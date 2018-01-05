 Путин будет проводить обмен украинских политузников не по списку, а в индивидуальном порядке, - Фейгин

Об этом в эфире Радіо Свобода заявил российский адвокат Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, их обмен будут проводить в индивидуальном порядке. "Путин не будет менять украинских граждан (находящихся в России) по списку. Это более ценный "ресурс", чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он будет пытаться менять их по одному", – сказал Марк Фейгин.
Адвокат также отметил, что Роман Сущенко на данный момент чувствует себя нормально.
"Относительно того, как он (Сущенко) себя чувствует, то никаких проблем у него нет. А вот ситуация перед судом (мы завершаем знакомиться с делом) накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно, формальные доказательства, что Сущенко – сотрудник украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко (задержанный в Минске украинский журналист Павел Шаройко. - Ред.) или еще кого-то они для этого будут использовать", – заявил Фейгин.
и предугадать шараханья ...невозможно...
Учиться не пробовали?
Браво! Бис! Стоит отдать должное Путину и похвалить его. Так топтаться на рабсиянах не удавалась еще ни одному их хозяину.
Заморозка, подписанная Путиным: десятая конфискация пенсионных накоплений российских граждан. Но российские рабы молчат. Будет ли нам жалко стариков Эрефии, когда со временем им придется пухнуть с голода? Конечно же - нет. Зло должно быть наказуемо. Поддержка россиянами путина и агрессивной политики России непременно должно ударить бумерангом по россиянам.
Пенсионеры рашки, денег для вас нет. Совсем нет. И не будет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И забудьте о пенсии.
В своё время российские чиновники говорили очень много красивых и правильных слов о пенсиях. Например, о том, что правительство не готовит конфискацию пенсионных накоплений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в октябре 2013 года в ходе форума «Россия зовёт!». «Такой вариант даже не обсуждается», - заверил он. И дальше: «Это не значит, что накопленное будет конфисковано, такого не произойдёт никогда. Система накопительная не закрывается как проект. Мы должны гарантировать вкладчикам надёжность, сохранность и эффективность использования их вложений. Я не хочу, чтобы снова появились обманутые вкладчики, только на этот раз вкладчики пенсионных фондов».
А как оно произошло в реальности? С тех пор правительство уже десять раз так или иначе конфисковало пенсионные накопления граждан. Десять раз, Карл! Как после этого можно верить президенту РФ Владимиру Путину?
Давайте вспомним, как это было.
Конфискация пенсий № 1
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щастя у новому році ,вам, запарэбрікі
"Че", табличка обидела?! ,за своих пЭреживаэшь?!
так это не сюда...это на срунетки...
и про "запомни"... падали, падають и падать будут касабские пепелаці
...на сегодня раздача грошей закончилась...)
( Хуйлопия )
РФ вмешалась в предвыборные процессы США. И что мне нравится, это методичность американцев, с какой они разматывают клубочек. Уже год как разбирательства не утихают. А у нас, в стране воюющей с Россией, информация о том, что сразу несколько депутатов украинского парламента могут быть агентами Кремля, проходит просто новостью в ленте. Эту информацию тут же забывают. Никто не разбирается. Журналисты не проводят расследований.
Никто не задаёт депутату Левченко вопросы: а в каком это месте ты - националист. В Украине не жил, в семье у папы-капитана дальнего плавания - человека под полным контролем КГБ национализма быть не могло. Почему это ты приезжаешь и сразу в партию националистов? Не такой ли ты "националист" как пашинин? Который приехал и тут же выбрил себе чуб и принялся вещать про "ЗСУ - армия крепостных", какой-то позор и прочую херь?
Никто не требует ответов у партии Свобода - каким макаром еще три месяца назад гражданин России попадает в партию? И не просто рядовым членом, а отвечать за кадры. При этом все знают, что спецслужбы, когда внедряют в организацию своего агента, стараются поставить его именно на позицию, где он сможет протянуть за собой еще агентуры.
Нет, это все никто не спрашивает. Не говоря уже о том чтобы выяснить кого еще он смог протянуть туда.
В США американцы докопались уже, что Цукерберг подтвердил работу кремлеботов против Украины. А у нас никто не проводит разбирательств - каким это образом каплин, добродомов, б.береза - "мои проекты" для российской пропагандистки столяровой. Прогремела информация про связи депутатов Лещенко и Найема с российским олигархом Григоришиным, который на родине под колпаком у фсб. И тишина.
В США увольняют членов команды Трампа просто за встречи с русскими. У нас, воюющей с россией страной, даже разбирательств не проводят, что это за фото с мерседесом якобы Деревянки в Москве.
Командир боевого подразделения, человек отмеченный наградами, продолжающий воевать, заявляет, что Парасюк в Иловайске прыгал в окоп к русским с криком "Не стреляйте! Я свой!". Чему есть свидетели, давшие под запись показания. И тишина.
Никто не дал официальных оценок каким образом участник банды губарева бравший вместе с пророссийской падалью донецкое госказначейство, вынырнул через неделю на нашей стороне и возглавил патриотов. Реальные патриоты вокруг него попадают в засады и гибнут, а он депутат.
Он уже ОЗУ вокруг себя собрал, а всем пофиг.
Почему это происходит? Это значит, что контрразведывательный режим в государстве слабый. Элиты боятся возглавить эту борьбу. Что общество толерантно к проникновению агентов.
А они уже объединились и поджигают Парламент. И радуются, что жертва такая нерешительная.
Джон Смит
Jan. 4th, 2018 at 11:04 AM
Весьма неприятный прецедент имеет место быть в россиюшке аккурат после новогодних праздников, а именно - крупнейший российский банк "Альфа-банк" сообщил о прекращении обслуживания предприятий ВПК в связи с санкциями!
Откровенно говоря, новость крайне неожиданная. Ведь в ком-ком, а в российских банках, поддерживающих российскую военщину я не сомневался ни на секунду. Однако, ситуация такова, что уже даже свои не хотят связываться с попавшими в санкционный список предприятиями.
К слову сказать, "Альфа-банка" является не только крупнейшим российским банком, но и крупнейшим кредитором оборонки РФ. Теперь это бремя ляжет дополнительным грузом на бюджет. Но, даже не это главное. Помимо самого прецедента стоит учитывать и заразность примера. Как бы за "Альфа-банком" и другие кредиторы не решили оставить ВПК РФ на волю богов.
Что же, начало года уже многообещающее. С наступившим!