 Американский эсминец Carney вошел в Черное море

Отмечается, что в Черном море корабль будет выполнять задачи по обеспечению безопасности и стабильности в рамках сотрудничества с союзниками в регионе и партнерами по НАТО.



Эсминец стал первым кораблем ВМС США и НАТО, который вошел в Черное море в 2018 году.



Напомним, эсминец USS Carney DDG64 принимал участие в учениях Sea Breeze-2017, которые прошли в июле прошлого года в Черном море и на суше, в том числе и на украинской территории.

После начала военной агрессии России против Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств не должен превышать 30 тыс. тонн.

Carney относится к раннему типу эсминцев типа "Арли Берк" и несет стандартное для таких кораблей вооружение, включая 96 пусковых установок для различного типа ракет, включая "Томагавки", "Стандарты" и "Асроки".

