EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  2128  1
Материалы по теме:
Все про:ДТП (4599) иностранец (228) Львовщина (1352) Молдова (869) ОГА (1286)

 ДТП на трассе "Львов-Шегини": из семерых пострадавших госпитализированы трое граждан Молдовы и две украинки

Пять человек госпитализированы в результате ДТП на трассе "Львов-Шегини".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской зашиты Львовской ОГА.

"6 января в 2:10 ч. в с. Гостинцево Мостиского района на автодороге "Львов - Шегини" произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП 7 (семь) человек получили травмы, из которых 5 человек в состоянии средней тяжести были госпитализированы в Мостисскую ЦРБ.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Три украинки попали в реанимацию после жуткого ДТП в Лос-Анджелесе. ВИДЕО

Среди госпитализированных – трое граждан Республики Молдова и две жительницы г. Николаев.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3043023
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДТП на трассе "Львов-Шегини": из семерых пострадавших госпитализированы трое граждан Молдовы и две украинки
 
 
 
 
 
 вверх