 Экс-"министр" оккупированного Крыма Михальчевский подписал подозрение в госизмене, - прокуратура АРК

Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.
Михальчевского допросили в Киеве 5 января, ему вручили подозрение о совершении преступления (государственная измена), сообщили в прокуратуре АРК.
Представитель ведомства отмечала, что принимаются меры для привлечения Михальчевского к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины ("государственная измена"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Сам Михальчевский пока не комментирует заявления украинской службы безопасности и прокуратуры.
після амброськіна це вже не шокує...
задержали... отпустили...
тут без звонка другу не разберешься....
подпісал- випивші бил нє помню... значіца нє віноват . видать квартіру в КИЄВІ, сдєлаь пачьотним гажданіном УКРАІНИ . як григоришина .... назачіть на должность ПОМІЧНИКА капо реви. Уга товагіщі , жівьом па новому....
понимаю - позади новый год, впереди Рождество.
но по любасу мозги в водке топить не обязательно...
или банальная новогодняя белка?
Дурдом...
у меня вообще много вопросов.
если ето прикацапленый предатель и целый министр - каком образом он оказался в Украине?
про задержали, не задерживали, подписал - даже спрашивать не хочу - тут сам бес ногу сломит.
Це абсурд, звичайно, але якось не по собі.
Святослав Вакарчук та Христина Соловій - Гамерицький край
муть...
Отметим, что в 2016 году президент Петр Порошенко уже отдыхал на Мальдивских островах. Тогда он улетел чартерным рейсом. По крайней мере так утверждали ряд СМИ и рассказал в эфире телеканала ZIK народный депутат Сергей Лещенко. Там на вилле он провел пять дней. Аренда апартаментов на приватном острове стоит порядка $25 тыс. в сутки. Якобы именно там он отмечал и один из своих дней рождения. Прилетал сюда с супругой Мариной, сыном Алексеем, невесткой Юлией и внуками. Одна из вилл на приватном острове на Мальдивах, где отдыхал Порошенко, фото: chevalblanc.com...
Андрею Смирнову удалось заснять сына президента Порошенко первого января:
Нехай тепер сидять і пісяють окропом всі ті, хто тут сховався в норах і думає, що їх мене. Стаття «Державна Зрада» не має термінів давності! Як не ця влада, то інша всіх вас дістане, «співвітчизники» мої
США висувають підозру і вимагають екстрадиції Фірташа
США вносять Медведчука у санкційний список
Англійський суд арештовує активи Коломойського
Суд Кіпру арештовує активи Ахметова на 820 млн дол.
Генпрокуратура, СБУ і українські суди не мають претензій до Фірташа, Медведчука, Коломойського, Ахметова
Мизулина, Слуцкий, Клишас, Матвиенко, Рогозин, Сурков, Глазьев.
И все.
Рустам Исаков.
Ви ж знаєте,що я поважаю Вас ,тож прошу критику сприймати без агресії.З росісєю впєрдє я сам конфліктував,але тут підтримую його ставлення до ворога - має шкодувати,що не вбив себе сам.