 В Конча-Заспе автомобиль насмерть сбил женщину на переходе. Водитель скрылся

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, по предварительной информации, наезд на пешехода совершил водитель автомобиля Ford Transit около 7:00 утра.
В результате удара у машины повреждена передняя часть. От полученных многочисленных травм женщина-пешеход скончалась до приезда скорой помощи. На вид ей 40-45 лет. Погибшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От места удара до места, где лежало тело порядка 100 метров. Возможно, автомобиль "протащил" женщину под колесами либо ее отбросило от удара.
Водитель скрылся с места происшествия.
С рюкзаками получилось быстрее.
Ну а вообще, впечатление, что эта продажная потешная "власть" просто не хочет наведения порядка в Украине. Достаточно поставить камеры с высоким разрешением хотя бы на самых загруженных магистралях (Перемоги, Бажана и др.), чтобы понять: в нашей стране совести и уважения к законам нет нет у граждан, ни у "власти".
2)барижна влада - бездарна.Вона і не здатна щось робити на благо країни.
повторяю, там было про компьютерный вирус😀
Ситуация, может, и была идентичная, но его-то избирали на волне обещаний изменить это.
- Товарищ Жуков, вы кого имели в виду, когда, выходя из моего кабинета, сказали: "Чёрт усатый"?
- Гитлера! Кого же ещё, товарищ Сталин?
- А вы кого имели в виду, товарищ Берия? - грозно спросил Сталин.
тому більшість з них буде завжди тікати
горе блатним
На новообуховском шоссе! Точка!
Но подавать новость так будто это на территории Кончи случилось, зачем?
там же по конче камеры через столб
возле жовтня на световофре стоит постоянно машина охраны !
и что никто ничего не видел, не слышал не знает ?
пора ужесточать наказания