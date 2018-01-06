 "Мы должны помнить о темной стороне российской политики", - экс-госсекретарь США Райс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявила бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс в интервью немецкому изданию Cicero.
По словам Райс, выстраивание отношений с Москвой должно стать общим приоритетом для Германии и США. Она считает, что "общественное мнение в Германии часто настроено дружелюбно к России, и многие немцы хотят видеть сближение двух стран".
Райс также отметила, что многие граждане Германии обеспокоены вмешательством России в выборы в США и попытками Москвы "повлиять на выборы в разных демократических странах".
Экс-госсекретарь считает, что страны должны продолжать искать области, где "сотрудничество с Россией имеет смысл".
"Однако мы должны помнить о темной стороне российской политики", – добавила Райс.
Напомним, Райс была госсекретарем США в администрации президента Джорджа Буша-младшего с 2005 по 2009 годы. В настоящее время Райс преподает политологию в Стэнфордском университете и является старшим научным сотрудником в Институте Гувера.
Отношения США и ЕС ухудшились после аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. В отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.
Напомним также, что ранее разведывательные службы США обнародовали данные, согласно которым российское правительство проводило согласованную кампанию по воздействию на выборы в США в пользу Трампа.
Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.
Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.
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До речі - Разін за походженням з тої ж самої "малоросійської станиці" Зимовейської (згідно офіційних документів) що і Пугачов.
Після придушення московськими і польськими військами гайдамацького повстання Коліївщини в Україні, в якому брав участь і Омелько Пугач, він втікає аж у Передкавказзя, на Терек. У нього виникає задум об'єднати всіх козаків - запорозьких, донських слобідських, волзьких, яїцьких і підняти повстання, залучивши до нього покріпачених селян та всіх пригноблених, щоб захопити Москву і встановити скрізь «вільні козацькі порядки».
от, хто вас після цього за розумних матиме?
4 ч ·
Субботнее.
Я недавно прочитал в книге одного великого спортсмена, где он рассуждает о мотивации. Даже - не о спортивной мотивации, а о том, что движет тобой после того, как достиг вершины и выиграл всё, что можно выиграть. Достиг славы.. Зачем? Почему некоторые останавливаются? У них нет больше желания и сил. А некоторые всё равно продолжают изнурительный труд - каждый день. Ради чего? Ведь, чем выше ты поднимаешься, - тем труднее. Больше сопротивление, больше грязи и ненависти.
И он пишет - ради Свободы. Там, где выше вершины, начинается настоящая Свобода. Единение со Вселенной и Богом.
Я уже несколько дней думаю об этом. Это интересно.
Но также я думаю, что здесь есть обязательно и вторая сторона медали. Это одиночество. Чем выше ты поднимаешься, - тем более ты одинок. Это закон. Это плата..
ОК, не будем о грустном.
И здесь можно найти другую сторону. Например, за последние полгода я посмотрел много замечательных фильмов. Я как то писал, что я киноман. Но в 2014-2015 не было сил и желания смотреть новые фильмы. И вот совсем недавно такое желание вернулось и шлюзы открылись. Я снова получаю огромное удовольствие от хороших фильмов.
Я как то писал, что недавно прожил год во Франции и узнал и полюбил очень сильно эту страну и людей. Так вот, сегодня я открыл для себя французское кино совсем по- новому. Оно настоящее, как и жизнь во Франции. Они не боятся жить. Они не скрывают чувств и эмоций. Они не откладывают на потом, как это делают в Канаде и Америке..
Для примера я порекомендую два фильма. Длинные выходные вам в помощь.
"Давние любовники" (2009) Les regrets и «Маленькие секреты» (2010) Les Petits Mouchoirs.
В них - вся Франция и все французы.
Хороших выходных.
можно произвести только сверх наглостью».