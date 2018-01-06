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Все про:выборы (20008) политика (3031) Райс (48) Россия (67625) США (13033)

 "Мы должны помнить о темной стороне российской политики", - экс-госсекретарь США Райс

Германии и США необходимо выстраивать отношения с Россией, не забывая, что у российской политики есть "темная сторона"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявила бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс в интервью немецкому изданию Cicero.

По словам Райс, выстраивание отношений с Москвой должно стать общим приоритетом для Германии и США. Она считает, что "общественное мнение в Германии часто настроено дружелюбно к России, и многие немцы хотят видеть сближение двух стран".

Райс также отметила, что многие граждане Германии обеспокоены вмешательством России в выборы в США и попытками Москвы "повлиять на выборы в разных демократических странах".

Экс-госсекретарь считает, что страны должны продолжать искать области, где "сотрудничество с Россией имеет смысл".

"Однако мы должны помнить о темной стороне российской политики", – добавила Райс.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США, - Белый дом

Напомним, Райс была госсекретарем США в администрации президента Джорджа Буша-младшего с 2005 по 2009 годы. В настоящее время Райс преподает политологию в Стэнфордском университете и является старшим научным сотрудником в Институте Гувера.

Отношения США и ЕС ухудшились после аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. В отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

Напомним также, что ранее разведывательные службы США обнародовали данные, согласно которым российское правительство проводило согласованную кампанию по воздействию на выборы в США в пользу Трампа.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.

Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.

Источник: https://censor.net.ua/n3043024
 
 
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Шкода що Ліза не була держсекретарем у 2014 році.
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угу, воно було держсекретарем коли бабама оголосив "пєрєзагрузку" відносин з мордором, якраз після війни з Грузією.
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Карфаген Мордор должен быть разрушен!
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Первая РАБссиянская Контитуция была нацарапана на французском языке,поскольку Вампиратор всея РАБссии Александр Первый не говорил, не читал и не писал по русски...а дело было при его царствовании... "Мы должны помнить о темной стороне российской политики", - экс-госсекретарь США Райс - Цензор.НЕТ 9832
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Гиркин: в 17 году в Сирии погибли 210 наёмников ЧВК Вагнера, более 600 ранены
первые наёмники переброшены в Судан
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раненых в большинстве своем свозят в Питер в военно-медицинскую академию им.Кирова
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имени ликёро-водочного завода имени стеньки разина
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От даремно ти так про Пугача (Пугачова) і Разіна, які за походженням зі Слобожанщини. Пугачов був агентом французських спецслужб, за гроші французів воював з мордором. Пугачову треба пам'ятник у Харкові ставити, якщо на те пішло. Це ж українець, що з кацапстаном воював.
До речі - Разін за походженням з тої ж самої "малоросійської станиці" Зимовейської (згідно офіційних документів) що і Пугачов.
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да кровушки они кацапурам пустили немало. настоящие бандеровцы. "Ми маємо пам'ятати про темний бік російської політики", - екс-держсекретар США Райс - Цензор.НЕТ 4451
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любой кто им режет головы - бандеровец. даже негр с игила.
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Омелян Пугач, як зазначено в офіційному висновку Оренбурзької таємної слідчої комісії від 1774 року, в «казачьей малороссийской Зимовейской станице». На допиті ж у листопаді 1774 року він повідомив, що його дід Михайло «был Донского войска Зимовейской же станицы козак, и прозвище было ему Пугач». До речі, Бугогардівською паланкою Запорозької Січі 1773 року командував полковник Пугач.

Після придушення московськими і польськими військами гайдамацького повстання Коліївщини в Україні, в якому брав участь і Омелько Пугач, він втікає аж у Передкавказзя, на Терек. У нього виникає задум об'єднати всіх козаків - запорозьких, донських слобідських, волзьких, яїцьких і підняти повстання, залучивши до нього покріпачених селян та всіх пригноблених, щоб захопити Москву і встановити скрізь «вільні козацькі порядки».
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і іменем такої людини кацапський завод по виробництву шмурдяка хтось назвав. "Ми маємо пам'ятати про темний бік російської політики", - екс-держсекретар США Райс - Цензор.НЕТ 5797
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Мы не про разина и пугачёва. Хуйли не ясно? Мы про ИМЕНИ. Не тупи!
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лікеро-горільчаний завод у мордорі краще називати іменем івана сусаніна.
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Если ещё не ясно- то наш олимпийский стадион - имени товарища Троцкого ( Бронштейна с ледорубом в черепе!)
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то ваш стадіон - імені тоуварісча троцького (бронштейна). Наш - імені Бандери.
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Вы дурак? Я Вам пишу, что кацапский стадион назывался " красный стадион имени товарисча Троцкого" Сейчас это олимпийский. И мы издеваемся над попытками кацапов именовать свою дурость. Вы можете пояснить свою дурацкую обезбянью попытку именовать что либо? Аэродром Кеннеди всегда останется Кеннеди. А авианесущий крейсер " адмирал Кузнецов" сменил 5 имён, в том числе Леонид Брежнев. Именно поэтому любой дурак придумает любое имя которое не продержится и время жизни товар разыскивая троцкого!
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а шо, є й світла?
от, хто вас після цього за розумних матиме?
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принаймні не тим їх мати за дурних, хто сам відмовився від ядерної зброї.
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Сатанат светлым не бывает,это НОНСЕНС
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с 1569 года декабря 23 числа...,когда Малюта Скуратов по приказу сцаря Ваньки Грознага задушил а потом сжёг в Твери Келью с прихожанами и Митрополитом всея РАБссии Филиппом
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Видимо кацапский перевод с Английского
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Чи й не Снегурочка - белая и пушистая. Кто ж спорит- Путинская Россия - одним словом - лайно. Но чья бы мычала? Вот не понравился бы предок Кондолизоньки дядюшке Чарли (Линчу) и усё. А другие достижения: апартеид, сегрегация, Ку-Клукс-Клан. Или из другой оперы - «Urgent Fury» - молниеносная операция ВС США по вторжению на Гренаду в 1983 г. И такого хватает.
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не нравится.кацапа кондолизонька? "Ми маємо пам'ятати про темний бік російської політики", - екс-держсекретар США Райс - Цензор.НЕТ 3846так от вашего хуйла и жена сбежала....и шо?
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сука, заебали совки. ты совок? гос.долг США знаешь? куклус клан ему не нравится. а неграм жопу лизать тебе нравится? кацапы работают за трудодни, но Анголе пошлем муку и оружие. дошло до того, что общаги для них начали строить.. сегрегация? не?
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И чем тебя это оправдывает кацап? Ты же не идёшь на суд где будет судится преступления американской демократии против образа жизни кремлёвского совка!
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Олег Пономарь
4 ч ·

Субботнее.
Я недавно прочитал в книге одного великого спортсмена, где он рассуждает о мотивации. Даже - не о спортивной мотивации, а о том, что движет тобой после того, как достиг вершины и выиграл всё, что можно выиграть. Достиг славы.. Зачем? Почему некоторые останавливаются? У них нет больше желания и сил. А некоторые всё равно продолжают изнурительный труд - каждый день. Ради чего? Ведь, чем выше ты поднимаешься, - тем труднее. Больше сопротивление, больше грязи и ненависти.

И он пишет - ради Свободы. Там, где выше вершины, начинается настоящая Свобода. Единение со Вселенной и Богом.
Я уже несколько дней думаю об этом. Это интересно.
Но также я думаю, что здесь есть обязательно и вторая сторона медали. Это одиночество. Чем выше ты поднимаешься, - тем более ты одинок. Это закон. Это плата..
ОК, не будем о грустном.

И здесь можно найти другую сторону. Например, за последние полгода я посмотрел много замечательных фильмов. Я как то писал, что я киноман. Но в 2014-2015 не было сил и желания смотреть новые фильмы. И вот совсем недавно такое желание вернулось и шлюзы открылись. Я снова получаю огромное удовольствие от хороших фильмов.

Я как то писал, что недавно прожил год во Франции и узнал и полюбил очень сильно эту страну и людей. Так вот, сегодня я открыл для себя французское кино совсем по- новому. Оно настоящее, как и жизнь во Франции. Они не боятся жить. Они не скрывают чувств и эмоций. Они не откладывают на потом, как это делают в Канаде и Америке..
Для примера я порекомендую два фильма. Длинные выходные вам в помощь.
"Давние любовники" (2009) Les regrets и «Маленькие секреты» (2010) Les Petits Mouchoirs.
В них - вся Франция и все французы.
Хороших выходных.
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а можно со ссылкой на гос структуры - а не на помойку...?
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Заходите на сайт міграційної служби США і читаєте. Барига на цю честь торт випускати не буде
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хорошая новость. это говорит всем - нет у них друзей и товарищей есть только интересы. а о нас.. мм, сами скажите...
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Всем заё*аным МинЗдрав рекомендует чаще подмываться.
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В письме наркому иностранных дел Чичерину Ленин, определил программу действий советской дипломатии на долгие годы: «Очевидно, что действительно впечатление

можно произвести только сверх наглостью».
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Это типа как в Гренаде, Панаме, Ливии, Ираке, Сирии с 2011 года....?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы должны помнить о темной стороне российской политики", - экс-госсекретарь США Райс
 
 
 
 
 
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