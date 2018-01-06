Розенко о медреформе: Раньше мы финансировали койко-место в больнице или кабинет в поликлинике, а сейчас будем конкретную услугу.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.
"Если раньше мы финансировали, условно говоря, койко место в больнице или конкретный кабинет в поликлинике, то сейчас мы будем финансировать услугу. И для человека изменится только качество, оно будет только улучшаться", - пояснил Розенко.
Вице-премьер-министр объяснил новый принцип финансирования медучреждений.
"Человек придет и выберет семейного врача. У нас идет уже учет семейных врачей и мы смотрим, сколько людей этот семейный врач обслуживает. И мы сразу семейному врачу за это количество людей платим определенную сумму денег из государственного бюджета Украины", - уточнил он.
По словам Розенко, около 90% услуг в медучреждениях для украинцев будут бесплатными.
Как сообщалось, Кабмин Украины утвердил методику, согласно которой будет проводиться расчет стоимости каждой из медицинских услуг.
Наша украинская драма состоит в том, что эти реформы в принципе невыполнимы в той Украине, что существует сегодня, три года спустя после революции Достоинства. Реформы можно претворять в жизнь при нескольких обязательных условиях: 1. если в бюджете есть деньги на реформу. Реформа - это всегда очень дорогостоящее предприятие, поскольку надо не только разрушить, надо построить 2. честные и преданные своему делу чиновники, которые будут работать, не жалея живота своего, и при этом не будут красть 3. патриотично настроенная власть, желающая добра своему народу 4. профессионалы, которые знают, как и что будут строить. В Украине нет ни одной предпосылки для проведения реформ.
- алло!, ну почему же ваша скорая так долго едет?
- они изучают вашу налоговую декларацию...
Наглый враль
лечиться - в Украине, у обычного переученного терапевта,
который до этого был патологоанатомом
- доктор, а правда что здоровье не купишь ни за какие деньги?
- дорогуша, кто вам внушил такую глупость?
Государство перестало выполнять свои функции и превратилось в ОПГ.
Зарплата госчиновников и депутатов должна быть привязана к минимальной зп и жестко контролироваться народом с правом дать под зад и посадить вора с конфискацией.
з Вікі ...
Розенко никогда не был комунстом. Это поколение "независимых от Народа" политиков. Таких как Яценюк ...
Давайте проводить на Депутатах, которые принимают такие законы.
Например:
Берем семейного врача сельской больницы. Нет в селе врача, заменить фельдшером или медсестру назначить врачом. Ставим ему телевизор.
И два года все Депутаты и их семьи лечатся у этого врача!
Колечко вдруг всплыло аж в 2004 году на Аукционе в Австрии...
Украинцы продержатся дольше всех, у них самые толстые министры, депутаты и АП.
пока депутатские, президентские и дети министров будут учиться за кордоном - я не одобряю реформу образования
пока депутаты, министры и президент хранят свои наличные под матрасом, а безналичные в офшорам - я не верю ни одной их реформе и им самим тоже...
Говоря по другому - раньше финансировалось место и персонал, где оказывали медицинские услуги, то теперь этого не будет. Лечится будет негде и лечить будет некому. Персонал разбредется по частным лавочкам, где лечится смогут только обеспеченные граждане. На остальных выделят образно говоря по 100 грн в год и решай сам сдыхать сразу или еще помучится, взяв кредит в банке на лечение.
-сегодня усыпляем бесплатно,но будим за бешенное бабло.Больной сколько бабла имеете,в долларах,еврах криптовалюте?
-доктор всего 100 баксов
-не уверена что проснетесь..
-доктор пожалуйста я возьму кредит..
-это уже теплее,проснутся можете,но не уверена что ноги будут работать..
-доктор,пожалста,спасите,я вам перепишу дом квартиру дачу.
-Хорошо больной я вас перевожу в отдельную одиночную палату для крутых клиентов...
Вам надо пациент для того чтобы врачу заплатить за него?
Врач выдумает его!