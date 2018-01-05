 С начала суток российско-оккупационные группировки осуществили два обстрела позиций ВСУ в районе шахты Бутовка, – штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"На линии соприкосновения снова нет полного прекращения огня. Российско-оккупационные группировки не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. В течение сегодняшнего дня зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. На Донецком направлении, на рассвете, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли наших защитников вблизи шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82-мм", - говорится в сообщении.
"Украинские военнослужащие на провокации врага не поддались и огонь в ответ не открывали. На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметили в штабе АТО.
Сообщается, что командир бригады «пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненных бойцов «Грузинского легиона», которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближенных».
«Командир Майстренко и его пособник капитан Холмовский назвали «Грузинский легион» «раковой опухолью, помогающей выжить Украине», после чего у нас нет морального права находиться под командованием людей, которые действуют вопреки национальным интересам Украины», - сказано в заявлении.
По информации добровольцев, командир 54-й бригады и Сергей Федосенко забрали у них «всю амуницию и личные вещи, собранные за четыре года АТО волонтерами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства)».
В добровольческий «Грузинский легион» в 2014 году вошли бывшие военные из Грузии. В феврале 2016 года подразделение стало частью 25-го мотопехотного батальона «Киевская Русь» ВСУ.
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Щоби вмерло денеер,
новоросія пропала
І московія сконала.
Щоб не гинули вкраїнці,
В рідній би жили хатинці.
Позитиву вам, достатку,
Щастя й радості у хатку.
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