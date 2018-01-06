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 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранение в зоне АТО, - штаб

Вчера, 5 января, незаконные вооруженные формирования продолжили обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего один военнослужащий получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь.

"Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничего не угрожает", - сказано в с ообщении.

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Напомним, 4 января российские наемники раза открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки один украинский воин получил ранение в зоне АТО, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3043013
 
 
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Коли ти сядеш за Різдвяний стіл,
Щоби спожити ці дари Господні,
Згадай за тих, хто в люту заметіль
Орду московську стримує на Сході...

Молись за них і їхніх матерів,
Чия кутя окроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...

Проси у Бога - ворога спинить!
Щоби хоч Він гармати замовчати змусив,
Щоб воїни відчули хоч на мить
Великий день Народження Ісуса.
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