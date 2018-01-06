 Утром в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих рекомендаций:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

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Также, синоптики прогнозируют, что 7 и 8 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь ночью 7 января небольшой дождь, местами с мокрым снегом, местами туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м / с. Температуре 7 января ночью 2-4 °, днем ​​около 5 ° тепла; 8 января ночью 1-3 ° мороза, днем ​​0-2° тепла.