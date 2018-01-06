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 Общество
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Все про:праздник (1392) Рождество (203) ГСЧС (1175) Чечеткин (55)

 В период празднования Рождества на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7000 спасателей

В период празднования Рождества Христова подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом сообщил председатель ведомства Николай Чечеткин в ходе селекторного совещания в Министерстве внутренних дел.

В частности, в каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В ГСЧС отметили, что с 6 по 9 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Рождественских праздников.

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Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

В общем, по информации ведомства, до 8 утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ДСНС, а именно самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.

Источник: https://censor.net.ua/n3043022
 
 
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В период празднования Рождества Христова подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характераИсточник: https://censor.net.ua/n3043022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Надо быть постоянно готовым, а не только на праздник. И что это за праздник, если его воспринимают как чрезвычайную ситуацию? Как известно, что сами верующие угрозы не несут.
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Після випадку в Запоріжжі є загроза спалення храмів сатани.
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А разве бог не спасет этих дебилов православных?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ период празднования Рождества на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7000 спасателей
 
 
 
 
 
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