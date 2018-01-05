 Парламентарии Молдовы намерены привлечь Додона к ответственности за отказ подписывать законы и назначать министров

Об этом он заявил во время заседания КС, на котором обсуждался вопрос о временном отстранении Додона с поста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Этот пинг-понг между парламентом и президентом уже становится смешным. Ранее КС обратился к парламенту с письмом, в котором мы потребовали внести соответствующие поправки в уголовное законодательство, которые позволили бы привлечь президента к уголовной ответственности за отказ подписывать законы и назначать членов правительства, что является нарушением положений Конституции", - заявил Панциру.

Депутат Серджиу Сырбу, который присутствовал на заседании КС, в свою очередь, заявил, что такой законопроект уже зарегистрирован в парламенте, и глава КС призвал парламентариев ускорить процесс принятия этих поправок.

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Как сообщалось ранее, в пятницу, 5 января, КС третий раз отстранил президента от должности за его отказ подписать Закон о противодействии российской политической пропаганде. Согласно Конституции Молдавии, президент обязан подписывать законы, если парламент проголосовал за них повторно.