 Турецкий народ устал от диалога по членству в ЕС, - Эрдоган

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.

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Возможно, нас в итоге вынудят к определенным шагам. Анкара не настроена на постоянные мольбы о принятии в состав Евросоюза, предупредил турецкий лидер.

Президент Турции привлек внимание к ситуации в Сирии, отметив, что продолжая активную борьбу с террористами ИГИЛ, Анкара ожидает от дружественных стран вклада и в борьбу с сирийскими ответвлениями террористической организации PKK – PYD и YPG.

"К сожалению, некоторые из союзников Турции поддерживают террористов PYD/YPG, полагая, что тем самым ведут борьбу с ИГИЛ. На самом деле формируется основа для возрождения ИГИЛ. Для противостояния опасным планам важна бдительность и тесные контакты спецслужб", - констатировал турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что Турция выступает за решение сирийского конфликта "без Башара Асада". "В Сирии необходимо провести демократические выборы. Анкара готова способствовать этому", - сказал Эрдоган.

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Ранее сегодня в присутствии президентов Турции и Франции было подписано соглашение о сотрудничестве по очередному этапу разработки комплексов ПРО. Подписи под документом поставили представители европейского концерна EUROSAM и Совета по оборонной промышленности Турции.