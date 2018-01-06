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 Общество, Здоровье
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 Эпидемии гепатита А в Украине нет, - Минздрав

В Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А, но эпидемии нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"В Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А. Эпидемии нет", - сказано в сообщении.

По данным ведомсва в Николаеве и области заболели 47 человек, из них 6 детей. Больных госпитализировали в Николаевскую областную инфекционную больницу и Николаевскую областную детскую инфекционную больницу. Три человека от госпитализации отказались, - сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

У большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у 1 ребенка - форма течения тяжелая. В стационаре остаются 35 человек.

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Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются.

За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней. В основном вспышки были связаны с несоблюдением мер профилактики и нарушением противоэпидемического режима на объектах, а также с несоблюдением правил личной гигиены самими больными.

Эпидемии гепатита А в Украине нет, - Минздрав 01

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Николаеве за период с 3 декабря 2017 года зафиксированы 37 случаев заболевания вирусным гепатитом А, вероятной причиной такого количества заболевших может быть вода из пунктов доочистки и разлива.

Источник: https://censor.net.ua/n3043020
 
 
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Справа в тому, що воду обробляли хлором перед тим як подати в труби. Тепер обробляють якимсь іншим реагентом. Як працює той реагент не відомо. Але є один показник, при хлоруванні води вся грязь яка осідала на стінках труб обмивалася, а при обробці новим реагентом труби не промиваються взагалі. Як доказ сказаного, унітаз не стає білим і блискучим, як при хлоруванні.
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скоро и населения не будет..сколько сразу проблем отпадёт..
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А хто буде створювати додаткову вартість для бариг?
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зате ні яких соціяльних вибухів, ні пенсій платити..
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Ну конечно же нет! Что бы сдать анализы для начала лечения гепатита - 6000-8000 тысяч гривен нужно выложить из своего кармана.... А КТО в-основном болеет? Откуда у них такие бабаки? Так зачем идти становиться на учет, если один фиг ничего не изменится??? Конституция... Бесплатная медицина... Гарант... Ау!
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Примдурная лена - на эти деньги головку свою полечи...\а не свой гепатит..\
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Как раз эпидемия есть а вот минздрава нет,как и медицины ...
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Эпидемии гепатита А в Украине нет, - Минздрав
***
Згадалося
Сексу в СРСР нема - Політбюро ЦК КПСС.
*
МИЙТЕ РУКИ ПЕРЕД ЇДОЮ з МИЛОМ.
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З Єсеніна
*
Я смотрю в унитаз
У меня голубая моча

А ты та
И не та
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭпидемии гепатита А в Украине нет, - Минздрав
 
 
 
 
 
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