 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранение в зоне АТО, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь.
"Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничего не угрожает", - сказано в с ообщении.
Коли ти сядеш за Різдвяний стіл,
Щоби спожити ці дари Господні,
Згадай за тих, хто в люту заметіль
Орду московську стримує на Сході...
Молись за них і їхніх матерів,
Чия кутя окроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...
Проси у Бога - ворога спинить!
Щоби хоч Він гармати замовчати змусив,
Щоб воїни відчули хоч на мить
Великий день Народження Ісуса.