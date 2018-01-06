 Гражданин Франции вез через границу Украины 620 пачек сигарет, нож, кастет и три металлические дубинки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, француз покидал территорию Украины на автомобиле "Рено". Сигареты были обнаружены в его обшивке.

Пограничники решили провести дополнительную проверку автомобиля после того, как обнаружили в нише для мелких вещей левой передней двери две металлические дубинки и кастет. При досмотре личных вещей еще одна дубинка и нож с длиной лезвия более 11 сантиметров был обнаружен в карманах иностранца.

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