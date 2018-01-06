Розенко о медреформе: Раньше мы финансировали койко-место в больнице или кабинет в поликлинике, а сейчас будем конкретную услугу.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

"Если раньше мы финансировали, условно говоря, койко место в больнице или конкретный кабинет в поликлинике, то сейчас мы будем финансировать услугу. И для человека изменится только качество, оно будет только улучшаться", - пояснил Розенко.

Вице-премьер-министр объяснил новый принцип финансирования медучреждений.

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"Человек придет и выберет семейного врача. У нас идет уже учет семейных врачей и мы смотрим, сколько людей этот семейный врач обслуживает. И мы сразу семейному врачу за это количество людей платим определенную сумму денег из государственного бюджета Украины", - уточнил он.

По словам Розенко, около 90% услуг в медучреждениях для украинцев будут бесплатными.

Как сообщалось, Кабмин Украины утвердил методику, согласно которой будет проводиться расчет стоимости каждой из медицинских услуг.