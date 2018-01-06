 Утром в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих рекомендаций:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Также, синоптики прогнозируют, что 7 и 8 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь ночью 7 января небольшой дождь, местами с мокрым снегом, местами туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м / с. Температуре 7 января ночью 2-4 °, днем около 5 ° тепла; 8 января ночью 1-3 ° мороза, днем 0-2° тепла.