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 Политика Украины
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 С начала суток российско-оккупационные группировки осуществили два обстрела позиций ВСУ в районе шахты Бутовка, – штаб АТО

С начала суток по состоянию на 18.00 5 января 2018 года боевики вдоль линии разграничения дважды обстреливали позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"На линии соприкосновения снова нет полного прекращения огня. Российско-оккупационные группировки не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. В течение сегодняшнего дня зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. На Донецком направлении, на рассвете, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли наших защитников вблизи шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82-мм", - говорится в сообщении.

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"Украинские военнослужащие на провокации врага не поддались и огонь в ответ не открывали. На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметили в штабе АТО.

С начала суток российско-оккупационные группировки осуществили два обстрела позиций ВСУ в районе шахты Бутовка, – штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042980
 
 
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не "на провокации не поддались" , а генштаб-уроды не разрешает стрелять
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С начала суток российско-оккупационные группировки осуществили два обстрела позиций ВСУ в районе шахты Бутовка, – штаб АТО - Цензор.НЕТ 9540 Добровольческое объединение «Грузинский легион» покинуло 54-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, в составе которой воевало в зоне АТО на Донбассе. Заявление об этом размещено на странице добровольцев в фейсбуке«20 декабря 2017 года «Грузинский легион» своим полным составом покинул 54-ю бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, во время которой были ранены 11 бойцов «Грузинского легиона» и 25-го батальона, мы обязательно сообщим на пресс-конференции в ближайшие дни», - сказано в сообщении.Добровольцы пообещали опубликовать запись разговора командира «Грузинского легиона» с командиром 54-й бригады, во время которого якобы был отдан приказ уволить грузинских бойцов по «несоответствию», а также запись с угрозами в их адрес.
Сообщается, что командир бригады «пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненных бойцов «Грузинского легиона», которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближенных».
«Командир Майстренко и его пособник капитан Холмовский назвали «Грузинский легион» «раковой опухолью, помогающей выжить Украине», после чего у нас нет морального права находиться под командованием людей, которые действуют вопреки национальным интересам Украины», - сказано в заявлении.
По информации добровольцев, командир 54-й бригады и Сергей Федосенко забрали у них «всю амуницию и личные вещи, собранные за четыре года АТО волонтерами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства)».
В добровольческий «Грузинский легион» в 2014 году вошли бывшие военные из Грузии. В феврале 2016 года подразделение стало частью 25-го мотопехотного батальона «Киевская Русь» ВСУ.
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У них выгребли все переданное волонтерами за 4 года войны .
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Название какое : Легион , а по факту их там меньше роты , просто грузины как и сам Саак пиар любят больше чем войну , чеченцы вон воюют в разы круче и кацапню молотят каждый день , но про них не кто не знает , по тому что каждый дохлый кацап приближает независимость Ичкерии .
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Что в стране "порядок", что в армии. Меня это тоже возмутило. А еще выпрашивают джавелины, но могут и передумать, если такое в армии творится.
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НУ А ШО? =)))

Большие лугандонские страсти!
Донецк ввел санкции против Луганска.
Главарь обдрочинцев Захарченко "запретил" ввозить на подконтрольную его боевикам территорию водку и сигареты из оккупированной часть Луганской области.

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А в тылу,барыги распилили еще сто миллионов государственных средств.Сводки нужно подавать не только с восточной линии фронта,а и с тыловых позиций.Где наносят куда больший ущерб стране.
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...Влиятельный американский политик, сенатор от штата Аризона Джон Маккейн во время войны во Вьетнаме отказался, чтобы его отпустили из плена без сослуживцев.Эту историю на своей странице в Facebook рассказал блогер Антон Нестеров."Когда Маккейн ушел в армию, он был сыном высокопоставленного военного чиновника армии США. Когда Маккейн попал в плен, его отец стал главнокомандующим Тихоокеанским флотом США и командующим армией во Вьетнаме. Джона Маккейна сбили над озером, вытащили с переломанными костями, жестко избивали, посадили в одиночный карцер", - написал он.В плену Маккейн полностью поседел и получил прозвище "Белый Торнадо"."Вьетнамцы по фамилии и наводки советских "специалистов" вычислили, что в плен к ним попал сын высокопоставленного военного, перевели его в госпиталь, а потом в лагерь для пленных. Руководство Вьетнама предложило в Париже американской делегации отпустить Маккейна раньше остальных пленных. Делалось это в пропагандистских целях. Но Маккейн отказался выходить без товарищей", - добавил блогер.Читайте также: Война на Донбассе обострила отношения между Путиным и Кириллом - Центр КарнегиПосле этого Маккейна снова перевели в одиночную камеру."Карцер, вода - тяжкие избиения каждые два часа, унижения, страх и боль, ему сломали обе руки когда он висел в яме с грязной водой, так сломали, что он не сможет больше поднимать их никогда. Маккейну сломали обе ноги, ему сломали плечи, ребра, и кости таза, что еще с ними сделали одному Богу известно", - отметил Нестеров."Запредельная жестокость даже по меркам войны, вынудили мировое сообщество обратиться к Вьетнаму с просьбой, относиться к пленным подобающим образом. После этого Маккейн был переведен в Ханойскую тюрьму для американских пленных называемую иронично "Ханой Хилтон". Маккейн просидел в плену пять лет, и был освобожден только вместе с другими пленными - 15 марта 1973 года", - резюмировал он.Отметим, что на пост о Маккейне активно отреагировали пользователи социальной сети - его более трех тысяч перепостили и поставили столько же лайков."Маккейн - мужчина! Непостижимо!" - написали они в комментариях....
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Любой человек после такого люто бы возненавидел и Рашу и все с ней связанное .Даже пережить все это и не сломаться может только очень сильный духом человек.
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то я виклав не про парашу ...то в порівняння хто є ЕЛІТА у Штатах і хто у нас ...
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Макейн это легенда , вопросов нет . Но куда круче было бы сравнение Бешенного Пса Метиса и Шойги , особенно сравнить их карьерный рост и то как кацапский министр обороны генерала получил не дня в армии не служа.
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З Новим Роком вас тепер.
Щоби вмерло денеер,
новоросія пропала
І московія сконала.
Щоб не гинули вкраїнці,
В рідній би жили хатинці.
Позитиву вам, достатку,
Щастя й радості у хатку.
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По поводу сирийских потерь кремлёвской орды: кроме потери 7 самолётов и личного состава ,разрушены обстрелами ВППолосы.Оказывается был не просто миномётный обстрел,но и артиллерийский.Взлетать самолёты пока не могут.Слава сирийским патриотам! В 10 км зоне вокруг авиабаз находятся несколько нас. пунктов,которые в целях безопаности сравняют с землёй.Сирийскую охрану сменят на ордынскую.Удачно подловили орду на новогоднем вдохе!
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На окупованій Донеччині місцеві бойовики та російські найманці насмерть потруїлися горілкою виробництва "ДНР". Про це блогер Олексій Чібісов заявив Don-News, повідомляють Патріоти України. "У морзі донецької лікарні імені Калініна перебувають тіла 40 бойовиків, які 1 січня вживали "елітну" горілку, вироблену в ОРДО. Внаслідок отруєння загинув і взводний 2-го батальйону Семен, а також його поплічник Мустанг", - розповів Чібісов. Він додав, що за отруєннями стоїть Наталія Гладкова - цивільна дружина ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, який отримує прибуток від реалізації сигарет і алкоголю на окупованій Донеччині.
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2018/01/05/279402-druzhyna-vidomogo-separatysta-otruyila-40-terorystiv-dnr
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток российско-оккупационные группировки осуществили два обстрела позиций ВСУ в районе шахты Бутовка, – штаб АТО
 
 
 
 
 
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