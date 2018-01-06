 Суд на Одесчине признал документ, выданный террористической организацией "ЛНР"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.

В сообщении говорится, что в суд обратилась гражданка, которая сообщила о смерти своего мужа1955 года рождения 30 сентября 2017 в городе Молодогвардейск Луганской области.

Для регистрации смерти мужа заявительница обратилась в Станично-Луганский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, но получила письменный отказ в проведении такой регистрации.

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"Основанием для отказа стало то, что предоставленный для регистрации смерти документ, а именно свидетельство о смерти, не является определенным центральным органом исполнительной власти документом, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения и подтверждает факт смерти. Документы оформлены органами, учреждениями и организациями, расположенными на территории неподконтрольной украинской власти, ставят под сомнение легитимность оформления свидетельства о смерти", - говорится в сообщении.

Однако, "с целью защиты прав и свобод заявителя, решением Татарбунарского районного суда заявление гражданки по установлению факта смерти гражданина Украины было удовлетворено".

По состоянию на 5 января 2018 года данное решение суда не вступило в силу.

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