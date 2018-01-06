EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
  1214  60
Все про:Госпогранслужба (2571) граница (2921) Слободян (257) биометрический_контроль (7)

 С начала года более 22,5 тысяч лиц прошли биометрический контроль при въезде в Украину, 15,5 тыс. из них - граждане РФ, - Слободян

С начала года биометрический контроль при въезде в Украину прошли более 22,5 тысяч человек, из них почти 15,5 тысяч – граждане РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

"В целом с начала года более 22,5 тысяч лиц прошли биометрический контроль. Это граждане 70 стран, которые согласно решению СНБО должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тысяч почти 15,5 тысяч – граждане Российской Федерации", - сказал он

О.Слободян отметил, что база биометрического контроля только начала наполнятся, поэтому увязывать непропуск граждан в Украину с её функционированием преждевременно.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Информация о запрете проезда через админграницу с Крымом по старым паспортам является неправдивой, - представительство Президента в АРК

По информации Госпогранслужбы, система биометрического контроля работает эффективно, "серьезных проблем не замечено".

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины, и лиц без гражданства. Для создания системы были дооборудованы 157 пунктов пропуска и 3 контрольных пункта въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.

Источник: https://censor.net.ua/n3043027
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С начала года более 22,5 тысяч лиц прошли биометрический контроль при въезде в Украину, 15,5 тыс. из них - граждане РФ, - Слободян - Цензор.НЕТ 4818 Как упоительны в Расеи вечера!!!

С начала года более 22,5 тысяч лиц прошли биометрический контроль при въезде в Украину, 15,5 тыс. из них - граждане РФ, - Слободян - Цензор.НЕТ 9822 Ray‏ @Ray_net_ua 13 ч.13 часов назад
Дореволюционная Россия.

С начала года более 22,5 тысяч лиц прошли биометрический контроль при въезде в Украину, 15,5 тыс. из них - граждане РФ, - Слободян - Цензор.НЕТ 8935
 показать весь комментарий
 
 
Хоч без лопат, комуняки і посуд заборонили.
 показать весь комментарий
 
 
Шо забыли в Украине 15 тыс кацапов? Какого хрена их сюда пускать? Нужен срочно визовый режим с агрессором. Власть Украины обязана была ввести его в 2014 году, но до сих пор чешется.Что значит олигархи при власти,они не за народ и страну думают,а за свои торговые дела с агрессором.
 показать весь комментарий
 
 
Лариса, если б ты знала, как нам тебя, всей такой протестной с голым торсом веночком на голове и плакатом в руке, на Майдане не хватает. З початку року понад 22,5 тис. осіб пройшли біометричний контроль при в'їзді в Україну, 15,5 тис. із них - громадяни РФ, - Слободян - Цензор.НЕТ 399
 показать весь комментарий
 
В новогодние каникулы поехали к родственникам. Скорее всего, дети решили навестить родителей.
 показать весь комментарий
 
Им тут шо,мёдом намазано, шо они к нам стадами лезут? Наверное ягель заканчивается.
 показать весь комментарий
 
 
Якась пошесть, чого скрєпи пруться до фошиздів ?
 показать весь комментарий
 
 
Ого кацапы шарятся, почти 69%! Это ответ хуйлу который говорил, что при визовом режиме больше всего пострадают граждане Украины... З початку року понад 22,5 тис. осіб пройшли біометричний контроль при в'їзді в Україну, 15,5 із них - громадяни РФ, - Слободян - Цензор.НЕТ 6039
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Умножь 15,5 тысяч на три, и получишь количество украинцев, выехавших в Рашу. А почему ездят? Понятно должно быть даже дурню. Я русский, но родился в Украине У меня в Украине квартира, машина, дача, мать, братья, сестры, друзья, постоянный вид на жительство. Зимой мне комфортнее жить в МСК, где у меня тоже две сестры, дети, друзья. Летом я посещаю Украину. Рвать родственные связи, из-за глупых политических игр, я не собираюсь, т. к я нормальный человек. А другие хотят, пусть ездят, хотят, не ездят, пусть хоть хрен сдуру ломают, мне пофиг
 показать весь комментарий
 
А из каких, ты решил, что нужно умножать на три? На работу скажешь люди ездят? Так уже мордор не привлекателен, ну разве шабашники ездят которые после работы любят за "воротник заложить", а нормальные заробитчане ездят в Польшу или другие страны ЕС, благо есть безвиз. Если все россияне такие как ты и по видимому тебя в Украине никто не ущимляЄтЬ, то кого же тогда хуйло приперлось заШШиШать в Крыму и некоторые районы донецкой и луганской областей?
 показать весь комментарий
 
 
Умножать на три, надо согласно статистики прошлого года, граждан РФ пересекло границу 1,9 млн, а украинцев в РФ 6 млн (гугли) Про Польшу я тему знаю, сын там учился, Приехал перед НГ.Во первых, Польша не резиновая, и количество украинцев уже зашкаливает. Минимальная зарплата в Польше 11 злотых в час, ее и платят, это примерно 17000 гривен, и это только если легально устроился, Если будешь работать у пана, нелегально, то от 7 злотых, правда койко - место бесплатно. В РФ, на стройке у частника, зарплата в 1,5 - раза выше
Да и вообще стыдоба, рассуждать о том куда на зароботки ездить. Русских заробитчан в Польше очень мало, в Украине их вообще нет.
 показать весь комментарий
 
 
Умножать на три, надо согласно статистики прошлого года, граждан РФ пересекло границу 1,9 млн, а украинцев в РФ 6 млн (гугли)

---------------------------------------
ты сам понимаешь что ты пишешь?
1. с одной стороны, ты пишешь- что граждан РФ пересекло границу 1,9 млн- именно пересекло границу, а не сколько всего кацапов в Украине
2. а с другой стороны, ты пишешь сколько ВСЕГО украинцев в РФ, ВСЕГО, а не сколько пересекло границу, и не 6 млн, от 2 до до 5 млн (гугли)
 показать весь комментарий
 
Умножь 15,5 тысяч на три, и получишь количество украинцев, выехавших в Рашу.

--------------------------------------
пруфлинки пжлста!!
 показать весь комментарий
 
а кацап балабол и поэтому не может доказать правдивость своих же собственных слов?
 показать весь комментарий
 
В интернете достаточно информации. Не думаю, что ты не в курсе реального положения дел.
 показать весь комментарий
 
кацап балабол и врун? Не может доказать правдивость своих же собственных слов?
 показать весь комментарий
 
А у тебя ручек нет, или тебе все должны, как весь мир Украине)))
Вот статистика за пол-года, за год ищи сам. Я привел статистику, которую давали на Цензоре в конце года.

В первом полугодии 2017 года количество украинских туристов в Россию выросло на 56,1%, и на 45,4% сократилось количество выехавших в Польшу.
Соответствующие показатели Госпогранслужбы опубликованы сегодня на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
По данным ведомства, всего было зафиксировано 2,673 млн выехавших в Россию украинцев, что на 56,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.
 показать весь комментарий
 
 
1. это не другие должны доказывать правдивость твоих высказываний- это ты сам должен доказывать свои слова. У тебя проблемы с логикой)))
2. 25 Июня 2017 Украинско-российскую границу на выезд из Украины с начала года пересекли 2 млн человек
https://www.segodnya.ua/ukraine/stalo-izvestno-skolko-rossiyan-ne-pustili-v-ukrainu-s-nachala-goda--1032836.html

3. По данным ведомства, всего было зафиксировано 2,673 млн украинцев выехавших в Россию
https://korrespondent.net/ukraine/3885217-ukrayntsy-staly-v-poltora-raza-chasche-ezdyt-v-rossyui

4. Где тут в 3 раза больше? Получается что ты балабол и врун!!!!!
 показать весь комментарий
 
вот тебе в качестве контрольного выстрела в голову еще и документ З початку року понад 22,5 тис. осіб пройшли біометричний контроль при в'їзді в Україну, 15,5 тис. із них - громадяни РФ, - Слободян - Цензор.НЕТ 9876
- въезд в Украину - 1.997 млн кацапов
- выезд 2.165 млн
З початку року понад 22,5 тис. осіб пройшли біометричний контроль при в'їзді в Україну, 15,5 тис. із них - громадяни РФ, - Слободян - Цензор.НЕТ 5786
 показать весь комментарий
 
странно, и, ведь, не боятся "бандэравцев", "фошиздов" , убийц и палачей всех "мальчикав в трусиках".
 показать весь комментарий
 
 
Они боятся, но к родителям съездить - святой долг. Вот, когда реально начнёте приезжих в гости к родственникам россиян гнобить - тогда будет по-другому... З початку року понад 22,5 тис. осіб пройшли біометричний контроль при в'їзді в Україну, 15,5 тис. із них - громадяни РФ, - Слободян - Цензор.НЕТ 2864 Ваши заробитчане ведь тоже едут в "Мордор", несмотря на страшилки... З початку року понад 22,5 тис. осіб пройшли біометричний контроль при в'їзді в Україну, 15,5 тис. із них - громадяни РФ, - Слободян - Цензор.НЕТ 9854
 показать весь комментарий
 
 
Куди дивиться СБУ таким чином в Україну за місяць може 100 000 армія рашистів зайти, а потім захопити Київ.
 показать весь комментарий
 
 
на поезд Львов - москва билеты нельзя купить .
 показать весь комментарий
 
 
Какие смелые люди. К бендеровским фашистам добровольно едут. Значит еще не все продумано, надо чтоб каждый въезжающий кричал Слава Украине или спел наш гимн! Может тогда нашу землю будут гадить только свои алигаторы без хуйлоподданных.
 показать весь комментарий
 
Бандеровцев в Киеве, судя по маршу, всего 1000 человек
 показать весь комментарий
 
Да все наши бендеровцы сначала проходят спецкурсы в раше, чтоб, вдруг не случилось как в Крыму - спасали народ от бендеровцев,а ни одного не нашли.
 показать весь комментарий
 
есть бендеровцы активные, которые ходят на марши.
а есть пассивные, они бендерят только в интернете, таких гораздо больше.
З початку року понад 22,5 тис. осіб пройшли біометричний контроль при в'їзді в Україну, 15,5 тис. із них - громадяни РФ, - Слободян - Цензор.НЕТ 2158
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Понятно теперь почему так воняли ватники и наша власть,когда народ требовал визовый режим!А еще Пушков вчера ответил на очередную брехливую речь пороха,сказал,что Украина имеет самый большой товарооборот с рашкой!!
 показать весь комментарий
 
У тебя какое гражданство? "наша власть" напрягает просто
 показать весь комментарий
 
Таки шастають суки... Може варто взяти до уваги практику Хуйла і вибірково затримувати москалів, наприклад за підозрою у шпигунстві, для подальшого обміну на українців які незаконно сидять у мокшанських казематах?!
 показать весь комментарий
 
 
Кацавиродки неповинні зовсім їздити до України, вбивцям тут не місце.
 показать весь комментарий
 
 
а якби з кожного та хоч по 100 американських на потреби ЗСУ....
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле, Москве пока еще есть чем гордиться. На днях глава КНР Си Цзиньпин, одетый в шапку ушанку, выступил перед своими военными, одетыми в такие же ушанки, и сказал о том, что не нужно бояться смерти в бою, ибо она - почетна. Это он рассказал военнослужащим сухопутных войск. Раз так, то Сибирь, а вместе с нею и Якутия, очень скоро могут стать не совсем россией. Все к этому идет. А ведь именно в Якутии остался один из последних предметов гордости РФ и того, чем она теперь действительно знаменита.

Известный якутский скульптор, вылепивший, в прошлом году, петуха из навоза, в этом году вылепил из того же материала собачью упряжку, а рядом с ними - чум. Говорят, что на это произведение ушло более полутонны гов.. навоза. Как известно, ушедший год был годом петуха, а это год - собаки, поэтому мастер и наваял таких скульптур.

Однако, эти образы не вполне передают суть года именно для РФ. Там в марте состоятся выборы Путина, а это значит, что мастеру придется изобразить еще одну собаку, хоть и лысую. Но ходят упорные слухи о том, что один из самых авторитетных шаманов несколько лет назад предсказал, что страна развалится тогда, когда ее руководитель предстанет в виде глыбы именно гов.., о навозе там речи не было, хотя, может быть и навоз окажется подходящим материалом для воплощения предсказания.

И вот что интересно, когда рухнет клептократия Путина, это окажется не заслугой выступлений народа, как это было в Румынии, Украине, как это тяжело происходит в Венесуэле или как обозначилось в Иране, а просто благодаря куску материала, которому скульптор придал знакомый всем образ. Тут есть о чем задуматься.

anti- kolorados.
 показать весь комментарий
 
 
З початку року понад 22,5 тис. осіб пройшли біометричний контроль при в'їзді в Україну, 15,5 тис. із них - громадяни РФ, - Слободян

---------------------------------------------------------------------------
Сука пля! І за якою пи... маминою мамою кацапня так преться в Україну, де "розруха" та взагалі неможливо жити...? КАЦАПИ! Ви вже визначтеся, нах...! Живіть собі в благодатному кацап"ятнику, насолоджуйтеся нах в"Ялічіем і забудьте про Україну...!
 показать весь комментарий
 
В новогодние каникулы поехали к родственникам. Скорее всего, дети решили навестить родителей. Запретите им въезд - какие проблемы? Заодно запретите выезд ваших заробитчан на заработки в Россию, какого хрена они едут работать на агрессора?
 показать весь комментарий
 
Слышь ты, Писькандер! Ты шоле не фсосал вапроса? Какого путена вас уродов так тянет в Украину? Забирайте нах всех ваших родаков в кацапьятник и не парьтесь нах! ФСОСАЛ?
 показать весь комментарий
 
Если ты настолько туп, что не можешь осилить мой предыдущий комментарий, то это твои проблемы. И да,- претензии предъявляй своему правительству. ФСОСАЛ? З початку року понад 22,5 тис. осіб пройшли біометричний контроль при в'їзді в Україну, 15,5 тис. із них - громадяни РФ, - Слободян - Цензор.НЕТ 4187
 показать весь комментарий
 
Я их ужость заявил правительству. Следующий шаг - визовый режым! ФСОСАЛ ПИСЬКАНДЕР? Своих родаков не забудь убрать в благодатный кацапьятник, шоб у тя урода не осталось никаких шансов получить визу в ненавистную Украину! ФСОСАЛ? З початку року понад 22,5 тис. осіб пройшли біометричний контроль при в'їзді в Україну, 15,5 тис. із них - громадяни РФ, - Слободян - Цензор.НЕТ 6741
 показать весь комментарий
 
Хунвейби́ны - члены созданных в 1966-1967 годах отрядов студенческой и школьной молодёжи в Китае, одни из наиболее активных участников Культурной революции наряду с цзаофанями и другими. В общем они, будучи тупыми, учили других жизни, измеряли длину волос, ширину брюк, следили чтобы мужчина с женщиной, за руки не держались, т.е. решали за кого-то что делать. Ничем хорошим это не закончилось.
 показать весь комментарий
 
Ну так забирай своих, всяких, хуйвенбинов тудой, хде им брюки не будут мерять! Там жышь харасьо! ФСОСАЛ?
 показать весь комментарий
 
У моего знакомого, 2 племянника в ПС. Их всего дюжина человек на город, с более чем 100 000 населением. Вот они лазят по городу с дубинами, в намордниках, и учат людей жизни, хотя у самих мозгов с горошину. При этом не работают
 показать весь комментарий
 
Ну и хуле ты не заберёшь своих родаков с дубинами в свой грёбаный кацапский зверинец, шоб наконец-то освободить их от намордников? Прикинь, мучаютса, уроды!
 показать весь комментарий
 
И вообще, с какого перепуга, ты мне будешь указывать, что мне делать.
 показать весь комментарий
 
ПРИКИНЬ. Я люблю пугать, а особенно таких как тЫ. Трепещи!
 показать весь комментарий
 
какая однако у вас оригинальная война с россией.
говорят что "умом россию не понять" (с).
и украину оказывается тоже понять сложно, умом.

 показать весь комментарий
 
А тем временем, объявлены персонами нон грата в США: Ю. Луценко- генпрокурор, евойная жина - диво третьего тысячелетия и ихний сынок. С почином, Украина!
 показать весь комментарий
 
За 5 дней заехало 15.5 тыс. русских !!! С воюющей с нами страны !!! Нахрена мы их пускаем ??? Пусть сидят у себя дома, в россии - нам их не надо !!!
 показать весь комментарий
 
 
цікаво було б знати гендерний склад . Чи вже не діє норма чоловіків з РФ від 16 до 60 обмежити на в*їзд. А жінки з дітьми хай їдуть до родичів... ДІТИ потім в кац ап стані розвіюватимуть міфи від фсб
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала года более 22,5 тысяч лиц прошли биометрический контроль при въезде в Украину, 15,5 тыс. из них - граждане РФ, - Слободян
 
 
 
 
 
 вверх