 Рождественское перемирие не соблюдается. Враг применил 120- и 82-мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы по позициям сил АТО, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, противник продолжает обстреливать из запрещенного минскими договоренностями вооружение позиции ВСУ.

Так, поздно вечером на луганском направлении враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вблизи населенного пункта Луганское.

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На донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а позже - из минометов калибром 82-мм.

"Украинские военнослужащие огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии", - сказано в сообщении.

Напомним, 4 января российские наемники 2 раза открывали огонь по позициям ВСУ.