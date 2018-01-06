 Суд на Одесчине признал документ, выданный террористической организацией "ЛНР"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.
В сообщении говорится, что в суд обратилась гражданка, которая сообщила о смерти своего мужа1955 года рождения 30 сентября 2017 в городе Молодогвардейск Луганской области.
Для регистрации смерти мужа заявительница обратилась в Станично-Луганский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, но получила письменный отказ в проведении такой регистрации.
"Основанием для отказа стало то, что предоставленный для регистрации смерти документ, а именно свидетельство о смерти, не является определенным центральным органом исполнительной власти документом, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения и подтверждает факт смерти. Документы оформлены органами, учреждениями и организациями, расположенными на территории неподконтрольной украинской власти, ставят под сомнение легитимность оформления свидетельства о смерти", - говорится в сообщении.
Однако, "с целью защиты прав и свобод заявителя, решением Татарбунарского районного суда заявление гражданки по установлению факта смерти гражданина Украины было удовлетворено".
По состоянию на 5 января 2018 года данное решение суда не вступило в силу.
весело
Если идти законным путем на сегодняшний день, то нужно через суд объявлять мужика умершим. Это немного другая процедура, просто больше времени заняло бы.
Например, украинские суды вполне принимают свидетельства о рождении и смерти, выданные в «Л/ДНР».
«Как следует из свидетельства о смерти серии НОМЕР_1 выданного отделом записи актов гражданского состояния Первомайского городского управления юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики, который находится на временно оккупированной территории Украины, ОСОБА_2 умер ИНФОРМАЦИЯ_3 в г. Первомайск Луганской области.», - говорится в судебном решении.
То есть, в украинском суде в качестве основания для решения ссылаются на документ «Министерства юстиции Луганской Народной Республики».
Романов утверждает, что таких решений тысячи.
«Не всегда вот так вот прямо ссылаются, прямо в тексте, на документы Л/ДНР. Но все равно такие документы украинскими судами принимаются. И в делах копии таких документов остаются. В качестве надлежащих и допустимых доказательств. Такова жизнь. Здесь воюем, здесь не воюем, здесь рыбу заворачивали. «Хлопці гинуть» и все такое», - пишет журналист.
Чего там делала нещасная сдова, с этом Татарбунаре(я вообще до сегодня не знал, что такое у нас есть), это вопрос риторический. А вот пиздюлей за такие решения надо выписать, потому как это уже не вопрос права(хоть и он нагло "натянут"), это вопрос национальной безопасности.
Щас вот все засранские райсуды начнут легитимизировать бумажки ДЫРЫ, обо всем этом будет запись в гос-реестре - типа на основе, и и.д.
Это же пиздец. А по правильному, то просто гос. измена.
со своими свинячими мокументами.
мокументная воина прекратится
только после прекращения войны в Украине...и да "Татарбунарский районный суд Одесской области" я бы упразднил,
по причине сепаратизма и сволочности...