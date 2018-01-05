 "Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ, - командир Мамулашвили

Об этом говорится в заявлениии пресс-службы "Грузинского легиона", которое на своей странице в Facebook опубликовал его командир Мамука Мамулашвили, сообщает Цензор.НЕТ.
В заявлении говорится, что такое решение бойцы легиона приняли "из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им".
В ближайшие дни представители легиона на пресс-конференции намерены сообщить "о деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов "Грузинского легиона" и 25-го батальона.
Отмечается, что кроме этого будет опубликована запись разговора командира "Грузинского легиона" с командиром 54-й бригады, во время которого якобы был отдан приказ уволить грузинских бойцов по "несоответствию", а также запись с телефонными угрозами в их адрес.
""Грузинский легион" не собирается молчать и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины, а именно командира Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко (зам. командира 25-ого батальона и замкомандира 54-й бригады). (...) Также хотим добавить, что 3 человека грузинской национальности, оставшиеся в 54-ой бригаде, не состоят больше в "Грузинском легионе" и более не представляют "Грузинский легион"", - говорится в заявлении.
Большинству "допысувачив" на этой ветке, наверное неведомо, что такое армия, тем более постсовковая воюющая армия. Отсюда и блеянье "нас нагибают под х-йла" "визде зрада" "в окопах осталось 13 патриотов" и т.п.
Для адекватных...
Армия - тяжелейшая ржавая машина.
Подстав и тяжелейших просчётов там масса.
В армии - такие же люди, у них свои представления, амбиции, тараканы, недовольство,
Командир может быть скотом, но отдать тебе свой рожок.
Командир может быть душевным человеком, но послать тебя в самое пекло.
А что там совсем все не так было ?
Да все вам понятно.
Европейцы не такие уж дураки , если есть такие дураки, которые считают что ответка это "первый начал".
Т.е. обстрел из Цхинвала был инцидентом или провокацией ?
Мне кажется провокацией.
Тогда зачем РФ отвечала на провокацию ?
Там еще и дальше - имела право.
А Грузия значит не имела право отвечать на провокацию ?
Может в консерватории надо что то подправить....
суть конфликта грузин с комбригом такова, была затеяна рискованная операция, отдан строгий приказ, немножко самодеятельности, итог сильные потери (много раненных), взаимные обвинения друг друга, горячие грузины и уставший от них комбриг - поцапались и ...
Предположительно,да...
Варианты "карамельного геноцида", "марципановой подставы" - это же для определённой категории "дописувачів" і "читачів"...
Обстрел из Цхинвала ( российскими миротворцами) - провокация.
Обстрел Цхинвала в ответ - начало конфликта.
Вмешательство РФ - имела право защищать своих миротворцев.
Теперь вот так :
Обстрел из Цхинвала - провокация.
Обстрел Цхинвала в ответ - нарастание напряженности.
Вмешательство РФ - начало конфликта.
Или вот так :
Обстрел из Цхинвала - начало конфликта.
Как захочу так и напишу.
Хайди Тельявини.
Це черговий здобуток та перемога Сывого Гетьмана.
Для г камандующий уже 3 года проводит политику из 2 пунктов
1.Запретил стрелять в ответ.
2. Забрал оружие.
Все просто - нет человека - нет проблемы.
Грузинов одним махом решили перебить всех.
Но появились несогласные.
Если бы такие несогласные появлялись каждый день, то порошенко вел бы себя по другому.
Протестовать против этого должны солдаты на передовой.
Но некому протестовать.
На фронте все молчат как на канфетной фрбрике-боятся.
Камандиры - кадровые на должностях - боятся увольнения с волчьим билетом в запас.
А что в тылу???
А в тылу тотальное воровство - деребан бабок через фирмы-однодневки,
генералы павловские с украденными 150 млн грн на топливе -
и сотни других похожих фактов.
Ну и вереск геращенки и московского попа из лавры про асвабаждение пленных
в пропорции 70 на 300.
Поменять аватарку на Михуя, или Юльку, или кого-то из барсуков-грантоедов, никто и не догадается, что автор текста - Кровосися.
А всё потому что и копирайтеры, и спонсоры и кураторы у них одни и те же.
Что дальше.. Нелегалы с оружием..? Приказ не понравился.. Или Михо обидили?
Зае&али со своими мансами.. Здали оружие и съе&ались свiт за очi!!
Нет?! Нехуй ныть как девка неоплаченная!