 9 января в Украине стартует регистрация на пробное ВНО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Украинского центра оценивания качества образования.

Отмечается, что в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест по одному учебному предмету: 24 марта по украинскому языку и литературе, а 31 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

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Участники пробного внешнего независимого оценивания имеют возможность:

- ознакомиться с процедурой и образцами тестов, соответствующих требованиям программ ВНО, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2018;

- выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

- заблаговременно ознакомиться с организацией работы пункта проведения внешнего независимого оценивания;

- научиться эффективно распределять время на выполнение теста;

- получить правильные ответы и узнать результат тестирования;

- оценить собственный степень готовности к прохождению внешнего независимого оценивания.

Также отмечается, что участие в пробном внешнем независимом оценивании является платной услугой. Подробнее о прохождении пробного тестирования можно узнать на сайтах региональных центров оценивания качества образования.