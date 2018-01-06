 ВВС США показали, как дважды перехватывали российские истребители Су-30 над Балтией. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, видео 5 января опубликовал журнал Air Force.
"Перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инциденты имели место 23 ноября и 13 декабря 2017 года.
Видео смонтировано из нескольких отрывков. В первой части показано, как американских летчиков поднимают по тревоге в 2014 году на базе Шяуляй в Литве. На втором отрывке два американских истребителя F-15 идут на перехват двух российских Су-30 у воздушных границ Балтийского региона 23 ноября. На третьем фрагменте запечатлено сопровождение двух Су-30 американскими истребителями 13 декабря.
Также сказано, что в обоих случаях на перехват российских самолетов поднимались пилоты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, которая базируется на базе Лейкнхет в Великобритании.
Решением Североатлантического совета, воздушные силы НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, с момента вступления Балтийских стран в Альянс. В 2012 году на саммите в Чикаго миссия была продлена на неопределенный срок.
Вчера, 5 января, сообщалось, что истребителя ВВС Дании заступают на патрулирование воздушного пространства стран Балтийского региона в рамках миссии воздушной полиции НАТО.
Они не охраняют Литву, а имитируют?)
Раися ВПЕРДЕ !
видимо всё ушло на пэтины однотуровые выборы, керосин экономили ...
Если фото не отобразится, тогда зырить сдеся:
х@йло и бубен
Ну, це все американці, разом з іншими членами НАТО, роблять для того, щоб забезпечити суверенітет балтійських країн. Україна також могла би приєднатися до процесу підтримки світової безпеки і побудувати, наприклад, авіабазу в Панамі для захисту своїх офшорів.
Ну полетали сзади, и шо?
Втыкать надо!
Зовите Шляшко...
Jan. 4th, 2018 at 9:46 AM
О том, что в Сирии был уничтожен боевой вертолет ВКС РФ, было известно ещё 31 декабря, но на тот момент вся информация представляла собой лишь констатацию факта из арабских пабликов в социальных сетях. Из подробностей было известно лишь то, что потерпел крушение Ми-8 в районе Хамы у села Аль-Матак. Позднее прошло уточнение, что это был Ми-24, осознавший бренность бытия у села аз-Зара.
Как бы там ни было, а факт очередной потери ВКС РФ уже настолько очевиден, что остается ждать лишь одного - что же соврут на этот раз относительно причин падения вертолета?
Вопрос потерь в Сирии для России крайне болезненный. В отличие от Донбасса, сирийская операция официально признанная, и официальные потери в технике бьют по репутации данной продукции на международном уровне. Как-никак, а экспорт вооружений для России остается крайне важной статьей в доходах дефицитного бюджета.
Именно по этой причине каждая потеря вертолета либо же самолета признается МО РФ со значительной задержкой, и факт того, что летательный аппарат был сбит, крайне редко подтверждается официальными лицами. Чаще всего заявляется о вине пилотов, либо о том, что уничтожение техники произошло на земле, а не в воздухе.
К примеру, в крушении Ми-28Н от 12 апреля 2016 года, в районе города Хомс, виновными признали пилотов. Удобно, особенно с учетом гибели экипажа. А 3 ноября 2016 года на земле был уничтожен Ми-35М, совершивший вынужденную посадку.
По сути, российской стороне выгодно обвинять своих пилотов в низком уровне мастерства, либо заявлять о вынужденных посадках и уничтожении боевых машин на земле, не поясняя, чем были вызваны эти посадки. Но виною никак не должна и не может стать сама машина, а точнее её исправность, либо способность защитить экипаж от огня с земли.
Что же, не имеющие аналогов в мире вертолеты не имеющих аналогов в мире ВКС РФ продолжают знакомиться с земной твердью не по своей воле. Уверен, об этом инциденте мы ещё услышим, ведь после новогоднего празднования в МО РФ по любому творится легкий похмельный хаос. Но куда интереснее то, что на борту Ми-24 было 7 офицеров, а арабские паблики сообщали о семи погибших. Как в случае с генералом Асаповым будем ждать «подснежников»? Будем, и они будут!