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 Политика Украины
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Все про:прокуратура (2875) государственная измена (180) коллаборационизм (13) Михальчевский (1)

 Экс-"министр" оккупированного Крыма Михальчевский подписал подозрение в госизмене, - прокуратура АРК

Бывший российский оккупационный "министр" здравоохранения Крыма Петр Михальчевский подписал врученное ему подозрение в совершении преступления (государственная измена).

Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Экс-министра здравоохранения" Крыма не задерживали

Михальчевского допросили в Киеве 5 января, ему вручили подозрение о совершении преступления (государственная измена), сообщили в прокуратуре АРК.

Представитель ведомства отмечала, что принимаются меры для привлечения Михальчевского к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины ("государственная измена"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Экс-"министр" оккупированного Крыма Михальчевский выявлен в Киеве: проводятся следственные действия, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сам Михальчевский пока не комментирует заявления украинской службы безопасности и прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3042983
 
 
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він був міністром чого? йому вже запропонували роботу в уряді гройцмана? Экс-"министр" оккупированного Крыма Михальчевский подписал подозрение в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2600
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Он прапор в Ольгино . Это его край !!!
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ей вей....
після амброськіна це вже не шокує...
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Ось як! Краще 15 в Українській тюрмі чим *камни с неба*в темному,безводному кришьїхнім? Экс-"министр" оккупированного Крыма Михальчевский подписал подозрение в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1717
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то был задержан, то потом не был, но чистyху подписал.
тут без звонка другу не разберешься....
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а шо такоє ? правєрєний свой . рашеновскій , товагіщ. такой нє подвєдьот....
подпісал- випивші бил нє помню... значіца нє віноват . видать квартіру в КИЄВІ, сдєлаь пачьотним гажданіном УКРАІНИ . як григоришина .... назачіть на должность ПОМІЧНИКА капо реви. Уга товагіщі , жівьом па новому....
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о ты, блин, наворотил...
понимаю - позади новый год, впереди Рождество.
но по любасу мозги в водке топить не обязательно...
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ты продолжаешь цинично хрюкать на цензоре с таким ником...
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а подписал он шо и кому?
или банальная новогодняя белка?
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Он задержан, а не арестован, Это две большие разницы.
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Задержан. В течении суток должно быть предъявлено подозрение, в течении трех выбрана мера пресечения.
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Такі ''кадри'' на дорозі не валяються, ще згодяться ...
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Вот смотрю сюжет по 1+1. Он три года жил тут спокойно, квартира на 18 этаже, сделали ремонт три года назад и спокойно жили... и вдруг наши сбу проснулись?
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Перемог замало для сои,нужно ляксеечу подмочь Екс- "міністр" окупованого Криму Михальчевський підписав підозру в зраді, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9208
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Кажуть, декілька років воно собі спокійно жило в Києві...
Дурдом...
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так в той новости, где его задержали, киевский адрес.
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Так. Але чому його "виявили" лише через три роки ?
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не знаю, Ксения....
у меня вообще много вопросов.
если ето прикацапленый предатель и целый министр - каком образом он оказался в Украине?
про задержали, не задерживали, подписал - даже спрашивать не хочу - тут сам бес ногу сломит.
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Може і янік давно по пеньках у міжгір'ї гасає...
Це абсурд, звичайно, але якось не по собі.
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"Всё перемешалось в доме ..." . Даже Ксения задаёт неудобные для соевых вопросы ...
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Она пишет, что за справедливость и она не почитатель отца соевого, типа оболгали её. Посмотрим, читаю внимательно её комменты.
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Ксения,откуда новость о трех годах проживания безмятежного,от луизы-тумбочки? Вы бы еще нэнэнэ с марыной пысательницей поверили...
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Так я не понял, он шо с врученым подозрением смылся？ведь ареста таки небыло. Та шо ж он такое знает, шо его ссутся так.
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Просто він пізнав істину- В Україні нікого не садять! І істина зробила його вільним. Як і решту злодіїв.
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Вот и все, что нужно знать про рэформы и кумовство хряка диабетного
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Таке було після другої світової. Знаходили їх через багато років.
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Ні! Тоді на Колиму або розстрілювали з невинними. Пом'ятаєте?
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Не заважай йому сипати кацапськими термінами, бо саме так вони себе видають.
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Это тудовлянин, а они обычно склонны к расстрелам, как решению проблемы. Причем - массовым.
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Сцикуни завжди пишуть "розстріляти",так нічого не відчуєте ані Ви ,ані злочинець.Треба різати.
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Або дрючками забивати.Злочинець мусить страждати і мучитись.
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Звичайно. Я все написав. Робіть висновки та додавайте побільше образ.
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Не пом'ятаю, щоб ви були серед друзів. А от ваших образ до всіх начитався.
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Чьих друзей？ты же не можешь мне сказать чем я тебя лично обидел. Какие другие？или любые замечания любому соевому неадеквату ты воспринимаешь как личные оскорбления уже？
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Образи друзям це мої образи. Зауваження так не роблять.
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Как делают замечания я сам разберусь, то, что ты считаешь обидами, то твои проблемы.
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Тоді буду кожен раз при таких випадках тобі відповідати.
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На второй вопрос нижнего моего поста можешь не отвечать
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Подозрение должно быть предъявлено в течении суток
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...Петр Порошенко - на МальдивахПрезидент Петр Порошенко со своими близкими новогодние праздники встретил на Мальдивах. Об этом сообщил адвокат Андрей Смирнов. Екс- "міністр" окупованого Криму Михальчевський підписав підозру в зраді, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3041"Позвонил знакомый, сообщил, что Президент воюющей страны Порошенко отлично провёл новогодние праздники на Мальдивах в кругу семьи и гостей. Поздравления, фейерверки, Слава Украине!" - написал он на странице в Facebook.
Отметим, что в 2016 году президент Петр Порошенко уже отдыхал на Мальдивских островах. Тогда он улетел чартерным рейсом. По крайней мере так утверждали ряд СМИ и рассказал в эфире телеканала ZIK народный депутат Сергей Лещенко. Там на вилле он провел пять дней. Аренда апартаментов на приватном острове стоит порядка $25 тыс. в сутки. Якобы именно там он отмечал и один из своих дней рождения. Прилетал сюда с супругой Мариной, сыном Алексеем, невесткой Юлией и внуками. Екс- "міністр" окупованого Криму Михальчевський підписав підозру в зраді, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8986Одна из вилл на приватном острове на Мальдивах, где отдыхал Порошенко, фото: chevalblanc.com...
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Инфа - верняк, этот с деревянными глазами видел.
Андрею Смирнову удалось заснять сына президента Порошенко первого января:
Екс- "міністр" окупованого Криму Михальчевський підписав підозру в зраді, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8151
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Ось так собі живеш спокійно три роки в Київі, думаєш, шо все вже порішали гроші і покровителі, а ту на тобі - засвітило 15 років!
Нехай тепер сидять і пісяють окропом всі ті, хто тут сховався в норах і думає, що їх мене. Стаття «Державна Зрада» не має термінів давності! Як не ця влада, то інша всіх вас дістане, «співвітчизники» мої
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Дивні речі

США висувають підозру і вимагають екстрадиції Фірташа
США вносять Медведчука у санкційний список
Англійський суд арештовує активи Коломойського
Суд Кіпру арештовує активи Ахметова на 820 млн дол.
Генпрокуратура, СБУ і українські суди не мають претензій до Фірташа, Медведчука, Коломойського, Ахметова
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Громадянин Порошенко теж перебуває під американськими санкціями за Крим вже четвертий рік, що не заважає державному зрадникові безкарно займатися колабораціонізмом.
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Під якими санкціями Порошенко? Дайте посилання на закон.
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Али Хасан - в соевой банде исполняет функции провокатора . Достаёт , стучит модерам ... Ржал , когда он заявил , что против пороха ... Только против порхоти ни разу не попёр ... Имеет список . НАРОД , НЕ ВВЯЗЫВАЙСЯ !!!
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Тобто, порохоботний скот не вміє читати англійською.
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Кацап се найнижча істота і нікого не може послати.
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Ты сам читал то, что показываешь?

Мизулина, Слуцкий, Клишас, Матвиенко, Рогозин, Сурков, Глазьев.
И все.
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Підозрювані підписують не підозру, а повідомлення про підозру.
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Як так може бути, що одні і ті ж люди, поводять себе в Україні як зайчики, а тільки виїжджають за Чоп, як з цепу зриваються, і починають люто порушувати закони?

Рустам Исаков.
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Я балдею от этого баяна, Спокойно жил в Киеве, где то наверное бабки заколачивал, и никому не было дела. Хорошо, хочь через три года вспомнили, а не через 20 лет.
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Али Хасан - в соевой банде исполняет функции провокатора . Достаёт , стучит модерам ... Ржал , когда он заявил , что против пороха ... Только против порхоти ни разу не попёр ... Имеет список . НАРОД , НЕ ВВЯЗЫВАЙСЯ !!!
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Так вот для чегоо 4 -й год существует прокуратура АРК? Комедианты соевые...
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А когда же он успел побыть министром крымского окупрайона если он уже три года в Киеве живет???На работу через Чонгар ездил??
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Можливо, що дуже недовго! Тому можливо ця його діяльність була невідома.
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Навіщо виправдовуєте служби,які саботують свою роботу?Або напряму шкодять країні,якій мали б служити.
Ви ж знаєте,що я поважаю Вас ,тож прошу критику сприймати без агресії.З росісєю впєрдє я сам конфліктував,але тут підтримую його ставлення до ворога - має шкодувати,що не вбив себе сам.
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Є критика, а є спілкування, що переходить у образи. Я ніколи і ніщо не виправдовує, але кожен раз треба казати по факти усне виливати просто так купу лайна.
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Інформація про цього виродка баригами якось подається тухло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-"министр" оккупированного Крыма Михальчевский подписал подозрение в госизмене, - прокуратура АРК
 
 
 
 
 
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