 С начала года более 22,5 тысяч лиц прошли биометрический контроль при въезде в Украину, 15,5 тыс. из них - граждане РФ, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.
"В целом с начала года более 22,5 тысяч лиц прошли биометрический контроль. Это граждане 70 стран, которые согласно решению СНБО должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тысяч почти 15,5 тысяч – граждане Российской Федерации", - сказал он
О.Слободян отметил, что база биометрического контроля только начала наполнятся, поэтому увязывать непропуск граждан в Украину с её функционированием преждевременно.
По информации Госпогранслужбы, система биометрического контроля работает эффективно, "серьезных проблем не замечено".
Как сообщалось, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины, и лиц без гражданства. Для создания системы были дооборудованы 157 пунктов пропуска и 3 контрольных пункта въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.
Ray @Ray_net_ua 13 ч.13 часов назад
Дореволюционная Россия.
Да и вообще стыдоба, рассуждать о том куда на зароботки ездить. Русских заробитчан в Польше очень мало, в Украине их вообще нет.
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ты сам понимаешь что ты пишешь?
1. с одной стороны, ты пишешь- что граждан РФ пересекло границу 1,9 млн- именно пересекло границу, а не сколько всего кацапов в Украине
2. а с другой стороны, ты пишешь сколько ВСЕГО украинцев в РФ, ВСЕГО, а не сколько пересекло границу, и не 6 млн, от 2 до до 5 млн (гугли)
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пруфлинки пжлста!!
Вот статистика за пол-года, за год ищи сам. Я привел статистику, которую давали на Цензоре в конце года.
В первом полугодии 2017 года количество украинских туристов в Россию выросло на 56,1%, и на 45,4% сократилось количество выехавших в Польшу.
Соответствующие показатели Госпогранслужбы опубликованы сегодня на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
По данным ведомства, всего было зафиксировано 2,673 млн выехавших в Россию украинцев, что на 56,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.
2. 25 Июня 2017 Украинско-российскую границу на выезд из Украины с начала года пересекли 2 млн человек
https://www.segodnya.ua/ukraine/stalo-izvestno-skolko-rossiyan-ne-pustili-v-ukrainu-s-nachala-goda--1032836.html
3. По данным ведомства, всего было зафиксировано 2,673 млн украинцев выехавших в Россию
https://korrespondent.net/ukraine/3885217-ukrayntsy-staly-v-poltora-raza-chasche-ezdyt-v-rossyui
4. Где тут в 3 раза больше? Получается что ты балабол и врун!!!!!
- въезд в Украину - 1.997 млн кацапов
- выезд 2.165 млн
а есть пассивные, они бендерят только в интернете, таких гораздо больше.
Предыстория выхода "грузинского легиона" из ЗСУ.
https://rian.com.ua/analytics/20170926/1028013983.html
Известный якутский скульптор, вылепивший, в прошлом году, петуха из навоза, в этом году вылепил из того же материала собачью упряжку, а рядом с ними - чум. Говорят, что на это произведение ушло более полутонны гов.. навоза. Как известно, ушедший год был годом петуха, а это год - собаки, поэтому мастер и наваял таких скульптур.
Однако, эти образы не вполне передают суть года именно для РФ. Там в марте состоятся выборы Путина, а это значит, что мастеру придется изобразить еще одну собаку, хоть и лысую. Но ходят упорные слухи о том, что один из самых авторитетных шаманов несколько лет назад предсказал, что страна развалится тогда, когда ее руководитель предстанет в виде глыбы именно гов.., о навозе там речи не было, хотя, может быть и навоз окажется подходящим материалом для воплощения предсказания.
И вот что интересно, когда рухнет клептократия Путина, это окажется не заслугой выступлений народа, как это было в Румынии, Украине, как это тяжело происходит в Венесуэле или как обозначилось в Иране, а просто благодаря куску материала, которому скульптор придал знакомый всем образ. Тут есть о чем задуматься.
anti- kolorados.
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Сука пля! І за якою
пи...маминою мамою кацапня так преться в Україну, де "розруха" та взагалі неможливо жити...? КАЦАПИ! Ви вже визначтеся, нах...! Живіть собі в благодатному кацап"ятнику, насолоджуйтеся нах в"Ялічіем і забудьте про Україну...!
говорят что "умом россию не понять" (с).
и украину оказывается тоже понять сложно, умом.