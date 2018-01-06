 Рождественское перемирие не соблюдается. Враг применил 120- и 82-мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы по позициям сил АТО, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, противник продолжает обстреливать из запрещенного минскими договоренностями вооружение позиции ВСУ.
Так, поздно вечером на луганском направлении враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вблизи населенного пункта Луганское.
На донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а позже - из минометов калибром 82-мм.
"Украинские военнослужащие огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии", - сказано в сообщении.
Напомним, 4 января российские наемники 2 раза открывали огонь по позициям ВСУ.
Школьное перемирие просто поставило в панику, многие террористы в ужасе бежали
Новогоднее перемирие нанесло просто несокрушимый удар по всему кацапскому лухандону
Рождественское перемирие - это уже танцы на трупах террористов, это просто издевательство над их могилами
Ну и контрольный выстрел - майское перемирие, совместное празднование великой победы под руководством мудрейшего и добрейшего сралина
До победы осталось пару месяцев! Террористы агонизируют! Суицид и массовое дезертирство среди террористов - вот результат непримиримого перемирия!
Весною дострокові треба робити
так ей надо давать орден или медаль... ну или хотя бы грамоту от правительства Украины