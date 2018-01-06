 В период празднования Рождества на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7000 спасателей

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом сообщил председатель ведомства Николай Чечеткин в ходе селекторного совещания в Министерстве внутренних дел.

В частности, в каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В ГСЧС отметили, что с 6 по 9 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Рождественских праздников.

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Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

В общем, по информации ведомства, до 8 утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ДСНС, а именно самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.