 В российскую армию незаконно призвали около 5 тыс. жителей оккупированного Крыма, - правозащитница Седова

Об этом Крым.Реалии заявила член Крымской правозащитной группы Ирина Седова, сообщает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, на полуострове стали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в российской армии.



"Мы сейчас как раз разрабатываем рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. Главная лазейка – не становиться на воинский учет, тогда откроют лишь административное дело. Правда, сделать это сложно, потому что на учет массово ставят и школьников, и студентов. Так, в бывшем ТНУ, нынешнем "Крымском федеральном университете", даже не выдают дипломы без воинского учета", – отметила Седова.

Более того, подчеркнула правозащитница, в соцсетях сотрудники крымских военкоматов находят выехавших на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском.

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"В самом Крыму призыв в армию выставляют как праздник, и многие обманываются, а потом страдают от невыносимых условий", – заявила Седова.