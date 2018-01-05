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 Политика Украины
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 Экс-"министра" оккупированного Крыма Михальчевского нельзя задержать согласно УПК, он будет на свободе до 8 января, - прокуратура АРК

Меру пресечения подозреваемому в госизмене "экс-министру" оккупационной крымской администрации Петру Михальчевскому суд изберет 8 января. До этого времени он будет находится на свободе.

 Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

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"Потом, когда будет решение суда, либо он приходит к нам самостоятельно, если же он вздумает убежать, то СБУ приведет его принудительно", - сказала она.

О решении суда по мере пресечения Михальчевского уведомят по месту его проживания.

Прокуратура будет просить суд о содержании под стражей.

На вопрос, почему Михальчевский не был задержан сразу, Тихончик ответила: "Согласно УПК, этого делать нельзя. Досудебное расследование проводит ГУ СБУ в АРК, которое находится в Херсоне, поэтому мы обращаемся именно в Херсон. СБУ, которая сегодня проводила обыск… Это было тоже отдельное решение суда. Здесь провели, изъяли все, что нужно было. А задержать, это должен быть процесс, это презумпция невиновности, мы не знаем, придет он или нет, но ему сообщили о подозрении. Теперь, после окончания праздников будет решение суда".

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Сегодня в СБУ сообщили, что установили факт пребывания в Киеве пособника российских оккупантов, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Как утверждают в спецслужбе, псевдочиновник "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".

По временному месту жительства Михальчевского в столице проведен обыск в рамках уголовного производства по ст. 110 (сепаратизм) и 111 УК (госизмена). Однако Михальчевский не был задержан. Позже крымская прокуратура сообщила ему о подозрении в госизмене

Источник: https://censor.net.ua/n3042991
 
 
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А я не можу зрозуміть такої уваги до рядового ватника. Ну, подумаєш, був міністром, чувак у т.з.кримському уряді. У нас ціла команда "патріотів" при справжній владі абсолютно і демонстративно просрали той самий Крим. І нічого. Продовжують перебувати там же. Ніхто їх не турбує увагою.
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как раз соя не просрала на крысм, а насрала его для себя. поросенок и сейчас очень выгодно для себя с русней там гешефтит.
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Совсем больные? Задержать его можно.и нужно.
Блин, что можно ожидать, если генпрокурор не имеет юридического образования?
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А Саакашвили и без суда можно, во у нас законодательство.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-"министра" оккупированного Крыма Михальчевского нельзя задержать согласно УПК, он будет на свободе до 8 января, - прокуратура АРК
 
 
 
 
 
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