 Американский эсминец Carney вошел в Черное море

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы командования ВМС США в Европе в Twitter.
Отмечается, что в Черном море корабль будет выполнять задачи по обеспечению безопасности и стабильности в рамках сотрудничества с союзниками в регионе и партнерами по НАТО.
Эсминец стал первым кораблем ВМС США и НАТО, который вошел в Черное море в 2018 году.
Напомним, эсминец USS Carney DDG64 принимал участие в учениях Sea Breeze-2017, которые прошли в июле прошлого года в Черном море и на суше, в том числе и на украинской территории.
После начала военной агрессии России против Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств не должен превышать 30 тыс. тонн.
Carney относится к раннему типу эсминцев типа "Арли Берк" и несет стандартное для таких кораблей вооружение, включая 96 пусковых установок для различного типа ракет, включая "Томагавки", "Стандарты" и "Асроки".
#USSCarney 🇺🇸 transits Bosphorus Strait 🇹🇷 & will enter Black Sea to conduct maritime security operations & enhance regional maritime stability, as well as strengthen combined readiness & naval capability among NATO allies & partners #SteadyPresence #ReadyForces pic.twitter.com/UPAHFiZH5F— Naval Forces Europe (@USNavyEurope) 5 января 2018 г.
Какая ерунда. При Яныке они заходили в Крым и Одессу даже чаще. И в учениях НАТО Украина участвовала.
а недай Бог ты в Украине то насрут на тебя)
USS Carney (DDG-64) назван в честь адмирала Роберта Карни (1895-1990), руководителя военно-морскими операциями ВМС США при президенте СШАЭйзенхауэре.
Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой Иджис.
корабли иностранных государств - не турецкие, пройдя Босфор, могут пребывать в Черном море не более 21 дня (трех недель). Американцы, как и другие страны НАТО, очень четко следуют этому правилу, записанному в международном договоре. Поэтому они регулярно меняют свои корабли, чтобы таки присутствовать в Черном море.
Адже москалі самі вихваляються, що на 30% збільшили військові походи кораблів у Чорному морі.