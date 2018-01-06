 ДТП на трассе "Львов-Шегини": из семерых пострадавших госпитализированы трое граждан Молдовы и две украинки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской зашиты Львовской ОГА.

"6 января в 2:10 ч. в с. Гостинцево Мостиского района на автодороге "Львов - Шегини" произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП 7 (семь) человек получили травмы, из которых 5 человек в состоянии средней тяжести были госпитализированы в Мостисскую ЦРБ.

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Среди госпитализированных – трое граждан Республики Молдова и две жительницы г. Николаев.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.