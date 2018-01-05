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 Политика Украины, Экономика
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 "Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес", - глава "Укрлегпрома" Соколовский обратился к Грицаку

Вопрос о "заказных наездах" сотрудников Службы безопасности Украины на бизнес поднимался на недавней встрече Союза украинских предпринимателей с руководством СБУ. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на Facebook президент Всеукраинского объединения работодателей "Укрлегпром", владелец предприятия "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

Он пишет, что в ходе недавнего общения с журналистом Евгением Плинским "Секретные материалы" (канал "1+1") о контрабанде в Украине, тот смог "удивить одним забавным документом", скрин которого Соколовский также опубликовал.

 Руками таможни коррумпированные правоохранители кошмарят бизнес, - глава Укрлегпрома Соколовский обратился к Грицаку 01

Руками таможни коррумпированные правоохранители кошмарят бизнес, - глава Укрлегпрома Соколовский обратился к Грицаку 02

"Это могло бы быть даже довольно весело, если бы не "Текстиль-Контакт" в привязке к подозреваемым в преступлении. Да еще и в уголовном деле по государственной измене! Круто, да? Но зато у меня сошелся пазл, почему в конце года таможня снова начала стопорить наши грузы и перед праздниками мы не смогли растаможить несколько машин с сырьем, которые остались праздновать Новый год, со всеми вытекающими расходами в виде простоя и штрафам заказчикам за срыв поставок", - пишет Соколовский.

Он дальше приводит несколько выдержек из журналистского расследования Плинского:

"...Итак, исходя из информации, полученной мною от одного из представителей СБУ, в декабре 2017 года, к одному из их сотруднику обратились люди с просьбой "покошмарить" несколько конкретных компаний, с целью усложнить процедуру прохождения их грузов на таможне в течении нескольких месяцев. Если верить моему источнику, то за данную услугу представителям СБУ было предложено вознаграждение в размере 10 000 долларов.

Сама схема заказа наезда СБУ – ради давления на конкурентов или переделе бизнес потоков совсем не нова. За долю малую силовики попросту включают нужную компанию в какое-то уголовное дело и грузы этой фирмы при ввозе в Украину автоматически и весьма неожиданно для владельца становятся проблемными и практически не въездными. Полные контейнеры и фуры товара месяцами могут лежать на таможенных складах, подвергаясь десяткам проверок непонятными людьми с загадочными лицами, но с корочками СБУ. При этом сам товар портится, теряет актуальность, а сама компания не понимая, что происходит, теряет огромные суммы, оплачивая простой, хранение грузов и срывая контракты, как с заказчиками, так и поставщиками. Весь этот кошмар, как правило заканчивается после того, как владелец груза "порешает" вопросы либо с заказчиком наезда, либо с самими силовиками, перекупив у них свою же проверку.

Наезжают по такой схеме, как правило, либо конкуренты, либо сами силовики. И зачастую компаниям импортерам, бизнес которых завязан на строгих контрактах, сезонности и свежести грузов порой легче сразу откупаться, чем доказывать незаконность и абсурдность таких проверок.

Исходя из письма можно понять, что следователи этой структуры расследуют весьма важное, но слегка загадочное дело, по статьям ККУ ч.1 ст. 111 (державна зрада), и ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем). Зарегистрировано это дело в ЕРДР под номером 22017000000000317. Инкриминируемые статьи - серьезные, и тянут за собой лишение свободы до 15 лет.

В описании сути дела следователи в общих чертах поясняют, что с 2014 по сегодняшний день некие должностные лица исполнительной власти и руководители различных структурных подразделений таможни ГФС целенаправленно уничтожают как сами таможенные органы Украины, так и способствуют незаконному перемещению грузов через границу Украины... Но, несмотря на такое размытое, хотя красивое вступление, начальник 1 управления ГСУ СБУ Полковник Сичевский, подписавший данное письмо, не приводит в нем ни перечень "сотрудников таможни и должностных лиц исполнительной власти" подозреваемых в государственной измене, ни собственно конкретных примеров данных действий и мер по их противодействию.

Вместо этого, после устрашающего вступления, полковник Сичевский приводит список из четырех компаний, (ТОВ "РОТЕРМАН" ЄДРПОУ 41271108, ТОВ "Текстиль-Контакт" ЄДРПОУ 32043747, ТОВ "ТЕКССОЛ-С" ЄДРПОУ 35892372, ТОВ "ВІТА-ТЕКС" ЄДРПОУ 34483946) грузы которых сейчас находятся на территории Киевской таможни. Так вот, грузы этих компаний, согласно указания СБУ предписывается досматривать и переосматривать, в обязательном порядке привлекать к этому процессу следователей ГУ СБУ, брать пробы и образцы товара, проводить по ним исследования для определения классификации товара и проверке соответствия задекларированной стоимости.

Для контроля грузов четырех компаний ГСУ СБУ специально выделяет двух следователей, которые в любое время суток должны быть оповещены таможенниками о прибытии, отбытии, или любом другом движении грузов этих компаний. Исключительно по согласованию с этими уполномоченными сотрудниками и по их воле таможня теперь имеет право груз выпускать, или обязана держать под любым предлогом. Любое движение грузов этих фирм, только по команде из СБУ, а ее как вы понимаете, не будет долго.

Чтобы Киевская таможня не удивлялась такому странному документу, и не задавала лишних вопросов, в письме указанно следующее: "..службові особи Київської митниці надають сприяння у незаконному митному оформленні товарів підприємствам-нерезидентам." По-факту это означает, что, в случае отказа выполнять данное распоряжение СБУ или попытаться его оспорить, сотрудники самой таможни могут легко быть переквалифицированы из "друзей" СБУ в сообщники преступников в деле о "государственной измене"..."

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Правила налогообложения для предпринимателей на 2018 год. ТАБЛИЦА

Также Соколовский приводит мнение по поводу этой публикации бывшего главы таможенной службы Анатолия Макаренко: "Судя по всему, скоро каждого, кто не платит коррупционную ренту, будут привлекать за "измену Родине". Думаю, такими письмами и действиями исполнители дискредитируют сущность своей службы и уничтожают репутацию ее руководителей. Похожих писем, кстати, десятки, если не сотни по всей стране. Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес. На выходе нулевой результат для экономики, безопасности страны и очередной коррупционный транш в их карманы. Воронка все шире, аппетиты все больше. Порочная система "оброка" для бизнеса восстанавливается в худших традициях 2010-13-го. Это факт."

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Далее Соколовский пишет: "Что бы я хотел добавить к сказанному? Конечно, нам не привыкать и даже, невзирая на убытки и потраченные нервы, мы уверены, что не просто отобьемся, но и сделаем все, чтобы нашу компанию больше не пытались ни заказать, ни принять на нас заказ. Молчать и "решать вопросы под столом" не будем! Нам все равно, кто внутри Службы этим занимается. Я уверен, что глава СБУ Василий Грицак, как и обещал на недавней встрече с бизнесом, наведет в этих вопросах порядок, включая персональную ответственность. Нам же хочется только одного. Спокойно работать, развиваться и давать возможность своим сотрудникам кормить свои семьи. (...) И если таможня по настойчивым рекомендациям СБУ будет системно задерживать наши грузы, то далеко мы, конечно, не уедем. (...) И если "решалам в погонах" (которых, кстати, очень не любят те, кто в СБУ честно и рискуя жизнью во время войны, занимаются нашей безопасностью) это не интересно, то может пора уже кардинальную реформу силовых структур провести? Только в сторону уменьшения их количества и полномочий, а не наоборот".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Блокирование налоговых накладных остановлено до 1 марта 2018. У Кабмина есть время на доработку, - Южанина

Соколовский также напомнил, что на недавней встрече Союза украинских предпринимателей с руководством СБУ поднимал вопрос о "заказных наездах". Поэтому он снова просит руководтеля спеслужбы Василия Грицака "сделать все возможное, чтобы прекратить эту порочную практику".

"А пока теневая экономика в Украине занимает солидную долю в 35-40% и тенденция только на увеличение. Вместе с оттоком инвестиций и усиливающимся экспортом трудовых ресурсов в Европу (где в основном молодежь и специалисты, но увы, никак не силовики) все это может печально закончится. Просьба ко всем силовикам только одна, не мешайте! Если есть вопросы и подозрения - не стесняйтесь, спрашивайте все, что интересует, а потом только решайте тормозить ли нам работу. "Текстиль-Контакт" на рынке уже 23-й год и мы хотим развиваться, а не эмигрировать. И как бы не расстраивались некоторые персонажи, что сейчас не 37-й год, когда по фальшивому доносу можно было любого раздавить и уничтожить, я верю, что эти времена не вернутся и у нас все наладится. Только случится это, если мы не будем безропотным стадом, не будем молчать и не позволим себя унижать...", - написал в своем посте Соколовский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042986
 
 
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Татышо, а как же закон "маски-шоу стоп", который так долго пиарили шоколадные?
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Вот так и воюет СБУ с народом Украины. Интересно у нас устроена страна: по Конституции власть принадлежит народу, а фактически - всякому отребью, купившему погоны, власть; обдирающему этот самый народ, как липку; и всё - под маркой "защиты интересов трудящихся". И, самое печальное, народ признаёт власть над собой этих ублюдков, живущих за счёт народа; этих подонков, подменивших собой закон; наживающихся за счет права контролировать всех и вся.
Особо циничны в погоне за личной выгодой действия спецслужб, которые и тут оказались впереди всего остального ворья и жулья. В Украине цинично попраны честь, совесть, справедливость... Мораль, нравственность стали давно забытыми понятиями.
Надо ли удивляться, что у нас, народа Украины, такие проблемы в экономике, в политике, в финансах, если даже спецслужбы делают все, чтобы разрушить это государство.
Понимает ли президент, что происходит в стране?
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так а смысл к грицаку это же с его подачи все идет. Они там вообще все охуели
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схемки, политтехнологии для лохотрата....выборы то уже стартовали ещё осенью....ленточками резаными народ не проникся....вот ищут фишку новую....
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Во наехал то.....Разрешение получил? Или сейчас появится "хозяин" страны и в предвыборном мракобессии всех нажет виновных коррупционеров?!" "Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес", - глава "Укрлегпрома" Соколовский обратился к Грицаку - Цензор.НЕТ 8175
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Скрін на коліні робили? Дивний документ.
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будьте внимательны, новые полицаи вот такую схему мутят:
"Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес", - глава "Укрлегпрома" Соколовский обратился к Грицаку - Цензор.НЕТ 9579
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схема стара, як світ.....раніше непомітно підкидали маленький поліетиленовий пакетик з білим порошком і, під час обшуку, "потерпілий" сам його витягував з кишені, залишаючи свої відбитки пальців..... реформи йдуть, а мусора так і залишаються мусорами
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Бачу, що слів нема- самі фейки з соцмереж.
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с чего ты взял, что это фейк? ты наверное из квартиры ни разу не выходил, и не сталкивался с "честной полицией", в любом случае, люди прочитают и будут внимательнее относится к деталям, кому-то это может быть полезным а ты и дальше верь в честность людей..
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Ничего нового. Вся подлость, цинизм, безнравственность, рейдерство, крышевание торговцев наркотиками, игорными залами, проституцией, угоном автомашин - идет из ОПГ, именуемой почему-то полицией, призванной охранять закон, быть примером нравственности и чистоты.
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Переход на криптовалюту закроет наглухо доступ чинуш к дальнобоям и прочим бизнесам...
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Схемы чучмы никуда не делись.Ничего нового.
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Плешивый педофил придумал хитрый ход...зарегистрировал уже 65 болванов типа президентов РАБссии... "Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес", - глава "Укрлегпрома" Соколовский обратился к Грицаку - Цензор.НЕТ 9282
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Банковский сектор во всем МИРЕ протянет более года...Биткоины идут в атаку... "Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес", - глава "Укрлегпрома" Соколовский обратился к Грицаку - Цензор.НЕТ 4129
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***
Когда-то луковицы голландских тюльпанов использовались вместо денег
и стоили они дороже золота.
До тех пор, пока их не стали разводить каждый.... у себя в огороде....
Это все, что нам нужно знать о биткоинах.
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я верю тому что сделал мой сосед купив а 5 000 долларов биткоинов,сегодня у него 2 миллиона долларов и он срочно умотал в Киев...,купил машину квартиру и тд... "Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес", - глава "Укрлегпрома" Соколовский обратился к Грицаку - Цензор.НЕТ 728
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пацану всего 22 года....Студент...не завидуй... "Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес", - глава "Укрлегпрома" Соколовский обратился к Грицаку - Цензор.НЕТ 1984
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Да ну. Уже многие биржи криптовалюты прекратили регистрацию новых членов. Что-то знают? Или ограничивают конкуренцию?
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Может чувак ещё ПРИБЫЛИ захотел, вообще Распоясалась ЧЕРНЬ.
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РАБссия в ЖО...,просрала сланцевую революцию..просрёт и Биткоины....Быдло осталось навсегда в 1945 году... "Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес", - глава "Укрлегпрома" Соколовский обратился к Грицаку - Цензор.НЕТ 2449 "Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес", - глава "Укрлегпрома" Соколовский обратился к Грицаку - Цензор.НЕТ 1491
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Что вообще сбу делает на таможне. Им просто некогда следить за безопасностью страны, и не хотят они это делать. Трусить предпри6имателей гораздо безопаснее и выгодней
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Ну так было все спокойно,кошмарили бизнес бабки текли,а тут бац война.Нужно отвлекаться на посторонние вопросы.Как бы не комильфо.
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війна війною, а всі Західні митниці кришуються СБУ.....є зміни на митниці, коли товару(без розмитнення) заїжджає стільки, що місяць можна було б з всіма зовнішніми боргами розрахуватись....1 кубометр товару 200-250$ митникам і все під пильним оком СБУ
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Биткойны для лохов.Запишите эту дату и через год скажете что я брехун.Не перевелись ещё ровняющиеся на Лёню Голубкова!
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Я тоже думаю, что биткоины - это всемирная афера типа ммм. У кого есть- лучше скинуть, пока не произошло вселенского завала.
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Но е-декларирование СБУ -сотрудникам ни-ни! Секрет для врагов! Потому что переплюнут депутатов и министров по доходности !
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Беня взвыл - взяли за причинное место. Помойка текстиль контакта выплывает на поверхность.
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«случайная» Встреча в Вене Коломойского и Луценко Цена вопроса $5миллиардов и выборы Порошннко в 2019году
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/12/21/632415/
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Особенно умилило до слёз ссылка на мнение по поводу этой публикации бывшего главы таможенной службы Анатолия Макаренко: "Судя по всему, скоро каждого, кто не платит коррупционную ренту, будут привлекать за "измену Родине" . При нём же конечно таможенники были кристально честными и неподкупными. "Руками митниці корумповані правоохоронці "кошмарять" бізнес", - глава" Укрлегпрому" Соколовський звернувся до Грицака - Цензор.НЕТ 5300
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"Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес", - глава "Укрлегпрома" Соколовский обратился к Грицаку

Ну и что дальше?
Нужно менять не мебель, а бл

Как-то в 90-х проходил таможню в Стамбульском порту
Так вот. За пикапчик груженный "с горкой" нужно было заплатить аж 5 дол таможенной пошлины
А фура с мандаринами, да и с другим, стоила аж 10 долларов.
И грузи на корабль.
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"Банду полицейских крышевала СБУ" - отец погибшего в КняжичахОб этом рассказал Александр Орлов, отец расстрелянного полицейского Сергея Орлова,передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua. http://newsoboz.org/proisshestviya/-bandu-politseyskih-kryshevala-sbu---otets-pogibshego-v-knyazhichah-02012018181354
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Руками таможни коррумпированные правоохранители "кошмарят" бизнес", - глава "Укрлегпрома" Соколовский обратился к Грицаку
 
 
 
 
 
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