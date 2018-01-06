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 ВВС США показали, как дважды перехватывали российские истребители Су-30 над Балтией. ВИДЕО

Военно-воздушные силы США опубликовали видеозапись перехвата российских истребителей Су-30 в международном воздушном пространстве Балтийского региона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, видео 5 января опубликовал журнал Air Force. 

"Перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инциденты имели место 23 ноября и 13 декабря 2017 года. 

...

Видео смонтировано из нескольких отрывков. В первой части показано, как американских летчиков поднимают по тревоге в 2014 году на базе Шяуляй в Литве. На втором отрывке два американских истребителя F-15 идут на перехват двух российских Су-30 у воздушных границ Балтийского региона 23 ноября. На третьем фрагменте запечатлено сопровождение двух Су-30 американскими истребителями 13 декабря. 

Также сказано, что в обоих случаях на перехват российских самолетов поднимались пилоты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, которая базируется на базе Лейкнхет в Великобритании.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Пентагон обвинил РФ в небезопасном перехвате самолета ВВС США над Черным морем

Решением Североатлантического совета, воздушные силы НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, с момента вступления Балтийских стран в Альянс. В 2012 году на саммите в Чикаго миссия была продлена на неопределенный срок. 

Вчера, 5 января, сообщалось, что истребителя ВВС Дании заступают на патрулирование воздушного пространства стран Балтийского региона в рамках миссии воздушной полиции НАТО. 

Источник: https://censor.net.ua/n3043019
 
 
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не отвлекайся, занимай очердь за боярышником, а то разберут
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кацапское говно в небе коптит,как Адмирал Кузя
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Да... Праздник надвигается бояры может и не хватить
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кому не хватитбояры-жопой на бутылку.праздник цапский
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В следующий раз американцы обязательно учтут Ваше замечание и подвесят ракеты... А может, даже "привет" скажут "всехпобедителям", как турки в позапрошлом году...
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да ты не йолопуки, ты йолоп, выруливает самолет из ангара с ракетой
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Мені більше подобається, як турки перехоплювали.
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в октябре 1950 года четыре американских штурмовика разгромили на дальнем востоке вблизи Владивостока военную базу за 20 минут уничтожив 103 советских самолета...
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Когда уже будет видео,как сбивают лапотников над Балтикой.
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зачем их сбивать, они сами хорошо падают.
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На перехват без ракет. Молодцы, че уж.
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До чего же кацап глупое создание. Оно не понимает даже русского языка. Ясно же объяснили, что ролик составлен из трех сюжетов. Сюжет подъема по тревоге учебно-тренеровочный поэтому подвески самолетов пустые. Сюжеты с перехватом снимались с самолетов, которые осуществляли перехват. Поэтому снимать собственные подвески... Пардон, вам бы к специалисту и без очереди))
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"В первой части показано, как американских летчиков поднимают по тревоге в 2014 году на базе Шяуляй в Литве."

Они не охраняют Литву, а имитируют?)
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Как то Хмейим без ракет расфигачили.
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Главная задача лётчиков при шухере - быстро срулить в Англию. Ракеты будут только мешать.
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дык,милай,а кому жа кацапы нужны в Англии ????
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нафіг не тра, але дешевий брухт, який вони пригонять, то лишнім не буде, а кацапів всеодно видадуть взад.
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не розгойдуй кацапа.вiд нього i так тхне ВПС США показали, як двічі перехоплювали російські винищувачі Су-30 над Балтією - Цензор.НЕТ 932
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Умному человеку этих сюжетов более, чем достаточно, чтобы понять их значение для Прибалтийских стран. Умному украинцу тоже долго не нужно над ними размышлять.
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Красавы.. Хотя - какое-то смутное чуство неполноты произошедшего... Хотелось-бы чего-то больше.... Чтобы СУ опять с рулёжки слетел,, что-ли....
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подхуйловник?
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с пэтром ахметовым и лехоминометновым ?
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Вот под видео на ютубе кацапы разбушевались....
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песня вяликага мирнага у2Мардора - ".....хатят ли руския вайны спрасите вы у тишины............."

Раися ВПЕРДЕ !
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Красиво, жаль что у смехдержавы нет денег, рук и мозгов чтобы построить хоть такие ангары для самолетов, глядишь и потерь меньше бы на базе в Сирии было.
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Не пройдет и полгода...и они сделают еще пару самолетов. А этих ...ну,так бабы еще нарожают,-вон китайцы готовы помочь в этом деле! ВПС США показали, як двічі перехоплювали російські винищувачі Су-30 над Балтією - Цензор.НЕТ 9690
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Быстрее. В прошлом году 50 штук сделали.
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шота торговые партнёры семейства порошенок не показаль никакой фигур пилотажа,
видимо всё ушло на пэтины однотуровые выборы, керосин экономили ...
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А що означає "перехватили"? Ну, політали поруч, і що? Натівці що, сказали кацапам типу "Киш звідси!", і ті послухались? Якщо порушили повітряний кордон, потрібно було збвати. Он турки збили, і хуйло засосав з проглотом. Ба, навіть "покращив" відносини з турками - майже подарував ракетні комплекси...ВПС США показали, як двічі перехоплювали російські винищувачі Су-30 над Балтією - Цензор.НЕТ 2936
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А х@йло в это время в окружении бурятов на бубне херячит:
ВПС США показали, як двічі перехоплювали російські винищувачі Су-30 над Балтією - Цензор.НЕТ 9409

Если фото не отобразится, тогда зырить сдеся:
х@йло и бубен
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Була б Україна не постачала кримському Тітану Фірташа електрику, вся російська авіо-космічна промисловість стала б колом. Але дядя Пєтя - добрая душа ВПС США показали, як двічі перехоплювали російські винищувачі Су-30 над Балтією - Цензор.НЕТ 6623
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It shows that we are willing to bring training assets and resources in order to meet any future security concerns - сказав командир в кінці своєї розповіді.
Ну, це все американці, разом з іншими членами НАТО, роблять для того, щоб забезпечити суверенітет балтійських країн. Україна також могла би приєднатися до процесу підтримки світової безпеки і побудувати, наприклад, авіабазу в Панамі для захисту своїх офшорів.
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F-15 красивы, хотя Сушки-30 визуально смотрятся изящнее. Но вобщем стоят друг друга.
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Тренд с "ломаной СГФ (строительная горизонталь фюзеляжа)" уже в прошлом. Ссушки по такому принципу проектировались много лет тому назад. F-15 и Ссушки примерно ровестники и итог проектирования разных "авиационных школ".
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Идиотское название "перехват" в данном случае.
Ну полетали сзади, и шо?
Втыкать надо!
Зовите Шляшко...
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Сбивать не сбивать. Когда собьют нам этого не покажут сразу. Тут главное в самом ролике. Амеры на полную катушку готовят пропаганду в лучших традициях холодной войны и лепят из козломордых новую ось зла.
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Козли кодів не мають хоч літають, хоч не літають!
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У меня сигнал прихода СМСок громче, чем у них сигнал тревоги!
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Меня в подобных сообщениях всегда удивляло слово перехват, какую смысловую нагрузку оно несёт в таких случаях? Подлетели, показали друг другу факи и разлетелись?
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Очередная потеря ВКС РФ в Сирии - о чем будут врать на этот раз?
Jan. 4th, 2018 at 9:46 AM

ВПС США показали, як двічі перехоплювали російські винищувачі Су-30 над Балтією - Цензор.НЕТ 292
О том, что в Сирии был уничтожен боевой вертолет ВКС РФ, было известно ещё 31 декабря, но на тот момент вся информация представляла собой лишь констатацию факта из арабских пабликов в социальных сетях. Из подробностей было известно лишь то, что потерпел крушение Ми-8 в районе Хамы у села Аль-Матак. Позднее прошло уточнение, что это был Ми-24, осознавший бренность бытия у села аз-Зара.

Как бы там ни было, а факт очередной потери ВКС РФ уже настолько очевиден, что остается ждать лишь одного - что же соврут на этот раз относительно причин падения вертолета?
Вопрос потерь в Сирии для России крайне болезненный. В отличие от Донбасса, сирийская операция официально признанная, и официальные потери в технике бьют по репутации данной продукции на международном уровне. Как-никак, а экспорт вооружений для России остается крайне важной статьей в доходах дефицитного бюджета.
Именно по этой причине каждая потеря вертолета либо же самолета признается МО РФ со значительной задержкой, и факт того, что летательный аппарат был сбит, крайне редко подтверждается официальными лицами. Чаще всего заявляется о вине пилотов, либо о том, что уничтожение техники произошло на земле, а не в воздухе.
К примеру, в крушении Ми-28Н от 12 апреля 2016 года, в районе города Хомс, виновными признали пилотов. Удобно, особенно с учетом гибели экипажа. А 3 ноября 2016 года на земле был уничтожен Ми-35М, совершивший вынужденную посадку.
По сути, российской стороне выгодно обвинять своих пилотов в низком уровне мастерства, либо заявлять о вынужденных посадках и уничтожении боевых машин на земле, не поясняя, чем были вызваны эти посадки. Но виною никак не должна и не может стать сама машина, а точнее её исправность, либо способность защитить экипаж от огня с земли.
Что же, не имеющие аналогов в мире вертолеты не имеющих аналогов в мире ВКС РФ продолжают знакомиться с земной твердью не по своей воле. Уверен, об этом инциденте мы ещё услышим, ведь после новогоднего празднования в МО РФ по любому творится легкий похмельный хаос. Но куда интереснее то, что на борту Ми-24 было 7 офицеров, а арабские паблики сообщали о семи погибших. Как в случае с генералом Асаповым будем ждать «подснежников»? Будем, и они будут!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВВС США показали, как дважды перехватывали российские истребители Су-30 над Балтией. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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