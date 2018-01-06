EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия, Общество
  3342  52
Все про:Госпогранслужба (2571) контрабанда (1411) оружие (3311) сигареты (473) Франция (1867)

 Гражданин Франции вез через границу Украины 620 пачек сигарет, нож, кастет и три металлические дубинки. ВИДЕО

Украинские пограничники в пункте пропуска "Грушив" во Львовской области изъяли у гражданина Франции нож, кастет, три металлических дубинки и 620 пачек сигарет с украинской акцизной маркой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, француз покидал территорию Украины на автомобиле "Рено". Сигареты были обнаружены в его обшивке.

Пограничники решили провести дополнительную проверку автомобиля после того, как обнаружили в нише для мелких вещей левой передней двери две металлические дубинки и кастет. При досмотре личных вещей еще одна дубинка и нож с длиной лезвия более 11 сантиметров был обнаружен в карманах иностранца. 

...

Читайте также: С начала года более 22,5 тысяч лиц прошли биометрический контроль при въезде в Украину, 15,5 из них - граждане РФ, - Слободян

 

Источник: https://censor.net.ua/n3043028
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а шо,жаб не вез?странный какойто хрянцуз...сигареты с украинским акцизом почему то вез,а жаб нет Гражданин Франции вез через границу Украины 620 пачек сигарет, нож, кастет и три металлические дубинки - Цензор.НЕТ 3260
 показать весь комментарий
 
 
Ну в Украине сейчас такой набор не лишний, только зачем это через границу тащить? Живой вернулся, не ограбили и ладно, но нет, надо было сувениров набрать.
 показать весь комментарий
 
 
в чому законність вилучуня цигарок у громадянина франції ? Цигарки з акцизками ! А куди він віз та не упирів справа .
 показать весь комментарий
 
Закон почитай! Кстати и в Ирландии тоже.
Без уплаты сборов можно вывезти только 1 (один) блок сигарет и 1 л (один литр) крепкого алкоголя (около 40 градусов). За больший объем нужно платить. Не заплатил - значит это все контробанда. А значит изъятие товара, машины, штраф и тюрьма.
Да что тут обсуждать?!?! Один кастет - это уже срок за холодное оружие!!!
 показать весь комментарий
 
Вывозить можете сколько купите и свободно. Ввозить вы правильно написали 200 шт.сигарет, литруху кре5пкого или 2 литрухи винчика. Все это без пошлины, остальное плати
 показать весь комментарий
 
 
какая у него фамилия интересно наверное земляк
 показать весь комментарий
 
 
а я вже подумав, що до нас контрабас йшов
ото, думаю, розкабаніли!
 показать весь комментарий
 
Нож был холодным оружием? У китайцев свободно продаются сабли с гораздо более длинным клинком и разрешение не нужно. Сигареты больше блока на человека не разрешают пограничники стран Шенгена. В чем тут проблема?
 показать весь комментарий
 
 
Знаю. Наш водій теж у Краків цигарки віз.
 показать весь комментарий
 
та он китайскую границу с украинской перепутал...географию таки учить надо Громадянин Франції віз через кордон України 620 пачок сигарет, ніж, кастет та три металеві кийки - Цензор.НЕТ 7724.бывает полезно
 показать весь комментарий
 
Действительно, не восточные единоборства тема, а про француза.
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос к автомобилистам: быстрее убьёшь монтировкой, можно заточенной или таким ножом?
 показать весь комментарий
 
А я другое спрашивал. Я вот раньше фехтованием занимался и срубить палец это раз плюнуть Громадянин Франції віз через кордон України 620 пачок сигарет, ніж, кастет та три металеві кийки - Цензор.НЕТ 3918
 показать весь комментарий
 
я мав на увазі: нашо воно тобі?
ти ж не вбивця
 показать весь комментарий
 
Для того, що і тобі. Цікаво де розум у прикордонників, що забрали ніж.
 показать весь комментарий
 
доречі, я - гундяй, якшо шо
забанили за те, що назвав закакашвілє - закакашвілє
отакий політично не заангажований форуй
 показать весь комментарий
 
 
Зрозуміло. Буває таке, терпіть. Щодо ножа і монтіровки, то монтировка небезпечніше.
 показать весь комментарий
 
 
100%
але на ділі - небезпечніше те, що саме тебе вбило
 показать весь комментарий
 
 
Тому забирати ніж, якщо він не погрожував - дурня.
 показать весь комментарий
 
 
спочатку відбудувати Бастилію
а вже потім - згноїти
 показать весь комментарий
 
А потім взяти Бастілію, якщо не вийде Бастілію, то взяти Метро
 показать весь комментарий
 
 
повторити цей унікальний подвиг навряд чи кому вдасться
 показать весь комментарий
 
 
Нормальный набор для шевалье, ну не стрелять же ему цыгарки.
 показать весь комментарий
 
 
Громадянин Франції віз через кордон України 620 пачок сигарет, ніж, кастет та три металеві кийки - Цензор.НЕТ 9409
Что то говорит мне, что он такой француз, как я китаец
 показать весь комментарий
 
 
На каком основании эти уроды изъяли все это? Все нормальные страны проверяют при въезде и только у братских сраных народов все через жопу.
 показать весь комментарий
 
 
Уважаемые, а что вы хотите найти у гражданина Франции Глинского Михаила ?
Шпагу и шляпу д'Артаньяна ?
Курево и перья - это нормально
 показать весь комментарий
 
А вез бы открыто топор,гвоздодер и кусок арматуры-никаких вопросов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин Франции вез через границу Украины 620 пачек сигарет, нож, кастет и три металлические дубинки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх