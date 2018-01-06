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Все про:Россия (67625) США (13033) Тиллерсон (198) Нойерт (10)

 Украина остается ключевым вопросом в отношениях США и России, - Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в своем первом в 2018 году интервью подчеркнул, что Украина остается ключевым вопросом в дальнейших отношениях США и России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом написала представитель Госдепа США Хизер Нойерт на своей странице в соцсети.

"США и Россия должны иметь более продуктивные отношения. Мы нашли области, в которых мы можем сотрудничать - в вопросе Сирии, которые способствовали приближению поражения ИГИЛ в этой стране. Но мы дали четко понять, что ключевым вопросом для нас является Украина. Мы должны достичь прогресса в украинском вопросе", – отметил Р. Тиллерсон в интервью CNN.

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Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в настоящее время у Вашингтона плохие отношения с Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3043014
 
 
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Браво Тиллерсон! Теперь мы можем смело этим вот ключевым вопросом лупить агрессора аж до нехочу!
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Треба весною лайно з голови струшувати на дострокових, бо вже соромно перед американцями
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Мабуть його трішки таки підморозило тоді Украина остается ключевым вопросом в отношениях США и России, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 8322
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Отношения США и РФ... шо-та все молчат: как там , смог приземлиться борт рабсии Nо1, все кружился в тумане над аэродромом. Живое оно или уже слава Богу...
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Бюджет Педофильной РАБссии 176 миллиардов долларов,Бюджет Норвегии 200 миллиардов и в ней живёт всего 6 миллионов человек.Зато Плешивая РАБссиия Вяликая... Украина остается ключевым вопросом в отношениях США и России, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 3758 вместе с Педофилом
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Вы знаете, рабсияне находясь за границей , знают о своей ущербности, бо каазламордого вы безошиобочно определите, увидев субчика со втянутой в шею головой, молчащего , шо рыба об лед, когда звучит критическая речь в адрес ущербных орков. В Саудии их чмырят в открытую (на паспорт контроле) - перед каазламордым закрывается окошко на технический перерыв. Здых вынужден занимать очередь к другому оператору паспорт контроля, где процедура с техническим перерывом может повториться. попади только в руки проверяющему паспорт с лишнехромосомным гербом..
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И только в Испанских магазинах с надписью "русскоговорящий продавец" на вопрос к девушке откуда она, от скромно потупившей взор в пол, слышишь в ответ: "С Украины!"
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в октябре 1950 года США уже бомбили дохлый СССР.тогда на дальнем востоке 4 штурмовика США разгромили 4 военно-морские базы,уничтожив 103 советских самолёта... Україна залишається ключовим питанням у відносинах США та Росії, - Тіллерсон - Цензор.НЕТ 5148
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Ключевой вопрос в отношениях США и рабсеи был до оккупации Крыма и украинского Донбасса,когда выполнялась Будапештская бумага...сейчас.когда рашист оптер этой бумажкой , оккупацией украинских земель свою обосратую задницу-это не ключевые отношения.а потеря ключа отношений....Украина должна начать строить"украинский мир" в Украине...а не идти на поводу у строителя"сруцкой "херни,когда даже ребенка рашистский поп не отпевает ...
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Благодаря Будапештской бумажке РАссия получила от США 5 миллиардов долларов наличными в качестве компенсации,Украине заплатили за отказ от ядерного гоффна всего 700 миллионов
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ключевой вопрос загнать в клетку и закрыть там взбесившуюся кацапню во главе с кремлевским бандитом.Остальные вопросы сразу отпадут-это терроризм по всему миру
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ключевой вопрос загнать в клетку и закрыть там взбесившуюся кацапню во главе с кремлевским бандитом.Остальные вопросы сразу отпадут-это терроризм по всему миру
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина остается ключевым вопросом в отношениях США и России, - Тиллерсон
 
 
 
 
 
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