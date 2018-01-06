 Эпидемии гепатита А в Украине нет, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
"В Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А. Эпидемии нет", - сказано в сообщении.
По данным ведомсва в Николаеве и области заболели 47 человек, из них 6 детей. Больных госпитализировали в Николаевскую областную инфекционную больницу и Николаевскую областную детскую инфекционную больницу. Три человека от госпитализации отказались, - сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
У большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у 1 ребенка - форма течения тяжелая. В стационаре остаются 35 человек.
Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются.
За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней. В основном вспышки были связаны с несоблюдением мер профилактики и нарушением противоэпидемического режима на объектах, а также с несоблюдением правил личной гигиены самими больными.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Николаеве за период с 3 декабря 2017 года зафиксированы 37 случаев заболевания вирусным гепатитом А, вероятной причиной такого количества заболевших может быть вода из пунктов доочистки и разлива.
«Ми вже побачили перші результати медичної реформи. Так, позавчора в Миколаєві сталося одномоментне зараження людей на гепатит А. Це сталося через те, що уряд Яценюка заборонив будь-які перевірки питної води», - наголосив Івасюк.
На думку експерта, медична реформа готувалася дуже довгий час, що також відобразилося на критичній ситуації в Миколаєві.
«Саме вчора очільник санітарно-епідеміологічної служби Миколаївської області на запитання журналістів про те, чому не перевіряється питна вода, відповів, що це заборонено урядом Яценюка, і цей же мораторій продовжено вже урядом Гройсмана», - підкреслив Валерій Івасюк.
мдурная лена - на эти деньги головку свою полечи...\а не свой гепатит..\
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Згадалося
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Я смотрю в унитаз
У меня голубая моча
А ты та
И не та