EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  6096  124
Все про:агитация (343) КПУ (2357) Мелитополь (76) пропаганда (1814) СБУ (12026) Запорожская область (513)

 Двое членов КПУ распространяли в Мелитополе антиукраинские агитки, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили распространение антиукраинских печатных материалов двумя жителями Мелитополя Запорожской области, которые входят в местную ячейку Компартии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации коммунистической партии распространяли на территории региона свою "газетку".

""Издание" оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную рознь", - поясняет СБУ.

Во время санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации с готовыми к печати макетами очередных выпусков агитки. Эти материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: СБУ разоблачила двух антиукраинских пропагандистов в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3042982
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
на своих посмотри..уже людей варят...рЄптилоді..
Двоє членів КПУ поширювали в Мелітополі антиукраїнські агітки, - СБУ - Цензор.НЕТ 418
 показать весь комментарий
 
 
Это подтверждает факт существования внеземной жизни.
 показать весь комментарий
 
 
Могу выслать рулончик туалетной бумаги. Пиши адрес.
 показать весь комментарий
 
 
Неужели ты думаешь , что кому-то на этом сайте интересно мнение нищего ватного азиата? Иди верблюдов доить, чучмек .
 показать весь комментарий
 
 
та не,он потомок москальных оккупантов,которые пришли оккупировать Казахстан
 показать весь комментарий
 
 
Если ты приедешь в Украину - то тебя разденут до трусиков и захерачат монтажной пеной все дырки. Русская свинья иди сюда! Двоє членів КПУ поширювали в Мелітополі антиукраїнські агітки, - СБУ - Цензор.НЕТ 8569
 показать весь комментарий
 
 
Прикопать нахер в посадке обоих. (В память о "благодеяниях кпСС в Украине).

Мелитополь все равно занимает первое место в Украине по тяжким преступлениям. Так что статистику это не испортит, а город и страна станут чище.
 показать весь комментарий
 
 
Закопать по пояс в землю и бронзовой краской покрасить.
 показать весь комментарий
 
 
Саме так. Головне, щоб п'яти догори стирчали
 показать весь комментарий
 
 
Пора для скрепоупоротых создавать реальные контрационные лагеря Двоє членів КПУ поширювали в Мелітополі антиукраїнські агітки, - СБУ - Цензор.НЕТ 15 ..что бы уж всё по феншую.
 показать весь комментарий
 
 
А разве камуняк не запретили?...а, ну да, а вдруг понадобятся например патриёту Киве...идиот, мент, взяточник, бандюк, советник министра и социалист порохоботы в восторге!
 показать весь комментарий
 
 
Выдворить их в любимую Сибирь,на дорожку дать пачку любимого беломора и пендаль.
 показать весь комментарий
 
 
Заборонена компартія і ще є якісь "члєни". Може то підпільно- терористична організація? Якийсь маразм або МВС та СБУ не працюють
 показать весь комментарий
 
 
В Европе существуют коммунистические партии марксистского толка. А у нас под названием "коммунистические" с начала прошлого века скрывались ленинские большевистские тоталитарные организации. Проще говоря банды.
 показать весь комментарий
 
 
вроде большевички вне закона у нас, или они адиннарот с шыкаладным цехом?
 показать весь комментарий
 
З цією червоною гидотою потрібно боротися, як свого часу УПА - жорстко і безкомпромісно.
 показать весь комментарий
 
" Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!'
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое членов КПУ распространяли в Мелитополе антиукраинские агитки, - СБУ
 
 
 
 
 
 вверх