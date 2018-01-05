 Экс-"министра" оккупированного Крыма Михальчевского нельзя задержать согласно УПК, он будет на свободе до 8 января, - прокуратура АРК

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

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"Потом, когда будет решение суда, либо он приходит к нам самостоятельно, если же он вздумает убежать, то СБУ приведет его принудительно", - сказала она.



О решении суда по мере пресечения Михальчевского уведомят по месту его проживания.



Прокуратура будет просить суд о содержании под стражей.



На вопрос, почему Михальчевский не был задержан сразу, Тихончик ответила: "Согласно УПК, этого делать нельзя. Досудебное расследование проводит ГУ СБУ в АРК, которое находится в Херсоне, поэтому мы обращаемся именно в Херсон. СБУ, которая сегодня проводила обыск… Это было тоже отдельное решение суда. Здесь провели, изъяли все, что нужно было. А задержать, это должен быть процесс, это презумпция невиновности, мы не знаем, придет он или нет, но ему сообщили о подозрении. Теперь, после окончания праздников будет решение суда".

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Сегодня в СБУ сообщили, что установили факт пребывания в Киеве пособника российских оккупантов, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Как утверждают в спецслужбе, псевдочиновник "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".



По временному месту жительства Михальчевского в столице проведен обыск в рамках уголовного производства по ст. 110 (сепаратизм) и 111 УК (госизмена). Однако Михальчевский не был задержан. Позже крымская прокуратура сообщила ему о подозрении в госизмене.