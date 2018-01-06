 Трамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом американский президент написал в своем Twitter.
"Теперь, когда подтверждается, что мой сговор с Россией - сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией", – написал он.
Рыжый!!!Не юли....
ТрампНаш - ХиллариНаш
Российские методы отзеркаливания ситуации.
Наша Cert виклала перелiк процесорiв https://ain.ua/2018/01/05/spisok-processorov-kotorye-podverzheny-uyazvimostyam-meltdown-i-spectre
это ж надо так затр*хать весь мир
скоро даже китайцы с севкорейцами на рашу будут плеваться и проклинать во всех бедах
яйцагайки постепенно. Но то, что кацап будет очень больно... это да
Свою мы засрали,чужую пора...
кацаПсинская песТня,слова Народные, ГУЛАГовские
что он этим хотел сказать?
phony new book are hitting out at every new front imaginable??
Шифер едет с крыши вон, ну, а Дональду пора в дурдом!!!