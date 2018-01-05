 Путин будет проводить обмен украинских политузников не по списку, а в индивидуальном порядке, - Фейгин

Об этом в эфире Радіо Свобода заявил российский адвокат Марк Фейгин​, передает Цензор.НЕТ.

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По его мнению, их обмен будут проводить в индивидуальном порядке. "Путин не будет менять украинских граждан (находящихся в России) по списку. Это более ценный "ресурс", чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он будет пытаться менять их по одному", – сказал Марк Фейгин.

Адвокат также отметил, что Роман Сущенко на данный момент чувствует себя нормально.

"Относительно того, как он (Сущенко) себя чувствует, то никаких проблем у него нет. А вот ситуация перед судом (мы завершаем знакомиться с делом) накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно, формальные доказательства, что Сущенко – сотрудник украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко (задержанный в Минске украинский журналист Павел Шаройко. - Ред.) или еще кого-то они для этого будут использовать", – заявил Фейгин.

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