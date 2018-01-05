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Все про:Турция (1921) Эрдоган (373) членство в ЕС (88) Евросоюз (11631)

 Турецкий народ устал от диалога по членству в ЕС, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что турецкий народ устал от бесконечных переговоров по членству в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.

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Возможно, нас в итоге вынудят к определенным шагам. Анкара не настроена на постоянные мольбы о принятии в состав Евросоюза, предупредил турецкий лидер. 

Президент Турции привлек внимание к ситуации в Сирии, отметив, что продолжая активную борьбу с террористами ИГИЛ, Анкара ожидает от дружественных стран вклада и в борьбу с сирийскими ответвлениями террористической организации PKK – PYD и YPG.

"К сожалению, некоторые из союзников Турции поддерживают террористов PYD/YPG, полагая, что тем самым ведут борьбу с ИГИЛ. На самом деле формируется основа для возрождения ИГИЛ. Для противостояния опасным планам важна бдительность и тесные контакты спецслужб", - констатировал турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что Турция выступает за решение сирийского конфликта "без Башара Асада". "В Сирии необходимо провести демократические выборы. Анкара готова способствовать этому", - сказал Эрдоган.

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Ранее сегодня в присутствии президентов Турции и Франции было подписано соглашение о сотрудничестве по очередному этапу разработки комплексов ПРО. Подписи под документом поставили представители европейского концерна EUROSAM и Совета по оборонной промышленности Турции.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3042996
 
 
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Пора в обьятья к хуйлу.Ну как это нет диктатора и сцаря.Эрдоган обычный диктатор с мыслями кто не с нами ,те против нас.Удачи в этом пути.
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Эрдоган сошел с ума. Это безумие - АЭС Аккую, в самом центре Анталии, на самом берегу Средиземного моря.
Проект сооружения АЭС «Аккую» в Турции является реализуемым по модели BOO (build-own-operate, строй-владей-эксплуатируй). Российские подрядчики принимает на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции.
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Никто не хочет брать Исламское государство в ЕС, запад использует двойные стандарты.
Ту же Украину запад очень хорошо поддерживает, уверен не было бы коррупции, давно бы взяли в союз. С оккупационной властью Армении (холуями РФ) ЕС, и весь запад часто ведут переговоры, и плевать они хотели на Азербайджан, и их оккупированные территории. Не для всех запад, и ЕС хорош, с их двойными стандартами.
А Украина, если бы народ был бы активнее, не было коррупции, могла бы стать Сверхдержавой, побольше Китая, РФ, или США, тогда бы и США, и РФ брали бы разрешение Украины .. Очень бы хотелось что бы Украина была независимым, суверенным государством .. К сожалению, коррупция все портит, Украина, - это, бизнес международных элементов ..
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удивительно. всего-то с 1963 года диаложат Турецкий народ устал от диалога по членству в ЕС, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 1522
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Потому что это турки, они не понимают Турецький народ втомився від діалогу щодо членства в ЄС, - Ердоган - Цензор.НЕТ 4794
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Турция самодостаточная страна, у них товарооборот и без ЕС, хороший, им этот ЕС с беженцами и даром не всрался...
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вот пускай молча и стоят на коврике у дверей ЕС!!!))))
и бурчат себе под усатый нос что им это не надо)))))
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Угу,союз с вонючей московией гораздо выгоднее, чем с Западом...если ты диктатор типа краснокорейского Пельменя.Наша Рыжая Мартышка тоже видит в своих эротических сновидениях соединение с хуйлом.
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это у них проста бисвиса нет и шаровары не той системы
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Турция присоединилась к НАТО 18 февраля 1952 года, то есть спустя три года после создания этого альянса.
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ЕС с беженцами.
Турция их больше всего приняла.
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Злобные буржуи,ну...зато хуйло не заставит принимать беженцев.
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Ассоциация с ЕС есть уже очень давно, вот пусть и радуются этому.
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Що муслимам робити у ЄС. Це вічна дорога в нікуди.
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По ходу,у нас СМИ и МИД работает на РФ))Эрдоган уже через пару лет будет повешен.
И поделом.Разве что турки забыли ,что завещал Ата Тюрк .
Мустафа Кемаль четко вызарил свою позицию,которая спасла Турцию.
А теперь,какой то выскочка из духовенства,прикрываясь его лозунгами,втаптывает его достояние в дерьмо?
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Конечно устал, все таки полвека их маринуют.
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Злобные буржуи,ну...зато хуйло не заставит принимать беженцев.

Ну а то не злобные.
Польша вон говорит что беженцев в Европе нет, потому что после того как они оказались в Турции им уже ничего не угрожает.
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А я думал сирийцы в Германии турков уже переплюнули
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Если бы Турция была такой, как ее видел Кемаль Ататюрк, то уже давно бы была в ЕС. Вы уж выберите, что вам важнее светское государство и умеренный ислам, или воинствующий ислам, хиджаб и Азия? У Турции есть надежда на новый военный переворот. Это только последний неудачным был. Военные всегда играли особую роль в политике этого государства, в отличии от Украины, где нет патриотически настоенного и прогрессивного офицерства.
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Не,ннну....тут,конешно,вопрос,который требует конкретики.
Кто от кого устал ? Вот.
Эрдоган от ЕС,или турки от Эрдогана?
Вопрос,конечно,интересный.................
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вот щас примут их в европу и начнут насильно насаждать европейские ценности.
эрдогану это вообще зачем? кстати и народ тоже устал, как вовремя оказалось
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никогда не будет рыба на деревьях гнезда вить.
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Некоторые американцы, они не только плохо знают географи́ю и не знают какие страны с какими граничат.
Они еще и цвета не различают.
Разве это рыжая мартышка забрала комплексы Пэтриот из Турции после того как они сбили российский самолет ?
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...народ устал... но это в Турции. А как устал народ Украины . Это не передать словами.
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турецкий народ самобытен - хочет в ЕС, но не хочет меняться. не светит ему ЕС.
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Не понимаю ЕС! Турция, страна, имеющая богатые природные ресурсы, мощное производство, дешёвую рабочую силу и абсолютно выгодное географическое расположение. Какого ражна их не приняли, ведь это стратегически было бы выгодно? Теперь там царь раджип1, которому точно не выгодно вступление в ЕС. Украина на подходе.
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Знищив всі досягнення Ататюрка й варнякає про членство в Європі
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурецкий народ устал от диалога по членству в ЕС, - Эрдоган
 
 
 
 
 
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