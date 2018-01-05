 С начала суток российско-оккупационные группировки осуществили два обстрела позиций ВСУ в районе шахты Бутовка, – штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"На линии соприкосновения снова нет полного прекращения огня. Российско-оккупационные группировки не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. В течение сегодняшнего дня зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. На Донецком направлении, на рассвете, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли наших защитников вблизи шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82-мм", - говорится в сообщении.

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"Украинские военнослужащие на провокации врага не поддались и огонь в ответ не открывали. На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметили в штабе АТО.