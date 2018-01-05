 Двое членов КПУ распространяли в Мелитополе антиукраинские агитки, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации коммунистической партии распространяли на территории региона свою "газетку".

""Издание" оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную рознь", - поясняет СБУ.

Во время санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации с готовыми к печати макетами очередных выпусков агитки. Эти материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.

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