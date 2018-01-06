 Эпидемии гепатита А в Украине нет, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"В Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А. Эпидемии нет", - сказано в сообщении.

По данным ведомсва в Николаеве и области заболели 47 человек, из них 6 детей. Больных госпитализировали в Николаевскую областную инфекционную больницу и Николаевскую областную детскую инфекционную больницу. Три человека от госпитализации отказались, - сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

У большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у 1 ребенка - форма течения тяжелая. В стационаре остаются 35 человек.

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Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются.

За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней. В основном вспышки были связаны с несоблюдением мер профилактики и нарушением противоэпидемического режима на объектах, а также с несоблюдением правил личной гигиены самими больными.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Николаеве за период с 3 декабря 2017 года зафиксированы 37 случаев заболевания вирусным гепатитом А, вероятной причиной такого количества заболевших может быть вода из пунктов доочистки и разлива.