 Турецкий народ устал от диалога по членству в ЕС, - Эрдоган

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.
Возможно, нас в итоге вынудят к определенным шагам. Анкара не настроена на постоянные мольбы о принятии в состав Евросоюза, предупредил турецкий лидер.
Президент Турции привлек внимание к ситуации в Сирии, отметив, что продолжая активную борьбу с террористами ИГИЛ, Анкара ожидает от дружественных стран вклада и в борьбу с сирийскими ответвлениями террористической организации PKK – PYD и YPG.
"К сожалению, некоторые из союзников Турции поддерживают террористов PYD/YPG, полагая, что тем самым ведут борьбу с ИГИЛ. На самом деле формируется основа для возрождения ИГИЛ. Для противостояния опасным планам важна бдительность и тесные контакты спецслужб", - констатировал турецкий лидер.
Президент подчеркнул, что Турция выступает за решение сирийского конфликта "без Башара Асада". "В Сирии необходимо провести демократические выборы. Анкара готова способствовать этому", - сказал Эрдоган.
Ранее сегодня в присутствии президентов Турции и Франции было подписано соглашение о сотрудничестве по очередному этапу разработки комплексов ПРО. Подписи под документом поставили представители европейского концерна EUROSAM и Совета по оборонной промышленности Турции.
Проект сооружения АЭС «Аккую» в Турции является реализуемым по модели BOO (build-own-operate, строй-владей-эксплуатируй). Российские подрядчики принимает на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции.
Ту же Украину запад очень хорошо поддерживает, уверен не было бы коррупции, давно бы взяли в союз. С оккупационной властью Армении (холуями РФ) ЕС, и весь запад часто ведут переговоры, и плевать они хотели на Азербайджан, и их оккупированные территории. Не для всех запад, и ЕС хорош, с их двойными стандартами.
А Украина, если бы народ был бы активнее, не было коррупции, могла бы стать Сверхдержавой, побольше Китая, РФ, или США, тогда бы и США, и РФ брали бы разрешение Украины .. Очень бы хотелось что бы Украина была независимым, суверенным государством .. К сожалению, коррупция все портит, Украина, - это, бизнес международных элементов ..
и бурчат себе под усатый нос что им это не надо)))))
Турция их больше всего приняла.
И поделом.Разве что турки забыли ,что завещал Ата Тюрк .
Мустафа Кемаль четко вызарил свою позицию,которая спасла Турцию.
А теперь,какой то выскочка из духовенства,прикрываясь его лозунгами,втаптывает его достояние в дерьмо?
Ну а то не злобные.
Польша вон говорит что беженцев в Европе нет, потому что после того как они оказались в Турции им уже ничего не угрожает.
Кто от кого устал ? Вот.
Эрдоган от ЕС,или турки от Эрдогана?
Вопрос,конечно,интересный.................
эрдогану это вообще зачем? кстати и народ тоже устал, как вовремя оказалось
Они еще и цвета не различают.
Разве это рыжая мартышка забрала комплексы Пэтриот из Турции после того как они сбили российский самолет ?