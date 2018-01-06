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 Рождественское перемирие не соблюдается. Враг применил 120- и 82-мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы по позициям сил АТО, - штаб

Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок больше нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, противник продолжает обстреливать из запрещенного минскими договоренностями вооружение позиции ВСУ.

Так, поздно вечером на луганском направлении враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вблизи населенного пункта Луганское.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: За прошедшие сутки один украинский воин получил ранение в зоне АТО, - штаб

На донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а позже - из минометов калибром 82-мм.

"Украинские военнослужащие огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии", - сказано в сообщении.

Рождественское перемирие не соблюдается. Враг применил 120- и 82-мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы по позициям сил АТО, - штаб 01

Напомним, 4 января российские наемники раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3043015
 
 
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А хоч одне перемир'я дотримувалось? А петрик продовжує втюхувати все нові і нові..
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Хлебное перемирие нанесло сильный удар по террористам
Школьное перемирие просто поставило в панику, многие террористы в ужасе бежали
Новогоднее перемирие нанесло просто несокрушимый удар по всему кацапскому лухандону
Рождественское перемирие - это уже танцы на трупах террористов, это просто издевательство над их могилами
Ну и контрольный выстрел - майское перемирие, совместное празднование великой победы под руководством мудрейшего и добрейшего сралина

До победы осталось пару месяцев! Террористы агонизируют! Суицид и массовое дезертирство среди террористов - вот результат непримиримого перемирия!
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Супер !! Хорошее выражение - НЕПРИМИРИМОЕ ПЕРЕМИРИЕ !!! Почти как - НЕАГРЕССИВНЫЙ АГРЕССОР....
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Все минские бумажки свернуть трубочкой и зачопить пэтю
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За подписание договорняков Петю нужно повесить
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Для мирного вбивства українців, підписали мінські мирні угоди..які наповнюю різними "вбивчими" перемирьями...
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Унизительные сводки, которые в принудительном порядке заставляют сообщать петины прихвостни , самое главное огонь в ответ не открывали.
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Пєтіна стратегія: відповідь агресору - зняти штани і стати рачки до нього.
Весною дострокові треба робити
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блин!
так ей надо давать орден или медаль... ну или хотя бы грамоту от правительства Украины
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Одну щеку подставила Украинская армия были обстреляны позиции украинских Воинов кто то получил ранения, кто то погиб в результате обстрелов кацапов, говнокомандующий трус и предатель требует от Украины подставить другую щеку придерживаясь Минских договорняков
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРождественское перемирие не соблюдается. Враг применил 120- и 82-мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы по позициям сил АТО, - штаб
 
 
 
 
 
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