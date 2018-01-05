 "Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес", - глава "Укрлегпрома" Соколовский обратился к Грицаку

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на Facebook президент Всеукраинского объединения работодателей "Укрлегпром", владелец предприятия "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

Он пишет, что в ходе недавнего общения с журналистом Евгением Плинским "Секретные материалы" (канал "1+1") о контрабанде в Украине, тот смог "удивить одним забавным документом", скрин которого Соколовский также опубликовал.





"Это могло бы быть даже довольно весело, если бы не "Текстиль-Контакт" в привязке к подозреваемым в преступлении. Да еще и в уголовном деле по государственной измене! Круто, да? Но зато у меня сошелся пазл, почему в конце года таможня снова начала стопорить наши грузы и перед праздниками мы не смогли растаможить несколько машин с сырьем, которые остались праздновать Новый год, со всеми вытекающими расходами в виде простоя и штрафам заказчикам за срыв поставок", - пишет Соколовский.

Он дальше приводит несколько выдержек из журналистского расследования Плинского:

"...Итак, исходя из информации, полученной мною от одного из представителей СБУ, в декабре 2017 года, к одному из их сотруднику обратились люди с просьбой "покошмарить" несколько конкретных компаний, с целью усложнить процедуру прохождения их грузов на таможне в течении нескольких месяцев. Если верить моему источнику, то за данную услугу представителям СБУ было предложено вознаграждение в размере 10 000 долларов.

Сама схема заказа наезда СБУ – ради давления на конкурентов или переделе бизнес потоков совсем не нова. За долю малую силовики попросту включают нужную компанию в какое-то уголовное дело и грузы этой фирмы при ввозе в Украину автоматически и весьма неожиданно для владельца становятся проблемными и практически не въездными. Полные контейнеры и фуры товара месяцами могут лежать на таможенных складах, подвергаясь десяткам проверок непонятными людьми с загадочными лицами, но с корочками СБУ. При этом сам товар портится, теряет актуальность, а сама компания не понимая, что происходит, теряет огромные суммы, оплачивая простой, хранение грузов и срывая контракты, как с заказчиками, так и поставщиками. Весь этот кошмар, как правило заканчивается после того, как владелец груза "порешает" вопросы либо с заказчиком наезда, либо с самими силовиками, перекупив у них свою же проверку.

Наезжают по такой схеме, как правило, либо конкуренты, либо сами силовики. И зачастую компаниям импортерам, бизнес которых завязан на строгих контрактах, сезонности и свежести грузов порой легче сразу откупаться, чем доказывать незаконность и абсурдность таких проверок.

Исходя из письма можно понять, что следователи этой структуры расследуют весьма важное, но слегка загадочное дело, по статьям ККУ ч.1 ст. 111 (державна зрада), и ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем). Зарегистрировано это дело в ЕРДР под номером 22017000000000317. Инкриминируемые статьи - серьезные, и тянут за собой лишение свободы до 15 лет.

В описании сути дела следователи в общих чертах поясняют, что с 2014 по сегодняшний день некие должностные лица исполнительной власти и руководители различных структурных подразделений таможни ГФС целенаправленно уничтожают как сами таможенные органы Украины, так и способствуют незаконному перемещению грузов через границу Украины... Но, несмотря на такое размытое, хотя красивое вступление, начальник 1 управления ГСУ СБУ Полковник Сичевский, подписавший данное письмо, не приводит в нем ни перечень "сотрудников таможни и должностных лиц исполнительной власти" подозреваемых в государственной измене, ни собственно конкретных примеров данных действий и мер по их противодействию.

Вместо этого, после устрашающего вступления, полковник Сичевский приводит список из четырех компаний, (ТОВ "РОТЕРМАН" ЄДРПОУ 41271108, ТОВ "Текстиль-Контакт" ЄДРПОУ 32043747, ТОВ "ТЕКССОЛ-С" ЄДРПОУ 35892372, ТОВ "ВІТА-ТЕКС" ЄДРПОУ 34483946) грузы которых сейчас находятся на территории Киевской таможни. Так вот, грузы этих компаний, согласно указания СБУ предписывается досматривать и переосматривать, в обязательном порядке привлекать к этому процессу следователей ГУ СБУ, брать пробы и образцы товара, проводить по ним исследования для определения классификации товара и проверке соответствия задекларированной стоимости.

Для контроля грузов четырех компаний ГСУ СБУ специально выделяет двух следователей, которые в любое время суток должны быть оповещены таможенниками о прибытии, отбытии, или любом другом движении грузов этих компаний. Исключительно по согласованию с этими уполномоченными сотрудниками и по их воле таможня теперь имеет право груз выпускать, или обязана держать под любым предлогом. Любое движение грузов этих фирм, только по команде из СБУ, а ее как вы понимаете, не будет долго.

Чтобы Киевская таможня не удивлялась такому странному документу, и не задавала лишних вопросов, в письме указанно следующее: "..службові особи Київської митниці надають сприяння у незаконному митному оформленні товарів підприємствам-нерезидентам." По-факту это означает, что, в случае отказа выполнять данное распоряжение СБУ или попытаться его оспорить, сотрудники самой таможни могут легко быть переквалифицированы из "друзей" СБУ в сообщники преступников в деле о "государственной измене"..."

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Также Соколовский приводит мнение по поводу этой публикации бывшего главы таможенной службы Анатолия Макаренко: "Судя по всему, скоро каждого, кто не платит коррупционную ренту, будут привлекать за "измену Родине". Думаю, такими письмами и действиями исполнители дискредитируют сущность своей службы и уничтожают репутацию ее руководителей. Похожих писем, кстати, десятки, если не сотни по всей стране. Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес. На выходе нулевой результат для экономики, безопасности страны и очередной коррупционный транш в их карманы. Воронка все шире, аппетиты все больше. Порочная система "оброка" для бизнеса восстанавливается в худших традициях 2010-13-го. Это факт."

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Далее Соколовский пишет: "Что бы я хотел добавить к сказанному? Конечно, нам не привыкать и даже, невзирая на убытки и потраченные нервы, мы уверены, что не просто отобьемся, но и сделаем все, чтобы нашу компанию больше не пытались ни заказать, ни принять на нас заказ. Молчать и "решать вопросы под столом" не будем! Нам все равно, кто внутри Службы этим занимается. Я уверен, что глава СБУ Василий Грицак, как и обещал на недавней встрече с бизнесом, наведет в этих вопросах порядок, включая персональную ответственность. Нам же хочется только одного. Спокойно работать, развиваться и давать возможность своим сотрудникам кормить свои семьи. (...) И если таможня по настойчивым рекомендациям СБУ будет системно задерживать наши грузы, то далеко мы, конечно, не уедем. (...) И если "решалам в погонах" (которых, кстати, очень не любят те, кто в СБУ честно и рискуя жизнью во время войны, занимаются нашей безопасностью) это не интересно, то может пора уже кардинальную реформу силовых структур провести? Только в сторону уменьшения их количества и полномочий, а не наоборот".

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Соколовский также напомнил, что на недавней встрече Союза украинских предпринимателей с руководством СБУ поднимал вопрос о "заказных наездах". Поэтому он снова просит руководтеля спеслужбы Василия Грицака "сделать все возможное, чтобы прекратить эту порочную практику".

"А пока теневая экономика в Украине занимает солидную долю в 35-40% и тенденция только на увеличение. Вместе с оттоком инвестиций и усиливающимся экспортом трудовых ресурсов в Европу (где в основном молодежь и специалисты, но увы, никак не силовики) все это может печально закончится. Просьба ко всем силовикам только одна, не мешайте! Если есть вопросы и подозрения - не стесняйтесь, спрашивайте все, что интересует, а потом только решайте тормозить ли нам работу. "Текстиль-Контакт" на рынке уже 23-й год и мы хотим развиваться, а не эмигрировать. И как бы не расстраивались некоторые персонажи, что сейчас не 37-й год, когда по фальшивому доносу можно было любого раздавить и уничтожить, я верю, что эти времена не вернутся и у нас все наладится. Только случится это, если мы не будем безропотным стадом, не будем молчать и не позволим себя унижать...", - написал в своем посте Соколовский.

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