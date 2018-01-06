 Гражданин Франции вез через границу Украины 620 пачек сигарет, нож, кастет и три металлические дубинки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, француз покидал территорию Украины на автомобиле "Рено". Сигареты были обнаружены в его обшивке.
Пограничники решили провести дополнительную проверку автомобиля после того, как обнаружили в нише для мелких вещей левой передней двери две металлические дубинки и кастет. При досмотре личных вещей еще одна дубинка и нож с длиной лезвия более 11 сантиметров был обнаружен в карманах иностранца.
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Без уплаты сборов можно вывезти только 1 (один) блок сигарет и 1 л (один литр) крепкого алкоголя (около 40 градусов). За больший объем нужно платить. Не заплатил - значит это все контробанда. А значит изъятие товара, машины, штраф и тюрьма.
Да что тут обсуждать?!?! Один кастет - это уже срок за холодное оружие!!!
всі продажні, як ти
ну так вот и не звезди
ото, думаю, розкабаніли!
ти ж не вбивця
забанили за те, що назвав закакашвілє - закакашвілє
отакий політично не заангажований форуй
але на ділі - небезпечніше те, що саме тебе вбило
а вже потім - згноїти
Что то говорит мне, что он такой француз, как я китаец
Шпагу и шляпу д'Артаньяна ?
Курево и перья - это нормально