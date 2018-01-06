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 Политика Украины
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Все про:документ (257) Одесская область (1367) суд (20230)

 Суд на Одесчине признал документ, выданный террористической организацией "ЛНР"

Татарбунарский районный суд Одесской области признал лицо умершим на основании документа, выданного "органами власти" террористической организации "ЛНР". 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.

В сообщении говорится, что в суд обратилась гражданка, которая сообщила о смерти своего мужа1955 года рождения 30 сентября 2017 в городе Молодогвардейск Луганской области.

Для регистрации смерти мужа заявительница обратилась в Станично-Луганский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, но получила письменный отказ в проведении такой регистрации.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Мужчина направлялся из оккупированного Луганска в Одессу с "разрешениями" на оружие от "ЛНР", - Госпогранслужба. ФОТО

"Основанием для отказа стало то, что предоставленный для регистрации смерти документ, а именно свидетельство о смерти, не является определенным центральным органом исполнительной власти документом, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения и подтверждает факт смерти. Документы оформлены органами, учреждениями и организациями, расположенными на территории неподконтрольной украинской власти, ставят под сомнение легитимность оформления свидетельства о смерти", - говорится в сообщении.

Однако, "с целью защиты прав и свобод заявителя, решением Татарбунарского районного суда заявление гражданки по установлению факта смерти гражданина Украины было удовлетворено".

По состоянию на 5 января 2018 года данное решение суда не вступило в силу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043007
 
 
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Тут должна быть трактовка юриста, который специализируется на таких документах. Так ли уж суд принял эти документы или суд использовал их как свидетельство смерти?
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та пофіг! нема там юрисдикції держави Україна, нема уповноважениx органів!!!!
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а вас не засмучує фраза: или суд использовал их как... . Що український суд мав застосовувати, які надані офіційні документи?
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как письменное доказательство, а это не обязательно официаальный документ
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надпись на бумажке "Хер" - тоже письменное доказательство
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Я не знайшов відомостей, що саме документ псевдореспубліки став основою визнання смерті громадянина. Тому я тут бачу спекуляцію, хоч є проблема в тому, що такий документ взагалі взяли до розгляду.
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это не исковое производство, а отдельное производство - установление факта имеющее юридическое значение. Бумажка ЛНР в принципе может считаться письменным доказательством, и в совокупности с другими доказательствами лечь в основу решения. Но, это не означает, что суд признал полномочие банды ЛНР на установление факта смерти
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Ты хочешь сказать что например человек в розыске или которого разыскивают банковские кредиторы может передать *документ* подписанный Моторолой или Гиви или Бородаем что он мол свою вину погасил или уер и украинский суд вполне может принять етот документ?
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Твой Барыга вместе со своей соевой командой уже не только вляпался а и весь в говном обмазался. Уже его ничем не отмоешь. Так что даже не старайся.
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На підвищення піде. З мідалью. Там і до голубана з амброськіним недалеко.
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отакої! тепер можна будь кого виве3ти на дамбасятню, оформити спадок і наxер "в расxод"! судмедексперти3а підмаxуе "природні причини"! і ось на тобі майно!
весело Суд на Одесчине признал документ, выданный террористической организацией "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2750
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Ну вот и началось... Ето уже называется Федерализация господа. Факт признания одним регионом не признания Конституции страны.
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Судья государственное лицо признает документы окупантов в разрез украинской Конституции, а я по твоему загнул?
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Ну что скажите соевые сраколизы? Долизались? Фактически Одесский суд наплевал на Конституцию Украины признав документы выданные врагом. Ето двойное предательство. Вот вам и сепарские судьи и первый звоночек. Хотя и раньше были слухи что одесские и херсонские суды признают документы окупированного крыма выданные Аксеновым.
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В статті оригіналу на порталі "Судова влада Украины" нема жодного слова о "признании документа ЛНР".
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Скоро и паспорта с номерами авто лугандона признают
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номер лугандона давно приказали не изымать при пересечении линии разграничения.
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Ну как сказал Барыга лишь бы не эуробляхи. Будем ездить на ДНРовских номерах. Говорят там автомобили в 2 раза дешевле чем в Украине. Правда почти все они ворованные но Захарченко выпишет справку что они не являются ворованными. Суд на Одесчине признал документ, выданный террористической организацией "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7657
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А что вы хотите от суда области, где кацапню до сих пор многие уважают? И судьи там сепаратисты латентные. И плюс, я уверена, заявительница подогрела судью, шоб "правильное" решение вынес.
Если идти законным путем на сегодняшний день, то нужно через суд объявлять мужика умершим. Это немного другая процедура, просто больше времени заняло бы.
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такие случаи, кстати, не единичны..тут как говорится "не читайте за обедом советских газет--так других нет?--вот никаких и не читайте"
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Украинские суды признают документы, выданные в так называемых «ЛДНР», в качестве доказательств. Об этом пишет в Facebook журналист Алексей Романов со ссылкой на один из таких примеров в судебном реестре.
Например, украинские суды вполне принимают свидетельства о рождении и смерти, выданные в «Л/ДНР».
«Как следует из свидетельства о смерти серии НОМЕР_1 выданного отделом записи актов гражданского состояния Первомайского городского управления юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики, который находится на временно оккупированной территории Украины, ОСОБА_2 умер ИНФОРМАЦИЯ_3 в г. Первомайск Луганской области.», - говорится в судебном решении.
То есть, в украинском суде в качестве основания для решения ссылаются на документ «Министерства юстиции Луганской Народной Республики».
Романов утверждает, что таких решений тысячи.
«Не всегда вот так вот прямо ссылаются, прямо в тексте, на документы Л/ДНР. Но все равно такие документы украинскими судами принимаются. И в делах копии таких документов остаются. В качестве надлежащих и допустимых доказательств. Такова жизнь. Здесь воюем, здесь не воюем, здесь рыбу заворачивали. «Хлопці гинуть» и все такое», - пишет журналист.
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Интересно, а как суд может установить факт смерти? На свидетельских показаниях? Как? Факты смерти устанавливались раньше только по смертям до 1944 г, когда во время войны многие документы уничтожались. После - было запрещено. Теперь судьи за бабки лепят какое угодно решение.
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Некие суки хотят сделать прецедент. В юриспруденции это очень важно.
Чего там делала нещасная сдова, с этом Татарбунаре(я вообще до сегодня не знал, что такое у нас есть), это вопрос риторический. А вот пиздюлей за такие решения надо выписать, потому как это уже не вопрос права(хоть и он нагло "натянут"), это вопрос национальной безопасности.

Щас вот все засранские райсуды начнут легитимизировать бумажки ДЫРЫ, обо всем этом будет запись в гос-реестре - типа на основе, и и.д.

Это же пиздец. А по правильному, то просто гос. измена.
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кацапские свиньи в доме,
со своими свинячими мокументами.
мокументная воина прекратится
только после прекращения войны в Украине...и да "Татарбунарский районный суд Одесской области" я бы упразднил,
по причине сепаратизма и сволочности...
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Как можно признать документ не существующей страны Так можно принести документ страны (тямлям) что судя умер а имущество переписал на кота барсика с подворотни Какой то бред
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Если у нас так просто признаются республики Так почему райсуды мухосранска и задрыпинска не могут вернуть приватизацию отменить законы и реформы принятые не законно в парламенте еще со времен кравчука, а особенно эти последние пенсионную( что бы вы подохли ) и медицинскую что( бы вы так жили ) СУКИ!
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Ну умер человек, в ДНР.Там нет украинских органов власти. Чтоделать родственикам? По ваше есть два выхода 1.привести. его труп на контролируемую територию 2. Воскресить мертвеца, пусть живет пока украинская власть не вернется. ОБА ПРЕДЛОЖЕНИЯ идиотические. Предложите разумные
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Все разумные решения они блокировали выбирая януковича, проводя референдум, призывая путина, останавливая украинские танки, собирая вещи от рейса МН17....Единственный путь это уехать на контролируемую часть Украины, а в этой ситуации Украина вам ничего не должна.
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А тут из Штатов новость подоспела: казлиху 3-го тысячелетия, её казла югика и ихнего казлёнка саньку объявили "персонами нон грата" в США. Догадываюсь, кто следующим будет Суд на Одесчине признал документ, выданный террористической организацией "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7064.
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Дополнение В СССР после войны признавали подобные документы выписаные немцами и румынами Их протсто меняли на советские
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"В СССР после войны", - после войны и рассмотрим эти вопросы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд на Одесчине признал документ, выданный террористической организацией "ЛНР"
 
 
 
 
 
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