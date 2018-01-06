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 Политика Украины
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Все про:банки (1565) декларация (930) Порошенко (14062)

 Порошенко задекларировал более 1 миллиона гривен дохода в виде процентов от своего банка

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1 млн 29 тыс. 785 грн дохода в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ, Киев), конечным бенефициаром которого он является.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно внесенному 5 января сообщению о существенных изменениях в Единый государственный реестр деклараций, П.Порошенко получил проценты по трем вкладам в банке в размере 616,309 тыс. грн, 328,698 тыс. грн и 84,778 тыс. грн.

Как сообщалось, Международный инвестиционный банк (МИБ) по итогам января-сентября 2017 года получил 78,364 млн грн чистой прибыли, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступал президент Украины Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

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Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры П.Порошенко – первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Кроме того, акциями банка владеют Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно), а также сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%) и супруга О.Гладковского – Юлия Гладковская (0,000001%).

МИБ основан в 2008 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов (7,308 млрд грн) банк занимал 23-е место среди 88 действующих банков.

Источник: https://censor.net.ua/n3043021
 
 
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Нормальному, адекватному гражданину хотелось бы гордиться Президентом своей страны. Должность "президент" - это возможность для человека стать выдающимся, вписать свое имя большими буквами в историю. Но вот незадача, как-то у них с этим плохо.
Наш первый президент долго доказывал, что он не партократ, а демократ, но при этом не удержал экономику и отправил миллионы граждан, и в первую очередь, с высшим образованием, с "кравчучками" на базар, где правил рэкет.
Второй президент из кучки полукомсомольцев-полумошенников создал касту олигархов и вручил, по существу, им в руки управление народом, финансами,промышленностью - всем.
Третий президент любовался собой как украинцем (чего, правда, не отнять), но оказался неспособным управлять и кланами, и олигархами - они им управляли, а он был ширмою.
Четвертый уголовник хотел называться президентом, но довел грабеж до системного уровня, а в конце продал страну ху_лу соседнему.
Пятый президент пришел как надежда нации на обновление, но не смог преодолеть самого главного своего врага - свой бизнес. И партнеры у него - не народ Украины, а Ахметка с Фирташем и им подобные. Мелковато, гаденько, противно.
Вот как-то так пока что....
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Поддерживаю вас полностью.Такое доверие как в 2014 еще нужно умудрится про..ть.Надеюсь очень дно нами пройдено.
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Пятий ненавидить українців і все робить для того щоб "окупація " ними України швидше закінчилась. "Порошенко в Маріуполі сказав, що українська окупація - YouTube ".
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Яка "надія нації"??!! Добре відомий з 2005го пройдисвіт? Пресконференцію Зінченка не слухали? В запої були? Він не дріб'язок, а українсьска КАТАСТРОФА! І це стало добре зрозуміло ще під час Іловайська. А ви, схоже, прозрієте лише, коли дупа диміти почне, хочаб не пізно було
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та рухається рухається..до повної депопуляції, наприклад..
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Якого Президента? Тут тільки усі про Баригу. Порошенко задекларував понад 1 мільйон гривень доходу у вигляді відсотків від свого банку - Цензор.НЕТ 3951
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Работа не отпускает мусоров минстеця.Был бы хозяин,а работа найдется.
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Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Визит прошел великолепно, израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз"/Элита Израиля - каратели, насильники, воры, подельники Путина.Исключение-Юлий Эдельштейн , нынешний спикер Кнессета. Эдельштейн из Черновцов, вырос в семье православного священника , был крещен, ходил в церковь. Во времена УПА мог бы быть в ней хорошим вояком.
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Надо добавить один маленький факт: до войны основатель компании "Рошен" Порошенко был намного богаче, чем по состоянию на 6 января 2018 года. Ничего личного, только факты.
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Ты и про все офшорные рахунки в курсе, стецько? Тебе барыга лично докладывает? Порошенко задекларував понад 1 мільйон гривень доходу у вигляді відсотків від свого банку - Цензор.НЕТ 1994
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Во-первых, обычно такие как ты пишут(когда это касается пенсий, зарплат, цен для украинцев) "а чего это вы в долларах считаете? у нас нац. валюта не доллар. считайте в гривнях". Вот ты тоже считай его состояние в гривнях - упало оно или нет.

Если же не хочешь так, то во-вторых, его состояние в долларах стремительно возвращается к дореволюционному времени. Если не ошибаюсь, он уже вернул статус долларового миллиардера или как минимум близок к этому. Т.е. во время кризиса и затем очень слабого роста в экономике нарастил капитал почти вдвое.
Вот ведь бедняжка, да? Давайте его пожалеем.
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Нафига так лодку качать.Просто в 90 все были успешные бизнесмены.Все по честному отжали)))Петр аляексеич ,тоже честный бизнесмен 90х.
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Ага, только тесть у барыги был замминистра, а кто разворовал Украину - все те, кто при власти был.
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понятно, что тут дофига на зарплате, которые строчат за петю..... но поражает наличие и идейных тупиц, ничем не отличающихся от лохтората януковича.... им конкретно про наживу их идола, а они, как безмозглые рабы - все-равно хвалят своего хозяина
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Ну розкажи про свого. Що у нього там? ГАЗ-24 і горбатий запорожець з майна, так?
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Ось, не зрозуміло скільки адвокатів, активістів, волонтерів, добровольців треба зарізати, підірвати, розстріляти, знищити в "котлах", щоб народ зрозумів з ким він має справу. Скільки мільйонів гривень має складати зарплата члена правлячої кліки, щоб лохи зрозуміли глибину турботи цієї кліки про щасливе життя цих лохів і масштаби боротьби з корупцією?
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Тут широко известный порохобот Гыгс вами доказывает, что все работодатели (барыги) должны быть состоятельными, чтобы были в состоянии оплачивать труд своих работников (нас, украинцев). Поэтому, мол, все правильно, что порошенко хорошо зарабатывает.

То есть, они уже не стесняясь называют вещи своими именами: мы все - рабы, с копеечной зарплатой и пенсией, а вот они - рабовладельцы,- должны быть богатыми.

Потому что вовсе они никакие не слуги народа, временно выбранные на сфальсифицированных выборах. Они - наши господа. Вот что хотел донести нам этот бот рыг с вами.
Страна рабов, страна господ. Нам это тоже подходит, а не только россии.
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И магазинов Рошен кругом наставил, как собак нерезанных. Всюду, причем, в лучших местах.
Пользуется своим служебным положением. Мне эти конфеты - поперек горла.
И на рожу его брехливую, нарцисстичную, смотреть не могу, сразу появляется рвотный рефлекс.
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он уже проклят народом Украины... так что осталось диабетику недолго... вот и цепляется за воровство, как за соломинку...
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пять лет назад в Украине была самая низкая зарплата в Европе - 329 долларов США (2632 грн. по курсу 8:1).сейчас - 3200 гривен - 114,28 долларв
чтобы этот барыга прожил 120 лет, но... чтобы подохли все его родственники, чтобы ему, падле, каждый день стал мучением, чтобы он просил смерти (а так как он ссыкловатый и сам не повесится), а она к нему не шла... чтобы он ходил и люди плевали ему вслед и проклинали...
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ст 103 Конституції України:
Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.
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во дає Педро де Панамо ......!........
во бреше !
який Цинізм неперевершений !
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О главном мы почему-то молчим. Чуть больше года осталось до президентских выборов. Нынешнего барыгу переизбирать никак нельзя, а следующего мы пока не видим. Вот о чем нужно говорить. Говорить нужно о том, кто следующий и о том, как нам нужно самим себе готовить следующего президента, чтобы он нас не разочаровал, как предыдущие. Лично я к такому разговору готов.
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гречка і пенсіонери-совки-ватники все вирішать на виборах ........
президентом буде як завжди якийсь щирий укхгаїнець
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко задекларировал более 1 миллиона гривен дохода в виде процентов от своего банка
 
 
 
 
 
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