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Все про:обвинение (335) США (13033) Клинтон Хиллари (174) Трамп (1628)

 Трамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря США и свою соперницу на выборах президента Хиллари Клинтон в возможном сговоре с Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом американский президент написал в своем Twitter.

"Теперь, когда подтверждается, что мой сговор с Россией - сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией", – написал он.

Трамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США, - Белый дом

Источник: https://censor.net.ua/n3043006
 
 
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Потому как Парашенко тянул за Хиллари - то вполне возможно и такое развитие...
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Кто громче всех кричит "ДЕРЖИ ВОРА"!???))))))))
Рыжый!!!Не юли....
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Майдан - антимайдан.
ТрампНаш - ХиллариНаш
Российские методы отзеркаливания ситуации.
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не юлит рыжая прошмандовка.. а обхезался уже по полной))))
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А он кого хош уже обвинит-хоть Далай-Ламу хоть Хиллари-лишь бы отмазаться от кацапни Трамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией - Цензор.НЕТ 699
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Сговор слишком серьезное обвинение, а вот использование своего положения для получение выгоды при нахождении на гос службе, запросто
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Не зовсiм в тему, але Цензор скiльки можна мовчати? Гiк-ресурси вже третiй день жваво обговорюють новину, всi провiднi ЗМI свiту присвятили ситуації кілька публікацій, а у нас якась периферія. Вразливiсть зачіпає всі процесори Intel, Apple, та ARM, в безпеці лише власники АМД. Патчі Мікрософт і Лінукс знижують продуктивність на 30% і це далеко не всі негативні наслідки.






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а написано, что и амд уязвимы, хоть и сложнее это сделать
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Ще нiхто не довiв що АМД вразливi. А от під Intel вже лежить експлоїт, для видобутку смачних біткоінв і паролей. https://github.com/paboldin/meltdown-exploit
Наша Cert виклала перелiк процесорiв https://ain.ua/2018/01/05/spisok-processorov-kotorye-podverzheny-uyazvimostyam-meltdown-i-spectre
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ну ты ж свой пост хоть почитай сначала)))
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Напомним, по данным СМИ, уязвимости подвержены не только Intel, но также ARM и AMD, однако последние это отрицают. Linux и Apple уже выпустили патчи, которые частично нейтрализуют лазейку в своих системах. Также обновление готовит Microsoft.
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Ну тут надо разбираться глубже,мне лично интересно другое,почему и с какой целью Билл Клинтон отвалил России 46,5 миллиарда долларов почти беспроцентного кредита алкашу Ельцину.
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чтоб раша полностью не развалилась и яо не разошлось по неправильным рукам
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Клинтон попала. ФБР её уже во всю прессует. Трамп отделался "не лёгким" испугом.
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раша становится воплощением зла уже даже в устах трампа
это ж надо так затр*хать весь мир
скоро даже китайцы с севкорейцами на рашу будут плеваться и проклинать во всех бедах
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Ждем из США объяснений обвинений Трампа.
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ссср сдох без всякой Оггггрессии извне,тоже будет и с РАБссией Трамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией - Цензор.НЕТ 2405
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это вряд ли, по крайней мере в ближайшей перспективе
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2 февраля Омерика нанесёт по РАБссии радиоактивный пепел в лице Финансовой разведки и полиции США.... Трамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией - Цензор.НЕТ 9354жду выпуска газеты ВАШИНГТОН ПОСТ с нетерпением..
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ну ну)запасемся попкорном и подождем тогда)
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та не будет мгновенного "радиактивного пепла". Будут закручивать яйца гайки постепенно. Но то, что кацап будет очень больно... это да Трамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией - Цензор.НЕТ 3870
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Ну удивятся, что рос олигархи такие Бохатые и больше ничего.
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говори на белое - черное и все будет зашибись, прямо как его дружбан Вовка Трамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией - Цензор.НЕТ 4431
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Безумец. Но стрелки переводит четко. Трамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией - Цензор.НЕТ 2576
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Его методы шокируют,но конечные результаты впечатляют.
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Оружие то дал. Хоть немного. Обама бы никогда не дал. А вообще, он и сам не знает, чего он хочет. Создается стойкое впечатление, что с головой проблемы.
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Зачем нам поручик чужая Земля?
Свою мы засрали,чужую пора...
кацаПсинская песТня,слова Народные, ГУЛАГовские Трамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией - Цензор.НЕТ 6395
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кто тут англичане/американцы?
что он этим хотел сказать?
phony new book are hitting out at every new front imaginable??
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Рождественнская речь Трампа 25 декабря с синхронным переводом очень мощная...По сути это объявление войны РАБссиянцам по полному заказу
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есть где то перевод сего шедевра?или хотя бы тезисно изложи)хотя трамп то болтун еще тот)
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Развязка наступит после публикации Финансовой полиции США...паника в кремле жуть.....
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Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша!
Шифер едет с крыши вон, ну, а Дональду пора в дурдом!!!
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Жаль, это рыжее говно еще долго терпеть придется. Если Сев Корея не прикончит нас раньше (тогда можно не терпеть) Трамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией - Цензор.НЕТ 12
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп обвинил Халлари Клинтон в возможном сговоре с Россией
 
 
 
 
 
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