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Все про:корабль (818) США (13033) Черное море (360)

 Американский эсминец Carney вошел в Черное море

В воды Черного моря в пятницу, 5 января, вошел эсминец военно-морских сил США USS Carney DDG64.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы командования ВМС США в Европе в Twitter.

Также читайте: ВМС Украины в Черном море отработали взаимодействие с американским эсминцем "Джеймс Уильямс". ФОТОрепортаж

Отмечается, что в Черном море корабль будет выполнять задачи по обеспечению безопасности и стабильности в рамках сотрудничества с союзниками в регионе и партнерами по НАТО.

Эсминец стал первым кораблем ВМС США и НАТО, который вошел в Черное море в 2018 году.

Напомним, эсминец USS Carney DDG64 принимал участие в учениях Sea Breeze-2017, которые прошли в июле прошлого года в Черном море и на суше, в том числе и на украинской территории.

После начала военной агрессии России против Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств не должен превышать 30 тыс. тонн.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Крым - это еще не конец черноморских амбиций России, - экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе

Carney относится к раннему типу эсминцев типа "Арли Берк" и несет стандартное для таких кораблей вооружение, включая 96 пусковых установок для различного типа ракет, включая "Томагавки", "Стандарты" и "Асроки".

Источник: https://censor.net.ua/n3042998
 
 
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Только вошёл? Беларусь фальстартонула как-то в Одессе.
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После начала военной агрессии России против Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Какая ерунда. При Яныке они заходили в Крым и Одессу даже чаще. И в учениях НАТО Украина участвовала.
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Вывод - янык чмо обосранное ! Был, есть и останется на свегда !
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Чую！Чую как скоро рванет запоребриком.... рюзьким духом запахнет.
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Лучше к американскому эсминцу принюхайтесь. Были до него и другие корабли. Дональд Кук, к примеру...
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Зашёл, и что ? Как зашёл так и выйдет. Сколько я этого в 2014 году читала и с какой надеждой…
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Крест белый флаг красный. Что ты тут паришь? Поменяй цвета и не пустоболь.
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Надеждой Константиновной Крупской! Её любимой героиней.
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ну и? наши экологи выразили хотя бы обеспокоенность загрязнением очередным?
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а что он как-то по-особенному загрязняет?
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антоша, ну и срите на свои экологов
а недай Бог ты в Украине то насрут на тебя)
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Уже выразили....Крейсер ,,масквабад" загрязняет акваторию Чёрного моря как четыре эсминца. К тому же он нарушает конвенцию. Этого....как его?? монтре!! Вот .Экологи молодцы . Природа понад усе. Srаный крейсер утопить на радость морской фауне
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Sergei kovalenko: Ich wechsele, nur nach dem , wenn du dein Pass wechselst...
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USS Carney (DDG-64) - эсминец типа «Арли Бёрк».
USS Carney (DDG-64) назван в честь адмирала Роберта Карни (1895-1990), руководителя военно-морскими операциями ВМС США при президенте СШАЭйзенхауэре.
Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой Иджис.
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Алё!!! Вы там все столь с ума посходили? Скучно вам? Спамом развлекаетесь? Что же я такого сказала?
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Я ещё раз повторю: Ну что , что защёл ? Как защел так и выйдет. Я столько подобных сообщений в 2014 прочла…
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Кто смотрит http://webtv.un.org/? Там лысое рашистское чмо еще хуже чем Чуркин по бумажке читает) Из-за много... из-за много... из-за много... из-за многочисленных))))
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В этом сообщении нет никакой необычности:
корабли иностранных государств - не турецкие, пройдя Босфор, могут пребывать в Черном море не более 21 дня (трех недель). Американцы, как и другие страны НАТО, очень четко следуют этому правилу, записанному в международном договоре. Поэтому они регулярно меняют свои корабли, чтобы таки присутствовать в Черном море.
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А может конвенция устарела ? Ей уже 80-т стукнуло ((
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Черноморец и Marabus ! Я что-то не пойму. Вам мой текст не понравился или гражданство? Обоснуйте
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Присутність кораблів НАТО у Чорному морі бажане і повинно хоча б урівноважувати наглість РФії.
Адже москалі самі вихваляються, що на 30% збільшили військові походи кораблів у Чорному морі.
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Пока страшнее чем турецкий Ашот-7 для кацапcкого флота не было кораблей
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканский эсминец Carney вошел в Черное море
 
 
 
 
 
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