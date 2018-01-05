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 "Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ, - командир Мамулашвили

20 декабря 2017 года "Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в заявлениии пресс-службы "Грузинского легиона", которое на своей странице в Facebook опубликовал его командир Мамука Мамулашвили, сообщает Цензор.НЕТ.

В заявлении говорится, что такое решение бойцы легиона приняли "из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им".

В ближайшие дни представители легиона на пресс-конференции намерены сообщить "о деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов "Грузинского легиона" и 25-го батальона.

Отмечается, что кроме этого будет опубликована запись разговора командира "Грузинского легиона" с командиром 54-й бригады, во время которого якобы был отдан приказ уволить грузинских бойцов по "несоответствию", а также запись с телефонными угрозами в их адрес.

""Грузинский легион" не собирается молчать и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины, а именно командира Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко (зам. командира 25-ого батальона и замкомандира 54-й бригады). (...) Также хотим добавить, что 3 человека грузинской национальности, оставшиеся в 54-ой бригаде, не состоят больше в "Грузинском легионе" и более не представляют "Грузинский легион"", - говорится в заявлении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Восемь бойцов "Грузинского легиона" ранены и контужены на Светлодарской дуге

Источник: https://censor.net.ua/n3042999
 
 
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Воюющим гражданам Грузии - уважение. Но...
Большинству "допысувачив" на этой ветке, наверное неведомо, что такое армия, тем более постсовковая воюющая армия. Отсюда и блеянье "нас нагибают под х-йла" "визде зрада" "в окопах осталось 13 патриотов" и т.п.

Для адекватных...
Армия - тяжелейшая ржавая машина.
Подстав и тяжелейших просчётов там масса.
В армии - такие же люди, у них свои представления, амбиции, тараканы, недовольство,
Командир может быть скотом, но отдать тебе свой рожок.
Командир может быть душевным человеком, но послать тебя в самое пекло.
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суть конфликта грузин с комбригом такова, была затеяна рискованная операция, отдан строгий приказ, немножко самодеятельности, итог сильные потери (много раненных), взаимные обвинения друг друга, горячие грузины и уставший от них комбриг - поцапались и ...
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Сергей Л.

А что там совсем все не так было ?
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Хотят утопить Михаила Николаевича в судебной тягомотине в нашем слишком справедливом суде.Чтобы не вздохнул и не пукнул.Наши предатели- редиски способны на самые гнусные преступления в защиту своей алчности.А народ ,как в басне : лебеди, раки и щуки..Особенно оппозиционные.На этом фоне особенно экстравагантен в своей шестёрочной сути истинный вилоносец с обосранными от словесного поноса штанами..
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А сколько было бойцов в Грузинском Легионе? Слышал около сотни, то есть по сути рота? Но это вроде в 2015 году, а на конец 2017 сколько там оставалось человек?
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Думаешь, по плану на конец 17-го года их всех должны были уничтожить?
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Зпсунь эту свою правду про зарабатывание себе в одно место. Он много заработал лично для себя будучи президентом Грузии, когда на его месте любой пройдоха вроде нашего за год без труда становится миллиардером?
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отвечай под сообщением(кнопка "ответить"), а то непонятно, что к чему

Да все вам понятно.
Европейцы не такие уж дураки , если есть такие дураки, которые считают что ответка это "первый начал".
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Ось і апофігей гнид при владі. Грузія відмовилась. Брати. Але вас все одно повісять.
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Американцы теперь разрешать перекинуть на фронт "Грузинський легіон" повним складом покинув 54-у бригаду ЗСУ, - командир Мамулашвілі - Цензор.НЕТ 2683
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Ну писали что уходя они всё с собой забирают "Грузинський легіон" повним складом покинув 54-у бригаду ЗСУ, - командир Мамулашвілі - Цензор.НЕТ 6376
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Комиссия пришла к выводу, что обстрел Цхинвали со стороны Грузии в августе 2008 года стал кульминацией длительного периода "нарастания напряженности, провокаций и инцидентов".

Т.е. обстрел из Цхинвала был инцидентом или провокацией ?
Мне кажется провокацией.
Тогда зачем РФ отвечала на провокацию ?
Там еще и дальше - имела право.
А Грузия значит не имела право отвечать на провокацию ?

Может в консерватории надо что то подправить....
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UA Alex_Dimitrov
суть конфликта грузин с комбригом такова, была затеяна рискованная операция, отдан строгий приказ, немножко самодеятельности, итог сильные потери (много раненных), взаимные обвинения друг друга, горячие грузины и уставший от них комбриг - поцапались и ...

Предположительно,да...

Варианты "карамельного геноцида", "марципановой подставы" - это же для определённой категории "дописувачів" і "читачів"...
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"Легион" - это вообще минимум 3 тысячи, а тут и роты не было по современным меркам. Правильней называть грузинские легионеры.
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Если не понятно.

Обстрел из Цхинвала ( российскими миротворцами) - провокация.
Обстрел Цхинвала в ответ - начало конфликта.
Вмешательство РФ - имела право защищать своих миротворцев.

Теперь вот так :

Обстрел из Цхинвала - провокация.
Обстрел Цхинвала в ответ - нарастание напряженности.
Вмешательство РФ - начало конфликта.

Или вот так :
Обстрел из Цхинвала - начало конфликта.

Как захочу так и напишу.

Хайди Тельявини.
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Задача учебок в армии в том, чтобы научить солдат беспрекословно выполнять приказы. Невыполнение приказа приравнивается к предательству.Тогда это армия.Если каждый салабон начнет обсуждать боевые приказы, тогда это не армия, а сброд.Если подразделение покинуло самовольно место дислокации,это предательство.При боевых действиях в любой момент оно подведет своих боевых товарищей и те погибнут.
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Врёшь соевый бандит. Есть статья про невыполенении заведомо бандитских приказов. например приказ стрелять по мирному народу. Так что заврался соевый.
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Украина теряет союзников.

Це черговий здобуток та перемога Сывого Гетьмана.
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Не теряет, слава Богу воині уже поняли, что когда отправляют в очередной котел, нужно посылать нах.
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... когда подразделение покидает позицию, оно оголяет фланги соседей и противник может воспользоваться вплоть до прорыва и окружения, но сейчас там позиционная вялотекущая война и повезло что орки этим не воспользовались, может набухались на праздники. А в 2014 причиной Илловайского окружения там было тоже что схожее, кто то отошел, резев не пришёл а у противника зашли свежие силы.
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А на их место назад Беркутов понабирать шоб прикрывали шоколядную сраку в случае чего. Педросу как раз такие больше нужны.
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Главная задача Порошенка на фронте -выбить патриотов, чтобы не ходили в киеве с флагами и не создавали проблемы порошенкам-луценкам-жынкам 3-го тысячелетия, и прочей мрази.

Для г камандующий уже 3 года проводит политику из 2 пунктов

1.Запретил стрелять в ответ.
2. Забрал оружие.

Все просто - нет человека - нет проблемы.

Грузинов одним махом решили перебить всех.
Но появились несогласные.

Если бы такие несогласные появлялись каждый день, то порошенко вел бы себя по другому.

Протестовать против этого должны солдаты на передовой.
Но некому протестовать.
На фронте все молчат как на канфетной фрбрике-боятся.

Камандиры - кадровые на должностях - боятся увольнения с волчьим билетом в запас.

А что в тылу???
А в тылу тотальное воровство - деребан бабок через фирмы-однодневки,

генералы павловские с украденными 150 млн грн на топливе -
и сотни других похожих фактов.

Ну и вереск геращенки и московского попа из лавры про асвабаждение пленных
в пропорции 70 на 300.
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На одно лицо
"Грузинський легіон" повним складом покинув 54-у бригаду ЗСУ, - командир Мамулашвілі - Цензор.НЕТ 3727
Поменять аватарку на Михуя, или Юльку, или кого-то из барсуков-грантоедов, никто и не догадается, что автор текста - Кровосися.
А всё потому что и копирайтеры, и спонсоры и кураторы у них одни и те же.
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И шо теперь? Дисбат..Самоволка..Бега..Нелегалы..
Что дальше.. Нелегалы с оружием..? Приказ не понравился.. Или Михо обидили?
Зае&али со своими мансами.. Здали оружие и съе&ались свiт за очi!!
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Комбат виноват? Пойди застрели его за своиь пацанов!
Нет?! Нехуй ныть как девка неоплаченная!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ, - командир Мамулашвили
 
 
 
 
 
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