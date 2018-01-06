 "Мы должны помнить о темной стороне российской политики", - экс-госсекретарь США Райс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявила бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс в интервью немецкому изданию Cicero.

По словам Райс, выстраивание отношений с Москвой должно стать общим приоритетом для Германии и США. Она считает, что "общественное мнение в Германии часто настроено дружелюбно к России, и многие немцы хотят видеть сближение двух стран".

Райс также отметила, что многие граждане Германии обеспокоены вмешательством России в выборы в США и попытками Москвы "повлиять на выборы в разных демократических странах".

Экс-госсекретарь считает, что страны должны продолжать искать области, где "сотрудничество с Россией имеет смысл".

"Однако мы должны помнить о темной стороне российской политики", – добавила Райс.

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Напомним, Райс была госсекретарем США в администрации президента Джорджа Буша-младшего с 2005 по 2009 годы. В настоящее время Райс преподает политологию в Стэнфордском университете и является старшим научным сотрудником в Институте Гувера.

Отношения США и ЕС ухудшились после аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. В отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

Напомним также, что ранее разведывательные службы США обнародовали данные, согласно которым российское правительство проводило согласованную кампанию по воздействию на выборы в США в пользу Трампа.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.

Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.