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Все про:Молдова (869) Додон (88)

 Парламентарии Молдовы намерены привлечь Додона к ответственности за отказ подписывать законы и назначать министров

Председатель Конституционного суда Молдовы Тудор Панциру призвал парламент внести в уголовное законодательство поправки, которые позволили бы привлечь президента страны к уголовной ответственности.

Об этом он заявил во время заседания КС, на котором обсуждался вопрос о временном отстранении Додона с поста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Этот пинг-понг между парламентом и президентом уже становится смешным. Ранее КС обратился к парламенту с письмом, в котором мы потребовали внести соответствующие поправки в уголовное законодательство, которые позволили бы привлечь президента к уголовной ответственности за отказ подписывать законы и назначать членов правительства, что является нарушением положений Конституции", - заявил Панциру.

Депутат Серджиу Сырбу, который присутствовал на заседании КС, в свою очередь, заявил, что такой законопроект уже зарегистрирован в парламенте, и глава КС призвал парламентариев ускорить процесс принятия этих поправок.

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Как сообщалось ранее, в пятницу, 5 января, КС третий раз отстранил президента от должности за его отказ подписать Закон о противодействии российской политической пропаганде. Согласно Конституции Молдавии, президент обязан подписывать законы, если парламент проголосовал за них повторно.

Источник: https://censor.net.ua/n3043004
 
 
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у любого ДОДОНА путь один!!!
побывать в Раю и улететь в мусорный Бак))))))))))))
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А нам есть чему у молдаван поучиться!
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Засуньте його туди де ви його взяли, в одне місце куйло - мамки.
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Ты б , чушок свинособачий морду для начала мыть научился, а потом тут ЛЮДЯМ советовал, пидорашец грязнозадый.
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Додон что и Кондитер закажет десяток Джавелинов у братана Трампыча и будет тип топ Парламентарии Молдовы намерены привлечь Додона к ответственности за отказ подписывать законы и назначать министров - Цензор.НЕТ 1341
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Парламентарии Молдовы намерены привлечь Додона к ответственности за отказ подписывать законы и назначать министров - Цензор.НЕТ 8183 Чтобы доказать верность Фюреру и всея Вяликая Германия,Макс Отто фон Штирлиц,выиграл чемпионат Берлина по теннису...
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молодцы ребята! а нам надо брать это на вооружение.
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Я представляю, как на молдавских форумах сейчас в поте лица трудятся молдаванские "гыги-с-вами", оправдывая политику Додона и называя всех "зрадофилами". И мне делается смешно, потому что идиоты на содержании всюду одинаковы
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Так його наче поменшало тут,мабуть на підробітках в Молдові )))
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В Ростове дом для этого идиота уже подготовлен
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Ого Парламентарии Молдовы намерены привлечь Додона к ответственности за отказ подписывать законы и назначать министров - Цензор.НЕТ 157

Як шкода,що в нас не такий парламент та КС...
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Да пинка с конфискацией дайте использованному гандону пусть сидит в рабССие😌
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарламентарии Молдовы намерены привлечь Додона к ответственности за отказ подписывать законы и назначать министров
 
 
 
 
 
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