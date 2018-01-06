 Порошенко задекларировал более 1 миллиона гривен дохода в виде процентов от своего банка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно внесенному 5 января сообщению о существенных изменениях в Единый государственный реестр деклараций, П.Порошенко получил проценты по трем вкладам в банке в размере 616,309 тыс. грн, 328,698 тыс. грн и 84,778 тыс. грн.
Как сообщалось, Международный инвестиционный банк (МИБ) по итогам января-сентября 2017 года получил 78,364 млн грн чистой прибыли, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Согласно данным Нацбанка на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступал президент Украины Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.
Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры П.Порошенко – первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).
Кроме того, акциями банка владеют Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно), а также сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%) и супруга О.Гладковского – Юлия Гладковская (0,000001%).
МИБ основан в 2008 году.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов (7,308 млрд грн) банк занимал 23-е место среди 88 действующих банков.
Наш первый президент долго доказывал, что он не партократ, а демократ, но при этом не удержал экономику и отправил миллионы граждан, и в первую очередь, с высшим образованием, с "кравчучками" на базар, где правил рэкет.
Второй президент из кучки полукомсомольцев-полумошенников создал касту олигархов и вручил, по существу, им в руки управление народом, финансами,промышленностью - всем.
Третий президент любовался собой как украинцем (чего, правда, не отнять), но оказался неспособным управлять и кланами, и олигархами - они им управляли, а он был ширмою.
Четвертый уголовник хотел называться президентом, но довел грабеж до системного уровня, а в конце продал страну ху_лу соседнему.
Пятый президент пришел как надежда нации на обновление, но не смог преодолеть самого главного своего врага - свой бизнес. И партнеры у него - не народ Украины, а Ахметка с Фирташем и им подобные. Мелковато, гаденько, противно.
Вот как-то так пока что....
Если же не хочешь так, то во-вторых, его состояние в долларах стремительно возвращается к дореволюционному времени. Если не ошибаюсь, он уже вернул статус долларового миллиардера или как минимум близок к этому. Т.е. во время кризиса и затем очень слабого роста в экономике нарастил капитал почти вдвое.
Вот ведь бедняжка, да? Давайте его пожалеем.
То есть, они уже не стесняясь называют вещи своими именами: мы все - рабы, с копеечной зарплатой и пенсией, а вот они - рабовладельцы,- должны быть богатыми.
Потому что вовсе они никакие не слуги народа, временно выбранные на сфальсифицированных выборах. Они - наши господа. Вот что хотел донести нам этот бот рыг с вами.
Страна рабов, страна господ. Нам это тоже подходит, а не только россии.
Пользуется своим служебным положением. Мне эти конфеты - поперек горла.
И на рожу его брехливую, нарцисстичную, смотреть не могу, сразу появляется рвотный рефлекс.
чтобы этот барыга прожил 120 лет, но... чтобы подохли все его родственники, чтобы ему, падле, каждый день стал мучением, чтобы он просил смерти (а так как он ссыкловатый и сам не повесится), а она к нему не шла... чтобы он ходил и люди плевали ему вслед и проклинали...
Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.
во бреше !
який Цинізм неперевершений !
президентом буде як завжди якийсь щирий укхгаїнець