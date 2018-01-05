 В российскую армию незаконно призвали около 5 тыс. жителей оккупированного Крыма, - правозащитница Седова

Об этом Крым.Реалии заявила член Крымской правозащитной группы Ирина Седова, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, на полуострове стали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в российской армии.
"Мы сейчас как раз разрабатываем рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. Главная лазейка – не становиться на воинский учет, тогда откроют лишь административное дело. Правда, сделать это сложно, потому что на учет массово ставят и школьников, и студентов. Так, в бывшем ТНУ, нынешнем "Крымском федеральном университете", даже не выдают дипломы без воинского учета", – отметила Седова.
Более того, подчеркнула правозащитница, в соцсетях сотрудники крымских военкоматов находят выехавших на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском.
"В самом Крыму призыв в армию выставляют как праздник, и многие обманываются, а потом страдают от невыносимых условий", – заявила Седова.
http://patrioty.org.ua/other/vbyla-rosiiska-vidma-teroryst-lnr-pidirvavsia-na-strybaiuchii-mini-foto-210431.html
У мережі опубліковано відео, зняте в ніч на 31 грудня в сирійському місті Латакія, неподалік якого в цю ж ніч була здійснена атака на авіабазу ЗС Росії.
"Судячи з відео, зустріч Нового року на російській авіабазі в Сирії в самому розпалі. Якщо це відео дійсно звідти, то фестиваль там був, що треба. Тоді дивно, що обійшлося все тільки 10 літаками, двома вбитими і складом боєприпасів", - пише в своєму Facebook російський блогер Ель Мюрид (Анатолій Несміян).
доигрался в войнушки)))
получит пакет от Пудинга)))не социальный...а полиэтиленовый))))
а что ты расстроился - радоваться надо...)
Другое дело, какая в России армия и что можно воспитать либо умелого солдата, либо тупого головореза, либо пидараста.