу 1 рубль.Бесплатный сыр сам знаешь где...
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Це до чого?В Росії медицина повністю безкоштовна-і ліки і всі операції.ВСЕ!
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Эту матню скажи моей теще живущей в Краснодаре... "Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави безкоштовно", - Супрун - Цензор.НЕТ 4003она тебе поверит
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Зачем ты вводишь людей в заблуждение?Повторпяю для тех,КТО В ТАНКЕ!
Achtung! В России медицина полностью бесплатная.Если ты гражданин России и попадаешь в больницу,то лекарства,операции всё БЕСПЛАТНО. Ты видать дальше своего хутора никуда не выезжал
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серога, у нас тута уже есть пара штатных клоунов - ты опездал, вакансия занята
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кобздон не захотел бесплатного лечения подорожником , и не только он

Самое популярное направление медтуризма среди элиты росссийской элиты - Германия. Туда, по данным СМИ, ездил делать операцию на ноге иркутский губернатор С. Ерощенко, бывший глава Омской области Л. Полежаев, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Р. Филимонов, восстанавливался после ДТП бывший руководитель Свердловской области А. Мишарин... В Китай и Японию проторили дорожку чиновники из восточных регионов страны. Глава Якутии, по слухам, предпочитает южнокорейскую медицину. Есть любители Карловых Вар, Израиля и Италии.Лечат за границей даже то, что можно не хуже вылечить и дома.
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Каждый гражданин Украины полчит по Е баллу бесплатно вот в это верю а остальное это сказки!!
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И кстати, ВООЗ то же не рекомендовала страховую платную медицину, потому что коммерческие компании создают поле для коррупции.Сама ВООЗ это те же чиновники и не факт что не коррумпировагные, поэтому как главные борцуны с коррупцией они не рекомендуют.

Повесь чиновников ВООЗ для разнообразия.
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да я готов платить за страховку адекватную цену, только дайте мне гарантию что за єти деньги я получу качественную услугу и в случае чего смогу засудить врача за его криворукость. А вроде бесплатно, но бабки нужно всунуть а то не будут лечить а в случае чего даже не сможешь потребовать, сами уже коррупционние закони создают уе"ки
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чем больнее больной, тем денежнее денежные знаки. Когда лечение стимулировано финансированием, какой смысл лечить больного? Убить курицу, несущую золотые яйца. Почитайте про Джузеппе Москати...
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Страховая система как раз работает на пользу, когда платишь страховку врачи будут заинтересовани что б ти бил здоров, и они будут за тобой бегать и звонить тебе, так как если начнешь болеть им прийдется лечить а єто растрати и лишняя работа
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Позавчераа Краснодарском крае толпа цыган изнасиловала около кафе 13 летнего ребенка...,толпа рюсских просто наблюдала за происходящим...молча...,один молодой чувак взял РУЖЬЁ пошел в кафе и перестрелял цыганских мудаков
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И зачем нам в Украине твоя кацапия сдалась?Да хоть все там поубивайтесь!,нам же лучше
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Береги детишек своих ДОЛБОДЯТЕЛ..цыганских банд в Украине,чем у тебя волос на башке ТУПОЙ
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С тем что у нас в Украине,мы как бы сами разберемся без вашего ватного мнения!Тусуйте себе за поребрик,откуда пришли и там сцарю жалуйтесь как вам жить хорошо.Нам плевать что вас твориться!
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И распяла его в трусиках но не все так однозначно...
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Чтото мне напоминает расейскую схему страховки там тоже всем бесплатно выдали бумажки потом убили государственные мед учереждения и всех отправили лечится за деньги в часные клиники .Для того чтоб работала страховая медицина граждане должны платить страховые взносы чтоб эти взносы не сгорели и не пропали дожна быть реорганизована сама страховая система.
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чем больнее больной, тем денежнее денежные знаки. Когда лечение стимулировано финансированием, какой смысл лечить больного? Убить курицу, несущую золотые яйца. Почитайте про Джузеппе Москати...

Государство и собирается стимулировать финансированием мед.учреждения и семейных врачей.
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Супрун - глубоко законспирированный агент ФСБ. Так нагадить украинцам даже штатные сотрудники не сумели бы.
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КацаКРЫСОТА, вам 2 февраля все равно капздец...,сливайте воду и ВАЛЕЗИНОМ запасайтесь..РАБссия дохляк что СССР вонючий ТРУП,Фью... "Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави безкоштовно", - Супрун - Цензор.НЕТ 6963
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это примерно как смертельно больному пидакюр делать.
сначала нужно уничтожить коррупционеров и бандитов-олигархов. а потом и реформ время придёт. сейчас все реформы в кишеню барыги
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речь идет о том что с меня берут много налогов от 50% и выше по предлогом того что я от государства типа получаю много бесплатныз услуг
1 Типа садик школа для детей (типа бесплатное)
2 Медицина (типа бесплатна)
3 Менты (типа меня охраняют)
Как вишь все услуги ТИПА.... а налоги с меня дерут настоящие. Так может я не буду платить налоги?!! зато пусть уже все будет платное раз оно итак платное!!

Если все будет платное никогда не наступит коммунизм.
Знаешь в чем беда коммунистов ?
Они хотят что бы все было бесплатное, а сами работать бесплатно не хотят.
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В цивилизованных странах очередь на осмотр врача первично бесплатно, по страховке, около месяца вроде.Это не в острых случаях.Если тебе не терпится, идешь в частную клинику, платишь кровные и лечишься.

И что в цивилизованных странах , где государство платит за мед.услуги, не хватает денег нанять достаточное кол- во врачей ?
Может они все в америку уехали, подальше от Обамы и его кэр.
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В некоторых западных странах, главным страховальщиком населения является правительство. В США же люди привыкли считать, что правительство не занимается медицинской страховкой, а оставляет эту работу частным страховым компаниям. Каждый раз заходит речь о том, чтобы государство предоставляло какие-то страховальные услуги, поднимается шумиха: "Не дадим правительству сувать свой нос в наше здравохранение!"
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Охотно верю, что на первом этапе государство, действительно, даст всем бесплатную страховку. Но уже через год ситуация изменится. Уже через год скажут, что денег нет и государство может оплатить страховку только некоторым категориям граждан, например, сиротам, ветеранам АТО и т.д. Я уверен, что уже через год медицина перейдет в разряд лакшери, т.е. будет доступна только богатым. Большинство людей будут лечиться свечками в церквях, прикладыванием иконок к больным местам, посещением бабок-шептух и т.д.

Когда теленка ведут на бойню, его тоже гладят нежно по голове, шепчут на ухо: "Мой хорошенький, иди сюда. Сюси-пуси". Теленок лижет руки своим будущим убийцам. С медициной в Украине аналогичная ситуация. Уже подсчитано, что для обслуживания примитивных сырьевых заводов, принадлежащих олигархам, достаточно оставить в Украине не более 5 млн. чел. Остальных надо либо умертвить, либо выгнать из страны. Эта медреформа - это завод телят на бойню. Сейчас вам нежно шепчут что-то на ушко, а уже через год вы будете лечиться молитвами. Потому что медицина станет для большинства недоступна.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно", - Супрун
 
 
 
 
 
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