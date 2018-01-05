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Все про:обмен (588) Россия (67625) политзаключенные (689) Фейгин (426) Сущенко (297)

 Путин будет проводить обмен украинских политузников не по списку, а в индивидуальном порядке, - Фейгин

Украинского журналиста Романа Сущенко и других украинских граждан, которых удерживают в России по политическим мотивам, не будут обменивать по списку.

Об этом в эфире Радіо Свобода заявил российский адвокат Марк Фейгин​, передает Цензор.НЕТ.

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По его мнению, их обмен будут проводить в индивидуальном порядке. "Путин не будет менять украинских граждан (находящихся в России) по списку. Это более ценный "ресурс", чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он будет пытаться менять их по одному", – сказал Марк Фейгин.

Адвокат также отметил, что Роман Сущенко на данный момент чувствует себя нормально.

"Относительно того, как он (Сущенко) себя чувствует, то никаких проблем у него нет. А вот ситуация перед судом (мы завершаем знакомиться с делом) накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно, формальные доказательства, что Сущенко – сотрудник украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко (задержанный в Минске украинский журналист Павел Шаройко. - Ред.) или еще кого-то они для этого будут использовать", – заявил Фейгин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042987
 
 
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и Крым вернешь и извиняться еще будешь КРЫСА кремлевская
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Фейгін пророк чи мессія? Як на мене- він ніхто і кличуть його ніяк!
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он водил саму савченко по пустыне. а она бедная голодала. где-то кило 20 набрала... ну пухла с голодухи.
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Кто бы он не был, но бабло с бюджета Украины фейгин хорошо заработал.
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Тобто Юля з бюджету України його послуги оплачувала?
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Таке враження, що росія просто влаштувала торгівлю людьми.
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что будет делать путин - знает один путин...
и предугадать шараханья ...невозможно...
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К, сожалению, договорняки стали нормой для наших правителей.
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А почему о Sенцове ни sлова?! Человеку НИ ЗА ЧТО впаяли 20 лет, отправили на Ямал и - тишина..((
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Путин будет проводить обмен украинских политузников не по списку, а в индивидуальном порядке, - Фейгин
Учиться не пробовали?
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К большому сожалению хотя бы так. Надо быть реалистами. За всякую шелупонь менять знаковую личность---поставьте себя в данную ситуацию. Я рискну, спрогнозирую что в канун выборов своих кое кого просто отдаст. И тоже ведь верно. Все играют от себя. И на себя. Чуть демагогии теперь. А кто в последний раз милостыню подавал хотя бы возле церкви? Я имею ввиду---выходя из неё!
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Путин одобрил десятую конфискацию пенсий рабсиян. С крымнашем, лишнехромосомные!Путін буде проводити обмін українських політв'язнів не за списком, а в індивідуальному порядку, - Фейгін - Цензор.НЕТ 2826January 5th, 20:19
Браво! Бис! Стоит отдать должное Путину и похвалить его. Так топтаться на рабсиянах не удавалась еще ни одному их хозяину.

Заморозка, подписанная Путиным: десятая конфискация пенсионных накоплений российских граждан. Но российские рабы молчат. Будет ли нам жалко стариков Эрефии, когда со временем им придется пухнуть с голода? Конечно же - нет. Зло должно быть наказуемо. Поддержка россиянами путина и агрессивной политики России непременно должно ударить бумерангом по россиянам.
Путін буде проводити обмін українських політв'язнів не за списком, а в індивідуальному порядку, - Фейгін - Цензор.НЕТ 6111
Пенсионеры рашки, денег для вас нет. Совсем нет. И не будет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И забудьте о пенсии.

В своё время российские чиновники говорили очень много красивых и правильных слов о пенсиях. Например, о том, что правительство не готовит конфискацию пенсионных накоплений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в октябре 2013 года в ходе форума «Россия зовёт!». «Такой вариант даже не обсуждается», - заверил он. И дальше: «Это не значит, что накопленное будет конфисковано, такого не произойдёт никогда. Система накопительная не закрывается как проект. Мы должны гарантировать вкладчикам надёжность, сохранность и эффективность использования их вложений. Я не хочу, чтобы снова появились обманутые вкладчики, только на этот раз вкладчики пенсионных фондов».

А как оно произошло в реальности? С тех пор правительство уже десять раз так или иначе конфисковало пенсионные накопления граждан. Десять раз, Карл! Как после этого можно верить президенту РФ Владимиру Путину?

Давайте вспомним, как это было.

Конфискация пенсий № 1
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щастя у новому році ,вам, запарэбрікі
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В тебе ж цифровий,нік під Українським Прапором!Маєшь знати..
"Че", табличка обидела?! Путін буде проводити обмін українських політв'язнів не за списком, а в індивідуальному порядку, - Фейгін - Цензор.НЕТ 8397 ,за своих пЭреживаэшь?!
так это не сюда...это на срунетки...
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Так летают или нет? Прямо спросил, прямо ответь, не тупи.
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Расскажи, умник, где самый высокий процент удачных запусков?
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И запомни, что локоть, был 5,5 ладони, что у русских, что у Запорожского войска.
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твои "русских" (шо за національность такая ?Путін буде проводити обмін українських політв'язнів не за списком, а в індивідуальному порядку, - Фейгін - Цензор.НЕТ 3770) ЗАПОРОЖЦЕВ боялись оттого и ненавидели...оттого и уничтожить стремились..
и про "запомни"... падали, падають и падать будут касабские пепелаці

...на сегодня раздача грошей закончилась...)
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Толерантность

РФ вмешалась в предвыборные процессы США. И что мне нравится, это методичность американцев, с какой они разматывают клубочек. Уже год как разбирательства не утихают. А у нас, в стране воюющей с Россией, информация о том, что сразу несколько депутатов украинского парламента могут быть агентами Кремля, проходит просто новостью в ленте. Эту информацию тут же забывают. Никто не разбирается. Журналисты не проводят расследований.
Путін буде проводити обмін українських політв'язнів не за списком, а в індивідуальному порядку, - Фейгін - Цензор.НЕТ 1103

Никто не задаёт депутату Левченко вопросы: а в каком это месте ты - националист. В Украине не жил, в семье у папы-капитана дальнего плавания - человека под полным контролем КГБ национализма быть не могло. Почему это ты приезжаешь и сразу в партию националистов? Не такой ли ты "националист" как пашинин? Который приехал и тут же выбрил себе чуб и принялся вещать про "ЗСУ - армия крепостных", какой-то позор и прочую херь?

Никто не требует ответов у партии Свобода - каким макаром еще три месяца назад гражданин России попадает в партию? И не просто рядовым членом, а отвечать за кадры. При этом все знают, что спецслужбы, когда внедряют в организацию своего агента, стараются поставить его именно на позицию, где он сможет протянуть за собой еще агентуры.

Нет, это все никто не спрашивает. Не говоря уже о том чтобы выяснить кого еще он смог протянуть туда.
В США американцы докопались уже, что Цукерберг подтвердил работу кремлеботов против Украины. А у нас никто не проводит разбирательств - каким это образом каплин, добродомов, б.береза - "мои проекты" для российской пропагандистки столяровой. Прогремела информация про связи депутатов Лещенко и Найема с российским олигархом Григоришиным, который на родине под колпаком у фсб. И тишина.

В США увольняют членов команды Трампа просто за встречи с русскими. У нас, воюющей с россией страной, даже разбирательств не проводят, что это за фото с мерседесом якобы Деревянки в Москве.

Командир боевого подразделения, человек отмеченный наградами, продолжающий воевать, заявляет, что Парасюк в Иловайске прыгал в окоп к русским с криком "Не стреляйте! Я свой!". Чему есть свидетели, давшие под запись показания. И тишина.

Никто не дал официальных оценок каким образом участник банды губарева бравший вместе с пророссийской падалью донецкое госказначейство, вынырнул через неделю на нашей стороне и возглавил патриотов. Реальные патриоты вокруг него попадают в засады и гибнут, а он депутат.
Он уже ОЗУ вокруг себя собрал, а всем пофиг.

Почему это происходит? Это значит, что контрразведывательный режим в государстве слабый. Элиты боятся возглавить эту борьбу. Что общество толерантно к проникновению агентов.

А они уже объединились и поджигают Парламент. И радуются, что жертва такая нерешительная.

Джон Смит
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В России банки отказываются работать с военщиной
Jan. 4th, 2018 at 11:04 AM

Путін буде проводити обмін українських політв'язнів не за списком, а в індивідуальному порядку, - Фейгін - Цензор.НЕТ 9001
Весьма неприятный прецедент имеет место быть в россиюшке аккурат после новогодних праздников, а именно - крупнейший российский банк "Альфа-банк" сообщил о прекращении обслуживания предприятий ВПК в связи с санкциями!

Откровенно говоря, новость крайне неожиданная. Ведь в ком-ком, а в российских банках, поддерживающих российскую военщину я не сомневался ни на секунду. Однако, ситуация такова, что уже даже свои не хотят связываться с попавшими в санкционный список предприятиями.
К слову сказать, "Альфа-банка" является не только крупнейшим российским банком, но и крупнейшим кредитором оборонки РФ. Теперь это бремя ляжет дополнительным грузом на бюджет. Но, даже не это главное. Помимо самого прецедента стоит учитывать и заразность примера. Как бы за "Альфа-банком" и другие кредиторы не решили оставить ВПК РФ на волю богов.
Что же, начало года уже многообещающее. С наступившим!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин будет проводить обмен украинских политузников не по списку, а в индивидуальном порядке, - Фейгин
 
 
 
 
 
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