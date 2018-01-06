 Тиллерсон о Трампе: "У меня нет причин, чтобы подвергать сомнению его психическую пригодность"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", так госсекретарь США Рекс Тиллерсон ответил на вопрос корреспондента CNN о том, задавался ли он вопросом о психической пригодности президента США Дональда Трампа к занимаемой должности.

"Я никогда не задавался вопросом о его психической пригодности. У меня нет причин, чтобы подвергать сомнению его психическую пригодность", — сказал Тиллерсон.

Тиллерсон также отметил, что глава государства проявляет вовлеченность во время деловых встреч.

Ранее Трамп заявил, что книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" Майкла Вольфа "полна лжи".

"Я закрыл доступ к Белому дому для автора фальшивой книги (на самом деле я ему несколько раз отказывал)! Я никогда не разговаривал с ним о книге — полной лжи, искажений и несуществующих источников", — написал Трамп.

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Сам Вольф заявил, что разговаривал с американским президентом во время работы над книгой.

"Разумеется, я говорил с президентом. Не знаю, понимал ли он, что это было интервью, или нет, но это совершенно точно не был разговор в формате "не под запись", — сказал Вольф в эфире телепередачи NBC "Today".

Автор книги также заметил, что люди из окружения американского президента признавались, что он ведет себя как ребенок, который хочет, чтобы все его желания немедленно исполнялись. Юристы Трампа связались с издательством Henry Holt & Co, которое планировало выпустить книгу 9 января, и попытались остановить ее выход. Вместо этого книга поступила в продажу раньше и стала бестселлером.

Газета The Washington Post сообщила, что адвокат Трампа пытается предотвратить публикацию книги.