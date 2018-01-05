 "Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ, - командир Мамулашвили

Об этом говорится в заявлениии пресс-службы "Грузинского легиона", которое на своей странице в Facebook опубликовал его командир Мамука Мамулашвили, сообщает Цензор.НЕТ.

В заявлении говорится, что такое решение бойцы легиона приняли "из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им".

В ближайшие дни представители легиона на пресс-конференции намерены сообщить "о деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов "Грузинского легиона" и 25-го батальона.

Отмечается, что кроме этого будет опубликована запись разговора командира "Грузинского легиона" с командиром 54-й бригады, во время которого якобы был отдан приказ уволить грузинских бойцов по "несоответствию", а также запись с телефонными угрозами в их адрес.

""Грузинский легион" не собирается молчать и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины, а именно командира Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко (зам. командира 25-ого батальона и замкомандира 54-й бригады). (...) Также хотим добавить, что 3 человека грузинской национальности, оставшиеся в 54-ой бригаде, не состоят больше в "Грузинском легионе" и более не представляют "Грузинский легион"", - говорится в заявлении.

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