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Все про:ДТП (4599) смерть (4498)

 В Конча-Заспе автомобиль насмерть сбил женщину на переходе. Водитель скрылся

В Конча-Заспе, на Новообуховской трассе, около санатория "Жовтень" произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, по предварительной информации, наезд на пешехода совершил водитель автомобиля Ford Transit около 7:00 утра.

В результате удара у машины повреждена передняя часть. От полученных многочисленных травм женщина-пешеход скончалась до приезда скорой помощи. На вид ей 40-45 лет. Погибшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От места удара до места, где лежало тело порядка 100 метров. Возможно, автомобиль "протащил" женщину под колесами либо ее отбросило от удара.

Водитель скрылся с места происшествия.

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В Конча-Заспе автомобиль насмерть сбил женщину на переходе. Водитель скрылся 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3043025
 
 
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А кто-то из МВД уже несколько лет хрюкает про какие-то видеокамеры... Про Европу...
С рюкзаками получилось быстрее.
Ну а вообще, впечатление, что эта продажная потешная "власть" просто не хочет наведения порядка в Украине. Достаточно поставить камеры с высоким разрешением хотя бы на самых загруженных магистралях (Перемоги, Бажана и др.), чтобы понять: в нашей стране совести и уважения к законам нет нет у граждан, ни у "власти".
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1)барижна влада ніколи не мала і не матиме цілей наводити порядок та розвивати країну.Її ціль - нажертись грошима
2)барижна влада - бездарна.Вона і не здатна щось робити на благо країни.
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Цели две: 1. нажертись грошима 2. Утилизация Украины (в чём эта "влада" преуспевает)
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Якийсь видно двірник це зробив. Ну не депутат же чи суддя в самому ділі ж. Вони ж на Троєщині всі ж живуть.
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Не повіриш, але на Троєщині повно елітних квартир та живуть деяки депутати і дуже багаті люди.
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История повторяется,как и со Светой,занимавшейся деловодством на киевском Рошене.
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Не знаком с ней, как и на Рошене не бьіл.
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26 летняя Светлана Сапотинская,младшая сестра Ирины Ноздровской вела делопроизводство на Рошене.
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"наезд на пешехода совершил водитель автомобиля Ford Transit Источник: https://censor.net.ua/n3043025"
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Во во, депутат на форд-транзите, кто ж его подсаживать туда будет.
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Там наверное камеры стоят на каждом стовпе - но вирус "Петя" всю информацию стёр, как жаль....
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При чем тут, Петя? Вы вообще еб@нулись окончательно головой, что во всем вините Петю? Только козломордые могут думать, что все зависит от царя. А то, что у нас каждый второй нарушает правила дорожного движения (независимо от материального уровня и авто), так в этом Петя виноват? А раньше до Пети все были ангелами на дорогах? Вам же сейчас ужесточи еще ПДД и действия полиции (чтобы не сюсюкалися с водителями, а мордой в пол при необходимости или огонь на поражение), так плакать будете и говорить о злочинной власти!!!! Только жесткая пизд@лина может вылечить этот народ, который требует от власти изменений, а сам нифуя не хочет меняться.
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Ты чего, не слышал про вирус пэтя？а он есть. Только во всем мире он сети повреждает, а у нас еще напасть одна страну гробит. Но пост выше был про сети.😀😀😀
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Я задал конкретный вопрос: при чем тут Петя к тому, что 90 процентов участников дорожного движения нарушают правила? Ситуация до избрания Порошенка Президентом на дорогах идентичная была. Только просто тогда это меньше освещалось. А вы все хихоньки и хаханьки строите, как-будто с дурки где-то пишите. Есть конкретные решение наладить ситуация на дорогах? Предлогайте, а не Петю везде приписываете. Это он тоже, наверное. гадит по подъездам, засоряет леса-поля, бухает по-черному и бьют морды друг другу? Как вылечить этот больной народ?
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Ну хотя бы при том, что МВД возглавляет некая одиозная личность со всеми выводами и последствиями.
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Парадокс в том, что в развитых странах люди строят систему, которая будет как часики работать, независимо от фамилий и имен. И только в Украине думают, что если Петю сменить на Мишу или Васю, то завтра все изменится. Допустим на должности Министра МВД завтра будет профессионал. Ужесточить он ответственность за нарушения ПДД, расставит камеры, даст полиции жестче работать (вплоть до применения оружия к водителям, которые не подчиняются требованиям полиции). И что? Завтра же снова будут все плакать и требовать сменить этого министра. Парадокс: народ требует изменений, но сам не изменяется. Это совковая болезнь, которую в свое время лечили и в странах Балтии, и в Польше.
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Лечить нужно, только доктора у нас тоже больные.
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Этих докторов лечат другие доктора у виде Запада, коль пациенты ни сами не хотят лечится, ни заставляют качественно лечить ихних докторов. В этой власти есть огромный плюс (в отличии от предыдущих): они будут при всей своей неидеальности и коррупции все делать с волшебного пендуля Запада, у которого за спиной есть огромный опыт проведения реформ в постсовковых странах (болезнь одна и та же самая у всех стран бывшего совка). Вот приняли судебную реформу и сразу же судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы начали зраду разгонять, ведь эту ломает их систему поборов и коррупции. А ведь нового ничего нам не предлагают, а только то, что давно уже эффективно работает в других странах. В Польше в свое время Запад такие же реформы проводил и там тоже разгоняли все от тотальной ЗРАДЕ (хотя если бы такой Бальцерович проводил те жесткие реформы в 90-х годах, то мы бы офигели). И где сейчас Польша,а где сейчас Украина!!! Рано или поздно вылечится и доктора и пациенты. Не полностью, так как коррупцию ни одно государство не может победить, но можно минимизировать.
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Лечить поздно, ток ампутация! Резать к чертовой матери!!
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В чем виноват.Я отвечу.Продолжил добрую традицию,своего учителя чучмы,когда все чинуши остаются безнаказанными.
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А что лично вы сделали со времен так званного "чучмы", чтобы изменить эту традицию?
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Класно ты истеришь, с энтузиазмом😀
повторяю, там было про компьютерный вирус😀
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Только абсолютно безграмотные и безмозглые люди могут приплетать вирус "Петя" к теме о нарушении ПДД,что привело к гибели человека.
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Только абсолютно тупые не могут привязать камеры к вирусу. А совсем уже неадекватные не улавливают сарказм.😀😀😀
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Я не думаю, что сарказм здесь уместен в теме о гибели человека...
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А сарказм не к гибели, а к тому, что гибель плохо расследуется при наличии камер. Как то так.
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Угадай, в каком из семи последних постов ты спалился?
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Это у козломордых - царь хороший,это бояре плохие.И ответь пожалуйста ,кто у нас главный реформатор во всём?
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При том, что эта скотина не реформировала судебную систему, а только сделала её хуже, назначая удобных ему продажных и сепарских судей. Безнаказанность провоцирует.

Ситуация, может, и была идентичная, но его-то избирали на волне обещаний изменить это.
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росися, а ты действительно в перде.причем ийобнутой.
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Однажды маршал Жуков вышел от Сталина и в сердцах произнёс: "Чёрт усатый". Находящийся в приёмной Берия тут же донёс об этом Сталину. Тот приказал вернуть Жукова.
- Товарищ Жуков, вы кого имели в виду, когда, выходя из моего кабинета, сказали: "Чёрт усатый"?
- Гитлера! Кого же ещё, товарищ Сталин?
- А вы кого имели в виду, товарищ Берия? - грозно спросил Сталин.
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Кончу Засру зрівняти з землею...😀
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Конче-Заспа полный мажорный поселок. Там живут лишь из власти или бандиты, да и не разберешь кто из ... Результат, что не найдут и компенсации не будет.
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наезд на пешехода совершил водитель автомобиля Ford Transit Источник: https://censor.net.ua/n3043025
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Ну и что? Там полно обслуги этих мажоров. Был у кого-нибудь там хоть раз?
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Конче-Заспа уже не пользуется таким большим спросом у богатых, как это раньше было. Многие вообще стараются там продать свою недвижимость. Да и нельзя исключать версию, что этот Форд был проезжим через Кончу-Заспу.
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Все може буть, але без потреби туди не їздять.
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Посмотрите карту: там две дороги ведут в Киев через Кончу-Заспу. Уже давно это не "закрытый элитный поселок".
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Якої потреби, це транзитний шлях на Київ з Обухова
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Подивився, це авто не було в Конче-Заспі, а їхало по трасі. Це інша справа.
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Був )) Там повно санаторіїв, учбових центрів і т.д.
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Это какая-нибудь зверушка олигарха ехала. Страус, например. Потому и "форд".
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А ты попробуй это сделать в Конче-Заспе. Там у каждого оружие есть, и ты растаешь не успев добежать до Франции.
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Было бы желание Али, в Межигорье тоже охрана была.
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Межигорье это лишь янукович, а Конче-Заспа это куча разных банд. Я там был и знаю о чем говорю.
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Ты просто лох и не знаешь о чем разговор. Так и скажи, что не был там. Ты еще свою Рублевку штурмом возьми У Кончі-Заспі автомобіль на смерть збив жінку на переході. Водій утік - Цензор.НЕТ 3206
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с меня такой кацап как из тебя мужик шалава
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Прапор не український, мова російська, кацапе.
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суды линча-это противозаконно!!!! НУЖНО ВВОДИТЬ ПОНЯТИЯ-КАК НАРОДНЫЙ СУД!!!!(для этого нужен кворум как минимум из трех человек,желательно хотя бы с палками,что бы руки-ноги были без ссадин(у судей))!!
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барыги,вы там аккуратней в конченной заспе, передавят как тараканов,кто про успехи и победы будет рассказывать?
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Ух ты,а ведь там ездят ожни ,,Запорожцы,, да еще и из ограниченой скоростью в 50км.А этих машин столько много что даже вся полиция Украины не в состоянии найти виновника.
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Вез круасаны и каву господам на завтрак, очень спешил. Какие уж тут пешеходные переходы.
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В этих местах где живут исключительно козлы, ПДД прекращает действовать как абсолютно и все остальные законы в том числе и чисто человеческие. Это зоны абсолютного зла.
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Пока у нас идиоты на дорогах и жесткая пиз@юлина слабо влияет на многих водителей, внимательно даже на светофоре переходите дорогу на красный свет. А то многие у нас пешеходы тоже слишком самоуверенные. Я вообще стараюсь переходить дорогу, когда нет с двух сторон авто или обязательно смотрю по сторонам при переходе на зебре или светофоре, а то мало что может быть. Никто ПДД и правила личной безопасности для пешеходов не отменял.
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Зачем вообще переходить дорогу на красный свет ?
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На многих участках можно было бы сделать подземные или надземные переходы, но это требует огромных денежных сумм. Если бы те, кто сейчас плачет о маленькой пенсии и выходят на всякие позорные михо-майданы в 90-х годах поднимали бы свои жопы и требовали от тогдашних коммуняк все реформировать и строить (а не просырать и грабить все 26 лет) инфраструктуру, то все бы было сейчас иначе. А так маемо те, що маемо. Я когда иду на красный свет - всегда смотрю по обе стороны и жду полной остановки авто, а то когда-то горький опыт научил этому, что на первой полосе авто остановилось на красный свет, а со второй у меня перед носом жигуль вылетел. Метр вперед и хана мне бы было.
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На красный свет НЕ ХОДЯТ. Не запутывайте народ. Вы же имели в виду, что красный был автомобилям. Значит Вам-зеленый.
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Вообще-то я имел ввиду красный для автомобилей. Все же прекрасно знают, что в это время горит якобы зеленый свет для пешеходов. Это хорошо, что сейчас еще дополнительно ставят светофоры и для пешеходов с таймером, а не как раньше.
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необходимо просто не выпадать из дорожной обстановки, и смотреть не только на цвет светофора, но и по сторонам. Топать на зеленый надо, убедившись, что ТЗ перед переходом начинают останавливаться. На нерегулируемом переходе тож самое, увидел, что ТЗ притормаживает, тогда и иди.
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тим, хто живе у Кончі-Заспі є, що втрачати
тому більшість з них буде завжди тікати
горе блатним
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Ты заебал с этой Зайчихой. У людей горе, а оно мразь хуйню несёт..
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При херу тут Конча и депутаты? Вы дебилы? Там мог ехать кто угодно! Из Одессы, Черкас, Смилы, Белки..Когда вы сука нормально новости будете подавать..
На новообуховском шоссе! Точка!
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не надо покрывать ублюдков депутатов олигархов тварей и президентов казнокрадов .
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Да никто этих упырей не покрывает!
Но подавать новость так будто это на территории Кончи случилось, зачем?
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шоб народ не забывал где лежат украденые у народа деньги и где живут те кто ограбил украинский народ .
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закон про 50 км сразу заработал !
там же по конче камеры через столб
возле жовтня на световофре стоит постоянно машина охраны !
и что никто ничего не видел, не слышал не знает ?
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господа, да что вы так переживаете за обслуживающий персонал наших барыг. ну сбил извозчик одного депутата кухарку другого. никто ни на кого в суд не подаст. сядут - и порешают. расплатятся, не обеднеют
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Собаков треба терміново швидкість обмежувати до 10 км на годину і штрафи піднімати в 100 разів!!!
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А ведь там уже киев и скорость должна была быть 50км/час
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Если насмерть, то на капоте нарисует очередную звёздочку.
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вічна память і Царство Небесне загиблій. не дочекалась бідолашна до Різдва.
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Там дуже небезпечна траса, водії там не їздять, а літають. Тому піші мають бути надзвичано обережні. Я там часто буваю, переходжу цю дорогу. Там дійсно вкрай небезпечно; причому часом дорожнє світло вимкнене взагалі не переходах. Тому по 10 хвилин треба стояти чекати поки пронесуться...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Конча-Заспе автомобиль насмерть сбил женщину на переходе. Водитель скрылся
 
 
 
 
 
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