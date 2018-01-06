EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Общество, Здоровье
  2400  88
Все про:Кабмин (10209) медицина (1500) реформы (2844) Розенко (526)

 Розенко о медреформе: Раньше мы финансировали койко-место в больнице или кабинет в поликлинике, а сейчас будем конкретную услугу

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко объяснил, что на первом этапе медицинской реформы изменится принцип финансирования больниц и поликлиник.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

"Если раньше мы финансировали, условно говоря, койко место в больнице или конкретный кабинет в поликлинике, то сейчас мы будем финансировать услугу. И для человека изменится только качество, оно будет только улучшаться", - пояснил Розенко.

Вице-премьер-министр объяснил новый принцип финансирования медучреждений.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Минздрав хочет отменить спецразрешения на занятие целительством

"Человек придет и выберет семейного врача. У нас идет уже учет семейных врачей и мы смотрим, сколько людей этот семейный врач обслуживает. И мы сразу семейному врачу за это количество людей платим определенную сумму денег из государственного бюджета Украины", - уточнил он.

По словам Розенко, около 90% услуг в медучреждениях для украинцев будут бесплатными.

Как сообщалось, Кабмин Украины утвердил методику, согласно которой будет проводиться расчет стоимости каждой из медицинских услуг. 

Источник: https://censor.net.ua/n3043018
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жирный Розенко, говоришь ты хорошо, но кто будет контролировать эту услугу? Кто будет контролировать работу врачей и медсестер? Кабмин сделал работу судмедэксперта и патологоанатома независимой от медиков и ментов? Кабмин ввел должность следователя по медицинским искам, который должен иметь и медобразование? Вот ,вот... Из этих мелочей и состоит эффективность ваших реформ,а не просто языком плескать.
 показать весь комментарий
 
 
Королеву бензоколонки помнишь？все как там, получил услугу-деньги в коробочку опустил, все по чесноку.
 показать весь комментарий
 
 
Ты видать один из врачей взяточников! Раз так прищемило. ))
 показать весь комментарий
 
У нас появилось несколько законопроектов судьбоносных для Украины реформ - пенсионной, земельной и здравоохранения.
Наша украинская драма состоит в том, что эти реформы в принципе невыполнимы в той Украине, что существует сегодня, три года спустя после революции Достоинства. Реформы можно претворять в жизнь при нескольких обязательных условиях: 1. если в бюджете есть деньги на реформу. Реформа - это всегда очень дорогостоящее предприятие, поскольку надо не только разрушить, надо построить 2. честные и преданные своему делу чиновники, которые будут работать, не жалея живота своего, и при этом не будут красть 3. патриотично настроенная власть, желающая добра своему народу 4. профессионалы, которые знают, как и что будут строить. В Украине нет ни одной предпосылки для проведения реформ.
 показать весь комментарий
 
 
"В Украине нет ни одной предпосылки для проведения реформ." согласен, так как приведенные вами все 4 пункта, это фантастика, особенно пункт 2.
 показать весь комментарий
 
 
Вы идеалист-перфекционист. К сожалению ни в одной стране не соблюдались все четыре перечисленных Вами параметра особенно в переходной период после переворотов и революций. Но тем не менее во многих странах реформы проводились. Необходимо лишь отсутствие коррупции и приоритет гуманитарных ценностей. Еще короче, людей нужно любить и им сочувствовать. По другому это называется "социальной солидарностью".
 показать весь комментарий
 
 
и шо теперь делать?ничего не проводить? Розенко про медреформу: Раніше ми фінансували ліжко-місце в лікарні або кабінет у поліклініці, а зараз будемо конкретну послугу - Цензор.НЕТ 7228
 показать весь комментарий
 
Ага, теперь за койку, на которой будут делать укол или капельницу тоже нужно будет платить, интересно, оплата почасовая или как？
 показать весь комментарий
 
 
Самое интересное,что платить придётся жизнью.
 показать весь комментарий
 
 
Так для чего пенсионный возраст увеличивали？пральна, шоб не доживали и медреформа для этого замучивается
 показать весь комментарий
 
 
ты как кацап-идеален в своих воззрениях Розенко про медреформу: Раніше ми фінансували ліжко-місце в лікарні або кабінет у поліклініці, а зараз будемо конкретну послугу - Цензор.НЕТ 5031
 показать весь комментарий
 
 
Типа вызвал скорую помощь, приехал доктор и сделал у кол в диван...
 показать весь комментарий
 
 
Ты можешь, конечно, вызывать скорую, но дохтор смерть их скасувала. Кароче не приедет скорая, сам тащись к врачу, который тебя телевизором лечить будет.
 показать весь комментарий
 
 
***
- алло!, ну почему же ваша скорая так долго едет?
- они изучают вашу налоговую декларацию...
 показать весь комментарий
 
 
На звание звездобол года претендует ....По словам Розенко, около 90% услуг в медучреждениях для украинцев будут бесплатными............
 показать весь комментарий
 
 
Да,это из той же оперы,что и освобождение Донбасса за две недели..
 показать весь комментарий
 
 
Шах и мат зрадофилы! Фотофакт, как ГПУ арестовывает акции Укртелекома!

Розенко о медреформе: Раньше мы финансировали койко-место в больнице или кабинет в поликлинике, а сейчас будем конкретную услугу - Цензор.НЕТ 6603
 показать весь комментарий
 
 
Да,вы и раньше гробили народ а сейчас делаете это уже конкретно...
 показать весь комментарий
 
 
И эти морды у нас проводят реформы. То-то с голодухи такой ипальник опухший
Розенко о медреформе: Раньше мы финансировали койко-место в больнице или кабинет в поликлинике, а сейчас будем конкретную услугу - Цензор.НЕТ 1400
 показать весь комментарий
 
 
Судя по этой роже, оно съело как минимум, человек десять.
 показать весь комментарий
 
 
Морда у него наследственная. От расстрельщиков, через организаторов Голодомора, через Госплан... Он паразит в четвертом поколении.
 показать весь комментарий
 
 
а сейчас будем конкретную услугу...гробовщика
 показать весь комментарий
 
 
а где наш гробовщик-краснодеревщик СА?шота затихарился...
 показать весь комментарий
 
"По словам Розенко, около 90% услуг в медучреждениях для украинцев будут бесплатными."
Наглый враль
 показать весь комментарий
 
 
Нужно задуматься об открытии плотницкой по изготовлению гробов
 показать весь комментарий
 
 
У нас в Чернигове терапевтов посокращали.Жесть.К "сімейним лікарям" очередяги по 70-100 человек. Шоб вы сказылысь со своей медреформой
 показать весь комментарий
 
 
Люди!Не скулите!Дорогу осилит идущий.,а оплачивать нужно действительно только выполненную работу и контролировать,а не придурком быть, должен тот кому она выполняется
 показать весь комментарий
 
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
 показать весь комментарий
 
 
Слово реформа в наших реаліях набуло якогось страшного і жахливого змісту. Скоро дітей будуть ним лякати.
 показать весь комментарий
 
 
Когда начинается блок рекламы по телеку наберитесь терпения и дождитесь социальную про медреформу. Не пожалеете, но у кого слабые нервы рискует, кароч, там жесть.
 показать весь комментарий
 
 
Поки "слугам народу" законодавчо не буде заборонене лікування за межами України та за межами свого місця реєстрації - нічого доброго ця реформа не принесе нам, пересічним.. Та хіба ж вони проголосують за це?
 показать весь комментарий
 
 
Я это давно говорю. И про образование тоже самое
 показать весь комментарий
 
 
Вообще все их рехформы нужно на них сначало испытывать,только тогда может толк какой то будет.
 показать весь комментарий
 
 
при чем хорошо бы не на животных, а на депутатах и их семьях!
лечиться - в Украине, у обычного переученного терапевта,
который до этого был патологоанатомом
 показать весь комментарий
 
 
а нафига вы дайоте взятки врачам?чтоб хорошо Апирацию сбацал? Розенко о медреформе: Раньше мы финансировали койко-место в больнице или кабинет в поликлинике, а сейчас будем конкретную услугу - Цензор.НЕТ 5163
 показать весь комментарий
 
Гарний лікар голодним не буває. Але коли починає вимагати наперед, то то вже не лікар.
 показать весь комментарий
 
 
це свиню можна нагодувати ...а цих ніколи ...гребуть так як їм хтось у гроб награбоване покладе
 показать весь комментарий
 
***
- доктор, а правда что здоровье не купишь ни за какие деньги?
- дорогуша, кто вам внушил такую глупость?
 показать весь комментарий
 
взятки врачам учителям ментам и прочим исполкомовским крысам а также торгашам из того дохлого СССРа...за решения ВОПРОСА....так сказать вы все давали бабло..и 10 и 20 и 50 лет назад....
 показать весь комментарий
 
Зачем я плачу налоги?! Чтобы эти морды получали более 100-200 тысяч в месяц и рассуждали, что украинцы за 3 тысячи выживающие, много жрут?
Государство перестало выполнять свои функции и превратилось в ОПГ.
Зарплата госчиновников и депутатов должна быть привязана к минимальной зп и жестко контролироваться народом с правом дать под зад и посадить вора с конфискацией.
 показать весь комментарий
 
 
їхня зарплата "жёстко связана" з мінімалкою ...бачиш вони готові хоч кожен місяць її піднімати ...інша справа що робочих місць стає все меньше ...в акурат після кожного чергового підвищення ...
 показать весь комментарий
 
натякають що "кабінети" "операційні" інше ...не потрібно утримувати ...коли вже ця рожевощока свиня разом з подельніками нажреться ?
 показать весь комментарий
 
 
СССР стал ОПГ 7 ноября 1917 года Розенко про медреформу: Раніше ми фінансували ліжко-місце в лікарні або кабінет у поліклініці, а зараз будемо конкретну послугу - Цензор.НЕТ 48еще до его создания 30 декабря 1922 года...здрасьте,проснулись...
 показать весь комментарий
 
Нужна страховая медицина, чтобы страховая компания проверяла необходимость протоколов лечение и необходимость процедур. Если государство будет платить только за услугу, без проверки, то медики будут стремиться проводить их побольше, типа отрезать ногу, хотя можно было нарыв просто в ванночке подержать
 показать весь комментарий
 
 
...нічого дивного,комуняцкий нащадок продовжує знищення України...
Розенко про медреформу: Раніше ми фінансували ліжко-місце в лікарні або кабінет у поліклініці, а зараз будемо конкретну послугу - Цензор.НЕТ 9709
 показать весь комментарий
 
 
...Народився 15 липня 1970 року в м. Києві (нині Україна) у сім'ї службовців. Батько - Валерій Петрович, помер у 2005 році. Матір - Валентина Василівна, начальник відділу Держтелерадіокомпанії України. Серед відомих предків - Розенко Петро Якимович (1907-1991 р.), Голова Держплану УРСР, заступник Голови Ради Міністрів УРСР...
з Вікі ...
 показать весь комментарий
 
 
...все вірно,нащадок комуняки петра якимовича...інших поки що на державни посади не беруть...
 показать весь комментарий
 
 
Правильно поставленный диагноз - 90% успеха лечения.
Розенко никогда не был комунстом. Это поколение "независимых от Народа" политиков. Таких как Яценюк ...
 показать весь комментарий
 
Почему все эксперименты проводятся на Народе?
Давайте проводить на Депутатах, которые принимают такие законы.
Например:
Берем семейного врача сельской больницы. Нет в селе врача, заменить фельдшером или медсестру назначить врачом. Ставим ему телевизор.
И два года все Депутаты и их семьи лечатся у этого врача!
 показать весь комментарий
 
 
из прошлого....Кольцо "графини Юсуповой" исчезло сразу после убийства Григория Распутина в 1916 году....,его можно было снять только с мертвого Распутина...
Колечко вдруг всплыло аж в 2004 году на Аукционе в Австрии...
 показать весь комментарий
 
слишком хорошая тут у нас земля..слишком терпеливый и доверчивый народ..зачистка продолжается..под гробовое молчание масс..(
 показать весь комментарий
 
...В 2018 году на Аппарат Верховной Рады потратят 1 млрд 724 млн грн бюджетных средств. Это на 40% больше, чем в 2017 году (1 млрд 217 млн грн).В частности, в законе о Госбюджете, обнародованном на сайте парламента, прописано, что на зарплату депутатов, их помощников, а также всех сотрудников Аппарата Верховной Рады предусмотрено выделение 981 млн грн (на 40% больше, чем в 2017 году). Кроме того, на освещение деятельности Верховной Рады в СМИ и поддержку парламентской газеты «Голос Украины» потратят 61,5 млн грн.В Госбюджете-2018 заложен рост доходов на уровне 19% с 771,2 млрд грн до 917,8 млрд грн (в т.ч. общего фонда на 20% - с 702 млрд грн до 842,8 грн).Расходы Госбюджета в 2018 году вырастут на 17,9% с 841,4 млрд грн до 991,7 млрд грн (в т.ч. общего фонда на 18,3% - с 768 млрд грн до 908,5 грн)...
 показать весь комментарий
 
 
совісті ...так її там не було ...вічно голодні свині ...хоча ні свині як наїдяться то лягають відпочити ...
 показать весь комментарий
 
 
вы не поверите но это исторический факт.Самым богатым человеком в ССРе дохлом был обыкновенный Питерский ГУЛАГовскский врач по фамилии Ростовцев просидевший в лагерях ГУЛАГа более 25 лет по всему сссру....,именно ему доверяли богатые зэки последнюю тайну перед смертью...Кладов,золота бриллиантов и прочего дерьма....и он выжил в лагерях...,как воспоьзовался этим "счастьем" доктор Ростовцев это целая Эпопея для многосерийного сериала...
 показать весь комментарий
 
Звягильский круче всех...,но его а фото нет.... Розенко про медреформу: Раніше ми фінансували ліжко-місце в лікарні або кабінет у поліклініці, а зараз будемо конкретну послугу - Цензор.НЕТ 9278Герой Украины...Первым сказал 23 года назад с ТРИБУНЫ когда был ВРИО премьер=министра : ВСЁ УКРАДЕНО ДО НАС...
 показать весь комментарий
 
23 роки назад у нас ще був шанс ...а тепер невкрадена (НОМІНАЛЬНО) тільки земля а по факту її вже роздеребанено ...чекають тільки "закону" щоб награбоване "узаконити"
 показать весь комментарий
 
пока сами депутаты, министры и президент будут ездить за кордон на консультации и лечение - я не поверю в мед. реформу!
пока депутатские, президентские и дети министров будут учиться за кордоном - я не одобряю реформу образования
пока депутаты, министры и президент хранят свои наличные под матрасом, а безналичные в офшорам - я не верю ни одной их реформе и им самим тоже...
 показать весь комментарий
 
 
Розенко о медреформе: Раньше мы финансировали койко-место в больнице или кабинет в поликлинике, а сейчас будем конкретную услугу.

Говоря по другому - раньше финансировалось место и персонал, где оказывали медицинские услуги, то теперь этого не будет. Лечится будет негде и лечить будет некому. Персонал разбредется по частным лавочкам, где лечится смогут только обеспеченные граждане. На остальных выделят образно говоря по 100 грн в год и решай сам сдыхать сразу или еще помучится, взяв кредит в банке на лечение.
 показать весь комментарий
 
После распада СССр врачи были первыми покупателями крутых ИНОБРЫЧЕК Мерсо-ВОЛЬВОВ Розенко про медреформу: Раніше ми фінансували ліжко-місце в лікарні або кабінет у поліклініці, а зараз будемо конкретну послугу - Цензор.НЕТ 1911и прочих Шевролетов
 показать весь комментарий
 
лежала с 2го по 5е. обследование. официально взяли триста грн. записала в журнал. расписалась. все анализи+ кардиограмма+ узи+гастроскопия. Ну и по результатам- лекарств на тисячу)
 показать весь комментарий
 
"...лекарств на тысячу, и именно в ЭТОЙ аптеке, потому что в других -- сплошная подделка". А потом выяснится, что эта болезнь лечится умеренным питанием или легкой диетой.
 показать весь комментарий
 
Анестезиолог больному пред операцией :
-сегодня усыпляем бесплатно,но будим за бешенное бабло.Больной сколько бабла имеете,в долларах,еврах криптовалюте?

-доктор всего 100 баксов
-не уверена что проснетесь..
-доктор пожалуйста я возьму кредит..
-это уже теплее,проснутся можете,но не уверена что ноги будут работать..
-доктор,пожалста,спасите,я вам перепишу дом квартиру дачу.
-Хорошо больной я вас перевожу в отдельную одиночную палату для крутых клиентов... Розенко про медреформу: Раніше ми фінансували ліжко-місце в лікарні або кабінет у поліклініці, а зараз будемо конкретну послугу - Цензор.НЕТ 2123
 показать весь комментарий
 
 
При такій реформі кожен лікар буде зацікавлений не вилікувати пацієнта, а "виконати" чим побільшу кількість послуг, аби мати більшу зарплату. Причому буде дивитися в прейскурант котрі дорожчі, а за повної відсутності контролю в корумпованій країні, можна тільки уявити як це буде відбуватися. Все буде залежати від моралі та совісті лікаря. Бо можуть бути випадки що більшість послуг буде просто фіктивними.
 показать весь комментарий
 
 
Ще зовсім нещодавно, напередодні Нового року, 28 грудня, Міністр соціальної політики України Андрій Рева підбивав підсумки року під час брифінгу в столиці. Проте після свят, як стало відомо «Інформаційній Вінниччині» з власних джерел, Міністр захворів на запалення легень. Від недуги Рева лікувався у Вінницькій міській клінічній лікарні №2. Проте днями очільнику Міністерства стало гірше. З ускладненнями від хвороби його повезли лікуватися до клініки в Ізраїль. Стан хворого наразі не відомий.
 показать весь комментарий
 
говорят Одесский Барыга Григорий Котовский был первым советским миллионером.Залетал в Маузером в руке в любое заведение Одессы и говорил : я твоя КРЫША,бабло за месяц вперед.немговорчилых стреял на месте,остальные с перепугу отдавали бизнес за копейки..,у Григория Иваныча была куча личных забегаловок,борделей для проституток и наркоманов,а так же кафе ресторанов и магазинов Розенко про медреформу: Раніше ми фінансували ліжко-місце в лікарні або кабінет у поліклініці, а зараз будемо конкретну послугу - Цензор.НЕТ 1901Крутой был Гриша на весь ссср...,застрелили Гришу говорят на почве ревности...
 показать весь комментарий
 
Эти все клоуны повезут свои жирные туши и пятые подбородки лечить в Европу и США..А простых украинцев ждет полный коллапс и неразбериха в этих реформах.Если даже главная заезжая волонтерка не может ответить на вопросы,как все это будет выглядеть в реальности. Она на брифинге сказала,что пусть журналисты отвечают населению на вопросы о мед реформе.О какой четкости и профессионализме может идти речь.Лишь бы подписать,а там будь что будет.Мало своих идиотов,так еще и забугорных активистов набрали.Рвутся гранаты в судах,теперь еще будут рваться и в медучреждениях
 показать весь комментарий
 
А шож Рёва поехал лечиться в Израиль? У нас такая чудесная медреформа... мог бы вылечится по телевизору
 показать весь комментарий
 
Приписки!
Вам надо пациент для того чтобы врачу заплатить за него?
Врач выдумает его!
 показать весь комментарий
 
надо отыскать в Киеве самое высокое дерево, арестовать парашенку, гнойсмана, розенку и реву, дать каждому из них по веревке, заставить самих вылезть на дерево и повеситься... это будет самый большой подарок украинскому народу к Рождеству...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко о медреформе: Раньше мы финансировали койко-место в больнице или кабинет в поликлинике, а сейчас будем конкретную услугу
 
 
 
 
 
 вверх