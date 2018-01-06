 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранение в зоне АТО, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь.

"Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничего не угрожает", - сказано в с ообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: ОБСЕ зафиксировала многократное увеличение числа взрывов на Донбассе

Напомним, 4 января российские наемники 2 раза открывали огонь по позициям ВСУ.