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 Политика Украины
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 В российскую армию незаконно призвали около 5 тыс. жителей оккупированного Крыма, - правозащитница Седова

По состоянию на конец 2017 года, на срочную службу в российскую армию призвали около 5 тысяч жителей аннексированного Крыма, наблюдается тенденция к увеличению количества призывников.

Об этом Крым.Реалии заявила член Крымской правозащитной группы Ирина Седова, сообщает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, на полуострове стали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в российской армии.

"Мы сейчас как раз разрабатываем рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. Главная лазейка – не становиться на воинский учет, тогда откроют лишь административное дело. Правда, сделать это сложно, потому что на учет массово ставят и школьников, и студентов. Так, в бывшем ТНУ, нынешнем "Крымском федеральном университете", даже не выдают дипломы без воинского учета", – отметила Седова.

Более того, подчеркнула правозащитница, в соцсетях сотрудники крымских военкоматов находят выехавших на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском.

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"В самом Крыму призыв в армию выставляют как праздник, и многие обманываются, а потом страдают от невыносимых условий", – заявила Седова.

Источник: https://censor.net.ua/n3043000
 
 
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Мечты сбываются. Будут служить на южном побережье Северного Ледовитого Океана.
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Это тот обезьян, что Конана из себя строил? Ну - большой шкаф громко падает.
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Вечір прекрасний, знову приємні новини.

У мережі опубліковано відео, зняте в ніч на 31 грудня в сирійському місті Латакія, неподалік якого в цю ж ніч була здійснена атака на авіабазу ЗС Росії.

"Судячи з відео, зустріч Нового року на російській авіабазі в Сирії в самому розпалі. Якщо це відео дійсно звідти, то фестиваль там був, що треба. Тоді дивно, що обійшлося все тільки 10 літаками, двома вбитими і складом боєприпасів", - пише в своєму Facebook російський блогер Ель Мюрид (Анатолій Несміян).
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по фото на какого то педра или пидра похож))))
доигрался в войнушки)))
получит пакет от Пудинга)))не социальный...а полиэтиленовый))))
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Пусть этот перегной подсыпают под любимый на рашке боярышник, но вряд ли он на таком откровенном дерьме зацветет.
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а с Северной Осетии типо не призвали. Новость в стиле мега-мозга Стецька.
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к чему бы это? это стецьки мондовошек чешут?
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Лучше северньій Кавказ, чем южньій Сахалин.
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в Магадане служить будут - романтика...!)))
а что ты расстроился - радоваться надо...)
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тут нечему ни радоваться ни грустить. Украине от этого ни холодно ни жарко.
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Разъясняю: в Крыму действуют российские законы, российская конституция. Все граждане России обязаны ей подчиняться, иначе последует наказание. В любой стране так. И так должно быть.

Другое дело, какая в России армия и что можно воспитать либо умелого солдата, либо тупого головореза, либо пидараста.
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а чего они ожидали?и ща ,как предателей оправят в како нибудь анадрырь
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Могут на Донбасс отправить с ВСУ воевать
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"Червона Армія була окупаційною армією Російської Федерації і призов до неї українців був незаконним з погляду міжнародного права, а добровільна служба - була колаборацією, злочином."
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пять тысяч предателей))) ... вот это армия))) из дебилов которые мечтают вернуть украинскй паспорт из пепла что бы по безвизу на нормальные страны посмотреть?
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А што, буряты у коцабов уже кончились, што-ле ??? До лав російської армії незаконно призвали близько 5 тис. жителів окупованого Криму, - правозахисниця Сєдова - Цензор.НЕТ 746
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Туди пацюкам і дорога, м'ясо для куйловського конвеєра смерті.
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так им и нада. Пусть послужат в чечне, с бурятами. На сахалине тоже вариант.
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В Херсон мамкам было далеко ездить, теперь придется в Северодвинск или на Сахалин. Велика Россия
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У Криму призивають а у нас у неньцi ховаються вiд армii.
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Эти падлы будут учиться стрельбе по живым мишеням на Донбассе, а после службы приедут в Украину за биометрическим паспортом.
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ну ничего страшного, на мир пацаны посмотрят - Чечня, Дагестан, Колыма, Мордовия - красотищщщща !!!! До лав російської армії незаконно призвали близько 5 тис. жителів окупованого Криму, - правозахисниця Сєдова - Цензор.НЕТ 3425
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ российскую армию незаконно призвали около 5 тыс. жителей оккупированного Крыма, - правозащитница Седова
 
 
 
 
 
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