 В период празднования Рождества на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7000 спасателей

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом сообщил председатель ведомства Николай Чечеткин в ходе селекторного совещания в Министерстве внутренних дел.
В частности, в каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
В ГСЧС отметили, что с 6 по 9 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Рождественских праздников.
Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.
В общем, по информации ведомства, до 8 утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ДСНС, а именно самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Надо быть постоянно готовым, а не только на праздник. И что это за праздник, если его воспринимают как чрезвычайную ситуацию? Как известно, что сами верующие угрозы не несут.
дебиловправославных?