 Трамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом американский президент написал в своем Twitter.

"Теперь, когда подтверждается, что мой сговор с Россией - сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией", – написал он.

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