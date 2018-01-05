 Экс-"министр" оккупированного Крыма Михальчевский подписал подозрение в госизмене, - прокуратура АРК

Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.

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Михальчевского допросили в Киеве 5 января, ему вручили подозрение о совершении преступления (государственная измена), сообщили в прокуратуре АРК.

Представитель ведомства отмечала, что принимаются меры для привлечения Михальчевского к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины ("государственная измена"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Сам Михальчевский пока не комментирует заявления украинской службы безопасности и прокуратуры.