 Украина остается ключевым вопросом в отношениях США и России, - Тиллерсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом написала представитель Госдепа США Хизер Нойерт на своей странице в соцсети.

"США и Россия должны иметь более продуктивные отношения. Мы нашли области, в которых мы можем сотрудничать - в вопросе Сирии, которые способствовали приближению поражения ИГИЛ в этой стране. Но мы дали четко понять, что ключевым вопросом для нас является Украина. Мы должны достичь прогресса в украинском вопросе", – отметил Р. Тиллерсон в интервью CNN.

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Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в настоящее время у Вашингтона плохие отношения с Россией.