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 Тиллерсон о Трампе: "У меня нет причин, чтобы подвергать сомнению его психическую пригодность"

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон никогда не ставил под сомнение умственную пригодность президента Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", так госсекретарь США Рекс Тиллерсон ответил на вопрос корреспондента CNN о том, задавался ли он вопросом о психической пригодности президента США Дональда Трампа к занимаемой должности.

"Я никогда не задавался вопросом о его психической пригодности. У меня нет причин, чтобы подвергать сомнению его психическую пригодность", — сказал Тиллерсон.

Тиллерсон также отметил, что глава государства проявляет вовлеченность во время деловых встреч.

Ранее Трамп заявил, что книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" Майкла Вольфа "полна лжи". 

"Я закрыл доступ к Белому дому для автора фальшивой книги (на самом деле я ему несколько раз отказывал)! Я никогда не разговаривал с ним о книге — полной лжи, искажений и несуществующих источников", — написал Трамп.

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Сам Вольф заявил, что разговаривал с американским президентом во время работы над книгой. 

"Разумеется, я говорил с президентом. Не знаю, понимал ли он, что это было интервью, или нет, но это совершенно точно не был разговор в формате "не под запись", — сказал Вольф в эфире телепередачи NBC "Today".

Автор книги также заметил, что люди из окружения американского президента признавались, что он ведет себя как ребенок, который хочет, чтобы все его желания немедленно исполнялись. Юристы Трампа связались с издательством Henry Holt & Co, которое планировало выпустить книгу 9 января, и попытались остановить ее выход. Вместо этого книга поступила в продажу раньше и стала бестселлером.

Газета The Washington Post сообщила, что адвокат Трампа пытается предотвратить публикацию книги.

Источник: https://censor.net.ua/n3043016
 
 
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жаль что не видно кто тебе ботяре лайкнул...
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Некоторые граждане Украины до сих пор считают и Пасечника , и Бандюковича и Рошенко психически здоровыми людьми. Клептомания Тиллерсон о Трампе: "У меня нет причин, чтобы подвергать сомнению его психическую пригодность" - Цензор.НЕТ 6007 не считается
Тиллерсон о Трампе: "У меня нет причин, чтобы подвергать сомнению его психическую пригодность" - Цензор.НЕТ 9803
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Иногда мимика трампа таки говорит, что он не здоров
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Трамп нагнул Плешивого Педофила Джавелином и еще кой чем па самые ГЛАНДЫ......КацаКрысота скоро 2 февраля.Покупайте сцуки Вазелин... Тиллерсон о Трампе: "У меня нет причин, чтобы подвергать сомнению его психическую пригодность" - Цензор.НЕТ 5727
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Цікаво, що б Тілєрсон сказав про нашого Пєдру? Але американці дипломатично і багатозначно мовчать.
Весною треба це лайно витрушувати з роту і йти на дострокові
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Сказать, что это ложь можно. Но в данном случае это не рядовой человек, который не обязан объяснять. Трамп это президент самой сильной страны мира, поэтому он обязан дать развернутый анализ книги и по пунктам объяснить свои слова.
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Украина увеличила производство военной техники в 4 раза,Лавров блевотиной исходит : Украина милитаризируется...,а что вы Крысы хотели в ответ?шоб ЮЛЯ сказала не один танк не выйдет из боксов и гаражей? Тиллерсон о Трампе: "У меня нет причин, чтобы подвергать сомнению его психическую пригодность" - Цензор.НЕТ 4291
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Броньовані річкові катери, що вдесятеро дорожче, ніж аналогічні японські? Які і даром не потрібні? Але принесли заводу Порошенко багатомільонні прибутки? Де патронний завод, Кастро? Твій Барига вміє тільки склади зі зброєю підривати?
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Трамп Барыга знаю....,Пентагон и Оборонпром подписали Секретный протокол Сотрудничества 2 года...,отвали
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Хорошая новость из Москвы.Путлер подписал указ о конфинскации РАБссиянских пенсий.Димон и правда ляпнул,денех нет но вы дрочите.... Тиллерсон о Трампе: "У меня нет причин, чтобы подвергать сомнению его психическую пригодность" - Цензор.НЕТ 3680
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М-дя!
Во главе государства может находиться психически неуравновешенный, но система упраления его как раз и уравновешивает.
В этом и состоит основное отличие президента от царя.
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===Государственный секретарь Рекс Тиллерсон никогда не ставил под сомнение умственную пригодность президента Дональда Трампа.===

Сама постановка вопроса говорит о явной возможности. А вообще прикольно, о главе самой могущественной страны. Но хорошо, что в США демократия, система сдержек, умные товарищи отстаивают интересы страны
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Дональд Трамп блестящий актёр и снялся в 16 Голливудских фильмах... Тиллерсон о Трампе: "У меня нет причин, чтобы подвергать сомнению его психическую пригодность" - Цензор.НЕТ 307
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НЕ РАДУЙТЕ КАЦАПОВ!Вам что подсыпают нквдшники что то что вы междуусобицы затеваете
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С самого рассейскага орденоносца Тиллерсона Гос.секретарь, как с говна пуля. Такого же качества президентство Трампа- жалкий клоун, скорее всего с немалым компроматом на него у кремляди. Позорище, а не Президент. Единственное, что спасает - стабильная система сдержек и противовесов, не абсолютная власть Президента в Америке, работающий, не декоративный, а реальный парламент и судебная система.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсон о Трампе: "У меня нет причин, чтобы подвергать сомнению его психическую пригодность"
 
 
 
 
 
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